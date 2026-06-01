Защо? Володимир Зеленски заговори за край на горещата фаза на войната до ноември
1 Юни, 2026 19:40 1 804 52

Според източника от президентското обкръжение руснаците имат ясен план в случай на замразяване на войната или намаляване на нейната интензивност, например без използване на ракетни удари

Изявленията на Володимир Зеленски по време на срещата с депутатите от фракцията "Слуги на народа“, че войната може да приключи до ноември, са свързани с есенните избори за Конгреса на САЩ, пише РБК-Украйна, позовавайки се на източник.

"Предполагаме, че американците възнамеряват да се опитат да успокоят нещата преди изборите си през есента“, е заявил източник на медията.

Расчетът на Вашингтон се основава на това, че скоро САЩ ще приключат войната с Иран и тогава Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер ще имат време и възможност да се върнат към уреждането на украинския конфликт. По-конкретно, може да се осъществи визита на Кушнер и Уиткоф в Украйна, където Зеленски вече два пъти публично ги е канил.

По отношение на Русия украинските власти очакват, че ако Владимир Путин "види, че е затънал в Донбас, той няма да остане през следващата зима“.

Киев си поставя максимална задача за следващите 5-6 месеца "да се опита да доведе мирния процес до приемлив за Украйна резултат“ – например, замразяване на конфликта по линията на фронта с получаване на гаранции за сигурност.

Според прогнозата на източник от обкръжението на Зеленски, дори ако Русия се съгласи на замразяване по линията на съприкосновение, по време на преговорите тя ще постави на Украйна някакво, по определение на източника, "отначало неизпълнимо условие“: признаване на руския като втори държавен език или "издаване на лицата, замесени в удара по Старобелск“.

При това източникът признава, че някои изисквания на Русия в хуманитарната сфера могат да изглеждат напълно приемливи в очите на САЩ и дори на Европа, но в самата Украйна да предизвикат възмущение, поне в социалните мрежи. И такова раздвояване "също ще играе в полза на Москва“.

Според източника от президентското обкръжение руснаците имат ясен план в случай на замразяване на войната или намаляване на нейната интензивност, например без използване на ракетни удари.

"Техният план е да доведат до избори, вътрешна политическа фрагментация на Украйна и по този начин да постигнат същите цели на Русия чрез политически методи или нова пълномащабна война, но в условия на значително вътрешно отслабване и фрагментация на Украйна“, отбелязва той.

Докато пред партията Зеленски говори за скорошно приключване на горещата фаза на войната, според данни на западните медии, той е наредил на правителството да се подготви за още 2-3 години война.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Защо ли......

    42 10 Отговор
    Защото Украйна е труп без възможност за реанимация.

    Коментиран от #13

    19:43 01.06.2026

  • 2 В Руското министерство на отбраната

    12 40 Отговор
    са постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.

    Коментиран от #7, #10

    19:43 01.06.2026

  • 3 От зеления

    41 9 Отговор
    Нищо не зависи. Войната ще спре, когато реши Путин. Зеленият се надява войната да не свършва, щото той става излишен и ще храни гаргите

    19:45 01.06.2026

  • 4 Радев

    11 43 Отговор
    СВЕТЪТ СЕГА ЦЯЛ ВАЗИ ГЛЕДА!
    ЗА ЖЪЛТОСИНИТЕ ПОБЕДА!
    СЛАВА УКРАИНЕ!

    19:45 01.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    13 8 Отговор
    Знае че шА м...р ..е заедно с трафика нтката на деца

    19:46 01.06.2026

  • 6 СТРАННО

    36 9 Отговор
    РУСНАЦИТЕ МОГАТ ДА УНИЩОЖАТ ЗЕЛЕНСКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ,А НЕ ГО ПРАВЯТ. КАКВА Е ИГРАТА ?!

    Коментиран от #9, #15, #16, #34

    19:46 01.06.2026

  • 7 Тази пропаганда ни е ясна

    40 7 Отговор

    До коментар #2 от "В Руското министерство на отбраната":

    При размяната на трупове 1000 са на украински военнослужещи срещу 10-15 на такива от руската федерация. Вие сте като Дойче зеле и се опитвате да ни внушите тъпотии реалността е съвсем различна въз основа на тези факти.

    Коментиран от #19

    19:46 01.06.2026

  • 8 А сега някой

    20 5 Отговор
    може ли да преведе написаното на разбираем български, за видим какъв е Focus-a, който се опитват да ни пробутат!

    19:48 01.06.2026

  • 9 И Киев е Руски

    21 6 Отговор

    До коментар #6 от "СТРАННО":

    Ако приключи бързо войната ще останат живи фашисти А това не е приемливо .Троскота иска продължително третиране за да изчезне

    19:50 01.06.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "В Руското министерство на отбраната":

    Не се опитвай да мислиш,това не е за двете ти мозъчни клетки...

    19:53 01.06.2026

  • 11 Без име

    11 6 Отговор
    Явно ще им спират наркотиците.

    19:55 01.06.2026

  • 12 Ами

    12 6 Отговор
    Че то до ноември ще останат ли окраинци :)

    19:56 01.06.2026

  • 13 Точно обратното е.

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Защо ли......":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    19:57 01.06.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    13 7 Отговор
    На Зеленски му КАЗВАТ какво да говори,запомнете това.Той и Майдан нямаше да направи,ако не му бяха КАЗАЛИ да го направи на всяка цена.Жалко,че още тогава не му "свиха сърмите" на бърза ръка.Загинаха толкова млади момчета.Загинха за интересите на Короната !

    Коментиран от #45

    19:58 01.06.2026

  • 15 Не е странно. Просто не могат.

    8 15 Отговор

    До коментар #6 от "СТРАННО":

    Руснаците са много зле не само във финансово, но и във военно отношение. Руското разузнаване също е 100 години назад с информацията. От над 20 опита за убийството на Зеленски, нито един не е успешен. Толкова си могат руснаците :)

    19:59 01.06.2026

  • 16 Защото Путин обеща

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "СТРАННО":

    още в началото, да не убива Зеленски и държи на думата си! Зеленски трябва да изживее всичко което надроби от вродената си лакомия и види крайния резултат.
    А след това Ми-6 ще си го очисти, за замитане на следите. Путин няма нужда да си цапа ръцете.
    Пък и убийството на машата Зеленски от който нищо не зависи, с нищо няма да помогне на Путин или Русия. Напротив.

    Коментиран от #20

    20:00 01.06.2026

  • 17 И на децата стана ясно

    8 10 Отговор
    Че ТРИДНЕВНИЯ ПЕН дел, .. хомик могучая и..редовната армия Оризо-Гризачи на Ким,...за 13 год,..НЕ МОГАТ да изпълнят НИТО ЕДНА ЦЕЛ ,обявена от Избегалия по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ!
    Тва са фактите, сичко друго е хомо фантазии и копнежи...
    ЗАКРИВАЙ

    20:00 01.06.2026

  • 18 САРМАТ

    14 7 Отговор
    ВАЖНО ЛИ Е,КАКВО КАЗАЛ ТОЯ?ВОВАТА КАКВО КАЗВА?

    Коментиран от #24

    20:01 01.06.2026

  • 19 И твойта

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тази пропаганда ни е ясна":

    пропаганда ни е ясна.

    20:04 01.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Урко ненормални фашисти

    7 8 Отговор
    Разкарайте се урки

    20:08 01.06.2026

  • 22 Механик

    10 5 Отговор
    А някой разбра ли нещо от тази статия?
    Щото аз разбрах замрази-размрази, край на войната - още 2-3 години война, Зеленски казал-слгите н а народа и те казали, руснаците затънали-руснаците имат план и пр.
    Баа, тия укри о т бой по главите вече хептен не знаят какво говорят.

    Коментиран от #28

    20:14 01.06.2026

  • 23 Мишел

    5 6 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    20:17 01.06.2026

  • 24 хаха 🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "САРМАТ":

    остави го дядо Вовчик, той съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #25, #31

    20:19 01.06.2026

  • 25 Подготовка

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    За Русия не знам, но ти се подготвяй, защото бг галошите това ви чака.

    20:24 01.06.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ТОЧНО КОГАТО БРАТУШКИТЕ
    ПОЧНАХА ЛЯТНАТА КАМПАНИЯ,
    ЗЕЛЯ ЗАГОВОРИ ЗА МИР
    .....
    ДАЙ ОДЕСА, НИКОЛАЕВ ,, ХЕРСОН , КИЕВ, ЩЕРНИГОВ, ХАРКОВ , ДНЕПРОПЕТРОВСК, СУМА
    И ПОЛТАВА И ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА:)

    Коментиран от #38

    20:34 01.06.2026

  • 27 ТОЧКАТА

    4 1 Отговор
    Изявленията на Володимир Зеленски по време на срещата с депутатите от фракцията "Слуги на народа“, че войната може да приключи до ноември, са свързани с есенните избори за Конгреса на САЩ, пише РБК-Украйна, позовавайки се на източник.!!!!!!!Ееее,гати и ,,СЛУГИТЕ НА НАРОДА,, дето го унищожиха !!!!!!този народ.Впрочем помня КУРАБИИКИТЕ и още 5 милиарда гущера с които започнаха играта.Равносметката-----От 50 милиона Украйна остана 20 милиона...Толкова ! И е показателно за глупостта да вземеш Америка и Англия за ...,,приятел,,.

    Коментиран от #29, #35

    20:34 01.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ей Ма ло ум ник

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "ТОЧКАТА":

    Тоя народ устоя на Блатната Велика Армия.Тоя Народ предпочете да се бие вместо да почувства Руский мир.Анадъмо Руски тръбар.

    Коментиран от #37, #44

    20:39 01.06.2026

  • 30 Ню Украйна

    3 1 Отговор
    До ноември ще са готови къщите в Ню Украйна, бившото черноморие, със столица Ню Одеса, бившата Варна. Бандеровците ще пристигнат в Ню Украйна и войната ще свърши. Зимата ще сменят имената на българите с украински. Шиши ще стане Пляшка, а тиквун Гарбуз.

    Коментиран от #33

    20:40 01.06.2026

  • 31 САРМАТ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    КАТО ПОВТАРЯШ ЕДНИ И СЪЩИ МАЛОУМИЯ И?АКО ИМАШ НЕЩО НА РАМЕНЕТЕ,ЧУКНИ ГО МАЛКО!

    20:41 01.06.2026

  • 32 Сюнай

    1 1 Отговор
    По радиуто казаха, че Вовата много го бии и на Зилиенски вечи бактън му идва от кютека. Много кеш е натрупал и иска и той да ходи на искурзия и на море.

    20:41 01.06.2026

  • 33 Трай ма.

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ню Украйна":

    Ов цо прозта.

    20:42 01.06.2026

  • 34 ТОЧКАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "СТРАННО":

    НЯМА ИГРА!!!!!Зеленски е невидимата/видима ръка на Запада в неговата война срещу Русия!!!Значи ,НЕ Зеленски е ВРАГЪТ!!!!!Врагът е много по силен ,умел,нагъл,коварен ,ловък ,с огромен опит да УНИЩОЖАВА!!!/ЗАПАДЪТ/...И залогът е дали да има РУСИЯ /и АЛТЕРНАТИВА ЗА СВЕТА!!!/или да НЯМА Русия и...светът....Пък ВИЖ какво остана от Украйна!!!!ТОВА е бъдещето за света,ако победи Западът.

    20:43 01.06.2026

  • 35 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ТОЧКАТА":

    "От 50 милиона Украйна остана 20 милиона...Толкова !"

    20 милиона, но заедно с "окупираните" Крим, Донбас и Луганск, които урките смятат за свои. Правете сметка колко нето са останали.

    Коментиран от #39, #40

    20:43 01.06.2026

  • 36 Ам че многа Съветски

    0 0 Отговор
    Тръбари таз вечер бря.Селския бик съм ще Ви вкарвам в правия път мийте ду пи та та.,мазни руски теъбарчета.

    20:44 01.06.2026

  • 37 ГанЧо младши

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ей Ма ло ум ник":

    Бате да не си се влюбил в някой надарен красив украинец. Тва си е любов твойто бате

    Коментиран от #41

    20:45 01.06.2026

  • 38 ...

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой каквото и да си говори или да си пише, на всички вече е ясно, че Русия няма как да изпълни целта си в тази война. Това и всички и в Кремъл и в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци до края на мандата си и да се надява, че през това време някакво чудо може да се случи и да направи някак си преврат на властта в Киев.

    20:46 01.06.2026

  • 39 Да ама всучки

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка":

    Разбраха ,че Ватенките са 2рата армия в Украйна.Смехурковци.1,350 милиона ватенка даде фира.Крепостните са в 19век пушечно месо за укр.дронове.Амо Расия беше нормална държава отдавна народа да е помел ка Путин.Ама те са си крепостни и ще мрст като пушечно месо.

    20:47 01.06.2026

  • 40 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка":

    Верно колко ли са? Донецк, Луганск, голяма част от Запорожие. Крим... А и колко избягаха зад граница.... може и да са се стопили на 10 милиона на територия на Украйна.

    20:50 01.06.2026

  • 41 Влюбил съм се в

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "ГанЧо младши":

    Народа сводолюбив,боеспособен ,.Украинските инженери издигнаха дронвите си воиско на световно ниво сега всички се упат от тях.А теб Чи ки йке те чакам да ми дойдеш новобранец ,да станеш мъж.Да те науча на нещо

    20:50 01.06.2026

  • 42 Ню Украйна

    0 0 Отговор
    Наесен започва преселването в новопостроената с европейски пари Ню Украйна на българското черноморие. Назима обявяване на автономия, като Косово и смяна на българските имена с украински. Ако откажем, НАТО ще бомбардира София, като Белград.

    Коментиран от #46

    20:52 01.06.2026

  • 43 Ей Рубловка

    0 1 Отговор
    Ще ти го намасм до картофите ,ама после искам да ми платиш в рубли ,че ги ползвам за тапети.Анадъмо.

    20:53 01.06.2026

  • 44 КУРКО

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ей Ма ло ум ник":

    НИКА ТИ Е ТОЧЕН,НО ЩЕ ГО ДОПЪЛНЯ:СКЪСАН ПРЕДПАЗИТЕЛ!

    Коментиран от #48

    20:53 01.06.2026

  • 45 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🦁ЩЩД🦁":

    Какво общо има Зеленски с Майдана???

    Коментиран от #47, #49

    20:54 01.06.2026

  • 46 Ей Тъ по питек

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ню Украйна":

    Не ми жали толкоз сърбите.2г бяха обградили Сараево и избиваха мирното население ,сринаха Вуковар.ПИзбиха 15хил.босненски мюсюлмани в концлагери.След това започна етническо прочистване на Косово е тогава ги предупредиха и ги удариха.Анадъмо мръшляшка Чи ки йо.

    Коментиран от #50

    20:56 01.06.2026

  • 47 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ха-ха":

    Зеленски по време на Майдана беше политемигрант в Москва. Искали да го мобилизират и избягал. Украинския Георги Димитров!

    Коментиран от #51

    20:57 01.06.2026

  • 48 Селския бик

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "КУРКО":

    Съм искаш ли да ми ос му чеш ника и после в Ауспуха до картофите.

    20:57 01.06.2026

  • 49 Нищо в

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ха-ха":

    Украйна има вече 6президента има избори.В Блатпто при Крепостните няма.Там има Диктатура и Диктатор който избива опозицията.

    20:59 01.06.2026

  • 50 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ей Тъ по питек":

    Първо украинска автономия на Черноморското и турска автономия на Кърджали, Шумен, Разград и Добруджа. После ще видим.

    Коментиран от #52

    21:00 01.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами в Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка":

    За това воюваха против проруските анклави.За това трепеха колаборанти с руски знамена.Анадъмо.Руско тръбар че.Необразовано.

    21:02 01.06.2026

