Оливер Гласнер се сбогува с Кристъл Палас и феновете на отбора с писмо, публикувано на сайта на лондончани. Австриецът пое "орлите" през 2024 г.

Под ръководството на 51-годишния специалист Палас спечели три трофея: Купата на ФА, Суперкупа на Англия и Лига на конференциите. Още през януари той обяви, че ще напусне след края на сезона.

„Трудно е да обясня как се чувствам, напускайки Кристъл Палас след две години, но трябва да кажа, че беше чест да работя в този футболен клуб. Това ще остане с мен до края на живота ми. Нося със себе си много щастливи спомени, но най-вече си спомням атмосферата, която създадохте на „Селхърст Парк“ в дните на мачовете – емоцията, интензивността, шумът. Създадохме манталитет, който ни позволяваше да се състезаваме. Това не означава, че печелихме всеки мач. Но показахме, че Кристъл Палас може да се конкурира с най-добрите отбори у дома и на континента“, сподели Гласнер.

По-рано в треньорската си кариера той е работил и в Айнтрахт (Франкфурт), Волфсбург, ЛАСК, Рийд и Залцбург. Сега Гласнер е свързван с треньорския пост в Милан.