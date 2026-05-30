Русия няма причина да атакува цивилни цели в Европа! Володимир Зеленски има полза от падналите дронове
30 Май, 2026 11:28 1 592 66

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия няма причина да атакува цивилни цели в Европа, докато за Володимир Зеленски това е начин да въвлече НАТО в конфликта и да принуди западните страни да продължат да подкрепят Украйна. Това мнение изрази Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия ''Соглашение за свобода'', предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Не виждам причина Русия да иска да атакува цивилни цели. Зеленски, напротив, се надява, че подобни действия ще продължат да подкрепят Украйна и че ако НАТО влезе в тази война, той може да има по-голям шанс да спечели'', пише политикът в социалните мрежи.

Според Мема участието на Русия в нападението срещу жилищна сграда в румънския град Галац не е доказано.

''Призовавам ЕС да предостави доказателства като част от международно и независимо разследване по този въпрос и ако откаже, ще можем да заключим, че това е била операция под фалшив флаг, без доказателства за руска заплаха'', заключи Мемо.

Руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпрос на ТАСС в Астана вчера, заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински дрон. Той припомни, че е имало предишни случаи на катастрофи на дронове на украинските въоръжени сили в европейски страни и ''в този случай най-вероятно е точно така''. Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако ѝ бъдат предадени останките на дрона, и едва след такова оглед ще може да се оцени какво се е случило.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко от московия е лъжа и измама !

    14 47 Отговор
    Никой не вярва на Москва !!!

    Коментиран от #3, #7, #11

    11:30 30.05.2026

  • 2 ООрана държава

    32 10 Отговор
    Естествено че русия не иска да унищожи асансиорните шахти на румъния. Дрона или е оргхаинзки или е ударен от противовъздушна отбрана ама ги чета тука некви старчоци параноици че русия нападнала нато и трябва да се браним

    Коментиран от #36

    11:30 30.05.2026

  • 3 Сила

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Глей като се събуди след обед Медведя кви бомби ще поче да фърля наляво , надясно из Европата ....ама после , още спи след запоя !!!

    11:32 30.05.2026

  • 4 Варна 3

    9 25 Отговор
    Наказание за Русия чрез изключване от ООН.

    Коментиран от #14

    11:33 30.05.2026

  • 5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    10 14 Отговор
    Голям апетит ни е за нас да унищожим сумати рафинерии и заводи в Русия.

    11:34 30.05.2026

  • 6 Бонев

    33 7 Отговор
    Единственият шанс на украинците е да вкарват все по дълбоко Европа във войната.Това устройва и тези дето управляват Европа,щото във всичко друго се провалиха и външен враг им идва дюшеш.

    Коментиран от #16

    11:35 30.05.2026

  • 7 Варна 3

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Русия удари Румъния, а може би този път и България и Русия ще продължи да лъже. Мунчото трябва да бъде свален от власт чрез бунт.

    Коментиран от #9

    11:36 30.05.2026

  • 8 Укрите

    31 7 Отговор
    четири години се опитват да въвлекат нато директно във войната!И няма да спрат- провокации като тази ще има още!

    Коментиран от #10

    11:37 30.05.2026

  • 9 ?????!!!!!

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Варна 3":

    Психодиспансерът във Варна- посети го веднага!

    Коментиран от #13

    11:38 30.05.2026

  • 10 Разберете това

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "Укрите":

    ПРОПАГАНДАТА ИМА ЗА ЦЕЛ ОПРОСТАЧВАНЕТО. ДОРИ РУСОФИЛИЯТА ОПРОСТАЧВА НАРОДА.

    Коментиран от #18

    11:38 30.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Така е Маскалите излъгаха целия свят с една епруветка с опасно отровно вещество с което Садам искаше да трови целия свят❗
    А, май беше един НЕбял САШтински генерал❗

    11:39 30.05.2026

  • 12 Атина Палада

    5 14 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    11:40 30.05.2026

  • 13 Загиваща федерация Русия!

    8 13 Отговор

    До коментар #9 от "?????!!!!!":

    За вас: чемодан-вокзал-Москва!

    11:40 30.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    А какво наказание
    за тези дето УБИХА
    над ДВАДЕСЕТ СТУДЕНТИ и
    онези дето УБИХА
    над СТО и ПЕТДЕСЕТ УЧЕНИЧКИ
    предлагаш 🤔❗❓

    Коментиран от #21

    11:43 30.05.2026

  • 15 Бегачо от ГОТВАЧО

    4 2 Отговор
    Що се обяснява като деревянска Шлю ХА?
    Абсолютен пе ДАЛ и НИЩО жество.
    Признаваш си като МАЖ и.. продължаваш да лигавиш... ШПЕКО като..дрът пе-- деразин

    11:44 30.05.2026

  • 16 🦁ЩЩД🦁

    17 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    Единствения шанс на Лондон е да вкара Източно-европейските държави в конфликт с Русия.Трябва да им се признае,че менталната им подготовка беше повече от успешна-с изключение на част от населението на България,Словакия и Унгария,всички останали източноевропейци се държат като добре облъчени телета преди заколение.Когато войната стане тотална,а то е неизбежно,ще дойде отрезняването.

    Коментиран от #32

    11:45 30.05.2026

  • 17 Бг гражданин

    9 11 Отговор
    Кукловодите от ЕС ,усетиха ,че Путинчо е слаб и нерешителен и сега дупе да му е яко! Унищожителят на Русия!

    11:46 30.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 осраински

    13 3 Отговор
    Украйна буквално е била открадната от украинците през 2014 г. , открадната, а техният президент всъщност не е техен и е на щат от американците чрез Коломойски, който получава своя дял , тоест дял, от тази машина за пране на пари. Украинците са загубили родината си през 2014 г. и може би дори още не го знаят. Чехите и словаците са загубили родината си през 1989 г., когато родината им е била открадната от мултинационални корпорации, чуждестранен капитал и чуждестранни банки, всички от които са в ръцете на династията Ротшилд.

    11:47 30.05.2026

  • 20 хаха

    5 1 Отговор
    Я се скрий бе некадърен недорасляк.

    Обратно в бункерО!

    11:48 30.05.2026

  • 21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 14 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вклочени са и отвлечените украински деца, за което Хага иска да вкара Путин в затвора. Путин вербувал украинчета да воюват срещу Украйна. Ето това е руски тероризъм и затова Украйна се бори да ги освободи.

    Коментиран от #26, #31

    11:49 30.05.2026

  • 22 Първо

    6 9 Отговор
    Медведев се изказа за дрона че "спокойният сън на европейците приключва, това било само началото"

    После Путин изрази съмнения че не е ясно чий дрон е.

    Сега ватите съвсем го удариха на молитви -- не бил техен, бил украински, само Украйна била имала нужда от такава провокация.

    Нещо им се спече на руснаците само в рамките на един ден. Какво ли се готви НАТО да отговори? Май хич не се харесва на Путин

    11:49 30.05.2026

  • 23 осраински

    8 4 Отговор
    Клането във Волиня е било локален геноцид, защото частите на УПА са избивали цели села, включително жени и малки деца. Те са писали този поздрав „ Слава Украини “ на портите и вратите на хамбари, а когато са убивали поляци и чехи, са викали този поздрав в лицата им. Така бандеровският поздрав придобива съвсем различно значение и измерение през 1943 г., а след войната този поздрав ужасява и жителите на села и планински селища в Чехословакия, когато останките от бандеровците след разпадането на УПА се опитват да стигнат до Австрия, по същество в резултат на грешка и липса на информация.

    11:52 30.05.2026

  • 24 Григор

    15 5 Отговор
    "Русия няма причина да атакува цивилни цели в Европа! Володимир Зеленски има полза от падналите дронове"
    Важният въпрос в случая е :Кому е изгодно да се коментира темата до безкрай, при положение, че няма пострадали хора?Отговорът е: Нека да се коментира тази тема, за да се забрави за ония 21 дечица в Старобелск, които бяха убити при фашисткия удар.

    Коментиран от #25

    11:54 30.05.2026

  • 25 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Рашистите искали да вербуват студенти в армията в Старобелск.

    РУСИЯ Е ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #30

    11:56 30.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Погледни укропосРаничката си с детето
    У-БИЕ-Ц на сънародник заради пари
    и после драскай❗

    11:57 30.05.2026

  • 27 Е как така

    3 3 Отговор
    Нали Медведката каза, че няма да спи никой в Европа вече.

    11:57 30.05.2026

  • 28 Само че

    4 5 Отговор
    НАТО съобщи, че дрона в Румъния е руски. Точка по въпроса

    Коментиран от #37

    11:58 30.05.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско що се оправдава?

    11:59 30.05.2026

  • 30 🦁ЩЩД🦁

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Иде Тоталната война.Неизбежно е.В нея живата сила не е от особено значение.

    Коментиран от #34

    12:00 30.05.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Хага искаше да осъди Милошевич за много неща, но не успя да го осъди дори за кражба на химикалка ❗
    И в нощта след която Хагският трибунал трябваше да го освободи с думите НЕ ОСЪДЕН - го У.Б.И.Х.А в килията❗
    Толкова за Хага😱

    Коментиран от #35

    12:01 30.05.2026

  • 32 Руската пропаганда

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "🦁ЩЩД🦁":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #44

    12:01 30.05.2026

  • 33 Без име

    3 2 Отговор
    Факти си имат дежурен, който има неограничено право да харесва и не харесва, както и да цвъка коментар след коментар.

    12:02 30.05.2026

  • 34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "🦁ЩЩД🦁":

    Няма нито тотална война, нито Русия да наваксва. Още повече и зануляване на руската армия

    Коментиран от #62

    12:02 30.05.2026

  • 35 Я па тоа

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ти го видя?!

    Коментиран от #38

    12:02 30.05.2026

  • 36 Град Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, там е проблема.

    12:04 30.05.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Само че":

    САМО ЧЕ, НАТьО НЕ съобщиха,
    че не руска ракета, а ракета от НАТьОвски самолет е разрушила къщата на пАляците❗
    Премести си точката на челото или една педя под кръста❗

    Коментиран от #39, #40, #45

    12:05 30.05.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Я па тоа":

    ЯПАТОЙчо, чети си от ИИ отговорите на каквото те интересува и не се занимавай със знаещите❗

    12:07 30.05.2026

  • 39 Варна 3

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вашият мозък ви е пълен с руzки лъжи и опростачване

    Коментиран от #42

    12:07 30.05.2026

  • 40 ДОЛУ РУZИЯ

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Догодина ке пукнете

    12:08 30.05.2026

  • 41 Край на загадката

    3 2 Отговор
    Нато са проучили останките на дрона.
    Руски е.

    Коментиран от #48

    12:09 30.05.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Варна 3":

    Трудно ти е да четеш с разбиране, още повече когато ОТпосолствоТО не ти разрешават да четеш свободно❗
    "Полша заяви, че ударът по къща близо до границата с Беларус не е причинен от руски дрон, а от ракета, изстреляна от техния изтребител F-16."
    😔😔😔

    12:11 30.05.2026

  • 43 хихи

    0 3 Отговор
    дронът е демократичен

    12:11 30.05.2026

  • 44 🦁ЩЩД🦁

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Каква пропаганда бе.Короната иска богатствата на Сибир.От 200 години ги иска.И няма спиране.Света ще унищожат само да е на тяхното ! Семейството и трудолюбието вече го унищожиха.Сега ви унищожават и мозъците.

    12:11 30.05.2026

  • 45 Ей, г-н Негодник

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отново продължавате с лъжите, не знаете, че Русия много отдавна след Освобождението си е враг на България

    Коментиран от #49, #54

    12:11 30.05.2026

  • 46 Мишел

    1 2 Отговор
    Русия атакува цивилни цели само в правилните медии.
    Русия демилитаризира и денацифицира Украйна и няма за какво да атакува цивилни цели .

    Коментиран от #47

    12:15 30.05.2026

  • 47 Така ли

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Поредната руска пропаганда от вас

    12:16 30.05.2026

  • 48 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Край на загадката":

    Ако е така, защо НатО не са обявили война на Русия?

    Коментиран от #51, #53

    12:18 30.05.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ей, г-н Негодник":

    Ей, г-н Годен само за пълнене на л@йномет@ч,
    първо написаното от мен в коментара НЕ е лъжа❗
    Второ за какво освобождение на Русия пишеш, че май и на теб не ти е ясно:
    " Русия много отдавна след Освобождението си е ....."🤔

    12:19 30.05.2026

  • 50 Тошко

    2 0 Отговор
    Ааааааа... те руснаците никога не виновни...

    12:22 30.05.2026

  • 51 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    И защо я караш без грес 😁😁😁

    12:27 30.05.2026

  • 52 РУСИЯ Е ЦИОНИСКИ КЕНЕФ

    2 1 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ! Наду пването на Путин направи войната с Иран, пък и в Ирак и Либия.. Сега и в Куба! Ще поддаде напълно за Куба. Те затова сега го бомбят, искат 200% да им сътрудничи за Куба, освен за Иран.. Китай си глътна граматиката. И те отстъпиха Венецуела и Куба. По твърди и честни са от Русия, скапаната продажна и крадлива олигархия.. Добре, че признаваш Китай, но Русия трепери от Китай. признаваш Кита не русията .. Китай още няма мъжество да се изправи срещу САЩ и да играе друг център в световните дела. Свикнали са да разчитат на СССР, но сега на русия по инерция и уважение. НО ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ПОМОГНАТ НА НАРОДИТЕ.. Живковата номенклатура смени Москва с Вашингтон за да прецакат българите. КПСС смени Ленин с Милтън Фридман, за да прецака руснаците.. евреи те да лапат

    12:28 30.05.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Ами страх ги е от ....
    ЧЛЕН-а на Руския мечок ❗❗

    12:30 30.05.2026

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ей, г-н Негодник":

    Русия ни е най големия враг и затова ни построиха 6 ядрени блока и две рафинерии, а съюзниците ни построиха само хранителни магазини,че да ни продават некачествените и скъпи стоки.

    12:30 30.05.2026

  • 55 Сус бе копейки

    0 1 Отговор
    Мърляви!

    12:31 30.05.2026

  • 56 Абе

    2 1 Отговор
    Има няма щом Европа си го проси ще си го получи!

    12:31 30.05.2026

  • 57 Урсула фон дер Файзер

    3 0 Отговор
    Дронът е руски с чип от открадната украинска пералня

    12:33 30.05.2026

  • 58 Петър

    2 3 Отговор
    Стоим си в Гърция на един хотел миналото лято и на закуска ни заговарят едно семейство на от съдедна маса. И ни говорят на много развален английски - "Вие от България сте май, Ние сме от Санкт Петербург, но сме идвали в България преди години." и аз им викам - Идва ли сте, но след войната хич не сте желани, вие ни обявихте за враг. " И тръгват да се обясняват нещо и аз - "Не, не не ми се говори с вас" -, и жената нещо сръга мъжа и млъкнаха. Незнам как им дават визи, трябва да ги ограничат в цяла европа да не влизат, това заслужават.

    Коментиран от #61

    12:36 30.05.2026

  • 59 Артилерист

    4 1 Отговор
    Колко добре е казано: "...докато за Зеленски това е начин да въвлече НАТО в конфликта и да принуди западните страни да продължат да подкрепят Украйна...". Самата истина! А колко пъти комичния артист Зеленски се опитва да се срещне с Путин уж за преговори за мир, а всъщност той е искал руския президент да му гостува, като в бившето му предаване "Квартал 95" и да го унижава с плоските си въпроси, констатации и неадекватни твърдения. Колко жалка пародия, а? Представяте ли си президентът на най-мощната ядрена държава в света Путин седнал срещу посредственния комедиен шут Зеленски и той му се лигави насреща с изпълнения за величието на Украйна и предстоящото връщане на Донбас и Крим? Точно тези изпълнения правят сега Урсула, Кая и водещите европейски лидери заедно със Зеленски. И за всичките тези пърформънси европейските народи плащат солена цена, защото няколко висши евродържавни пътници бранят престоя си във властта още някои друг месец, заблуждавайки народонаселението, че воюват за свободата на нацизирана Украйна, изпаднали в умопомрачение, че ще победят Русия и ще ограбят природните й богатства...

    12:36 30.05.2026

  • 60 НРБ

    5 1 Отговор
    За 45 години построихме стотици язовири ,металургични заводи, военни заводи, рафинерии , ТЕЦ ове , АЕЦ , модерен завод за компютри , а за последните 37 години сме построили една кръгла нула.

    Коментиран от #65, #66

    12:37 30.05.2026

  • 61 Васко Боклукчията

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Петър":

    Що разказваш пред всички колко си t...ъ....п?

    12:39 30.05.2026

  • 62 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Николай Гогол ми каза,че между Дон и Днепър живеят Казаците-най-преданите православни,най- верните на Гасударя-Импетатор,сега Президент ! Не случайно Императорската гвардия на Руските Императори е съставена главно от Казаци-самураите на Русия.Аз на Гогол му вярвам.Ти май изобщо не си го чел.

    13:01 30.05.2026

  • 63 ма ма та

    0 0 Отговор
    на мема

    13:03 30.05.2026

  • 64 финските скопейки

    0 0 Отговор
    - 0,98% на изборите 🤡

    13:08 30.05.2026

  • 65 Илиан

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "НРБ":

    И какво от това като живеехме зле. Нашите се занимаваха със земеделие като бях малък и живеехме зле. Баба ми почина на 55 години от слънцев удар на полето, където е прекарала повечето си живот. Да тъст ми вика супер беше - ама той бил шофьор с 2 курса на ден по 15 мин. и така до разпада на "великия комунизъм". Това ссъс съвременния компютърен завот е мит - когато правехме правец 16 - на запад вече имаха процесори 386 и 486. А Джон Атанасов нищо не е изобретил -мит. Неговия портотип никога не проработва и всичко се прави за пръв път независимо от него. А сега с една обикновенна професия си позволявам да отида 5 пъти в годината на почивка в Чужбина.

    13:09 30.05.2026

  • 66 И все още

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "НРБ":

    разпродаваме складове от онова време. Лошото време.

    Скоро ще станат 45 г. демокрация. Пак ли ще скачат и ще крещят "Времето е наше"?

    13:10 30.05.2026

