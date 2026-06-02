Солиден разнобой в Кремъл! Икономисти и висши генерали дърпат Владимир Путин в различни посоки

Правителствени служители са предупредили руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходите за войната с Украйна, пише Bloomberg, това е сериозен признак за вътрешни разногласия в Кремъл, съобщава Фокус.
Руски икономисти от Министерството на финансите и Централната банка твърдят, че продължаването на войната ще доведе до опасно увеличаване на дефицита в държавния бюджет. Източници на медията посочват, че извеждането на икономиката от това сложно състояние ще бъде изключително трудно.
"Въпреки това сред политиците възникнаха разногласия: чиновници от Министерството на отбраната и някои представители на Кремъл, решени да преследват военните цели на Путин, настояват за запазване на военните разходи. Според тях тяхното съкращаване ще нанесе сериозна вреда на икономиката, тъй като много предприятия зависят от договори, свързани с военната промишленост“, се кпосочва в статията.
Източници разкриват също, че Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. А Министерството на отбраната не само се съпротивлява на съкращенията, но и изисква допълнително финансиране. Военните разходи, напротив, се планира да бъдат увеличени, за да се покрие бюджетният дефицит от 36 милиарда долара.
Журналистите пишат, че към момента на изготвянето на бюджета "е имало надежди за прекратяване на войната след срещата на върха в Аляска“. Но това не се случи и сега "Путин е изправен пред труден избор, като реагира на вътрешни предупреждения за последствията от войната“. Разочарованието му се проявява дори публично, когато той поиска обяснение защо не е успял да избегне забавянето на темповете на растеж.
При това ситуацията не се спасява от покачването на цените на петрола във връзка с войната в Иран. Руските икономисти смятат, че за това цената на петрола трябва да остане над 100 долара за барел поне една година. А вече сега дефицитът в руския бюджет е нараснал до 2,5% от БВП, което е с около 50% над годишния план.
За да спаси икономиката, която също е отслабена от санкциите, правителството на РФ увеличи данъците тази година. Но за да продължи да се бори с бюджетния дефицит, то трябва да съкрати разходите или да започне да търси нови източници на приходи. Например, обмисля се възможността за въвеждане на данък върху свръхпечалбата за някои производители на суровини и банки. Известно е също така, че се предвижда съкращаване на работни места в правителството на Москва.
До коментар #1 от "шукри барото":Няма нужда да слушаме блумбърг.Само за първите 4м дефицита на РФ 6,5 трилиона.Китай купува газ на цена на вътрешния руски пазар.А тя е ниска защото е субсидирана от гържавата.Украинските дронове удряд логистиката вече на 200км от фронта и скоро освен гориво няма да има и храна.
Коментиран от #14, #15, #23, #62
16:17 02.06.2026
14 хинкел
До коментар #6 от "Соломон":ама ного ви обичам ефреите бе,и да ви пускам газ без пари
Коментиран от #24
16:19 02.06.2026
19 Соломон
До коментар #5 от "Извод":Русия ще загуби дори да спечели срещу Украйна.Тя вече е мъртвец а най големия нечеливш ще е Китай
Коментиран от #28, #29, #52
16:20 02.06.2026
24 Соломон
До коментар #14 от "хинкел":Слаба ти е математика.Русия доплаща на Китай да и купува газа
Коментиран от #30, #34, #57
16:21 02.06.2026
39 Мишел
комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".
Коментиран от #45
16:29 02.06.2026
47 Нищо общо нямат България и Русия.
До коментар #9 от "ежко":Русия на практика е във фалит. БВП на Русия през последните 4 години не е реален, тъй като цялата икономика е на военни релси. Цивилните сектори са закрити или трансформирани към нуждите на армията и военното производство. БВП, за който говорят руските власти е с пропагандна цел пред руското население. Дефакто това представлява произведени ракети, боеприпаси, танкове и други военни продукти, като средствата за производството им идват от Държавния резерв, който е почти изчерпан и разпродаден. Произведените продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това е. Няма добавена стойност.
Коментиран от #64, #67, #73
16:35 02.06.2026
51 Русийката
Питлер разчита на помощ от неговите проксита- Тръмп, Фицо, Вучич, Радев, Пленкович и сбърканите уж десни Алтернатива за Германия и аналозите й.
16:39 02.06.2026
75 Смях в залата
направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. През април само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Този път са се съгласили да помогнат на руския бюджет и Сюлейман Керимов и още един олигарх. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.
😆
Коментиран от #77
17:16 02.06.2026
77 Бъркаш се
До коментар #75 от "Смях в залата":Бюджетен дефицит има в к0чин@т@ наречена ес,в Русия всичко си е наред колкото и да лъжете, можете само да завиждате, Русия за последните 4 години е увеличила златния си резерв с 20%,а икономиката и е в разцвет,така че лъжете си ба воля,няма кой да ви вярва вече
17:23 02.06.2026
