Шефът на Ferrari разкри „силен интерес“ към Luce и обяви, че първите поръчки вече са факт

Въпреки лавината от публични подигравки, бурните реакции в интернет и незабавния спад в цената на акциите, висшето ръководство на Ferrari държи на своя първи електромобил. Световната премиера на изцяло електрическото Luce напълно раздели общността на суперколите, като вкара огромна пропаст между технократите, залагащи на високоволтовите технологии, и традиционалистите, подкрепящи двигателите с вътрешно горене. И все пак, докато интернет продължава да разкъсва неконвенционалния дизайн на автомобила и зашеметяващата базова цена от 550 000 евро, главният изпълнителен директор Бенедето Виня излъчва абсолютна увереност, като публично се хвали, че елитните клиенти на марката вече поръчват модела.

Вътрешната реакция в компанията беше изключително остра, подчертана от острата публична намеса на бившия патриарх на Ferrari Лука ди Монтедземоло. Легендарният бивш председател открито изрази своето пълно отвращение към луксозния фастбек с електрическо задвижване, като намекна, че неговите нефилтрирани мисли биха нанесли сериозна вреда на компанията, и предупреди, че безшумният новодошъл автомобил рискува напълно да унищожи десетилетната състезателна легенда. Монтедземоло стигна дотам, че умоляваше настоящото ръководство поне да премахне емблематичния знак „Cavallino Rampante“ от каросерията, искане, което Виня незабавно отхвърли. От сцената на Motor Valley Fest настоящият главен изпълнителен директор отвърна, че Luce е напълно уникално, изцяло ново творение, което няма абсолютно нищо общо с ДНК-то, ергономията на интериора или кривите на физическите характеристики на електрическите автомобили за масовия пазар, като заяви, че истинската иновация винаги трябва да изисква елитна премия.

Докато общественото мнение остава силно враждебно, истинският показател за успех ще се измерва в банката, а ранните индикатори сочат, че богатия елит е повече от готов да пренебрегне визуалната полемика. Виня потвърди, че първоначалните банкови преводи вече са осчетоводени, с изненадващ приток от съвсем нови купувачи, бързащи да си осигурят място в ранната продукция на петместния автомобил с 1035 конски сили. Ferrari разглежда този експеримент с високо напрежение като чисто допълнение към гамата си, а не като заместител на ревящите си V12 модели с вътрешно горене или хибридни модели, като разчита, че самото физическо присъствие на автомобила ще заглуши критиците, веднага щом излезе на обществените пътища. Истинската дълбочина на потребителското търсене ще бъде подложена на окончателна публична проверка през идния юли, когато италианският производител на екзотични автомобили планира да публикува официалните си финансови резултати за второто тримесечие и да разкрие колко точно обвързващи депозити са били преведени към Маранело.