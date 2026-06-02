Солиден разнобой в Кремъл! Икономисти и висши генерали дърпат Владимир Путин в различни посоки

Правителствени служители са предупредили руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходите за войната с Украйна, пише Bloomberg, това е сериозен признак за вътрешни разногласия в Кремъл, съобщава Фокус.

Руски икономисти от Министерството на финансите и Централната банка твърдят, че продължаването на войната ще доведе до опасно увеличаване на дефицита в държавния бюджет. Източници на медията посочват, че извеждането на икономиката от това сложно състояние ще бъде изключително трудно.

Още новини от Украйна

"Въпреки това сред политиците възникнаха разногласия: чиновници от Министерството на отбраната и някои представители на Кремъл, решени да преследват военните цели на Путин, настояват за запазване на военните разходи. Според тях тяхното съкращаване ще нанесе сериозна вреда на икономиката, тъй като много предприятия зависят от договори, свързани с военната промишленост“, се кпосочва в статията.

Източници разкриват също, че Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. А Министерството на отбраната не само се съпротивлява на съкращенията, но и изисква допълнително финансиране. Военните разходи, напротив, се планира да бъдат увеличени, за да се покрие бюджетният дефицит от 36 милиарда долара.

Журналистите пишат, че към момента на изготвянето на бюджета "е имало надежди за прекратяване на войната след срещата на върха в Аляска“. Но това не се случи и сега "Путин е изправен пред труден избор, като реагира на вътрешни предупреждения за последствията от войната“. Разочарованието му се проявява дори публично, когато той поиска обяснение защо не е успял да избегне забавянето на темповете на растеж.

При това ситуацията не се спасява от покачването на цените на петрола във връзка с войната в Иран. Руските икономисти смятат, че за това цената на петрола трябва да остане над 100 долара за барел поне една година. А вече сега дефицитът в руския бюджет е нараснал до 2,5% от БВП, което е с около 50% над годишния план.

За да спаси икономиката, която също е отслабена от санкциите, правителството на РФ увеличи данъците тази година. Но за да продължи да се бори с бюджетния дефицит, то трябва да съкрати разходите или да започне да търси нови източници на приходи. Например, обмисля се възможността за въвеждане на данък върху свръхпечалбата за някои производители на суровини и банки. Известно е също така, че се предвижда съкращаване на работни места в правителството на Москва.