Война или мир? Пентагонът е напълно готов да възобнови ударите по Иран, ако споразумението пропадне

30 Май, 2026 13:01 1 180 31

Шефът на Пентагона посочи, че президентът Доналд Тръмп е търпелив и иска да сключи сделка, която да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ са готови да възобновят атаките срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Вашингтон е повече от способен да възобнови ударите по Техеран. "Нашите запаси са повече от подходящи за това. Ние сме в много добра позиция", отбеляза Хегсет.

По думите му САЩ не са обърнали гръб на Азиатско-тихоокеанския регион, въпреки че са в конфликт с Иран. Можем да правим две неща едновременно, увери той. Претоварваме нашата отбранителна индустрия, така че много скоро да изградим 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти повече боеприпаси, за да гарантираме, че всички наши оперативни планове са правилно финансирани по целия свят, подчерта Хегсет.

Шефът на Пентагона посочи, че президентът Доналд Тръмп е търпелив и иска да сключи сделка, която да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. На 29 май Тръмп обяви, че скоро ще вземе решение дали да удължи примирието с Иран, давайки време на преговарящите да сложат край на конфликта.

Войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, уби хиляди хора, главно в Иран и Ливан, и причини глобални икономически проблеми, като повиши цените на енергията поради ефективното затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    само с бомбене няма да стане /// пустинна буря 2 трябва

    Коментиран от #30

    13:03 30.05.2026

  • 2 Мурка

    20 1 Отговор
    ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯТ ХРАСТ ----------------А ДВАТАТА САМАЛЕТОНОСАЧА УИДЕА В ТЕНЕКЕДЖИЙНОТО

    Коментиран от #10

    13:05 30.05.2026

  • 3 Доналд Дък, паток

    15 1 Отговор
    Адашко с какво ще удря? За меланито питам.

    13:05 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мурка

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ХЪРВАТИТЕ------------ГО НАПЪЛНИХА С -КИТ И ВАКСА

    13:08 30.05.2026

  • 7 Тоя с отличните показатели

    18 0 Отговор
    На роден олигфрен, пак се е запътил към Иран! За кой ли път?

    13:09 30.05.2026

  • 8 Гост

    13 0 Отговор
    За пети път е готов, но не смее да направи крачка.
    Ко стана с Куба?

    13:18 30.05.2026

  • 9 Баба Гошка

    15 0 Отговор
    Доналдчо е кукла на конци за нета нявола. И за да продължи да руши му трябва от сената разрешение. Т.е. няма да може да продължи. Епстайновски компрометиран ТрЪмПак, когато не из бива деца, ги такова.

    13:18 30.05.2026

  • 10 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    На единият му сменят калника и е готов за изложба

    13:19 30.05.2026

  • 11 ТОВА ГО КАЗА ТОЗИ

    8 1 Отговор
    Вера а вие 24 часа го въртите. И само удари бомби са ви у главите. А ТОВА ПРЕЧИ НА ХОРАТА ДОБРИТЕ.

    13:23 30.05.2026

  • 12 УдоМача

    9 0 Отговор
    Пентагонът обаче съзнава ли, че може да бъде ударен в центъра на петолъчката и да се пръсне??

    Коментиран от #14

    13:28 30.05.2026

  • 13 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 8 Отговор
    Веднага могат да ги почват

    13:30 30.05.2026

  • 14 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "УдоМача":

    То и други могат да ги ударят в центъра....Вервай ми.

    Коментиран от #25

    13:31 30.05.2026

  • 15 Иран

    9 0 Отговор
    Също е готов.ще има яростен рев

    13:34 30.05.2026

  • 16 чикчирик

    10 0 Отговор
    Къв Пентагон, САЩ стоят зад агресията, с цялата си арогантност.

    13:36 30.05.2026

  • 17 Истинско обещание 🇮🇷

    8 1 Отговор
    Иран също е готов да ви унищожи всичките терористи еврейски и американски.Няма повече да убивате хора и деца никъде по света..а еврейската ви терористична измислена държава ще стане на пепел

    13:38 30.05.2026

  • 18 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БР

    0 5 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ! Наду пването на Путин направи войната с Иран, пък и в Ирак и Либия.. Сега и в Куба! Ще поддаде напълно за Куба. Те затова сега го бомбят, искат 200% да им сътрудничи за Куба, освен за Иран.. Китай си глътна граматиката. И те отстъпиха Венецуела и Куба. По твърди и честни са от Русия, скапаната продажна и крадлива олигархия... Китай още няма мъжество да се изправи срещу САЩ и да играе друг център в световните дела. Свикнали са да разчитат на СССР, но сега на русия по инерция и уважение. НО ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ПОМОГНАТ НА НАРОДИТЕ.. Живковата номенклатура смени Москва с Вашингтон за да прецакат българите. КПСС смени Ленин с Милтън Фридман, за да прецака руснаците.. евреи те да лапат

    Коментиран от #24

    13:39 30.05.2026

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    Какво беше определението за тероризъм?

    13:42 30.05.2026

  • 20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор
    Да дават урана аятоласите
    Иначе пускам Биби да ги бомби.

    13:42 30.05.2026

  • 21 Някой си

    4 0 Отговор
    Лошото за Пентагона е, че вероятно и Иран е напълно готов да ги удари и ги удря така, че ги направи за смях пред целия свят.

    13:43 30.05.2026

  • 22 Ъхъ

    5 0 Отговор
    Пентагонът е готов да изяде поредната порция бой, а светът ще се посмеем от сърце!😂

    13:43 30.05.2026

  • 23 Дудов

    1 0 Отговор
    Сигурно ще използват прашки..От на Тръмп на баба му прашките могат да вземат ластика

    14:11 30.05.2026

  • 24 Смотаняху

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БР":

    Докато има полуумни като теб света е заплашен от война.Пази на жена си отворите и не се занимавай с политика.Ясно е че нищо не ти е ясно

    14:14 30.05.2026

  • 25 Ръгачев

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я пъ тоа":

    И тебе ли те обезчестиха?

    14:15 30.05.2026

  • 26 Ваня Варна

    0 0 Отговор
    Куче дето лае не хапе

    14:16 30.05.2026

  • 27 Ама на Радев

    0 1 Отговор
    как му набиха обръчите... уж искал визите да маха...
    Ама му обясниха, че самолетите ще седят и до след учението, засега до 30 юни. За после пак ще му набият обръчите...
    Толкова за българската независимост...
    Точно съучастваме на агресора...

    Коментиран от #29

    14:18 30.05.2026

  • 28 Обективен

    2 0 Отговор
    Заплахите вече звучат несериозно,поради съществуващата обективна обстановка.Какви са фактите,режимът в Иран,не е сменен,обогатения уран ,не е взет,петрола си остава ирански,пролива и транспортните коридори север юг си се контролират от Иран,доведени са до пълна не фукционалност повечето американски бази в региона. Това са само част от нещата,които са резултат на сблъсъкът от 28 февруари и не изглежда да са в полза на САЩ. Иран е все така неотстъпчив,неговата степен на поносимост на загубите е в порядъци по-висока от американската,което го прави много по-устойчив и решителен.

    14:23 30.05.2026

  • 29 Ама на аТебе

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ама на Радев":

    как ти набиха обръчите... уж искал да взима центове голям демократ го играй.
    да маха...да кляка
    Ама ти обясниха, че самолетите ще седят и до до края на месец Юни 2026 ..а па ти се дръж за палците на краката с ръце и преди и след учението, засега до 30 юни . За после пак ще ти набият обръчите, и задните евро атлантически балкански чакри
    Толкова за българските независими продажни центове4246

    14:35 30.05.2026

  • 30 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коя таа пустинна буря?
    Тая от която се изнесоха от Афганистан по терлици за 24 часа, оставяйки оръжия за стотици милиони, да не кажа милиарди?!

    Американците са силни само в хелливуд и с атомните бомби! Останалото им е пълна пародия!
    Определяли се за нам къв си пол?!
    Поощряването на болните мозъци не е свобода, нито демокрация!
    Това е болен с.танизъм!

    Рано или късно и това ще приключи!

    14:51 30.05.2026

  • 31 604

    0 0 Отговор
    паххахаха ми те преговорите бяха за да се подготвят, ама и чалмите не са спали под юргана.... и кви преговори , те сащ преговарят договарят после правят друго и килват или отвличат преговарящите, пукната пара не им струавт преговорите, тръмпона се оказа по голем смешник и от деменцията

    14:52 30.05.2026