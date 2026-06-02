Солиден разнобой в Кремъл! Икономисти и висши генерали дърпат Владимир Путин в различни посоки
2 Юни, 2026 16:10

Руски икономисти от Министерството на финансите и Централната банка твърдят, че продължаването на войната ще доведе до опасно увеличаване на дефицита в държавния бюджет

Правителствени служители са предупредили руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходите за войната с Украйна, пише Bloomberg, това е сериозен признак за вътрешни разногласия в Кремъл, съобщава Фокус.

Руски икономисти от Министерството на финансите и Централната банка твърдят, че продължаването на войната ще доведе до опасно увеличаване на дефицита в държавния бюджет. Източници на медията посочват, че извеждането на икономиката от това сложно състояние ще бъде изключително трудно.

"Въпреки това сред политиците възникнаха разногласия: чиновници от Министерството на отбраната и някои представители на Кремъл, решени да преследват военните цели на Путин, настояват за запазване на военните разходи. Според тях тяхното съкращаване ще нанесе сериозна вреда на икономиката, тъй като много предприятия зависят от договори, свързани с военната промишленост“, се кпосочва в статията.

Източници разкриват също, че Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. А Министерството на отбраната не само се съпротивлява на съкращенията, но и изисква допълнително финансиране. Военните разходи, напротив, се планира да бъдат увеличени, за да се покрие бюджетният дефицит от 36 милиарда долара.

Журналистите пишат, че към момента на изготвянето на бюджета "е имало надежди за прекратяване на войната след срещата на върха в Аляска“. Но това не се случи и сега "Путин е изправен пред труден избор, като реагира на вътрешни предупреждения за последствията от войната“. Разочарованието му се проявява дори публично, когато той поиска обяснение защо не е успял да избегне забавянето на темповете на растеж.

При това ситуацията не се спасява от покачването на цените на петрола във връзка с войната в Иран. Руските икономисти смятат, че за това цената на петрола трябва да остане над 100 долара за барел поне една година. А вече сега дефицитът в руския бюджет е нараснал до 2,5% от БВП, което е с около 50% над годишния план.

За да спаси икономиката, която също е отслабена от санкциите, правителството на РФ увеличи данъците тази година. Но за да продължи да се бори с бюджетния дефицит, то трябва да съкрати разходите или да започне да търси нови източници на приходи. Например, обмисля се възможността за въвеждане на данък върху свръхпечалбата за някои производители на суровини и банки. Известно е също така, че се предвижда съкращаване на работни места в правителството на Москва.


  • 1 шукри барото

    37 16 Отговор
    яката работа факти пак пуща фактисани данни от велето,тоя път маскирани зад блумбъг

    Коментиран от #6

    16:12 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 имаш вънгалки

    24 14 Отговор

    До коментар #2 от "Окупацията":

    дигни патурете и налупи феса че стръчи

    16:15 02.06.2026

  • 4 руската мечка

    27 36 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #8, #82

    16:17 02.06.2026

  • 5 Извод

    35 14 Отговор
    След ракетите и боеприпасите сега руснаците свършиха и парите ако и така победят правете си изводите какви са нефелници запада.

    Коментиран от #19

    16:17 02.06.2026

  • 6 Соломон

    22 30 Отговор

    До коментар #1 от "шукри барото":

    Няма нужда да слушаме блумбърг.Само за първите 4м дефицита на РФ 6,5 трилиона.Китай купува газ на цена на вътрешния руски пазар.А тя е ниска защото е субсидирана от гържавата.Украинските дронове удряд логистиката вече на 200км от фронта и скоро освен гориво няма да има и храна.

    Коментиран от #14, #15, #23, #62

    16:17 02.06.2026

  • 7 Пропагандата не върви

    34 19 Отговор
    Може още ГлЮпости да измислите. Ние ще продължим да ви вярваме :))
    А Зеления миризлив никой ли не го ли дърпат за потника?

    16:18 02.06.2026

  • 8 дали

    15 12 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    ти не си гризнал сиренцето от чепа на мечката а

    16:18 02.06.2026

  • 9 ежко

    38 15 Отговор
    Руският дефицит нараснал с 2,5% от БВП и Русия била супер зле,а нашия се кюта между 5 -6% и сме много добре!Толкова сме добре,че сме се закъхарили как било в Русия.Санкциите работят.Въпроса е, за кого?

    Коментиран от #47

    16:18 02.06.2026

  • 10 Град Козлодуй

    13 17 Отговор
    Путин трябва да играе до края, ако ще да свърши като Хитлер. Всяко мирно споразумение, което сключи преди да е превзел Украйна или най-малкото Донбас(първият етап на окупацията) ще бъде огромен срам и гибелно за него.

    16:18 02.06.2026

  • 11 Конспиратор

    12 11 Отговор
    Бели икономически кахъри в сравнение със залога за развитието на войната.
    Надяват се на американски натиск върху украинското ръководство за частична капитулация..

    16:18 02.06.2026

  • 12 ...

    14 13 Отговор
    Руски политици искат спешен край на "СВО": "Русия няма да оцелее" при дълга война.

    16:18 02.06.2026

  • 13 Мишел

    20 17 Отговор
    Украинските санкции работят: в окупирания Крим не само бензинът е свършил, но и купоните за бензин. Крайно време е да се въведат купони за купоните. Жителите на Крим не могат да намерят къде да заредят на полуострова дори срещу купони. Гориво просто вече няма там, а на малкото бензиностанции, където все още може да се намери, хората чакат на дълги опашки с часове. Търсенето е огромно, а тези, които са се запасили, го продават по онлайн групи на завишени цени.

    Коментиран от #20

    16:19 02.06.2026

  • 14 хинкел

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    ама ного ви обичам ефреите бе,и да ви пускам газ без пари

    Коментиран от #24

    16:19 02.06.2026

  • 15 А БГ

    13 11 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    от къде къпува, че днес се изредиха всички анализатори у специалисти да реват, че резерва ни свършва.

    16:20 02.06.2026

  • 16 Хахахахаха

    24 16 Отговор

    До коментар #2 от "Окупацията":

    Видяхме как Украйна се справя с ракетите днеска, не знаех че вечерта може да е толкова светла, какво троши Украйна, - изгубената си територия, милионите избити украински мъже, аз не виждам Украйна да е постигнала някакъв успех вече 5 година, отбраняват се с помоща на 50 държави, избиха си населението и за какво??? Тази война няма как да я спечелят натовските слуги поради факта, че Путин ако допусне загуба, народа ще изгуби вяра в него, а при наркомана неговия народ отдавна е изгубил вяра в него

    16:20 02.06.2026

  • 17 КЕН ефо уйде

    12 11 Отговор
    Пиздоглазия, ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК... ТОЖЕ
    ЗАКРИВАЙ
    АааааааХахахаха

    16:20 02.06.2026

  • 18 1111

    11 3 Отговор
    Икономистите ще надделеят.

    16:20 02.06.2026

  • 19 Соломон

    19 20 Отговор

    До коментар #5 от "Извод":

    Русия ще загуби дори да спечели срещу Украйна.Тя вече е мъртвец а най големия нечеливш ще е Китай

    Коментиран от #28, #29, #52

    16:20 02.06.2026

  • 20 а ма мишел

    15 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    ти ли беше оная от съпротивата дето свиреше на кавала

    16:21 02.06.2026

  • 21 Мишел

    15 14 Отговор
    Украински дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие. 422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател".

    Коментиран от #61

    16:21 02.06.2026

  • 22 Възрожденец

    15 11 Отговор
    Тия ли щяха да воюват с НАТО?
    😄

    16:21 02.06.2026

  • 23 Руснаци

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Хахахахахах аха, маняк ти сериозно ли го написа хахахахахаах, викам да си режеш вените, няма смисъл да живуркал на наша сметка, не мога да повярвам че вече и клошари като теб дават мнения хахахаха

    Коментиран от #32

    16:21 02.06.2026

  • 24 Соломон

    13 14 Отговор

    До коментар #14 от "хинкел":

    Слаба ти е математика.Русия доплаща на Китай да и купува газа

    Коментиран от #30, #34, #57

    16:21 02.06.2026

  • 25 Хи хи

    12 6 Отговор
    А чипове от перални дали има още ?

    Коментиран от #44

    16:22 02.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    9 11 Отговор
    😆😆😆😆😆 На жидо -англо-саксонсците само това им остана са си измислят по подопечните им медии колко е(зле)Русия.

    16:22 02.06.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    16 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #38

    16:22 02.06.2026

  • 28 хинкел

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    яла да ти пуща малко газ ма

    16:22 02.06.2026

  • 29 Руснаци

    7 10 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Хахахах вярваме ти хахахахахах, продължавай да си го повтаряш, това е все едно да каже, че днеска в Киев е било спокойна вечер хахаахха

    16:23 02.06.2026

  • 30 а на тебе ти е слаба

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    пустинята и тва че иран не ви изби ди кокал

    16:23 02.06.2026

  • 31 Как

    9 8 Отговор
    Това са глупости.В Русия няма икономика като в други страни.Там каквото каже Путин това става .Ако каже че няма дефицит значи няма .Ако каже че има растеж значи има. При Брежнев да е имало дефицит?Икономиката е същата , значи могат да воюват още 10г.

    Коментиран от #55

    16:23 02.06.2026

  • 32 Соломон

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Руснаци":

    Смешник.

    16:24 02.06.2026

  • 33 Паре нема, действайте

    13 7 Отговор
    Язък че ПИЧ кин толко стоя.. гордо,..на колене .. пред дюкяна на СИ.
    Хахахахаха

    16:24 02.06.2026

  • 34 Хахахахаха

    9 8 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Дай си информатор, може ли да ни го покажеш ххахаха, Русия си доплащала на Китай ахаххаха, продължавай да си чоплиш в носа и да си хапваш сладко от сополите, ти поне гладен няма да останеш

    16:24 02.06.2026

  • 35 Атина Палада

    9 9 Отговор
    Зеленият чорап ще давали 5% за отбрана?

    Коментиран от #48, #72

    16:24 02.06.2026

  • 36 Българин

    8 10 Отговор
    Те ч@футите от брЪмбърг и от ФАКТИ са били точно (там )в Кремъл на момента и са слушали какво си говорят Путин и висшите руски генерали😆😆
    Ало вие хептен на канарчетата вземате хората ..

    16:26 02.06.2026

  • 37 А МОЧАТА?

    12 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:26 02.06.2026

  • 38 Хахахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Дон Корлеоне":

    Ша га пуска..След... беГзино

    16:26 02.06.2026

  • 39 Мишел

    9 4 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски
    комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и
    член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на
    елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #45

    16:29 02.06.2026

  • 40 Спасението на КЕН ефо минава

    9 3 Отговор
    През... тубата бензин и... дулото у монголската джука...
    У.. йло, тебе ти е...ред
    Хихихихихи

    16:30 02.06.2026

  • 41 Дали

    2 6 Отговор
    ... пише Блумбърг... Дотам с достоверността, нищо повече от пропаганда...

    16:30 02.06.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    7 2 Отговор
    Путилифона бате Пундю измяка каде пачему так случилос за уешник денги есть а бензин у Ромсiюшка йокму деа?

    16:31 02.06.2026

  • 43 Хахахаха

    8 2 Отговор
    Какво се промени в раша - Орешник есть, бензин нет!

    16:31 02.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Нищо общо нямат България и Русия.

    12 7 Отговор

    До коментар #9 от "ежко":

    Русия на практика е във фалит. БВП на Русия през последните 4 години не е реален, тъй като цялата икономика е на военни релси. Цивилните сектори са закрити или трансформирани към нуждите на армията и военното производство. БВП, за който говорят руските власти е с пропагандна цел пред руското население. Дефакто това представлява произведени ракети, боеприпаси, танкове и други военни продукти, като средствата за производството им идват от Държавния резерв, който е почти изчерпан и разпродаден. Произведените продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това е. Няма добавена стойност.

    Коментиран от #64, #67, #73

    16:35 02.06.2026

  • 48 1945

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    ще дава. Обеща.

    16:36 02.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Миризлив руски палячо-крепостен

    8 3 Отговор
    Аз съм спокоен,на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    16:39 02.06.2026

  • 51 Русийката

    9 3 Отговор
    с нейната икономика, колкото на Иберийския полуостров, няма силици за дълга война!

    Питлер разчита на помощ от неговите проксита- Тръмп, Фицо, Вучич, Радев, Пленкович и сбърканите уж десни Алтернатива за Германия и аналозите й.

    16:39 02.06.2026

  • 52 Цитат

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Защо ни е свят в който Русия няма да я има....... мисля че това изказване на Путин трябва да се вземе много насериозно от запада защото ако джендювците продължават както досега може да дойде момент в който Русия няма да има избор и ще се наложи да използва ЯО за да се защити. Западналите много погрешно смятат че руснаците само плашат и блъфират и никога не биха стреляли с ЯО.......те наистина не го искат но ако положението за тях стане много лошо ще го направят.

    Коментиран от #53, #59

    16:39 02.06.2026

  • 53 Пиночет

    8 2 Отговор

    До коментар #52 от "Цитат":

    Това означава, че Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!

    16:41 02.06.2026

  • 54 Московията

    9 2 Отговор
    загуби ПСВ, щеше да загуби и ВСВ, ако не бяха САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И КАНАДА, загуби Студената война, но сега Украйна ще я довърши!

    16:42 02.06.2026

  • 55 Така е.

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Как":

    Реалното положение, сравнено с нормално работеща икономика означава, че бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    Коментиран от #65

    16:42 02.06.2026

  • 56 Лешници с чип от пералня..

    3 7 Отговор
    Зеленски днес поиска прекратяване на огъня ,примирие и спешни преговори за мирно разрешение на конфликта с Русия...

    16:42 02.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    7 4 Отговор
    Няма страшно! Зеленски ще докара Путин, точно там, където му е мястото!

    16:43 02.06.2026

  • 59 Може, ама надали!

    8 3 Отговор

    До коментар #52 от "Цитат":

    Понеже др. СИ не дава и ще удари Путлер през ръчичките!

    16:44 02.06.2026

  • 60 Аве мишкари

    4 6 Отговор
    Спрете се вече с тази пропаганда,ден и нощ лъжете

    16:50 02.06.2026

  • 61 Без име

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Точно в Азовско небе се намираш и ти. :-)

    16:52 02.06.2026

  • 62 хахахахха

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    с евтини и кухи драскачи като тебе е ясно защо не върви пропагандата на западналите🤣🤣🤣

    16:53 02.06.2026

  • 63 Абе

    6 5 Отговор
    Стига сте чоплили руснаците. Русия това, онова. Дайте да видим какво е дереджето у нас, че нещо май нищо не върви както трябва.

    16:53 02.06.2026

  • 64 ЛЪЖЕТЕ

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Нищо общо нямат България и Русия.":

    АМА ТОЛКОВА НАГЛО ЛЪЖЕТЕ, че чак ме е срам за Вас!

    16:53 02.06.2026

  • 65 Вие

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Така е.":

    като толкова разбирате от Русия,

    ИМАТЕ ЛИ ПРЕДСТАВА КАК СЕ ПРАВИ БВП, съответно дефицита в БЪЛГАРИЯ?

    За престъпника Атанасов, че е шеф на НСИ знаете ли???

    16:56 02.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Така работи монголската икономика

    6 1 Отговор
    Че 7 военни завода у КЕН ефо,. . вече 3 месец НЕ СА плащали заплати на крепостните Алкашоре.
    Хихихихихи

    Коментиран от #80

    17:00 02.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ежко

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Нищо общо нямат България и Русия.":

    Това кой ти го каза?Мирчев или Гнома?Ако искаш да се изформираш не слушаш руснаците, нито Урсулите, без Дойче Велв или Блумбърг.Слушай швейцарски източници, може и австрийски.Те са наистина обективнни.Много германци така правят.

    17:04 02.06.2026

  • 74 А ве тръбар

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ти бе Руския Тръбар":

    Купи си по добре патерици,или по добре направо място на гробищата,че имам опасения че бая ще се заиграем с тебе

    17:16 02.06.2026

  • 75 Смях в залата

    3 3 Отговор
    Путин отново поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да

    направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. През април само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Този път са се съгласили да помогнат на руския бюджет и Сюлейман Керимов и още един олигарх. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😆

    Коментиран от #77

    17:16 02.06.2026

  • 76 Крепостен на Хартиената мечка

    3 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    17:21 02.06.2026

  • 77 Бъркаш се

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Смях в залата":

    Бюджетен дефицит има в к0чин@т@ наречена ес,в Русия всичко си е наред колкото и да лъжете, можете само да завиждате, Русия за последните 4 години е увеличила златния си резерв с 20%,а икономиката и е в разцвет,така че лъжете си ба воля,няма кой да ви вярва вече

    17:23 02.06.2026

  • 78 Пред жужето има 2 вариянта

    3 1 Отговор
    Или да се самоубие или да прати атома по европа и охрайна

    Коментиран от #81

    17:26 02.06.2026

  • 79 Сандо

    1 1 Отговор
    Руската икономика ще затъва дотогава,докато Путин не изгони либералите от икономиката и не постави Централната банка под ръководството на държавата.Но Путин е либерал и няма да направи тези спасяващи страната действия.Впрочем тези действия са жизненоважни и за България,но уви - с влизането ни в еврозоната ние вече нищо не можем да направим.

    17:31 02.06.2026

  • 80 А ве тръбар

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Така работи монголската икономика":

    Купи си патерици,или по добре направо място на гробищата,че имам опасения че бая ще се заиграем с тебе!

    17:32 02.06.2026

  • 81 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Пред жужето има 2 вариянта":

    Това всъщност е един вариант. Самоубийство по два различни начина.

    17:38 02.06.2026

  • 82 Не си познал!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    Русия играе само по свои собствени правила и се подчинява само на волята и плановете на Путин!
    Никой друг никога не е могъл, не може и няма да успее да й нарежда за каквото и да било.
    Путин не се прекланя пред ничия воля и не се поддава на изнудване. Той е умен, прагматичен и непоколебим, обича Русия и отстоява нейните интереси. Затова го уважава Тръмп и преговаря с него за бъдещия Нов световен ред на многополюсния свят. Тръмп, Путин и Си са силни лидери на Велики държави! Европейското НАТО е хартиен тигър, а ЕС се е превърнал във васал на САЩ и Сорос!

    17:47 02.06.2026

