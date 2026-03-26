Доналд Тръмп: САЩ може да пренасочат предназначени за украинската армия оръжия към Близкия изток
Доналд Тръмп: САЩ може да пренасочат предназначени за украинската армия оръжия към Близкия изток

26 Март, 2026 22:49 1 723 22

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му често пренасочва оръжия от един регион към друг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза това, коментирайки съобщения, че Пентагонът може да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток.

"Правим това постоянно", каза Тръмп на заседание на кабинета в Белия дом. "Понякога вземаме от един и го използваме за друг (регион)", добави той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа днес да вземе пряко отношение във връзка със съобщенията, че Съединените щати може да пренасочат военна помощ, предназначена за Украйна, към Близкия изток, докато войната с Иран бушува, отбелязва Ройтерс.

На пресконференция Рюте заяви, че САЩ ще продължат да доставят ракети прехващачи и други ключови системи на Украйна. Той обаче не потвърди дали са направени някакви съкращения или дали се обмислят такива.

Източници от НАТО по-рано посочиха, че информацията на "Вашингтон Пост" не е изненада. Вестникът, позовавайки се на неназовани служители, съобщи, че Пентагонът преразглежда дали оръжията, първоначално предназначени за Украйна, трябва да бъдат пренасочени към Близкия изток, тъй като конфликтът с Иран натоварва американските запаси от критични боеприпаси.

Според съобщенията става дума за ракети за противовъздушна отбрана, които е трябвало да бъдат доставени на Украйна чрез програмата на НАТО за снабдяване с оръжия "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL). Съгласно тази инициатива, страните от НАТО работят съвместно, за да купуват отбранително оборудване от САЩ за Украйна, след рязко намаляване на прякото финансиране от САЩ.

PURL наскоро обхвана значителен дял от боеприпасите за системите "Пейтриът" и други възможности за противовъздушна отбрана. Според в. "Вашингтон пост" Пентагонът също така е информирал Конгреса за плановете си да преразпредели около 750 млн. долара от програмата PURL за попълване на американските военни запаси, вместо да предоставя допълнителна помощ на Украйна.

Рюте отказа да каже дали НАТО е била официално уведомена.


  • 1 Ан тъй

    18 4 Отговор
    Няма Украйна-няма и3сраел.....

    22:51 26.03.2026

  • 2 Голям Кеф

    15 2 Отговор
    Няма и сашт

    22:52 26.03.2026

  • 3 Дагодухат урсулити

    15 1 Отговор
    И сашт

    22:53 26.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчарник.

    6 1 Отговор
    Проблема не е оръжията, патроните свършват и бомбите.

    Коментиран от #8, #13

    23:01 26.03.2026

  • 8 1945

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчарник.":

    проблема е само в ракетите за пейтриъта

    23:04 26.03.2026

  • 9 хаха

    12 2 Отговор
    Сега е момента кухоглавите байганьовци да си шитнат ф-16 ките на саудитите и да си вземат Грипен или KF-21 Boramae

    23:09 26.03.2026

  • 10 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Тенекиените сандъци за трупове са поръчани и ще бъдат доставени в навечерието на Американския десант в Иран.

    23:11 26.03.2026

  • 11 Зеленски

    10 2 Отговор
    Нееее

    23:11 26.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радио Гага

    8 0 Отговор
    Надявам се Путин да не му повярва и дори да не го подкрепи, а да последва примера на иранците, които не се интересуват от това, което казва този напълно ненадежден и капризен човек.

    23:28 26.03.2026

  • 15 Глас от запада

    12 2 Отговор
    Дизел днес 2,70€. Градският транспорт стачкува поетапно. Иска повишение. Сега е 3€.

    23:46 26.03.2026

  • 16 Глас от запада

    11 3 Отговор
    Ходете пеш! ПКП

    В Австралия, Филипините, Индонезия всички бензиностанции вече са затворени.
    Булевардите са пълни с хора ходещи пеша по тях за да отидат на работа защото и градския транспорт вече не работи.
    В Япония и Южна Корея разпечатват последните резерви и имат въздух за още максимум месец.
    В Индия е почти същото, километрични опашки по бензиностанциите , до две три седмици и у нас.
    Не че ще е скъп, няма да го има!

    Евроатлантиците направиха всичко това и се гордееха с простотията си ! Като отидете до урните да гласувате се подсетете кой е бил!!

    Коментиран от #21

    23:51 26.03.2026

  • 17 Овчарник.

    10 2 Отговор
    Украинската армия ще се превъоръжи с копия,лъкове и мечове и ще стане мазало...!

    00:36 27.03.2026

  • 18 Питам

    6 1 Отговор
    Защо внушавате, че Русия ще се посрами, ако удари с атома? САЩ щели да изпепелят Кремъл, за да угодят на зеления мухъл. Глупости. САЩ си гледат националните интереси за разлика от Европа. Цяла Европа не струва за САЩ колкото Ню Йорк.

    00:58 27.03.2026

  • 19 Да,

    1 2 Отговор
    Издyxaния агент Краснов в действие.

    02:12 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Милионер

    2 0 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам пълномащабна война и тук.

    07:26 27.03.2026