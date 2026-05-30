Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Полицията в Ню Джърси използва сълзотворен газ срещу протестиращи край център за задържане на мигранти ВИДЕО

Полицията в Ню Джърси използва сълзотворен газ срещу протестиращи край център за задържане на мигранти ВИДЕО

30 Май, 2026 10:36, обновена 30 Май, 2026 10:50 712 7

  • полиция-
  • митгранти-
  • протест-
  • задържане-
  • нюарк-
  • ню джърси

Недоволството бе предизвикано от грубото отношение към задържаните

Полицията в Ню Джърси използва сълзотворен газ срещу протестиращи край център за задържане на мигранти ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращи близо до център за задържане на мигранти в Нюарк, Ню Джърси.

Към 22:15 ч. местно време десетки демонстранти са бяха събрали там. Те протестираха срещу грубото отношение към задържаните. Скоро избухнаха сблъсъци с полицаи, които използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат протестиращите, предават участници от мястото на събитията.

Активисти се готвят за продължителни протести. Те са разпънали палатков лагер близо до центъра. Много от тях носят маски и чадъри и аптечки, за да се предпазят от лютив спрей.

Протестите близо до институцията продължават от няколко дни. Силите за сигурност многократно са използвали сила, за да разпръснат демонстранти.

Близо 300 задържани мигранти обявиха гладна стачка заради "нехуманни условия", развалена храна и липса на медицински грижи. Демонстрантите отвън се опитаха физически да блокират входовете и колите на федералните служби. Те настояваха агентите да докажат, че не транспортират мигранти за депортиране. Сред засегнатите от лютивия спрей се оказа американският сенатор Анди Ким. Той е бил на място, за да подкрепи демонстрантите и да поиска проверка на центъра.

Активистите споделят разкази на близки от вътрешността на сградата. Според тях администрацията упражнява насилие и отказва лечение на уязвими групи. Министерство на вътрешната сигурност (DHS) категорично отрича наличието на гладна стачка или лоши условия. Нарече демонстрантите "агитатори" и обяви, че задържаните имат осигурена храна, облекло и медицинско обслужване.

Самият президент коментира темата по време на заседание на кабинета. Той определи Delaney Hall като "добра база" и обвини протестиращите, че получават пари за участието си.

Щатската полиция на Ню Джърси се е намесила, за да поеме контрол над ситуацията по нареждане на губернатора. Органите на реда създадоха "защитени зони за протест" извън оградите, за да разделят противниците и поддръжниците на ICE и да охладят напрежението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д Тръмп

    1 0 Отговор
    Д Сирос и синът му са финансирали насилственни протести. Тия психопати на есоха невиждани щети на нашата страна

    10:54 30.05.2026

  • 2 Историк

    1 1 Отговор
    Интересно защо тръмп използва КГБ реториката - хората не могат да бъдат недоволни от управлението му и им е платено да недоволството от безобразията, които не съществуват. Същото се случва и у нас. Отровите на Кремъл са разпространени из цял свят.

    Коментиран от #7

    11:03 30.05.2026

  • 3 Симо

    1 0 Отговор
    Гражданска война!!! Кенефа се разпада!!! Сега като свършат парите, комунизма ще изчезне и на негово място ще дойде анархията. Рекорден бюджетен дефицит! Може би над три трилиона долара. Вече не става само с печатане. Нямай на кой да ги пробутат и инфлацията ще е главозамайваща. Руснаците и китайците ще ги накарат да ядат пари!!!

    11:04 30.05.2026

  • 4 За съжаление вместо бойни патрони

    1 1 Отговор
    само сълзотворен газ. Златното правило е няма мигранти няма проблем.

    11:11 30.05.2026

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    ГЛУПАВИ БЕЛИ ХИПИТА !!!!
    ВИЖТЕ "ИНЖИНЕРИТЕ И ДОКТОРИТЕ" НА МЕРКЕЛ В ЕВРОПА !!!
    ТОВА ЛИ ИСКАТЕ И В САЩ ....?!?

    11:13 30.05.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Потъпкват правата на емигрантите.
    Трябва да ги интегрират и да ги хранят на социални.
    Горките емигранти имат нужда от разбиране и подкрепа, някой да изслуша проблемите им и да се застъпи за тях
    Какво е това фашистко отношение?
    Мъ, ногу съм разучаровън!

    11:19 30.05.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    И нА САЩ ли Кремъл им е виновен за кафявото петно at the back?

    11:24 30.05.2026