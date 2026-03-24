Русия увеличава износа на дизел на фона на кризата в Ормузкия проток

Глобалната привлекателност на руското дизелово гориво нараства на фона на кризата в Ормузкия залив.

Износът от балтийското пристанище Приморск само от 1 до 15 март е възлязъл на 1,4 милиона тона с 29 посещения на кораби, според данни на Центъра за ценови индекси (PIC), съобщи RBK. Този обем е почти сравним с доставките от същото пристанище за целия февруари.

В пристанище Приморск в Ленинградска област украинска атака с дрон повреди резервоари за гориво и причини пожар на 23 март. Според Ройтерс, пристанището е спряло товаренето на петрол и петролни продукти.

В същото време общият износ на дизелово гориво от руските пристанища е намалял през февруари, достигайки общо 2,3 милиона тона за месеца, което е с приблизително 30% по-малко от януари. Бразилия е основната дестинация за износ, където Русия е изпратила 680 000 тона дизелово гориво - 4% намаление на месечна база. Износът за Турция е спаднал с 28% до 400 000 тона, докато износът за африканските страни е спаднал с 46% до 531 000 тона. Доставките за други дестинации са намалели с 19%, достигайки 453 000 тона.

Бензин се изнася от Русия за страни извън ОНД, но обемите са незначителни, съобщиха два източника от индустрията пред RBC. Междувременно продажбите на бензин през борсата в Санкт Петербург са намалели през март: докато общите дневни продажби са надхвърлили 50 000 тона в началото на месеца, те са паднали до 34 000 тона на 20 март.

Русия доставя петролни продукти по междуправителствени споразумения (предимно за страните от ЕАЕС и Монголия) дори по време на периоди на забрана за износ на бензин и дизелово гориво.

Заместник-министърът на промишлеността и минералните ресурси на Монголия Бегзсуренгийн Енхтувшин заяви през март, че страната ще покрие изцяло нуждите си от гориво чрез внос от Русия, тъй като Китай е забранил износа на петролни продукти поради ситуацията в Ормузкия проток.

Руско-монголското споразумение, подписано през 2024 г., предвижда доставка на 1,8-1,9 милиона тона петролни продукти и 60 000 тона реактивно гориво годишно на взаимноизгодна основа.