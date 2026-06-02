Атомно възпиране! САЩ обсъждат разполагането на ядрени сили в допълнителни страни от НАТО в Европа

2 Юни, 2026 15:47 499 20

От Белия дом, Пентагона и НАТО не са отговорили незабавно на запитвания за коментар

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Съединените щати обсъждат възможността за разполагане на ядрени сили в допълнителни европейски държави от НАТО, съобщи в. "Файненшъл таймс", цитиран от "Ройтерс".

Според изданието американски представители са дали сигнали, че са отворени към разширяване на сегашната система за ядрено възпиране отвъд шестте държави, които в момента приемат самолети, способни да носят ядрено оръжие. Информацията се основава на данни от трима души, запознати с дискусиите.

Става въпрос за т.нар. самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да изпълняват както конвенционални, така и ядрени мисии. Според публикацията се обсъжда възможността повече държави да бъдат включени в тази система, макар че решение за разширяване на ядреното присъствие на САЩ не се очаква в близко бъдеще.

По информация на "Файненшъл таймс" интерес към приемането на подобни бази са проявили държави от източния фланг на НАТО, включително Полша и някои от балтийските страни. Разговорите продължават в рамките на съюзническите структури на НАТО.

"Ройтерс" отбелязва, че не е успял независимо да потвърди информацията. От Белия дом, Пентагона и НАТО не са отговорили незабавно на запитвания за коментар.

Ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби по-рано заяви публично, че САЩ ще продължат да използват своя ядрен арсенал за защитата на съюзниците от НАТО, докато европейските държави поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и редица представители на неговата администрация нееднократно критикуваха европейските съюзници за недостатъчните разходи за отбрана и за зависимостта им от американските военни способности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мишел

    5 13 Отговор
    Украински дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие. 422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател".

    Коментиран от #6, #9, #13

    15:48 02.06.2026

  • 2 Факт

    10 2 Отговор
    Тези се опитват да превърнат другите страни в мишени, за да се поразтоварят от мерника на противника. А европеидните каи ще прегърнат идеята с възторг.

    15:48 02.06.2026

  • 3 2222

    5 6 Отговор
    В Полша и Финландия, близо до Русия.

    15:51 02.06.2026

  • 4 Не искам

    7 1 Отговор
    ядрено оръжие в България. Лошото е, че никой няма да ни пита.

    15:51 02.06.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    5 5 Отговор
    румен ще се дьрпа като ощипана госпожица, но накрая ще се съгласи

    15:52 02.06.2026

  • 6 Днес Киев

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    е станал на пестил. Но от къде да знае фалшив Мишел.

    15:52 02.06.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    5 6 Отговор
    Надявам се натото да не превърне и България в мишена за справедливия отговор на Русия .

    Коментиран от #11

    15:53 02.06.2026

  • 8 НатЮ

    7 2 Отговор
    Ако някой иска да унищожи територията ще ме е лесно.
    АЕЦ Козлодуй,Лукойл може би и мариците и сме чао.

    15:55 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    3 7 Отговор
    Франция дава ЯО на Полша.

    15:55 02.06.2026

  • 11 Копейкотрошач

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":

    Теслата!

    15:56 02.06.2026

  • 12 Русия и България са пълна гадост. КПСС и

    3 9 Отговор
    Русия и България са пълна гадост. КПСС и БКП станаха като римски императори, и за да запазят келепирът си, пожелаха да станат собственици на огромни богатства. И НАПРАВИХА МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ. Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. 100% от медиите и капиталът и НПО и партиите са в ръцете на живковата номенклатура. Делян и А. Василев с дядовци полковници от ДС. Женя от Васко да Гама е шеф в централната банка и има десетина ВЕИ парка, беше юпи на царя, а е внук на генерал от ДС. Няма лошо ако 20% са такива, но няма празно, на 100% са такива и то навсякъде.

    15:56 02.06.2026

  • 13 УжасТ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Товарен кораб ? ,🇺🇦 Браво на Героите на тероризма !

    Коментиран от #17

    15:56 02.06.2026

  • 14 Йелоустон чака

    12 2 Отговор
    САЩ "възпират" с 800 бази по света и 4 асктивни войни в момента. Няма такива спирачи и миролюбци, в Ада да горят!

    15:58 02.06.2026

  • 15 Трол

    2 7 Отговор
    САЩ имат право на справедлива защита от руски и ирански агресори.

    15:59 02.06.2026

  • 16 Питам

    4 1 Отговор
    Сега и в България ли ще курдисат?

    16:00 02.06.2026

  • 17 Отец Дионисий

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "УжасТ":

    Трепането на орки е полезно дело.

    16:01 02.06.2026

  • 18 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    16:02 02.06.2026

  • 19 Шо станА бе копейки мало/умни?

    0 1 Отговор
    Разпадате ли натюто?

    Коментиран от #20

    16:05 02.06.2026

  • 20 Мсло

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шо станА бе копейки мало/умни?":

    умни сте вие, че допуснахте до зад....
    Ника си атом. Продажници!

    16:08 02.06.2026