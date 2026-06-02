Въздушният трафик в Белгия бе преустановен

Въздушният трафик до и от Белгия ще бъде преустановен в 14:00 ч. (15:00 ч. българско време) днес заради стачни действия на служители на компанията за контрол на въздушния трафик "Скайс" (Skyes), предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Спонтанна стачка на авиодиспечери снощи вече доведе до сериозни смущения във въздушния транспорт. На летище Шарлероа бяха отменени 30 пътнически полета, а на летище Лиеж бяха засегнати около 40 товарни полета.

От "Скайс" потвърдиха, че въздушното движение ще бъде спряно отново днес следобед.

На летището в Брюксел около 25 излитащи полета са били забавени с между един и два часа. Два самолета, насочени към летището в Завентем, са били пренасочени към други летища.

Нарушения са отчетени и при товарните операции на DHL на летище Брюксел.

Причината за протестите е недоволството на служителите от условията, при които трябва да бъде въведена в експлоатация новата дигитална контролна кула в Намюр.

От следващата година центърът трябва да поеме дистанционно управлението на въздушния трафик за контролните кули на летищата в Лиеж и Шарлероа, като централизира операциите им.