Атомно възпиране! САЩ обсъждат разполагането на ядрени сили в допълнителни страни от НАТО в Европа

Съединените щати обсъждат възможността за разполагане на ядрени сили в допълнителни европейски държави от НАТО, съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от "Ройтерс".
Според изданието американски представители са дали сигнали, че са отворени към разширяване на сегашната система за ядрено възпиране отвъд шестте държави, които в момента приемат самолети, способни да носят ядрено оръжие. Информацията се основава на данни от трима души, запознати с дискусиите.
Става въпрос за т.нар. самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да изпълняват както конвенционални, така и ядрени мисии. Според публикацията се обсъжда възможността повече държави да бъдат включени в тази система, макар че решение за разширяване на ядреното присъствие на САЩ не се очаква в близко бъдеще.
По информация на "Файненшъл таймс" интерес към приемането на подобни бази са проявили държави от източния фланг на НАТО, включително Полша и някои от балтийските страни. Разговорите продължават в рамките на съюзническите структури на НАТО.
"Ройтерс" отбелязва, че не е успял независимо да потвърди информацията. От Белия дом, Пентагона и НАТО не са отговорили незабавно на запитвания за коментар.
Ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби по-рано заяви публично, че САЩ ще продължат да използват своя ядрен арсенал за защитата на съюзниците от НАТО, докато европейските държави поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и редица представители на неговата администрация нееднократно критикуваха европейските съюзници за недостатъчните разходи за отбрана и за зависимостта им от американските военни способности.
