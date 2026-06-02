Иран напусна преговорите! Израел и Хизбула не спират с въздушните удари

2 Юни, 2026 15:17

  • иран-
  • ливан-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Преди това Техеран предупреди, че действията на Израел в Ливан застрашават настоящото прекратяване на огъня в Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ударите в Южен Ливан продължиха, въпреки че Израел и Хизбула приеха плана на САЩ за частично спиране на огъня, предаде БиБиСи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след разговор с двете страни, те са се съгласили на спиране на ударите. Преди това Иран предупреди, че действията на Израел в Ливан застрашават настоящото прекратяване на огъня в Иран.

От Бейрут казват, че Хизбула е приела да спре атаките срещу Израел, а Израел - да не напада ливанската столица. Израел обаче ще продължи операциите в Южен Ливан, казва премиерът Бенямин Нетаняху. Той предупреждава, че и атаките над Бейрут ще продължат, "ако Хизбула не спре да атакува нашите градове и цивилни".

Въпреки плановете за спиране на огъня, атаките и от двете страни са продължили и през тази нощ.

Хизбула е атакувала израелски танкове в близост до две села в Северен Израел, а армията казва, че е прехванала два снаряда от Ливан. Няма ранени.

От друга страна, Израел е нанесъл удари по няколко южни области, включително сериозен взрив в град Дебин, съобщава ливанската новинарска агенция. По-рано Израел атакува и "терористични цели" в Южен Бейрут в отговор на атаки на Хизбула.

Според Иран действията на Израел са в нарушение с примирието между Иран и САЩ. По думите на външния министър Абас Аракчи страната приема споразумението като валидно за всички фронтове, включително Ливан.

Припомняме, че вчера Иран спря непреките мирни преговори със САЩ, след като по-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да навлезе по-дълбоко в Ливан срещу Хизбула. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на иранската информационна агенция Тасним.

Вашингтон се опитва да разграничава двата фронта на войната - Иран и Ливан. В неделя американски официален източник каза за BBC, че американският държавен секретар Марко Рубио е предложил на Нетаняху и ливанския президент Джоузеф Аун план за деескалация.

На 8 април Иран и САЩ обявяват временно прекратяване на огъня, като според Техеран сделката се е отнасяла и до военните действия в Ливан. Интерпретацията на Израел се оказва противоположна - армията нанася удари по различни части на Ливан, което се превръща в един от най-смъртоносните дни в историята на страната - 350 жертви и над 1 100 ранени, по данни на Международната кризисна група. На 16 април американският президент Доналд Тръмп обявява 10-дневно спиране на огъня в Ливан, което Израел възприема като капитулация пред техеранската интерпретация от 8 април, написа Международната кризисна група.

Напрежението между Иран и САЩ около Ормузкия проток ескалира през и последния уикенд. Вашингтон съобщава, че е ударил вражески военни цели, а Техеран твърди, че е отговорил с удар върху американска база в Кувейт. На този фон Тръмп неколкократно заяви, че двете страни се доближават до постоянно примирие, но такова все още не е официално сключено.


  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Войната между Ариите и Хазарите продължава вече хиляди години.

    15:19 02.06.2026

  • 2 хехе

    20 1 Отговор
    мошетата подляха вода на "миротвореца" интересно кой ще му е виновен сега, че преговорите не вървят.

    15:20 02.06.2026

  • 3 Важното е, че изгониха путин

    8 19 Отговор
    от Сирия!

    Коментиран от #15

    15:22 02.06.2026

  • 4 604

    14 4 Отговор
    200 долара барела и ес се фаща за палците или за нъ тръмпона или пуденг чепъ..по скоро на тръмпонъ...

    15:27 02.06.2026

  • 5 Давай, Ираньо!

    16 8 Отговор
    Искаме пак ракети по Тел Авив, ама повече

    15:27 02.06.2026

  • 6 Манол от Чуричене

    14 0 Отговор
    Биби не се съобразява с миротвореца изобщо. Май никой не взима под внимание рижавия.

    15:29 02.06.2026

  • 7 Бомбокост

    5 9 Отговор
    Евреите избиват околните араби и си връщат бащините земи. Имали нотариален акт - Стария еврейски завет.

    Коментиран от #14

    15:31 02.06.2026

  • 8 Тръмп

    13 1 Отговор
    ще клекне и ще се мъчи да окаже натиск върху Израел да приеме диктата на Иран, Израел ще прати Тръмп да пасе и така Тръмп окончателно ще окепази САЩ в Близкия Изток.

    15:34 02.06.2026

  • 9 До вчера буквално

    6 3 Отговор
    Тръмп твърдеше, че Израел има право да се защитава.

    Това беше горе долу единственото правилно нещо, което успя да свърши в Близкия Изток.

    Днес обърна плочата и в типичен стил почна да изкарва Израел виновен!

    Всичко това, понеже отчаяно иска някакъв мир с Иран, че да се оттегли с някакво достойнство от батака в Ормуз.

    Жалка работа!

    Коментиран от #11

    15:38 02.06.2026

  • 10 Сега се разбра

    11 2 Отговор
    Кой ръководи нещата и не е Тръмп. Явно не го слуша никой този клоун, а той се мисли за Господ. Като е луд Биби, сложете му усмирителна риза и стига сте побърквали света. .

    15:43 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 из---ср@---ел има право само

    6 2 Отговор
    да бъде унищожен и да изчезне

    15:46 02.06.2026

  • 13 Бум бум бум Тел Авив

    4 0 Отговор
    СВЕТА ЧАКА С НАДЕЖДА РАКЕТИТЕ НА ПЕРСИТЕ ПАК ДА ПОПНАТ ДА ПРАВЯТ ТЕЛ АфИВ НА КАШЕРНЕН КАФЯВ МИРИЗЛИВ МАРМАЛАД 💩

    15:50 02.06.2026

  • 14 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бомбокост":

    Ч@фут , кати разсъждаваш така,тогава а,ре събирайки си партакешите и бегом към бащината ти пустиня Негеф

    Коментиран от #18

    15:52 02.06.2026

  • 15 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Важното е, че изгониха путин":

    Толкова го изгониха, че главореза-президент ходи на килимчето при Пyтин да моли за помощ като го запукаха евреите, базите на pycнаците им си стоят и на никой не му пука.

    16:04 02.06.2026

  • 16 Докато Израел не изчезне от картата

    1 0 Отговор
    На света няма да настъпи мир в близкия изток !!!!!

    16:04 02.06.2026

  • 17 Убиеца Нетаняху в затвора !!!

    1 0 Отговор
    Касапите му също !!!

    16:05 02.06.2026

  • 18 Бегом

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    На север, че идвам!

    16:07 02.06.2026

  • 19 Мръсни гадни евреи

    0 0 Отговор
    Правят се на нацисти ......но не са ! Съд и затвор !

    16:07 02.06.2026