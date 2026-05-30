Война или мир? Пентагонът е напълно готов да възобнови ударите по Иран, ако споразумението пропадне

САЩ са готови да възобновят атаките срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Вашингтон е повече от способен да възобнови ударите по Техеран. "Нашите запаси са повече от подходящи за това. Ние сме в много добра позиция", отбеляза Хегсет.

По думите му САЩ не са обърнали гръб на Азиатско-тихоокеанския регион, въпреки че са в конфликт с Иран. Можем да правим две неща едновременно, увери той. Претоварваме нашата отбранителна индустрия, така че много скоро да изградим 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти повече боеприпаси, за да гарантираме, че всички наши оперативни планове са правилно финансирани по целия свят, подчерта Хегсет.

Шефът на Пентагона посочи, че президентът Доналд Тръмп е търпелив и иска да сключи сделка, която да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. На 29 май Тръмп обяви, че скоро ще вземе решение дали да удължи примирието с Иран, давайки време на преговарящите да сложат край на конфликта.

Войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, уби хиляди хора, главно в Иран и Ливан, и причини глобални икономически проблеми, като повиши цените на енергията поради ефективното затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран.