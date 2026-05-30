Новини
Авто »
Шефът на Ferrari разкри „силен интерес“ към Luce и обяви, че първите поръчки вече са факт

Шефът на Ferrari разкри „силен интерес“ към Luce и обяви, че първите поръчки вече са факт

30 Май, 2026 13:00 765 4

  • ferrari-
  • luce-
  • поръчки-
  • продажби

Цените започват от 550 хиляди евро

Шефът на Ferrari разкри „силен интерес“ към Luce и обяви, че първите поръчки вече са факт - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Въпреки лавината от публични подигравки, бурните реакции в интернет и незабавния спад в цената на акциите, висшето ръководство на Ferrari държи на своя първи електромобил. Световната премиера на изцяло електрическото Luce напълно раздели общността на суперколите, като вкара огромна пропаст между технократите, залагащи на високоволтовите технологии, и традиционалистите, подкрепящи двигателите с вътрешно горене. И все пак, докато интернет продължава да разкъсва неконвенционалния дизайн на автомобила и зашеметяващата базова цена от 550 000 евро, главният изпълнителен директор Бенедето Виня излъчва абсолютна увереност, като публично се хвали, че елитните клиенти на марката вече поръчват модела.

Вътрешната реакция в компанията беше изключително остра, подчертана от острата публична намеса на бившия патриарх на Ferrari Лука ди Монтедземоло. Легендарният бивш председател открито изрази своето пълно отвращение към луксозния фастбек с електрическо задвижване, като намекна, че неговите нефилтрирани мисли биха нанесли сериозна вреда на компанията, и предупреди, че безшумният новодошъл автомобил рискува напълно да унищожи десетилетната състезателна легенда. Монтедземоло стигна дотам, че умоляваше настоящото ръководство поне да премахне емблематичния знак „Cavallino Rampante“ от каросерията, искане, което Виня незабавно отхвърли. От сцената на Motor Valley Fest настоящият главен изпълнителен директор отвърна, че Luce е напълно уникално, изцяло ново творение, което няма абсолютно нищо общо с ДНК-то, ергономията на интериора или кривите на физическите характеристики на електрическите автомобили за масовия пазар, като заяви, че истинската иновация винаги трябва да изисква елитна премия.

Шефът на Ferrari разкри „силен интерес“ към Luce и обяви, че първите поръчки вече са факт

Докато общественото мнение остава силно враждебно, истинският показател за успех ще се измерва в банката, а ранните индикатори сочат, че богатия елит е повече от готов да пренебрегне визуалната полемика. Виня потвърди, че първоначалните банкови преводи вече са осчетоводени, с изненадващ приток от съвсем нови купувачи, бързащи да си осигурят място в ранната продукция на петместния автомобил с 1035 конски сили. Ferrari разглежда този експеримент с високо напрежение като чисто допълнение към гамата си, а не като заместител на ревящите си V12 модели с вътрешно горене или хибридни модели, като разчита, че самото физическо присъствие на автомобила ще заглуши критиците, веднага щом излезе на обществените пътища. Истинската дълбочина на потребителското търсене ще бъде подложена на окончателна публична проверка през идния юли, когато италианският производител на екзотични автомобили планира да публикува официалните си финансови резултати за второто тримесечие и да разкрие колко точно обвързващи депозити са били преведени към Маранело.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рзс

    5 0 Отговор
    Интересът е предимно с колекционерски Интерес. Всеки от тях иска да притежава най-големия провал на ферари, който е и техния първи Елкар.

    13:05 30.05.2026

  • 2 Факар

    2 0 Отговор
    Електрическата Тойота приус е много по красива от това ел. ферари .

    13:54 30.05.2026

  • 3 Дгхйк

    0 0 Отговор
    Епа то и за Кибертръка на Тесла имаше наплив, предварителни поръчки и големи очаквания пък после не толкова.

    14:27 30.05.2026

  • 4 фактите

    1 1 Отговор
    Единственото по-грозно нещо от това Ферари е Фиат Мултипла.

    14:31 30.05.2026