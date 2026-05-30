Новини
Свят »
Германия »
Der Spiegel: Германия и Франция преговарят за по-тясно сътрудничество в ядреното възпиране

Der Spiegel: Германия и Франция преговарят за по-тясно сътрудничество в ядреното възпиране

30 Май, 2026 10:19, обновена 30 Май, 2026 10:25 458 4

  • германия-
  • франция-
  • ядрено възпиране

Следващата германско-френска среща, според списанието, е планирана да се проведе в Германия преди лятната парламентарна ваканция, която започва на 4 юли

Der Spiegel: Германия и Франция преговарят за по-тясно сътрудничество в ядреното възпиране - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия и Франция са започнали планирани преговори за по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране, съобщи Der Spiegel.

Според изданието, съветникът по външната политика на германския канцлер Гюнтер Заутер е пътувал до Париж на 27 май за първия кръг от преговорите. Други европейски държави също са участвали в консултациите в Париж. Следващата германско-френска среща, според списанието, е планирана да се проведе в Германия преди лятната парламентарна ваканция, която започва на 4 юли.

През март германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон издадоха съвместна декларация, с която обещават да задълбочат сътрудничеството между двете страни в областта на ядреното възпиране. В документа се отбелязва, че страните са се споразумели да „предприемат първите конкретни стъпки тази година, включително участието на германските въоръжени сили във френски ядрени учения и съвместни посещения на стратегически обекти, както и разработването на конвенционални оръжия съвместно с европейски партньори“.

Според Der Spiegel, първото участие на Германия в така нареченото учение „Покер“ е планирано за 2026 г., вероятно през септември. Началната фаза ще бъде в ролята на наблюдател. Впоследствие Бундесверът можеше да окаже подкрепа, но само по начини, които не са пряко свързани с ядрени оръжия, като например ескорт на изтребители или презареждане с гориво във въздуха.

Съгласно третата клауза от Договора за окончателно уреждане на отношенията с Германия, който влезе в сила на 15 март 1991 г., Федерална република Германия се отказа от собственото си производство, притежание и унищожаване на атомни, биологични и химически оръжия. До края на юни 1991 г. СССР изтегли всички военни ядрени компоненти от територията на бившата ГДР. Американските ядрени оръжия обаче остават на територията на бившата ГДР като част от стратегическата концепция на НАТО за възпиране на потенциални противници. Според непотвърдени данни, до 20 американски ядрени бойни глави се намират във военновъздушната база Бюхел.

През март 2010 г. членовете на Бундестага гласуваха с огромно мнозинство за предоставяне на мандат на правителството за преговори с Вашингтон относно премахването на американските ядрени оръжия от германска територия. Германският кабинет обаче обяви, че няма да предприема никакви едностранни действия без одобрението на своите партньори от НАТО.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    новия фюрер, фредерике шМерц де
    има голЕм мерак да притежава
    атомни фишеци

    Коментиран от #4

    10:43 30.05.2026

  • 2 Ти си

    2 0 Отговор
    Като чета статията става ясно че запада винаги се е въоръжават и горвил за война с Русия приближавайкисе непрекъснато към нейната територия стремейки се да стигнат "на една ръка разстояние" от Кремъл .
    Последният, ама наистина последният опит е чрез Украйна което никак не е забавно......

    10:50 30.05.2026

  • 3 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Някои враждебни елементи твърдят че Мерц е решил да предприеме твърди действия и спрямо г-жа Бриджит и да я възпре да бие повече г-н Макрон !?...е може но само в случай на крайна необходимост!?

    10:58 30.05.2026

  • 4 Глупенфюрерът Мерц

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хи хи":

    има голямо желание, но едно да искаш, друго е да може а трето и четвърто е американците да ти разрешат.

    11:07 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания