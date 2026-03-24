Русия увеличава износа на дизел на фона на кризата в Ормузкия проток

24 Март, 2026 06:54, обновена 24 Март, 2026 06:59 360 2

Производителите на петрол увеличиха доставките от Приморск почти до февруарските нива през първите две седмици на март

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалната привлекателност на руското дизелово гориво нараства на фона на кризата в Ормузкия залив.

Износът от балтийското пристанище Приморск само от 1 до 15 март е възлязъл на 1,4 милиона тона с 29 посещения на кораби, според данни на Центъра за ценови индекси (PIC), съобщи RBK. Този обем е почти сравним с доставките от същото пристанище за целия февруари.

В пристанище Приморск в Ленинградска област украинска атака с дрон повреди резервоари за гориво и причини пожар на 23 март. Според Ройтерс, пристанището е спряло товаренето на петрол и петролни продукти.

В същото време общият износ на дизелово гориво от руските пристанища е намалял през февруари, достигайки общо 2,3 милиона тона за месеца, което е с приблизително 30% по-малко от януари. Бразилия е основната дестинация за износ, където Русия е изпратила 680 000 тона дизелово гориво - 4% намаление на месечна база. Износът за Турция е спаднал с 28% до 400 000 тона, докато износът за африканските страни е спаднал с 46% до 531 000 тона. Доставките за други дестинации са намалели с 19%, достигайки 453 000 тона.

Бензин се изнася от Русия за страни извън ОНД, но обемите са незначителни, съобщиха два източника от индустрията пред RBC. Междувременно продажбите на бензин през борсата в Санкт Петербург са намалели през март: докато общите дневни продажби са надхвърлили 50 000 тона в началото на месеца, те са паднали до 34 000 тона на 20 март.

Русия доставя петролни продукти по междуправителствени споразумения (предимно за страните от ЕАЕС и Монголия) дори по време на периоди на забрана за износ на бензин и дизелово гориво.

Заместник-министърът на промишлеността и минералните ресурси на Монголия Бегзсуренгийн Енхтувшин заяви през март, че страната ще покрие изцяло нуждите си от гориво чрез внос от Русия, тъй като Китай е забранил износа на петролни продукти поради ситуацията в Ормузкия проток.

Руско-монголското споразумение, подписано през 2024 г., предвижда доставка на 1,8-1,9 милиона тона петролни продукти и 60 000 тона реактивно гориво годишно на взаимноизгодна основа.


  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Тръмп и Путин ще направят пачки а ЕС ще плати сметката.

    Коментиран от #2

    07:01 24.03.2026

  • 2 Може да си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    СИГУРЕН А НЕУЗРЯЛОТО ще отиде КУРБАН

    07:03 24.03.2026

