Мъж заплаши да скочи от надлез на АМ "Тракия"

АМ "Тракия", в района на Пазарджик временно беше затворена и в двете посоки заради мъж, който е направил опит да се самоубие, скачайки от парапета на едни от надлезите на магистралата. Ситуацията вече е овладяна.

Мъжът е от пазарджишкото село Черногорово.

Той е бил от външната страна на парапета и е отправял закани, че ще скочи.