Нови украински атаки срещу ключова руска енергийна инфраструктура

Киев засили атаките си срещу руски енергийни съоръжения през последните месеци на фона на липсата на напредък в мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна. Ройтерс предлага обобщение на украинските атаки, представени в хронологичен ред и резултатите от тях, пише БТА.

Ярославъл

Украинските сили атакуваха руска петролна рафинерия в Ярославъл, на около 700км от украинската граница на 25 май, заяви президентът Володимир Зеленски.

Рафинерията има капацитет за преработка на петрол от 15 милиона метрични тона на година – около 300 000 барела на ден.

Сизран

Украйнски дронове удариха руската петролна рафинерия в Сизран, собственост на „Роснефт“ (Rosneft) в региона Самара, по думи на украинската армия и президента Зеленски от 21 май.

Рафинерията е преустановила работа, след като атаката е повредила цех за първична преработка, според двама източници от сектора. Рафинирането на петрол е било спряно и след атака с дронове на 18 април.

Рафинерията има капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно или 170 000 барела на ден. През 2024 г. тя е преработила 4,3 милиона тона суров петрол в 800 000 тона бензин, 1,5 милиона тона дизел и 700 000 тона мазут, според източници от индустрията.

Туапсе

Украйна удари руска петролна рафинерия в черноморското пристанище Туапсе на 27 май, се посочва в съобщение на Генералният щаб на украинската армия.

Атака с дронове предизвика голям пожар в петролния терминал на 28 април, съобщиха официални лица. Атаката е довела до спирането на дейността на съоръжението, което изнася по-голямата част от производството си. Капацитетът му е около 12 милиона тона годишно или 240 000 барела на ден, като то произвежда нафта, дизел, мазут и вакуумен газьол.

Норси

Украинската армия порази петролен терминал близо до Кстово в руския регион Нижни Новгород, нанасяйки щети на цеха за първична преработка, по информация на украинският Генерален щаб от 20 май.

Четвъртата по големина петролна рафинерия, „Норси“ (Norsi), собственост на „Лукойл“, спря дейността си след дронови атаки на 5 април, според източници от индустрията. „Норси“ е вторият най-голям производител на бензин – може да преработва 16 милиона тона петрол годишно или около 320 000 барела на ден.

Москва

Московската петролна рафинерия спира преработката на петрол след украинска дронова атака, посочиха двама източници от индустрията на 19 май.

12 души са били ранени при атаката, но технологичните съоръжения в рафинерията не са били повредени, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин на 17 май.

Съоръжението в югоизточния квартал Капотня в столицата е една от най-компактните рафинерии в страната – годишния капацитет е около 11 милиона тона петрол.

Рязан

Руската петролна рафинерия в Рязан, която представлява почти 5 на сто от общия преработвателен обем на страната, спря дейността си в следствие на украинска атака с дронове, съобщиха двама източници на 19 май. Според тях рафинерията е преработила 13,1 милиона метрични тона суров петрол през 2024 г., от които е произвела 2,2 милиона тона бензин, 3,4 милиона тона дизел и 4,3 милиона тона мазут.

Астрахан

Отломки от атака с дронове са предизвикали пожар на 13 май в газопреработвателен завод в южната област Астрахан, съобщи местният губернатор.

Заводът има годишен капацитет от 12 милиарда кубически метра газ и 3 милиона тона стабилен газов кондензат. Съоръжението произвежда бензин, дизел и втечнени нефтени газове.

Перм

Руската петролна рафинерия в Перм спря дейност след украинска атака с дронове на 7 май. Ударът е предизвикал пожар и е повредил оборудването, посочиха двама източници от сектора.

През 2024 г. рафинерията е преработила 12,6 милиона метрични тона петрол – около 250 000 барела на ден. Произведени са 2 милиона тона бензин, 5,3 милиона тона дизел 700 000 тона кокс и 200 000 тона мазут.

Новокуйбишевск

Първичната петролна преработка е била прекратена в руската рафинерия управлявана от „Роснефт“ в Новокуйбишевск на 18 април в следствие на украинска атака с дронове, по думите на двама източници.

През 2024 г. терминалът е преработил 5,74 милиона метрични тона суров петрол, 1,1 милиона тона моторен бензин, 1,64 милиона тона дизелово гориво и 1,27 милиона тона мазут, по данни от източници от индустрията.

Уфа

Украинската армия потвърди, че е осъществила удар срещу руската петролна рафинерия „Башнефт-новойл“ (Bashneft-Novoil) на около 1400 км от руско-украинската граница на 2 април.

Съоръжението може да преработва над 7 милиона тона петрол на година.

Кириши

Петролната рафинерия в Кириши преустанови работа в края на март вследствие на украинска атака с дронове.

Миналата година в Кириши са произведени 2 милиона тона бензин, 7,1 милиона тона дизел, 6,1 милиона тона мазут и 600 000 тона битум.

Уст-Луга

Енергийната компания „Новатек“ (Novatek) спря преработката на газов кондензат и товаренето на нафта за износ в своя индустриален комплекс „Уст-Луга“, след като украински атаки с дронове предизвикаха пожар, казаха трима източници, запознати с енергийния пазар.

Съоръжението „Уст-Луга“ разполага с три преработвателни инсталации, всяка с капацитет от 3 милиона тона годишно, които преработват стабилен газов кондензат в лека и тежка нафта, реактивно гориво, корабно гориво и газьол. Пред 2025 г. комплексът е усвоил 8 милиона тона газов кондензат.

Пристанища и танкери

Пожар е избухнал в южното руско пристанище в Темрюк след украинска атака с дронове, коментираха регионалните власти на Краснодар на 29 май.

Съоръжения за съхранение на гориво са се запалили след украинска атака с дронове в руската област Ярославъл на 29 май, съобщи губернаторът Михаил Евраев.

Украйна е атакувала и руските пристанища по Балтийско и Черно море, включително пристанище Приморск, петролни танкери и военни кораби на 3 май.

Пожар избухна в нефтопреносна станция на „Транснефт“ (Transneft), която доставя суров петрол до най-големия руски износен терминал в балтийското пристанище Приморск след украинска атака с дронове на 23 април, съобщиха двама източници.

Украински дронове са ударили съоръжения за изпомпване и изпращане на нефт в руската област Самара на 21 април, съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна.

Украински дронове са предизвикали пожар в руския петролен терминал Шесхарис в началото на април.

Приморск, една от най-големите точки за износ на Русия, може да обработва 1 милион барела на ден. През март градът губи поне 40 на сто от своите складови помещения при украинска атака с дронове.