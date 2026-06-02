Полицията в Инсбрук разкри две студия за масажи, използвани като публични домове. Единият е бил ръководен от българки

2 Юни, 2026 16:05 1 279 15

  • проституция-
  • инсбрук-
  • австрия-
  • публичен дом

Полицията е установила, че второто студио е било ръководено от 75-годишна австрийка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в австрийския град Инсбрук разкрити две студия за масажи, използвани като незаконни публични домове, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА.

Според разследващите единият от салоните е работил под ръководството на две българки на 42-и 48-годишна възраст. Предполага се, че са водили в Тирол жени от чужбина, които да предлагат сексуални услуги в студиото, като българките са вземали голям дял от заработените средства. Според разследващите двете жени са били подпомагани в незаконната си дейност от 80-годишен австриец и 65-годишен испанец.

Полицията е установила, че второто студио е било ръководено от 75-годишна австрийка. От регионалната дирекция на тиролската полиция посочиха, че ръководителката на салона за масажи е присвоявала "значителна част" от заработените от останалите жени средства.

Служители на реда са претърсили няколко жилищни адреса, където са открили жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се незаконно с платена любов. Те са били регистрирани за практикуване на незаконна проституция, а част от тях са били разпитани в качеството си на жертви на сводничество.

Заподозрените своднички и техните помагачи са привлечени към наказателна отговорност, но засега не им е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    22 0 Отговор
    Мария Габриел и Меглена Кунева ....??!

    16:06 02.06.2026

  • 2 дрън дрън

    5 8 Отговор
    Това незаконно ли е , че то си е човещина!

    Коментиран от #5, #11, #14

    16:07 02.06.2026

  • 3 Втора пенсия

    11 0 Отговор
    Гледай ти, как припечелвали пенсионерите в Инсбрук. Така е, глад не се търпи. На стари години моралните задръжки са малко.

    16:09 02.06.2026

  • 4 Гост

    16 0 Отговор
    Ей, тия гербаджий не се спряха, значи!

    16:09 02.06.2026

  • 5 Евротраш

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "дрън дрън":

    Ти си п0дч0век, щом смяташ това за нормално.

    Коментиран от #13

    16:12 02.06.2026

  • 6 Тома

    14 2 Отговор
    Двете жени са цистите българки айшето и фатмето.

    Коментиран от #8

    16:14 02.06.2026

  • 7 1488

    13 1 Отговор
    и украинки !

    16:15 02.06.2026

  • 8 Греда

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Не можа да познаеш
    От време на време отваряй и други сайтове.

    16:15 02.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Само две ли Я🤔❓❗

    16:16 02.06.2026

  • 10 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Брей, тия открили топлата вода

    16:16 02.06.2026

  • 11 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "дрън дрън":

    С щастлив край

    16:26 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тизе

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евротраш":

    Па си геин геювец рендерас, щом го смяташ за ненормално!

    16:53 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Топузов

    0 0 Отговор
    Уруспиите са навсякъде

    17:34 02.06.2026