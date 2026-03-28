Ирански дронове удариха международното летище в Кувейт и фирма за алуминий в ОАЕ

Иранските въоръжени сили изстреляха пореден ракетен залп към Израел, съобщи държавната телевизия на Иран (ИРИ).

Международното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове, предадоха Ройтерс, Франс прес и кувейтската новинарска агенция КУНА.



Нанесени са "значителни" щети на летищната радарна система.



Атаката е била масирана.



Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.



По-късно през деня говорител на кувейтските власти заяви, че атаките са извършени от Иран и негови поддръжници.



Междувременно противопожарната служба на Кувейт заяви, че операцията за потушаване на пожара, избухнал в сряда след въздушен удар по един от резервоарите за гориво на летището, е продължила повече от 58 часа.



Войната в Близкия изток се разширява и Техеран предприе серия от удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени военни бази на САЩ.



Израел от своя страна атакува обекти на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан. Йеменските бунтовници хуси обявиха снощи, че са изстреляли залп от ракети по Израел за първи път от началото на войната срещу Иран.

Съоръжение, принадлежащо на Emirates Global Aluminum (EGA), производител на алуминий от ОАЕ, претърпя значителни щети в резултат на иранска ракетна атака и атака с дрон.

Главният изпълнителен директор на EGA съобщи, че няколко служители са ранени, но животът им е извън опасност.

Според него, цитиран от Asharq TV, „оценките на щетите в съоръжението в индустриалната зона Халифа в Абу Даби продължават“.

Сутринта на 28 март Al Hadath TV съобщи, че два пожара са избухнали близо до индустриалната зона Халифа в резултат на иранска ракетна атака и най-малко петима души са ранени, когато ракетни отломки са паднали в района.