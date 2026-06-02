„Ти си луд! Щеше да си в затвора, ако не бях аз!“ - Тръмп с остри думи към Нетаняху

2 Юни, 2026 14:42 1 578 13

Според американски източници разговорът между двамата лидери е преминал в изключително напрегнат тон, като президентът на САЩ е разкритикувал остро действията на Израел.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който е настоял Израел да приеме прекратяване на огъня с „Хизбула“ и е изразил сериозно недоволство от военните операции на израелската армия в Ливан. Това съобщава Axios, позовавайки се на американски представители, запознати с разговора, предава News.bg.

Според един от източниците Тръмп е използвал необичайно остър тон към Нетаняху, като е заявил, че именно подкрепата на Вашингтон е помогнала на израелския лидер да избегне сериозни политически и правни последици. По думите на същия източник американският президент е подчертал, че действията на Израел са довели до сериозни щети върху международния му имидж.

Друг служител, запознат със съдържанието на разговора, твърди, че Тръмп е бил видимо разгневен и е поискал обяснение за продължаващите военни действия в Ливан.

Според американските представители президентът е признал правото на Израел да отговаря на нападенията на „Хизбула“, но е оценил мащаба на израелската реакция като непропорционален. Той е предупредил, че подобни действия могат да подкопаят усилията на Вашингтон за постигане на дипломатическо решение и трайно прекратяване на огъня.

Axios отбелязва, че разговорът е преминал в изключително напрегната атмосфера, като Тръмп е отправил и обвинения към Нетаняху за липса на признателност към американската подкрепа.

В публикации в социалната мрежа Truth Social американският президент впоследствие заяви, че е постигнато разбирателство за ограничаване на военните действия. Той написа, че е разговарял както с израелската страна, така и с представители на „Хизбула“, които според него са се съгласили да прекратят обстрела.

Израелски военни източници обаче отхвърлят твърденията, че е имало придвижване или изтегляне на войски във връзка с подобно споразумение.

По време на разговора Тръмп е засегнал и вътрешнополитическите проблеми на Нетаняху, включително съдебния процес срещу него по обвинения в корупция. Според източниците президентът е подчертал, че многократно е демонстрирал подкрепа към израелския премиер по този въпрос.

Към момента канцеларията на Нетаняху не е коментирала публично информацията за съдържанието на разговора.

Междувременно критики към действията на премиера отправиха и представители на израелската политическа сцена. Бившият военен и политик Гади Айзенкот заяви, че подобно отстъпление под външен натиск е недопустимо и противоречи на националните интереси на Израел.

Недоволство изрази и министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, който призова Нетаняху да не се поддава на натиска от Вашингтон и да защитава израелските позиции независимо от международните очаквания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мими Кучева🐕

    11 2 Отговор
    Тръмпанзето Дончо апе шебек Биби.
    🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    14:44 02.06.2026

  • 2 Зевс6466

    21 3 Отговор
    Дони, а ти защо му се водиш по акъла, щото си пуделче на ционистите, нали?

    Коментиран от #5

    14:44 02.06.2026

  • 3 хехе

    23 2 Отговор
    смотаняху не е луд, луд е "миротвореца" че му играе според свирката и нападна аятоласите.

    14:45 02.06.2026

  • 4 За размисъл

    10 1 Отговор
    Недоволство изрази и министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир, който призова Нетаняху да не се поддава на натиска от Вашингтон и да защитава израелските позиции независимо от международните очаквания.
    Превод: да не ти пука какво казва Света. Нагло , по-нагоре, най -нагло , гвир.
    Кака кая-тая няма какво да каже. То май и по- добре, щото като я отваря излиза само зелено-кафяво.

    14:49 02.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс6466":

    иврейЧИТУ има цели албуми със снимки на които саТръмПича и ДОВЕДЕНАТА МУ😉 съпруга, ама на снимките ТЕ НЕ СА заедно😉

    14:49 02.06.2026

  • 6 Нетаняху

    4 1 Отговор
    А пък бай Дончо ми издърпа ушото........

    14:50 02.06.2026

  • 7 ПИКО

    13 0 Отговор
    Големи кръволоци се оказаха тия семити. Ще спрат войната като Хитлер, сред руините на столицата си.

    14:55 02.06.2026

  • 8 Малки шапчици = големи проблеми

    13 0 Отговор
    109 държави не мое да грешат...

    14:58 02.06.2026

  • 9 ТРУДНО Е ЗА ВЯРВАНЕ

    10 0 Отговор
    ДА СИ ПОЗВОЛИШ ТАКАВА РЕЧ КЪМ НАЧАЛНИКА СИ.

    Коментиран от #12

    15:30 02.06.2026

  • 10 Интересно

    1 0 Отговор
    А дали просто Дони не прави театър, за да отклони вината за провалът си в Израел?

    16:00 02.06.2026

  • 11 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    2 0 Отговор
    Един Откровено- Луд,вика на друг луд-,,Ти си луд!"...😂😝😝!

    16:00 02.06.2026

  • 12 Ти пък...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТРУДНО Е ЗА ВЯРВАНЕ":

    Той му е...негласен Н-к,а не -...явен такъв!

    16:03 02.06.2026

  • 13 Чудя се...?!

    1 0 Отговор
    Ушатият,дали чу с големите си уши,като пеленгатори,какво му каза Тръмпи,или се направи на...луд?!

    16:05 02.06.2026