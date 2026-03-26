Доналд Тръмп: САЩ може да пренасочат предназначени за украинската армия оръжия към Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му често пренасочва оръжия от един регион към друг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза това, коментирайки съобщения, че Пентагонът може да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток.

"Правим това постоянно", каза Тръмп на заседание на кабинета в Белия дом. "Понякога вземаме от един и го използваме за друг (регион)", добави той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа днес да вземе пряко отношение във връзка със съобщенията, че Съединените щати може да пренасочат военна помощ, предназначена за Украйна, към Близкия изток, докато войната с Иран бушува, отбелязва Ройтерс.

На пресконференция Рюте заяви, че САЩ ще продължат да доставят ракети прехващачи и други ключови системи на Украйна. Той обаче не потвърди дали са направени някакви съкращения или дали се обмислят такива.

Източници от НАТО по-рано посочиха, че информацията на "Вашингтон Пост" не е изненада. Вестникът, позовавайки се на неназовани служители, съобщи, че Пентагонът преразглежда дали оръжията, първоначално предназначени за Украйна, трябва да бъдат пренасочени към Близкия изток, тъй като конфликтът с Иран натоварва американските запаси от критични боеприпаси.

Според съобщенията става дума за ракети за противовъздушна отбрана, които е трябвало да бъдат доставени на Украйна чрез програмата на НАТО за снабдяване с оръжия "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL). Съгласно тази инициатива, страните от НАТО работят съвместно, за да купуват отбранително оборудване от САЩ за Украйна, след рязко намаляване на прякото финансиране от САЩ.

PURL наскоро обхвана значителен дял от боеприпасите за системите "Пейтриът" и други възможности за противовъздушна отбрана. Според в. "Вашингтон пост" Пентагонът също така е информирал Конгреса за плановете си да преразпредели около 750 млн. долара от програмата PURL за попълване на американските военни запаси, вместо да предоставя допълнителна помощ на Украйна.

Рюте отказа да каже дали НАТО е била официално уведомена.