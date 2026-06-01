Изявленията на Володимир Зеленски по време на срещата с депутатите от фракцията "Слуги на народа“, че войната може да приключи до ноември, са свързани с есенните избори за Конгреса на САЩ, пише РБК-Украйна, позовавайки се на източник.

"Предполагаме, че американците възнамеряват да се опитат да успокоят нещата преди изборите си през есента“, е заявил източник на медията.

Расчетът на Вашингтон се основава на това, че скоро САЩ ще приключат войната с Иран и тогава Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер ще имат време и възможност да се върнат към уреждането на украинския конфликт. По-конкретно, може да се осъществи визита на Кушнер и Уиткоф в Украйна, където Зеленски вече два пъти публично ги е канил.

По отношение на Русия украинските власти очакват, че ако Владимир Путин "види, че е затънал в Донбас, той няма да остане през следващата зима“.

Киев си поставя максимална задача за следващите 5-6 месеца "да се опита да доведе мирния процес до приемлив за Украйна резултат“ – например, замразяване на конфликта по линията на фронта с получаване на гаранции за сигурност.

Според прогнозата на източник от обкръжението на Зеленски, дори ако Русия се съгласи на замразяване по линията на съприкосновение, по време на преговорите тя ще постави на Украйна някакво, по определение на източника, "отначало неизпълнимо условие“: признаване на руския като втори държавен език или "издаване на лицата, замесени в удара по Старобелск“.

При това източникът признава, че някои изисквания на Русия в хуманитарната сфера могат да изглеждат напълно приемливи в очите на САЩ и дори на Европа, но в самата Украйна да предизвикат възмущение, поне в социалните мрежи. И такова раздвояване "също ще играе в полза на Москва“.

Според източника от президентското обкръжение руснаците имат ясен план в случай на замразяване на войната или намаляване на нейната интензивност, например без използване на ракетни удари.

"Техният план е да доведат до избори, вътрешна политическа фрагментация на Украйна и по този начин да постигнат същите цели на Русия чрез политически методи или нова пълномащабна война, но в условия на значително вътрешно отслабване и фрагментация на Украйна“, отбелязва той.

Докато пред партията Зеленски говори за скорошно приключване на горещата фаза на войната, според данни на западните медии, той е наредил на правителството да се подготви за още 2-3 години война.