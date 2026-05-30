"Русия няма причина да атакува цивилни цели в Европа! Володимир Зеленски има полза от падналите дронове"

Русия няма причина да атакува цивилни цели в Европа, докато за Володимир Зеленски това е начин да въвлече НАТО в конфликта и да принуди западните страни да продължат да подкрепят Украйна. Това мнение изрази Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия ''Соглашение за свобода'', предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''Не виждам причина Русия да иска да атакува цивилни цели. Зеленски, напротив, се надява, че подобни действия ще продължат да подкрепят Украйна и че ако НАТО влезе в тази война, той може да има по-голям шанс да спечели'', пише политикът в социалните мрежи.

Според Мема участието на Русия в нападението срещу жилищна сграда в румънския град Галац не е доказано.

''Призовавам ЕС да предостави доказателства като част от международно и независимо разследване по този въпрос и ако откаже, ще можем да заключим, че това е била операция под фалшив флаг, без доказателства за руска заплаха'', заключи Мемо.

Руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпрос на ТАСС в Астана вчера, заяви, че инцидентът в Румъния най-вероятно е свързан с украински дрон. Той припомни, че е имало предишни случаи на катастрофи на дронове на украинските въоръжени сили в европейски страни и ''в този случай най-вероятно е точно така''. Путин подчерта, че Русия е готова да проведе обективно разследване, ако ѝ бъдат предадени останките на дрона, и едва след такова оглед ще може да се оцени какво се е случило.