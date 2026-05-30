Полицията в Ню Джърси използва сълзотворен газ срещу протестиращи край център за задържане на мигранти ВИДЕО

Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращи близо до център за задържане на мигранти в Нюарк, Ню Джърси.

Към 22:15 ч. местно време десетки демонстранти са бяха събрали там. Те протестираха срещу грубото отношение към задържаните. Скоро избухнаха сблъсъци с полицаи, които използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат протестиращите, предават участници от мястото на събитията.

Активисти се готвят за продължителни протести. Те са разпънали палатков лагер близо до центъра. Много от тях носят маски и чадъри и аптечки, за да се предпазят от лютив спрей.

Протестите близо до институцията продължават от няколко дни. Силите за сигурност многократно са използвали сила, за да разпръснат демонстранти.

Близо 300 задържани мигранти обявиха гладна стачка заради "нехуманни условия", развалена храна и липса на медицински грижи. Демонстрантите отвън се опитаха физически да блокират входовете и колите на федералните служби. Те настояваха агентите да докажат, че не транспортират мигранти за депортиране. Сред засегнатите от лютивия спрей се оказа американският сенатор Анди Ким. Той е бил на място, за да подкрепи демонстрантите и да поиска проверка на центъра.

Активистите споделят разкази на близки от вътрешността на сградата. Според тях администрацията упражнява насилие и отказва лечение на уязвими групи. Министерство на вътрешната сигурност (DHS) категорично отрича наличието на гладна стачка или лоши условия. Нарече демонстрантите "агитатори" и обяви, че задържаните имат осигурена храна, облекло и медицинско обслужване.

Самият президент коментира темата по време на заседание на кабинета. Той определи Delaney Hall като "добра база" и обвини протестиращите, че получават пари за участието си.

Щатската полиция на Ню Джърси се е намесила, за да поеме контрол над ситуацията по нареждане на губернатора. Органите на реда създадоха "защитени зони за протест" извън оградите, за да разделят противниците и поддръжниците на ICE и да охладят напрежението.