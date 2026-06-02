Полицията в Инсбрук разкри две студия за масажи, използвани като публични домове. Единият е бил ръководен от българки

Полицията в австрийския град Инсбрук разкрити две студия за масажи, използвани като незаконни публични домове, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА.
Според разследващите единият от салоните е работил под ръководството на две българки на 42-и 48-годишна възраст. Предполага се, че са водили в Тирол жени от чужбина, които да предлагат сексуални услуги в студиото, като българките са вземали голям дял от заработените средства. Според разследващите двете жени са били подпомагани в незаконната си дейност от 80-годишен австриец и 65-годишен испанец.
Полицията е установила, че второто студио е било ръководено от 75-годишна австрийка. От регионалната дирекция на тиролската полиция посочиха, че ръководителката на салона за масажи е присвоявала "значителна част" от заработените от останалите жени средства.
Служители на реда са претърсили няколко жилищни адреса, където са открили жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се незаконно с платена любов. Те са били регистрирани за практикуване на незаконна проституция, а част от тях са били разпитани в качеството си на жертви на сводничество.
Заподозрените своднички и техните помагачи са привлечени към наказателна отговорност, но засега не им е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
16:06 02.06.2026
2 дрън дрън
Коментиран от #5, #11, #14
16:07 02.06.2026
3 Втора пенсия
16:09 02.06.2026
4 Гост
16:09 02.06.2026
5 Евротраш
До коментар #2 от "дрън дрън":Ти си п0дч0век, щом смяташ това за нормално.
Коментиран от #13
16:12 02.06.2026
6 Тома
Коментиран от #8
16:14 02.06.2026
7 1488
16:15 02.06.2026
8 Греда
До коментар #6 от "Тома":Не можа да познаеш
От време на време отваряй и други сайтове.
16:15 02.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:16 02.06.2026
10 ООрана държава
16:16 02.06.2026
11 Ха ха
До коментар #2 от "дрън дрън":С щастлив край
16:26 02.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тизе
До коментар #5 от "Евротраш":Па си геин геювец рендерас, щом го смяташ за ненормално!
16:53 02.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Топузов
17:34 02.06.2026