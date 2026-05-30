Der Spiegel: Германия и Франция преговарят за по-тясно сътрудничество в ядреното възпиране

Германия и Франция са започнали планирани преговори за по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране, съобщи Der Spiegel.

Според изданието, съветникът по външната политика на германския канцлер Гюнтер Заутер е пътувал до Париж на 27 май за първия кръг от преговорите. Други европейски държави също са участвали в консултациите в Париж. Следващата германско-френска среща, според списанието, е планирана да се проведе в Германия преди лятната парламентарна ваканция, която започва на 4 юли.

През март германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон издадоха съвместна декларация, с която обещават да задълбочат сътрудничеството между двете страни в областта на ядреното възпиране. В документа се отбелязва, че страните са се споразумели да „предприемат първите конкретни стъпки тази година, включително участието на германските въоръжени сили във френски ядрени учения и съвместни посещения на стратегически обекти, както и разработването на конвенционални оръжия съвместно с европейски партньори“.

Според Der Spiegel, първото участие на Германия в така нареченото учение „Покер“ е планирано за 2026 г., вероятно през септември. Началната фаза ще бъде в ролята на наблюдател. Впоследствие Бундесверът можеше да окаже подкрепа, но само по начини, които не са пряко свързани с ядрени оръжия, като например ескорт на изтребители или презареждане с гориво във въздуха.

Съгласно третата клауза от Договора за окончателно уреждане на отношенията с Германия, който влезе в сила на 15 март 1991 г., Федерална република Германия се отказа от собственото си производство, притежание и унищожаване на атомни, биологични и химически оръжия. До края на юни 1991 г. СССР изтегли всички военни ядрени компоненти от територията на бившата ГДР. Американските ядрени оръжия обаче остават на територията на бившата ГДР като част от стратегическата концепция на НАТО за възпиране на потенциални противници. Според непотвърдени данни, до 20 американски ядрени бойни глави се намират във военновъздушната база Бюхел.

През март 2010 г. членовете на Бундестага гласуваха с огромно мнозинство за предоставяне на мандат на правителството за преговори с Вашингтон относно премахването на американските ядрени оръжия от германска територия. Германският кабинет обаче обяви, че няма да предприема никакви едностранни действия без одобрението на своите партньори от НАТО.