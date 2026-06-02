Въздушният трафик в Белгия бе преустановен

2 Юни, 2026 15:07 1 299 6

Нарушения са отчетени и при товарните операции на DHL на летище Брюксел

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушният трафик до и от Белгия ще бъде преустановен в 14:00 ч. (15:00 ч. българско време) днес заради стачни действия на служители на компанията за контрол на въздушния трафик "Скайс" (Skyes), предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Спонтанна стачка на авиодиспечери снощи вече доведе до сериозни смущения във въздушния транспорт. На летище Шарлероа бяха отменени 30 пътнически полета, а на летище Лиеж бяха засегнати около 40 товарни полета.

От "Скайс" потвърдиха, че въздушното движение ще бъде спряно отново днес следобед.

На летището в Брюксел около 25 излитащи полета са били забавени с между един и два часа. Два самолета, насочени към летището в Завентем, са били пренасочени към други летища.

Нарушения са отчетени и при товарните операции на DHL на летище Брюксел.

Причината за протестите е недоволството на служителите от условията, при които трябва да бъде въведена в експлоатация новата дигитална контролна кула в Намюр.

От следващата година центърът трябва да поеме дистанционно управлението на въздушния трафик за контролните кули на летищата в Лиеж и Шарлероа, като централизира операциите им.


Белгия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    11 5 Отговор
    Скоро в цялото нацистко ЕС ще е така

    Коментиран от #6

    15:13 02.06.2026

  • 2 Аз си знам

    5 0 Отговор
    Дайте ми белгийската заплата и не ме питайте как да си върша работата!

    Коментиран от #3

    15:18 02.06.2026

  • 3 Бай Араб

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз си знам":

    Защо не искаш руска заплата,ами Белгийска искаш?

    Коментиран от #4

    15:52 02.06.2026

  • 4 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Араб":

    Председателят на управлението на «Газпрома» Алексей Милер има годишен доход, оценен на сума около 1,5–1,9 милиарда рубли или около $20 милиона. Добра заплата. Освен това получава бонуси и акции на компанията.
    Бившият канцлер на Германия, Герхард Шрьодер със заплатата от Газпром си купи замък и изобщо не страда от безпаричие.
    Да си приятел на Русия е благородно и ИЗГОДНО!

    16:00 02.06.2026

  • 5 Аз си мислех за руски дронове

    0 0 Отговор
    Пък то се оказа стачка. Егати миналата.

    16:02 02.06.2026

  • 6 От Белгия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Белгия е страна от антифашистката коалиция. Белгийското кралско семейство е емигрирало в Англия през войната, а белгийски летци са летели в кралските военновъздушни сили. В компютърните игри играя с никнейм Иван. Това е най-прославения белгийски летец.

    16:05 02.06.2026

