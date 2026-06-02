Израелски удар в Южен Ливан уби баща и двете му деца

Трима души са загинали при израелски удар в Южен Ливан, съобщава Франс прес, като се позовава на ливанската държавна информационна агенция ННА, предава БТА.

По данни на местните власти жертвите са зъболекар от село Клая и двете му деца - син и дъщеря. Те са били убити при атака с дрон, който е поразил автомобила им на път в южната част на страната.

Селото Клая, населено предимно с християни, се намира в район, където продължават сблъсъците между Израел и шиитското движение „Хизбула“, подкрепяно от Иран. Част от жителите са останали в населеното място въпреки засилените военни действия в региона.

Според свещеника на местната енория отец Антониос Фарах, цитиран от Франс прес, мъжът и децата му са били на изпитен ден в университет и са се прибирали, когато автомобилът им е бил поразен от израелски дрон.