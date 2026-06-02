„Ти си луд! Щеше да си в затвора, ако не бях аз!“ - Тръмп с остри думи към Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който е настоял Израел да приеме прекратяване на огъня с „Хизбула“ и е изразил сериозно недоволство от военните операции на израелската армия в Ливан. Това съобщава Axios, позовавайки се на американски представители, запознати с разговора, предава News.bg.

Според един от източниците Тръмп е използвал необичайно остър тон към Нетаняху, като е заявил, че именно подкрепата на Вашингтон е помогнала на израелския лидер да избегне сериозни политически и правни последици. По думите на същия източник американският президент е подчертал, че действията на Израел са довели до сериозни щети върху международния му имидж.

Друг служител, запознат със съдържанието на разговора, твърди, че Тръмп е бил видимо разгневен и е поискал обяснение за продължаващите военни действия в Ливан.

Според американските представители президентът е признал правото на Израел да отговаря на нападенията на „Хизбула“, но е оценил мащаба на израелската реакция като непропорционален. Той е предупредил, че подобни действия могат да подкопаят усилията на Вашингтон за постигане на дипломатическо решение и трайно прекратяване на огъня.

Axios отбелязва, че разговорът е преминал в изключително напрегната атмосфера, като Тръмп е отправил и обвинения към Нетаняху за липса на признателност към американската подкрепа.

В публикации в социалната мрежа Truth Social американският президент впоследствие заяви, че е постигнато разбирателство за ограничаване на военните действия. Той написа, че е разговарял както с израелската страна, така и с представители на „Хизбула“, които според него са се съгласили да прекратят обстрела.

Израелски военни източници обаче отхвърлят твърденията, че е имало придвижване или изтегляне на войски във връзка с подобно споразумение.

По време на разговора Тръмп е засегнал и вътрешнополитическите проблеми на Нетаняху, включително съдебния процес срещу него по обвинения в корупция. Според източниците президентът е подчертал, че многократно е демонстрирал подкрепа към израелския премиер по този въпрос.

Към момента канцеларията на Нетаняху не е коментирала публично информацията за съдържанието на разговора.

Междувременно критики към действията на премиера отправиха и представители на израелската политическа сцена. Бившият военен и политик Гади Айзенкот заяви, че подобно отстъпление под външен натиск е недопустимо и противоречи на националните интереси на Израел.

Недоволство изрази и министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, който призова Нетаняху да не се поддава на натиска от Вашингтон и да защитава израелските позиции независимо от международните очаквания.