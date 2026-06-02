Иран напусна преговорите! Израел и Хизбула не спират с въздушните удари

Ударите в Южен Ливан продължиха, въпреки че Израел и Хизбула приеха плана на САЩ за частично спиране на огъня, предаде БиБиСи.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след разговор с двете страни, те са се съгласили на спиране на ударите. Преди това Иран предупреди, че действията на Израел в Ливан застрашават настоящото прекратяване на огъня в Иран.
От Бейрут казват, че Хизбула е приела да спре атаките срещу Израел, а Израел - да не напада ливанската столица. Израел обаче ще продължи операциите в Южен Ливан, казва премиерът Бенямин Нетаняху. Той предупреждава, че и атаките над Бейрут ще продължат, "ако Хизбула не спре да атакува нашите градове и цивилни".
Въпреки плановете за спиране на огъня, атаките и от двете страни са продължили и през тази нощ.
Хизбула е атакувала израелски танкове в близост до две села в Северен Израел, а армията казва, че е прехванала два снаряда от Ливан. Няма ранени.
От друга страна, Израел е нанесъл удари по няколко южни области, включително сериозен взрив в град Дебин, съобщава ливанската новинарска агенция. По-рано Израел атакува и "терористични цели" в Южен Бейрут в отговор на атаки на Хизбула.
Според Иран действията на Израел са в нарушение с примирието между Иран и САЩ. По думите на външния министър Абас Аракчи страната приема споразумението като валидно за всички фронтове, включително Ливан.
Припомняме, че вчера Иран спря непреките мирни преговори със САЩ, след като по-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да навлезе по-дълбоко в Ливан срещу Хизбула. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на иранската информационна агенция Тасним.
Вашингтон се опитва да разграничава двата фронта на войната - Иран и Ливан. В неделя американски официален източник каза за BBC, че американският държавен секретар Марко Рубио е предложил на Нетаняху и ливанския президент Джоузеф Аун план за деескалация.
На 8 април Иран и САЩ обявяват временно прекратяване на огъня, като според Техеран сделката се е отнасяла и до военните действия в Ливан. Интерпретацията на Израел се оказва противоположна - армията нанася удари по различни части на Ливан, което се превръща в един от най-смъртоносните дни в историята на страната - 350 жертви и над 1 100 ранени, по данни на Международната кризисна група. На 16 април американският президент Доналд Тръмп обявява 10-дневно спиране на огъня в Ливан, което Израел възприема като капитулация пред техеранската интерпретация от 8 април, написа Международната кризисна група.
Напрежението между Иран и САЩ около Ормузкия проток ескалира през и последния уикенд. Вашингтон съобщава, че е ударил вражески военни цели, а Техеран твърди, че е отговорил с удар върху американска база в Кувейт. На този фон Тръмп неколкократно заяви, че двете страни се доближават до постоянно примирие, но такова все още не е официално сключено.
