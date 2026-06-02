Израелски удар в Южен Ливан уби баща и двете му деца

2 Юни, 2026 14:55, обновена 2 Юни, 2026 15:01

Дрон е поразил автомобил на семейство в района на село Клая, съобщават ливански медии.

Израелски удар в Южен Ливан уби баща и двете му деца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при израелски удар в Южен Ливан, съобщава Франс прес, като се позовава на ливанската държавна информационна агенция ННА, предава БТА.

По данни на местните власти жертвите са зъболекар от село Клая и двете му деца - син и дъщеря. Те са били убити при атака с дрон, който е поразил автомобила им на път в южната част на страната.

Селото Клая, населено предимно с християни, се намира в район, където продължават сблъсъците между Израел и шиитското движение „Хизбула“, подкрепяно от Иран. Част от жителите са останали в населеното място въпреки засилените военни действия в региона.

Според свещеника на местната енория отец Антониос Фарах, цитиран от Франс прес, мъжът и децата му са били на изпитен ден в университет и са се прибирали, когато автомобилът им е бил поразен от израелски дрон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Евреите са изроди! Новите фашисти!
    И не не е само Биби - той даже се води умерен. Побъркани радикални изроди!
    Антисемитизма става задължение - всяка стока свързана с евреин трябва да бъде отхвърляна, за да се срине тая кочина!

    Коментиран от #6

    15:07 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Напиши

    5 0 Отговор
    Нещо срещу Израел във Факти и ще разбереш, кой финансира медията.

    15:11 02.06.2026

  • 4 Кочо

    1 5 Отговор
    Надминаха Путин по античовечност!

    15:11 02.06.2026

  • 5 604

    1 0 Отговор
    То ака съ само те с мед дъ го намажеш сътаняхуту...

    15:32 02.06.2026

  • 6 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Ти ли се изока бе , провинциален дегенерат садист !!!
    Целото село те мрази , даже бълхите са избягали от обора ти !!!
    Садистичен провинциален несретник !!!

    Коментиран от #8, #9, #12

    15:34 02.06.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Улав

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #11

    15:46 02.06.2026

  • 9 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Еврейско кашерно 💩,спри да плямпаш дебилизми,че много се развоня....

    Коментиран от #10

    15:46 02.06.2026

  • 10 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Палестински 🦄🌈😻

    Коментиран от #13

    15:55 02.06.2026

  • 11 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Улав":

    Лилав ....си , лилав 🧕72 🐐

    15:57 02.06.2026

  • 12 604

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Новия Адолф че им сипне ярмичка с проксито си с чалматъ....че може и дръпнатите да ударят по 1 рамо. Кравартикъ пак че му запалят кенефу...

    15:59 02.06.2026

  • 13 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Еврейска ✡️хлебарко,-ВЪН от Православна БългАрия

    16:00 02.06.2026