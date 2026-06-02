Израелски удар в Южен Ливан уби баща и двете му деца

Трима души са загинали при израелски удар в Южен Ливан, съобщава Франс прес, като се позовава на ливанската държавна информационна агенция ННА, предава БТА.
По данни на местните власти жертвите са зъболекар от село Клая и двете му деца - син и дъщеря. Те са били убити при атака с дрон, който е поразил автомобила им на път в южната част на страната.
Селото Клая, населено предимно с християни, се намира в район, където продължават сблъсъците между Израел и шиитското движение „Хизбула“, подкрепяно от Иран. Част от жителите са останали в населеното място въпреки засилените военни действия в региона.
Според свещеника на местната енория отец Антониос Фарах, цитиран от Франс прес, мъжът и децата му са били на изпитен ден в университет и са се прибирали, когато автомобилът им е бил поразен от израелски дрон.
1 ДрайвингПлежър
И не не е само Биби - той даже се води умерен. Побъркани радикални изроди!
Антисемитизма става задължение - всяка стока свързана с евреин трябва да бъде отхвърляна, за да се срине тая кочина!
Коментиран от #6
15:07 02.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Напиши
15:11 02.06.2026
4 Кочо
15:11 02.06.2026
5 604
15:32 02.06.2026
6 Сила
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Ти ли се изока бе , провинциален дегенерат садист !!!
Целото село те мрази , даже бълхите са избягали от обора ти !!!
Садистичен провинциален несретник !!!
Коментиран от #8, #9, #12
15:34 02.06.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Улав
До коментар #6 от "Сила":Не те слуша главата
Коментиран от #11
15:46 02.06.2026
9 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #6 от "Сила":Еврейско кашерно 💩,спри да плямпаш дебилизми,че много се развоня....
Коментиран от #10
15:46 02.06.2026
10 Сила
До коментар #9 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Палестински 🦄🌈😻
Коментиран от #13
15:55 02.06.2026
11 Сила
До коментар #8 от "Улав":Лилав ....си , лилав 🧕72 🐐
15:57 02.06.2026
12 604
До коментар #6 от "Сила":Новия Адолф че им сипне ярмичка с проксито си с чалматъ....че може и дръпнатите да ударят по 1 рамо. Кравартикъ пак че му запалят кенефу...
15:59 02.06.2026
13 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #10 от "Сила":Еврейска ✡️хлебарко,-ВЪН от Православна БългАрия
16:00 02.06.2026