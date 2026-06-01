Ограничен интернет! Владимир Путин нареди на руския премиер и директора на ФСС да осигурят достъп на гражданите до ключови услуги
1 Юни, 2026 19:10

В разпореждането се посочва, че премиерът и директорът на ФСС трябва да докладват за постигнатия напредък до 1 юли

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин нареди на министър-председателя Михаил Мишустин и на директора на Федералната служба за сигурност (ФСС) Александър Бортников да осигурят достъп на гражданите до ключови медицински, информационни и платежни услуги в периоди, когато мобилният интернет е ограничен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В списък с разпореждания, публикуван вчера от Кремъл, Путин нареди на правителството и на ФСС да „осигурят непрекъснатото функциониране на най-важните услуги“ по време на периоди на „ограниченото функциониране на интернет“.

В разпореждането се посочва, че премиерът и директорът на ФСС трябва да докладват за постигнатия напредък до 1 юли.

През тази година Русия на няколко пъти прекъсваше мобилните интернет услуги и предприе репресивни мерки срещу чуждестранни приложения за съобщения, принуждавайки милиони хора да се обърнат към VPN услуги. Критиците на руския президент определиха това като част от опита му за засилване на контрола в страната след четири години война, отбелязва агенцията.

Путин представя подобни прекъсвания на интернет и комуникационните мрежи като болезнена, но понякога необходима мярка за сигурност, целяща да предотврати терористични атаки и нападения с украински дронове.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само Бел Гейтс може за 24 часа

    16 9 Отговор
    да спре войната!
    Достатъчно е да блокира на маскалите Виндоуса и сървърите!

    Коментиран от #14

    19:12 01.06.2026

  • 2 Крепостен на Хартиената мечка

    16 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния и живеем по зле от Папуа Нова Гвинея???

    19:13 01.06.2026

  • 3 Руснаци

    8 13 Отговор
    Руснаците влезнаха в рай-Александрова, последното село преди финалната битка за Донбас, 10км е разстоянието до започването на битката

    Коментиран от #10

    19:13 01.06.2026

  • 4 володя

    20 8 Отговор
    В Русия е тотален хаос! Президента научава от вестниците, че спрели интернета на хората и им забранили фейсбука! А кой тогав ауправлява държавата?!?

    19:14 01.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахахаха

    6 13 Отговор
    Забелязвам че укрите са изключителна слаба армия, значи то не е помощ от старлинк, то не са 400 млрд в оръжия, милиони мобилизирани мъже и убити, смятай с такава помощ трябваше да изгонят руснаците, те не могат да си върнат едно село, смятай ако я нямаше тази помощ майтап настрана не Киев за 3 дена, а Украйна ще се да е паднала за 3 дена

    Коментиран от #35, #43, #46

    19:16 01.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 4 Отговор
    пускай нета бе , гном! вече Замунда я няма и с ru.тракер имам проблеми

    19:16 01.06.2026

  • 8 Паветник

    5 10 Отговор
    Ние паветниците си искаме интернета, защото ако ни спират изкуствения интелект, няма да ни остане никакъв естествен такъв! Дори този пост ми го подсказа ИИ!

    19:17 01.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 2 Отговор
    интересно обаче , че спря нета ама не и укр. дронове///нещо многоходово ще да е

    Коментиран от #36

    19:19 01.06.2026

  • 10 Соломон

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаци":

    Хубаво са влезнали руснаците .Да видим как ще излязат

    19:20 01.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 8 Отговор
    ИЗБЯГАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОСКОСМОС ,
    ПОДГОТВЯЛИ ЗАЕДНО С НАРОДНИЯ ФРОНТ - ДОБРОВОЛЦИТЕ И ДОСАФ
    ..... СИСТЕМАТА " СТАРЛИНК НЕТ"
    ......
    МАЛКА ЧАСТНА АНТИ - САТЕЛИТНА РАКЕТА , СРЕЩУ ЧАСТЕН СПЪТНИК :)
    ПОНЕЖЕ РЪКОВОДСТВОТО НА РФ НЕ ИСКАЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЛАЗЕРНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ
    МЪСК:)

    19:23 01.06.2026

  • 12 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    13 1 Отговор
    Няма как да стане. Никоя сериозна мрежа не използва Win за сървъри.

    19:25 01.06.2026

  • 13 Миризлив руски палячо-крепостен

    16 3 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати,ще има интернет и всичко ще бъде шест!

    19:25 01.06.2026

  • 14 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Само Бел Гейтс може за 24 часа":

    Неукииии,кой ползва виндоуса ? Освен вие петроханците,за друг не се сещам:)

    19:25 01.06.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 12 Отговор
    ДО ПЪРВИ ЮЛИ
    КОСТАНТИНОВКА , РАЙ - АЛЕКСАНДРОВКА И
    ОРЕХОВ
    МИНАВАТ НА РУСКИ ИНТЕРНЕТ :)
    .......
    А ДО ПЪРВИ СЕПТЕМВРИ И СЛАВЯНСК И КРЕМАТОРСК :)

    Коментиран от #18, #23

    19:25 01.06.2026

  • 16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    13 1 Отговор
    Пиздоглазия НЕдорасляк и фамозен педофил е...най- жалкият, НЕкадърен и труслив президент от времето на Брежнев,..до сега!
    Единственият пишман Фюрер във Света, който успя за 26 г..царуване (узурпиране на властта) да намали 2 ПЪТИ Мин.работна зарплата в Коч ината! ( 267$ при Елцин)

    19:28 01.06.2026

  • 17 Веднъж

    2 5 Отговор
    Катоебахедин паветник много го беше яд, че няма интернет да се излъчва на живо в ГРИНДР.

    19:30 01.06.2026

  • 18 Нека да пиша

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пак си душил кюлотите червени на Митрофанова.

    Коментиран от #21

    19:30 01.06.2026

  • 19 "В каменната ера:

    10 2 Отговор
    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет."

    19:30 01.06.2026

  • 20 НА КЪТИН КОЛКО КОРАБА МУ ОТКРАДНАХА

    9 1 Отговор
    НЕСКА КОЛКО РАФИНЕРИИ МУ ЗАПаЛИХА ПАК НЕСКА....... ТОЯ ЯВНО ВОДИ МЕЧКАТА КЪМ ВЪЛЧИ КАПАН.КЪТИН ДА СА ЗАМЕНИ С МЕДВЕДЕВ...

    Коментиран от #29

    19:31 01.06.2026

  • 21 Атина Палада

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Нека да пиша":

    Смяташ,че ти като седиш под полата на Урсула й душиш кюлотите ,значи и другите го правят :)

    Коментиран от #24, #25, #30

    19:32 01.06.2026

  • 22 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    10 2 Отговор
    Аз оставам в бункера,при откраднатите украински малки момченца,тук имам интернет и всичко, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    19:34 01.06.2026

  • 23 Докато повтаряш оп орките

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На Пияната, постоянно ще ставаш за СМЕХ, от твоето Мало умие!!
    ЗСУ...Вече контролира със новите скоростни дронове,..цялата Луганска ОБЛАСТ, включително Луганск!! Същото се получи и със Мариупол и отрязаният сухопътен коридор до Крим!
    За това сега стоят Без- вода, бензин и горива!
    Хехехехехехе

    19:36 01.06.2026

  • 24 Нека да пиша

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Ти лежиш под баксерките на Пеевски,и Копейкин и ,им търсиш малкопишки.Отивай в долната Просия ..

    Коментиран от #26

    19:36 01.06.2026

  • 25 хаха🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    ти остави Урсула, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #32

    19:38 01.06.2026

  • 26 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Нека да пиша":

    Пеевски е вожда на ероатлантиците бре,какво да правя аз при ероатлантиците?
    Ти съвсем си се ошашавил :))) да не знаеш,че Пеевски ви е вожда:)

    Коментиран от #28

    19:39 01.06.2026

  • 27 град София

    11 1 Отговор
    Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода, a Путин от мозък !

    Анна Политковская.

    19:40 01.06.2026

  • 28 Верно ли бе?

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    тролска смр.ад?

    19:40 01.06.2026

  • 29 Смех с ватенки

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "НА КЪТИН КОЛКО КОРАБА МУ ОТКРАДНАХА":

    Днеска и франсетата са откраднали един танкер на Путин.🤣🤣

    19:42 01.06.2026

  • 30 Демократ

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:44 01.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "хаха🤣":

    Дай Боже и България да фалира ,както РФ!
    А интернет си има в Русия,всяка сутрин гледам хороскопите от руските астролози.

    Коментиран от #33

    19:45 01.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Няма край руският позор

    8 1 Отговор
    Няма.

    19:48 01.06.2026

  • 35 слава на русия!

    0 10 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    много сте точен приятел

    19:53 01.06.2026

  • 36 оня с коня

    0 10 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #38

    19:54 01.06.2026

  • 37 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    6 0 Отговор
    Да вече казах :

    Падна ми Рейтингът

    Затова ще им пусна малко Интернет
    На Проззтите Крепостни.

    Малко само Малко ФЪНДУК

    колкото да замажем ОБОСРАЦИЯТА

    Със Бензина .

    20:06 01.06.2026

  • 38 ОНЯ С ДРОНЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Пет Години
    Само това повтаряте
    Рашън МФс.

    След още 5
    Пак това ли Повтаряш
    Разп..ореняк?

    20:09 01.06.2026

  • 39 Тавариши и Таварашутки

    4 0 Отговор
    Защо на ПУТИН

    Му викат ПЪIНЕХОД

    Някой знае ли ?

    20:10 01.06.2026

  • 40 Всички

    4 0 Отговор
    Копеи да папат на Мутро стаканова клиторака

    20:13 01.06.2026

  • 41 А бе

    5 0 Отговор
    В Крим наш пуснаха ли бензина

    20:15 01.06.2026

  • 42 ФИНАНСИСТЪТ И

    3 0 Отговор
    Енергиен Експерт

    ВЛАДИСЛАВ ШИРЯЕВ заяви :

    КРЕМЪЛ НИ ЛЪЖЕ .

    КАКВИ 5,
    10 - 20 %
    Е УНИЩОЖИЛА
    УКРАЙНА ОТ НАШЕТО
    ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕТРОЛ.

    НАЙ МАЛКО 45% Е ИЗВЪН СТРОЯ
    И АКО УКРАЙНА
    ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЪЩОТО ТЕМПО
    ДО МЕСЕЦ - ДВА

    БЕНЗИНЪТ ще бъде дефицит
    В Цяла Русия до Урал.
    А Не само във КРИМ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ

    20:19 01.06.2026

  • 43 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    А ПУЧЯ ВЪШКИН
    Набута
    Над 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА

    ВЪВ ДВИЖУХАТА ,

    ДОКЪДЕ СТИГНА

    ЩЕ КАЖЕШ ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ ?

    5 Години РУСКА АГОНИЯ
    И ОЩЕ СЕ ТЪРКАЛЯТ
    ОКОЛО
    МАЛА ТОКМАЧКА

    ВЪШЛИВИТЕ ВАТЕНКИ.

    РА РА РА

    20:25 01.06.2026

  • 44 Механик

    0 1 Отговор
    А стига с тоя интернет бе! Пууу, да му се незнаят и некадърните манипулатори!
    В момента тегля 3 филма от рутракер. Единият филм има 42 пиара с руски Ай-Пи, 11 с полски, 6 с няккави други (+ моето ). Другия филм има 93 руски ай-пита, и една камара други, вкл. полски, украински, латишки и пр.
    Отворете си тубата и потърсете нещо на руски. После дайте да ви покаже най-напред най-новите. Ще видите е има клипове качени преди минути дори.
    На днешно време е много лесно, ако човек иска да провери нещо. Стига лъгахте! Ние не сме облъченото население на западна европа, дето ходи до тоалетна само когато му кажат по ТВ>

    20:25 01.06.2026

  • 45 РУСКИТЕ ОНЛИФЕНС

    0 0 Отговор
    ЗВЕЗДИ

    Избягаха в Казахстан.

    Там Интернет има .

    МАМАШИТЕ пак намериха начин
    Да правят Пачки.
    Просто Бягат от Кочината .

    20:28 01.06.2026

  • 46 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    Абе украинската армия може едно село да не си е върнала, ама Херсон си го върна. А това беше единственият областен град, който руските нацисти успяха не само да превземат, а и да избягат от него. И единственият им рубеж на западния бряг на Днепър.
    А и Купянск си върнаха, барем два пъти.

    20:29 01.06.2026

