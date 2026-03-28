Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Кувейт »
Ирански дронове удариха международното летище в Кувейт и фирма за алуминий в ОАЕ

Ирански дронове удариха международното летище в Кувейт и фирма за алуминий в ОАЕ

28 Март, 2026 20:02, обновена 28 Март, 2026 20:27 4 193 63

  • иран-
  • кувейт-
  • атака-
  • дронове-
  • летище

Иранските въоръжени сили изстреляха пореден ракетен залп към Израел

Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Иранските въоръжени сили изстреляха пореден ракетен залп към Израел, съобщи държавната телевизия на Иран (ИРИ).

Международното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове, предадоха Ройтерс, Франс прес и кувейтската новинарска агенция КУНА.

Нанесени са "значителни" щети на летищната радарна система.

Атаката е била масирана.

Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.

По-късно през деня говорител на кувейтските власти заяви, че атаките са извършени от Иран и негови поддръжници.

Междувременно противопожарната служба на Кувейт заяви, че операцията за потушаване на пожара, избухнал в сряда след въздушен удар по един от резервоарите за гориво на летището, е продължила повече от 58 часа.

Войната в Близкия изток се разширява и Техеран предприе серия от удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени военни бази на САЩ.

Израел от своя страна атакува обекти на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан. Йеменските бунтовници хуси обявиха снощи, че са изстреляли залп от ракети по Израел за първи път от началото на войната срещу Иран.

Съоръжение, принадлежащо на Emirates Global Aluminum (EGA), производител на алуминий от ОАЕ, претърпя значителни щети в резултат на иранска ракетна атака и атака с дрон.

Главният изпълнителен директор на EGA съобщи, че няколко служители са ранени, но животът им е извън опасност.

Според него, цитиран от Asharq TV, „оценките на щетите в съоръжението в индустриалната зона Халифа в Абу Даби продължават“.

Сутринта на 28 март Al Hadath TV съобщи, че два пожара са избухнали близо до индустриалната зона Халифа в резултат на иранска ракетна атака и най-малко петима души са ранени, когато ракетни отломки са паднали в района.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АРАБИТЕ СА ИВРИЙСКИ ПОДЛОГИ

    57 15 Отговор
    Затова ще има бомбене.

    Коментиран от #39

    20:08 28.03.2026

  • 2 Феникс

    73 13 Отговор
    Браво така се защитава държава , а не като нашите лумпени!

    Коментиран от #57

    20:08 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчарник.

    58 17 Отговор
    Корави излязоха тез иранци....! Ще стане май като Пърл Харбър..!

    20:11 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фъргай атома бай Дончо!

    14 47 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #17

    20:12 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво на Иран! Оста на злото гори!

    63 14 Отговор
    Иран унищожи напълно всички американски бази в Персийския залив!

    20:13 28.03.2026

  • 10 Ветеран от Прайда 🌈

    39 11 Отговор
    Уудрий ,Арра ...Бесскитте - 4-футт скккитте подд.ЛОГИ !

    20:14 28.03.2026

  • 11 Сталин

    43 15 Отговор
    А Дон Деменцията отиде пак да сменя памперсите

    20:15 28.03.2026

  • 12 Пич

    49 14 Отговор
    Оня лудия си живее в сънища, и крещи, че Иран трябвало да отвори Протока на Тръмп ( Ормузкия проток ) !!! Ненормален его - маниак, по откачен от Байдън !!! Не знам дали Иран ще го приключи, но в САЩ ще го приключат !!! Ликвидира печалбите на собствениците си съюзници, които по съвместителство са и най влиятелните хора на света!!!

    20:15 28.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    55 14 Отговор
    Държавите в Персийския залив с изненада установяват,
    че САШт ги използва, но не го защитава ❗

    20:15 28.03.2026

  • 14 Чалмалии

    19 29 Отговор
    трепят чалмалии, руснаци трепят руснаци. Какво следва?

    Коментиран от #18, #19

    20:15 28.03.2026

  • 15 Цар Дарий

    44 15 Отговор
    След края на тази война Кувейт, Катар и Дубай ще бъдат персийски провинции.

    20:16 28.03.2026

  • 16 Смокини и черници!

    36 11 Отговор
    Злото никога не е достатъчно мъртво...

    20:16 28.03.2026

  • 17 Джокера

    32 11 Отговор

    До коментар #6 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Бай ти Дончо мой да хвърля ...йнаа в кнеффа на Белия До единствено 😂 ...

    Коментиран от #20

    20:17 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 11 Отговор

    До коментар #14 от "Чалмалии":

    Където стъпят ШАШт- дори рибите започват да се бият помежду си 🤠❗

    20:18 28.03.2026

  • 20 Дончо идва леко мал.оумен

    19 14 Отговор

    До коментар #17 от "Джокера":

    Но Биби ще ги разсипе.

    20:18 28.03.2026

  • 21 хаха

    16 17 Отговор
    Запуквайте си взаимно инсталациите за обезсоляване, че е крайно време. После другите обекти част от производството...
    Има да се смея на поганците с покривките на главите после.

    Коментиран от #41

    20:21 28.03.2026

  • 22 Иван Грозни

    38 13 Отговор
    биби нетаняху отдавна хвърли букета . На поддръжниците му в коментарите го казвам - всички видеа с него от 2 седмици насам са от ИИ а някои от тях са с двойниците актьори използващи грим и холивудски маски като в мисия невъзможна.

    Посиненият Тръмп не е от аспирин също - милярдите няма да го спасят , в сащ иде колапс и разделение на бели - черни - жълти и мексиканци ,

    Неслучайно масончетата пускаха наскоро филм 2025 г за гражданска война там

    20:25 28.03.2026

  • 23 Анонимен

    40 10 Отговор
    Много иранци отдавна живеещи в Турция напускат страната и се завръщат в Иран. Това са азерски иранци говорещи на турски но са дълбоко интегрирани в Иран. Дори Президентът Пазешкиян и Аятолах Хаменей са азери. В Иран са 30 милиона повече от населението на Азербайджан. Вместо да бягат като арабите те се връщат в родината въпреки, че не подкрепят шериатското управление. Пред турски журналисти на въпрос "защо се връщате?" иранците отговарят: "Ционистите се готвят за сухопътна война. Не можем да изоставим страната си. Ще защитаваме Иран, ще се бием и ще умрем ако се налага".

    Коментиран от #34

    20:26 28.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    31 11 Отговор
    Персите ги сцепиха.

    20:28 28.03.2026

  • 25 Можете още и повече да биете Израел

    30 10 Отговор
    Изгорял говеждо ще има

    20:29 28.03.2026

  • 26 Абе някой някога. виждал ли е

    12 20 Отговор
    Мужтаба Хамейни на живо?

    Коментиран от #27, #31, #35, #37

    20:30 28.03.2026

  • 27 Американски плестник

    9 13 Отговор

    До коментар #26 от "Абе някой някога. виждал ли е":

    А неговия заместник

    20:36 28.03.2026

  • 28 Гробар

    29 12 Отговор
    Путин и Си помпят Иран с оръжие, Дедо Дончо и Хитлеряху гризат нокти, чаршафите точат сълзи и сополи.

    20:39 28.03.2026

  • 29 Аятолах в хамак

    28 12 Отговор
    Тия кравари един проток не могат да отворят.Крият се по корабите.

    Коментиран от #47

    20:39 28.03.2026

  • 30 оня с питон.я

    28 11 Отговор
    Сега дедо Дончо ше разбере кво е туй прокси война.

    20:40 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фон дер Миндер

    18 12 Отговор
    "Йеменските хути влязоха във войната, дадоха срок за евакуация на израелците". Дали са им 5 часа за евакуация . Саудитците пък са готови да влезнат във войната на страната на американците. Работата става доста дебела .

    20:43 28.03.2026

  • 33 А Пожарите в Балтика

    11 14 Отговор
    Успяха ли да ги угасят

    Руските ПЕОРУНГЕЛИ?

    20:45 28.03.2026

  • 34 Анонимен

    16 10 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    В Исляма етносът не е от значение. Може да си със бяла кожа, зелени очи, руси коси но си брат с един чернокож африканец който също е мюсюлманин. Затова планът на САЩ и Израел за разпарчетосване на Иран в който живеят 50 милиона Перси, 30 милиона азери-туркоговорящи и 10 милиона кюрди не успя. Защото всички тези хора са силно религиозни шиити - мюсюлмани. Нямат нищо общо със сунитите мюсюлмани - араби семити братовчеди на евреите.

    20:49 28.03.2026

  • 35 Не е важно

    17 10 Отговор

    До коментар #26 от "Абе някой някога. виждал ли е":

    Като свърши войната ще разберем кой ще бъде начело на държавата им. Всички спекулации по темата: "Жив ли е или не?", са безсмислени. Има цяла армия и куп водачи, който и да падне, има цял списък от заместници. Не се тревожи!

    20:56 28.03.2026

  • 36 Евгени

    11 19 Отговор
    Дали са им ударили енергийните съоръжения или не, няма значение, иранците все едво си бият по обектите на съседните държави. Касъв е извода: Трябма моментално да им ударят абсолютно всички електроцентрали, всички рафинерии, всички терминали за износ( включително и прословутия остров Харг, и всички складове за гориво. И войната ще свърши за 1 месец, защото иранците няма да имат електроенергия за вентилаторите на вентилационните шахти на подземните градове. И ще настане мир! Но американците са лакоми лисици и искат нефта непокътнат, и за това държат и иранците и целия свят за заложници. Такива са американците, за съжаление

    Коментиран от #44

    21:08 28.03.2026

  • 37 Абе що

    11 10 Отговор

    До коментар #26 от "Абе някой някога. виждал ли е":

    Се притесняваш за него...
    Гледай сатаняху къде е ???

    21:12 28.03.2026

  • 38 Дзак

    2 10 Отговор
    Там местните не работят!

    21:46 28.03.2026

  • 39 Не арабите, а

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "АРАБИТЕ СА ИВРИЙСКИ ПОДЛОГИ":

    а монтираните и там шейхове!
    Гледай накрая какво ще им спретнат народите им.

    21:47 28.03.2026

  • 40 Анонимен

    3 8 Отговор
    Какво е мнението на екс министър Найденов?

    21:51 28.03.2026

  • 41 И аз така очаквам

    15 10 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Иран разчита само на 2% от такива инсталации.
    Но арабските "кралства" разчитат на такива между 80 и 95%! А Израел на 70%! Без вода се живее 3-4 дена макс!
    Когато Израел удари една такава инсталация на Иран, Иран отговори само на една такава, като предупреди, че при следващо такова безумие, ще отговори мащабно. Иран никога не е започвал пръв!

    22:00 28.03.2026

  • 42 Факт

    7 8 Отговор
    Производството на алуминии изисква много електроенергия и е много замърсяващо.

    22:03 28.03.2026

  • 43 Смешник

    10 7 Отговор
    Това летище в Кувейт се използва от краварите за вженни цели

    22:29 28.03.2026

  • 44 Смешник

    13 8 Отговор

    До коментар #36 от "Евгени":

    Абе какво да им ударят краварите като краката на Тръмп се клатят Петрола е скочил до небесата има протести в САЩ а Иран продължава да си ги млати

    Коментиран от #48

    22:34 28.03.2026

  • 45 дядо дръмпир

    14 1 Отговор
    Тази вечер над софия минават мноого самолети и то не граждански.....

    22:46 28.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Евгени

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Смешник":

    Е точно да това да ги ударят. Петрола е скочил, има протести, от унищожаването на енергиините съоръжения могат само да спечелят

    22:56 28.03.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 7 Отговор

    До коментар #47 от "Въженцето се полюшва от спаската кула...":

    ЩЕ кажеш ли числата които
    ЩЕ излязат в следващия тираж на тотото,
    че да спечелим МАЛКО от МНОГОТО твои ЩЕ...ЩЕ....❗

    23:00 28.03.2026

  • 50 Бум

    3 7 Отговор
    Израел може да престане да съществува като държава след ескалацията на конфликта в Близкия изток, заяви пенсионираният полковник от армията на САЩ Лорънс Уилкерсън в YouTube канала на Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.

    „Ситуацията за Израел става наистина критична. Изключително опасно е да се намира там; всичко се срива. Израел вече няма противовъздушна отбрана, но Иран все още има ракети. Използва и дронове, за да нанесе сериозни щети на противника си. Не ми се иска да го призная, но Израел може да престане да съществува като държава. А Нетаняху ще бъде мозъкът зад това изчезване“, каза той.

    23:12 28.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    3 3 Отговор
    Всичките бази на задокеанските ни дружки са на прицел,заедно с цялото домочадие на шестолъчките.Завръщат се в Иран за да умрат за страната си ,която е 90милиона.Техният върховен лидер беше подло убит от интернационалното съзаклятие ,живеещо щастливо в канализациите.Техният лидер ,който е с шест пръста,слонски уши и афинитет към печалбата присви опашката си.

    23:49 28.03.2026

  • 53 иран ще бъде унищожен и ново правителств

    4 10 Отговор

    До коментар #51 от "Един":

    Америка ще влезе и по суша и всичко каквото написах ще стане и ще го видиш ушанке.Иранците поискаха /още не е сигурно/ но щом поискат ще бъдат избити!И хусите ще бъдат избити със свършилите бомбите евлеи и американци..само не разбрах сега дали нетяняху го броите за жив или хомейни от снимката го броите за жив...то и путин много на живо не излиза та там е също много заплетено,колкото до зеленски го виждате всеки ден и лудия също....Досега лудия ги жалеше ,по това как се активизираха самолетите в софия мисля ,че утре ще чуеш за десант.първо са многото свършили бомби.от анфибиите излизат апачи и танкове и почват да чистят терена.проста работа!

    Коментиран от #55, #56

    23:57 28.03.2026

  • 54 познайте какво означава това....

    3 3 Отговор
    САЩ издават глобално предупреждение за сигурност за американцитеДържавният департамент на САЩ е издал "глобално предупредително предупреждение" за граждани в чужбина, според LADbible, позовавайки се на продължаващия конфликт около Иран.

    Предупреждението идва на фона на продължаващо насилие в части от Близкия изток, като хиляди хора са били убити през последните седмици, включително жертви в няколко страни в региона.Глобално предупреждение
    В изявление, публикувано на 22 март, Държавният департамент посъветва: "Държавният департамент съветва гражданите на САЩ по целия свят, особено в Близкия изток, да проявяват по-голяма предпазливост."

    В него се продължава: "Гражданите на САЩ в чужбина трябва да спазват инструкциите в предупрежденията за сигурност на най-близкото посолство или консулство на САЩ. Временното затваряне на въздушното пространство може да доведе до прекъсвания в движението!

    00:04 29.03.2026

  • 55 Един

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "иран ще бъде унищожен и ново правителств":

    Байно, ами те до сега не смеят да приближат брега американчетата, че самолетоносачите наблизо, вече са за ремонт. Това не ти е Нормандия, жертвите да нямат значение. Това са измишльотини на Израел и в САЩ всички го знаят вече и все повече не одобряват тая простотия. Надяваха се народа на Иран да се надигне, ама няма да стане май и сега са малко в безизходица. Апачита ала бала вървят на равнинен терен. В планински и горист са загубени. Нищо добро не ги очаква краварите, ако решат десант. По-голям леш ще е от Виетнам.

    Коментиран от #58, #59

    00:10 29.03.2026

  • 56 Един

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "иран ще бъде унищожен и ново правителств":

    А тея хуси муси са пълни циркаджии между другото и никой не ги смята за фактор.

    00:12 29.03.2026

  • 57 Прав си

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    а ошашавените русофили се възмущават как украинците защитавали държавата от руския агресор

    00:18 29.03.2026

  • 58 иран е смлян това е като кличко-пулев!

    4 8 Отговор

    До коментар #55 от "Един":

    там където минат апачите трева не никне,навсякъде минават още ги помнят виетнамците.ти си гледал съветски хеликоптери.първо където ще правят десанта минават тези дето не се виждат.Знаеш ли какво е заприличал иран и техеран.Там където е атома в асфахан ,не можеш да се добереш до него цялата планина е дсрутена.Знаеш ли какво е техеран...Ами отиди на границата с турция и виж колко са бежанците.Едно ти казах,че като ги унищожат тук ще ни залеят и няма как турция да ги удържи.Ти живееш в някакъв твой свят в ,който коефициент 1,01 ще загуби от коифициент 1/27....такова е съотношението.Не видя ли,че лудия ги пази не иска точно това.А ,теснината няма да я отвори.Той от това печели и просия печели.Теснината мога да ти кажа кой ще я отвори.Запомни Дойчланд заедно с япония ще я отворят!

    Коментиран от #60

    00:18 29.03.2026

  • 59 не всичко е загубено за иран!

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Един":

    има много интиресен вариант.Когато го нападнат иран трябва да издържи на атаките малко над 2 седмици и тогава при затворен ормуз ще настане световна криза ,а може и по лошо.тогава ще се види ,какви са математиците и на евреите и на другата клика ,перси ,китай и просията!пс.Тук не включвам бг.бг е изолиран остров,тук събитията идат с години покъсно и все още сме просиянски кон в ес!

    00:34 29.03.2026

  • 60 Един

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "иран е смлян това е като кличко-пулев!":

    Заляха цял Виетнам с напалм и въпреки това загубиха. Не забравяй, че иранците колкото и да не харесват режима си, повече не харесват някой друг да им се меси, така че ще се лее кръв. Иран е огромна държава. Чебурашките къде им е съседна държава Украйна са доникъде след толкова годинки, а американчетата с няколко корабчета смяташ че ще подчинят Иран ли? Наистина трябва да луд да си мислиш това.

    Коментиран от #61, #62

    00:36 29.03.2026

  • 61 дядо дръмпи

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Един":

    сега в момента гледах кадри от атаката крещу Султан с болит и ято дронове.има много ранени 12 войника.но това е изстреляно от Рияд околностите ,а не от иран.гледах още едно попадение тук не знам дали са писали пропуск на щита до йерусалим изстрелян болид от иран ,като гледам бая яка дупка и поне 4-5къщи с невъзможност за живеене.ровеха с кучета.,но евреите са много печени.това са попадения ,но единични.те нарочно не дават какво правят бомби с експлозив по 2300кги още по мощни.това е ад и на всичко отгоре ни тровят яко ,а ни карат да не горим и палим огън и на фарове да караме.те тенденциозно не дават пораженията около ядрените центрове на иран.най вероятно има изтичане на радиация.

    00:54 29.03.2026

  • 62 дядо дръмпир обича числата

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Един":

    за да нападнат иран са имали инфо,че кошарата е отслабена.евреите са майстори на броенето.това ,че имат много овце не решава.решават технологиите.технологиите са в щатите и евреите.те имат неизброимо количество самолети .един самолетоносач носи само самолети над 120броя.........то като налазят 5 дрона е много ,а ако те налазят 120самолета от висок клас.......цялата игра е не да се бият иранците с щатите ,а да ударят страните около тях и то в заводите където преработват вода от морето.тези ако не влизат в иран е защото не са намерили начин да имат 99,99% защита на тези съоръжения.в момента в ,който влязат ,а те щевлязат в иран те ще са готови и за този вариант.това е много сложна партия в която иран е пред мат ,но все още е донякъде двуостра.Но шансовете на иран смного фигури ,но изолирани са минимални.убеден съм ,че букмейкър ще ти даде подеда на иран 1/27.....слагаш 1 ,ако познаеш печелиш 27...има такъв случай коломбо даде 1/28 за мача на франция -българия и стана 1:2..........на стогодини ..казваше дядо ми...овчар с тояга убива заек....ако несе отвори ормуз до 10дни съм убеден ,че японци и немци заедно ще го отворят!отзатворен ормуз много печели америка и просия!

    Коментиран от #63

    01:06 29.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.