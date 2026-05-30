Антон Кутев: Данните за състоянието на бюджета не са изненада. Нищо ново не ни казаха. Знаехме го

Обявяването на процедура по свръхдефицит за България е преди всичко политически факт, който поставя отново на дневен ред състоянието на публичните финанси. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на "Тази събота" по bTV,коментирайки очакваните действия на европейските институции и мерките, които държавата ще трябва да предприеме, цитиран от novini.bg.

„Самото обявяване на свръхдефицит е политически факт, който всъщност само вдига темата. Тоест състоянието на финансите е такова, каквото е, и това, че е констатирано в момента и отвън, освен отвътре, няма кой знае колко голямо значение, освен че това, разбира се, ще форсира едни по-остри мерки на въздържане от излишни бюджетни разходи“, каза Кутев.

Според него данните за състоянието на бюджета не са изненада. „Нищо ново не ни казаха. Знаехме го. Ние сме го говорили това, че всъщност дефицитът не отговаря на 3%. Това са данни, които всички знаехме".

Кутев постави под съмнение официалните данни, използвани в процеса на присъединяване към еврозоната. „Аз не вярвам, че има българин, който да не беше наясно, че още в края на миналата година, когато се даваха статистическите данни и когато се борехме да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани, за да можем да влезем в зоната"

На въпрос как е възможно европейските институции да не са установили подобни несъответствия, той отговори: „Вижте, става дума за същата Европейска комисия, която ползва същите механизми. Тя ги е ползвала и преди Нова година, и след Нова година. Механизмите, за които в момента установява свръхдефицита, са същите, които са използвали и преди Нова година".

По думите му проблемът не се изчерпва само с бюджетния дефицит. „Далеч не само дефицитът е големият проблем за България. Проблем е и инфлацията. Ако някой може да бъде убеден, че инфлацията е 3,5% или 4%, колкото ни я дават, всички виждаме по джоба си, че тя е много повече".

Кутев коментира и критиките на премиера към предишни управления и финансисти, но отказа да посочва конкретни виновни лица. „Не се съмнявайте, че ще стигнем до имената. Едно от нещата, с които дойдохме на власт, беше, че искаме да променим начина на функциониране на политическата система. Част от това е да не се хвърлят имена и обвинения предварително".

Според него отговорността трябва да бъде установявана от компетентните институции. „Тези имена ще станат ясни, но те трябва да станат ясни от прокуратурата и от съда. Не политиците сме хората, които трябва да ги посочват".

По думите на Кутев основна причина за настоящото състояние е рязкото увеличение на социалните разходи през последните години без съответно нарастване на приходите. „Според мен проблемът е, че при минали правителства са завишавани социални разходи, без това да бъде достатъчно обосновано и без приходите да могат да ги покрият във времето".

Той даде пример с пенсионната система: „Когато вдигнеш веднъж пенсиите, те след това трябва да продължат да се вдигат. Ние продължаваме да поддържаме швейцарското правило. Но когато разходите силно надделяват над приходите и тези разходи се увеличават всяка година, това означава дефицит, нови кредити и задлъжняване на държавата".

Според Кутев конкретните решения ще бъдат ясни с представянето на бюджета. „Тези мерки трябва да дойдат с бюджета. Той още не е готов. Подробният отговор на тези въпроси ще дойде с бюджета и съвсем скоро".

Той потвърди, че управляващите не възнамеряват да ограничават основните социални плащания. „Едното, което казваме, е, че няма да нарушим основата на социалните разходи. Пенсиите и швейцарското правило трябва да останат, защото няма как. Пенсионерите са най-потърпевшата част от всичко това".

Кутев напомни и за вече предприетите мерки в администрацията. „Предприехме мерки с 10% съкращаване на разходите, респективно на администрацията в министерствата. Вероятно това ще се наложи да продължи".

Той не изключи и нови ограничения. „Със сигурност ще има затягане в много области, за да можем да преборим дефицита".

По отношение на данъчната политика Кутев заяви, че засега управляващите се стремят да избегнат подобна стъпка, но не изключва промени. „Ние до момента много се пазим от това да има промени в данъците. Аз лично не изключвам възможността да се наложат промени в данъците до края на годината".

Той отново защити идеята за прогресивно подоходно облагане. „Винаги съм казвал, че прогресивното подоходно облагане е категорично нещо полезно. Друг е въпросът в кой момент може да се направи".

Според него настоящата ситуация не е подходяща за подобна реформа. „В момента, в който очевидно сме в криза и имаме свръхдефицит, не съм убеден, че въвеждането на прогресивен данък е релевантно на контекста".

Кутев изрази песимизъм относно икономическото развитие през следващата година. „Аз лично нямам добри очаквания за следващата година икономически.“ Той предупреди и за възможно охлаждане на пазара на недвижими имоти. „Имам подозрение, че имотите в момента са надценени. Не знам дали ще се спука балонът, но че ще има задържане в ръста и в продажбите, съм абсолютно убеден".

Според него България е изправена пред риск от икономическо забавяне. „Мисля, че икономическа криза, ако не европейска или световна, то поне в български вариант най-вероятно предстои".

Кутев коментира и случая с незаконния жилищен комплекс във Варна, като го определи като "скандален". Според него основният проблем е не само самото нарушение, а фактът, че държавата е позволила то да се случи.

„Самият факт, че това може да работи по този начин, е проблем. Ако приемем, че наистина са изнудвали кмета, защото на мен така ми изглежда, тогава възниква въпросът къде е била държавата", попита той.

Кутев подчерта: „Държавата е виновна".

По темата за бъдещето на старата сграда на парламента Кутев заяви, че първо трябва да се изясни нейното предназначение. „Според мен най-важното е за какво е предназначена сградата. Дали ще бъде за пленарни заседания, изложбена зала, музей или нещо друго".

Той смята, че решението не трябва да се взема единствено от политиците. „Важно е да сме наясно какво искат софиянци, а и българите от тази сграда, и да направим това, което трябва".

По отношение на предстоящите президентски избори Кутев заяви, че все още няма официално решение за кандидат. „Партията все още е в процес на структуриране и няма ръководни органи, които да вземат подобно решение".

Той обаче е убеден, че формацията има силни позиции. „Ясно е, че имаме огромни шансове в момента да лидираме в тази надпревара".

Според него бъдещият кандидат трябва да съчетава две основни качества. „От една страна трябва да бъде разпознаваем и одобряван, а от друга – в достатъчно голяма степен да поддържа ключовите ценности, които залагаме".

Коментирайки възможни кандидатури, Кутев заяви, че определени публични фигури отговарят на тези критерии, но окончателното решение предстои. „Президентските избори са специфично нещо. Мажоритарните избори са много специфични и смятам, че много внимателно трябва да обмислим кандидатурите".