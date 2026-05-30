Антон Кутев: Данните за състоянието на бюджета не са изненада. Нищо ново не ни казаха. Знаехме го

30 Май, 2026 12:48 421 14

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обявяването на процедура по свръхдефицит за България е преди всичко политически факт, който поставя отново на дневен ред състоянието на публичните финанси. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на "Тази събота" по bTV,коментирайки очакваните действия на европейските институции и мерките, които държавата ще трябва да предприеме, цитиран от novini.bg.

„Самото обявяване на свръхдефицит е политически факт, който всъщност само вдига темата. Тоест състоянието на финансите е такова, каквото е, и това, че е констатирано в момента и отвън, освен отвътре, няма кой знае колко голямо значение, освен че това, разбира се, ще форсира едни по-остри мерки на въздържане от излишни бюджетни разходи“, каза Кутев.

Според него данните за състоянието на бюджета не са изненада. „Нищо ново не ни казаха. Знаехме го. Ние сме го говорили това, че всъщност дефицитът не отговаря на 3%. Това са данни, които всички знаехме".

Кутев постави под съмнение официалните данни, използвани в процеса на присъединяване към еврозоната. „Аз не вярвам, че има българин, който да не беше наясно, че още в края на миналата година, когато се даваха статистическите данни и когато се борехме да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани, за да можем да влезем в зоната"
На въпрос как е възможно европейските институции да не са установили подобни несъответствия, той отговори: „Вижте, става дума за същата Европейска комисия, която ползва същите механизми. Тя ги е ползвала и преди Нова година, и след Нова година. Механизмите, за които в момента установява свръхдефицита, са същите, които са използвали и преди Нова година".

По думите му проблемът не се изчерпва само с бюджетния дефицит. „Далеч не само дефицитът е големият проблем за България. Проблем е и инфлацията. Ако някой може да бъде убеден, че инфлацията е 3,5% или 4%, колкото ни я дават, всички виждаме по джоба си, че тя е много повече".
Кутев коментира и критиките на премиера към предишни управления и финансисти, но отказа да посочва конкретни виновни лица. „Не се съмнявайте, че ще стигнем до имената. Едно от нещата, с които дойдохме на власт, беше, че искаме да променим начина на функциониране на политическата система. Част от това е да не се хвърлят имена и обвинения предварително".

Според него отговорността трябва да бъде установявана от компетентните институции. „Тези имена ще станат ясни, но те трябва да станат ясни от прокуратурата и от съда. Не политиците сме хората, които трябва да ги посочват".

По думите на Кутев основна причина за настоящото състояние е рязкото увеличение на социалните разходи през последните години без съответно нарастване на приходите. „Според мен проблемът е, че при минали правителства са завишавани социални разходи, без това да бъде достатъчно обосновано и без приходите да могат да ги покрият във времето".

Той даде пример с пенсионната система: „Когато вдигнеш веднъж пенсиите, те след това трябва да продължат да се вдигат. Ние продължаваме да поддържаме швейцарското правило. Но когато разходите силно надделяват над приходите и тези разходи се увеличават всяка година, това означава дефицит, нови кредити и задлъжняване на държавата".

Според Кутев конкретните решения ще бъдат ясни с представянето на бюджета. „Тези мерки трябва да дойдат с бюджета. Той още не е готов. Подробният отговор на тези въпроси ще дойде с бюджета и съвсем скоро".

Той потвърди, че управляващите не възнамеряват да ограничават основните социални плащания. „Едното, което казваме, е, че няма да нарушим основата на социалните разходи. Пенсиите и швейцарското правило трябва да останат, защото няма как. Пенсионерите са най-потърпевшата част от всичко това".
Кутев напомни и за вече предприетите мерки в администрацията. „Предприехме мерки с 10% съкращаване на разходите, респективно на администрацията в министерствата. Вероятно това ще се наложи да продължи".

Той не изключи и нови ограничения. „Със сигурност ще има затягане в много области, за да можем да преборим дефицита".

По отношение на данъчната политика Кутев заяви, че засега управляващите се стремят да избегнат подобна стъпка, но не изключва промени. „Ние до момента много се пазим от това да има промени в данъците. Аз лично не изключвам възможността да се наложат промени в данъците до края на годината".
Той отново защити идеята за прогресивно подоходно облагане. „Винаги съм казвал, че прогресивното подоходно облагане е категорично нещо полезно. Друг е въпросът в кой момент може да се направи".

Според него настоящата ситуация не е подходяща за подобна реформа. „В момента, в който очевидно сме в криза и имаме свръхдефицит, не съм убеден, че въвеждането на прогресивен данък е релевантно на контекста".

Кутев изрази песимизъм относно икономическото развитие през следващата година. „Аз лично нямам добри очаквания за следващата година икономически.“ Той предупреди и за възможно охлаждане на пазара на недвижими имоти. „Имам подозрение, че имотите в момента са надценени. Не знам дали ще се спука балонът, но че ще има задържане в ръста и в продажбите, съм абсолютно убеден".

Според него България е изправена пред риск от икономическо забавяне. „Мисля, че икономическа криза, ако не европейска или световна, то поне в български вариант най-вероятно предстои".
Кутев коментира и случая с незаконния жилищен комплекс във Варна, като го определи като "скандален". Според него основният проблем е не само самото нарушение, а фактът, че държавата е позволила то да се случи.

„Самият факт, че това може да работи по този начин, е проблем. Ако приемем, че наистина са изнудвали кмета, защото на мен така ми изглежда, тогава възниква въпросът къде е била държавата", попита той.

Кутев подчерта: „Държавата е виновна".

По темата за бъдещето на старата сграда на парламента Кутев заяви, че първо трябва да се изясни нейното предназначение. „Според мен най-важното е за какво е предназначена сградата. Дали ще бъде за пленарни заседания, изложбена зала, музей или нещо друго".

Той смята, че решението не трябва да се взема единствено от политиците. „Важно е да сме наясно какво искат софиянци, а и българите от тази сграда, и да направим това, което трябва".

По отношение на предстоящите президентски избори Кутев заяви, че все още няма официално решение за кандидат. „Партията все още е в процес на структуриране и няма ръководни органи, които да вземат подобно решение".

Той обаче е убеден, че формацията има силни позиции. „Ясно е, че имаме огромни шансове в момента да лидираме в тази надпревара".

Според него бъдещият кандидат трябва да съчетава две основни качества. „От една страна трябва да бъде разпознаваем и одобряван, а от друга – в достатъчно голяма степен да поддържа ключовите ценности, които залагаме".

Коментирайки възможни кандидатури, Кутев заяви, че определени публични фигури отговарят на тези критерии, но окончателното решение предстои. „Президентските избори са специфично нещо. Мажоритарните избори са много специфични и смятам, че много внимателно трябва да обмислим кандидатурите".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е сега поне...

    5 1 Отговор
    Ви се развързаха ръцете да се въвеждат непопулярни мерки с оправданието за свръхдефицит.Използвайте момента иначе лошо.

    12:52 30.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Дък, нагушен паток

    4 0 Отговор
    На кутев му е увиснала гушката. Тъжно,,,,!

    Коментиран от #4

    12:54 30.05.2026

  • 4 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Дък, нагушен паток":

    БУХТА ТЕМЕНУЖКОВА -САБАХЛЕМ НИ ИНФОРМИРАТАРАТОРА ПФУУУ ПФУУУУУУУУУУУ

    12:56 30.05.2026

  • 5 Като Фалшифицираха "предишните"

    2 0 Отговор
    данни за дефицит и инфлация, както и лобистите на Юрошита. Защо не приемате в НС Референдумът на Дойран. Каква Мафия ще борите, като подкрепяте Решенията на Мафията.
    Има Бог, той ще ви съди!
    Четири Закона трябва да приемете моментално: Колективни органи да носят НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ - кметове, СОС, депутати, евродепутати, БНБ, НСИ, министри, министерски съвети и др.!
    Чужди граждани, родени в чужбина, невладеещи български, живеещи по-малко от 6 месеца в Територията да нямат право да притежават и наследяват земи и имоти в Територията.
    Българите да имат право да провеждат Референдуми по меж. договори.
    Веднага правото на Кеш да бъде вписано в Конституцията, като в Швейцария.

    12:57 30.05.2026

  • 6 Лоши

    3 0 Отговор
    вести от Брюксел ви донесоха , а пари като на беден роднина ! Някакви си 300 милиона € , а Петър Мадяр след дълги среднощни преговори - с почти 17 милиарда си тръгна за Унгария !

    Коментиран от #11

    12:58 30.05.2026

  • 7 Дориана

    0 3 Отговор
    Да точно така . Всички знаеха, че инфлацията в България е над 3 % и въпреки това Теменужка Петкова и Делян Добрев неистово тъпо и упорито лъжеха че сме на 3 % за да ни натикат насила без да сме готови в Еврозоната. Пак всички знаеха, че с популисткия бюджет , който те направиха с тройното увеличение на заплатите на полицаи, учители, Администрация без никакви реформи вкарват България в дългова спирала. И като капак на всичко теглиха заеми като за Световно и парите изчезнаха, потънаха незнайно къде всеки може да се досети. Така, че ГЕРБ и Борисов с Пеевски и техните помагачи от ИТН и БСП трябва да понесат цялата отговорност, да не се крият и да не прехвърлят вината както те са свикнали върху другите.

    12:59 30.05.2026

  • 8 Ментеросо

    2 2 Отговор
    страшен мръсник е тоя, долен руски лакей

    13:00 30.05.2026

  • 9 МВР служител

    0 2 Отговор
    Само за половин ден ще извадите два милиарда евро от градината и от стените на къщата на Методиев Борисов в Банкя. В градината са заровени кюпюри и злато, а в стените са флашките с криптовалути от копането на такива от Митко усмивката от бургаското пристанище. Допълнителни два милиарда евро могат да бъдат моментално прихванати след ареста на ружа Игнатова, която редовно обикаля салоните в Лозенец с охрана и под закрилата на четвърто районно

    13:03 30.05.2026

  • 10 Така е

    0 1 Отговор
    Добре е,че сте знаели всичко,обаче за да угодите на всички гласоподаватели- мълчахте и обещавахте всичко на всички. Вие се въплътихте в дядо Коледа и Робин Худ - две в едно, така че не се оправдавайте,ами запретвайте ръкави и действайте,защото следващите претенденти загряват на тъчлинията...

    13:04 30.05.2026

  • 11 Само да попитам

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лоши":

    Ами като ходихме в Париж и Брюксел какво казахме че чорапа не е зелен а червен И какво да очакваме

    13:05 30.05.2026

  • 12 Значи !

    1 0 Отговор
    Ние Си Знаем !

    Заговора !

    Така Ли ?

    13:05 30.05.2026

  • 13 Депутатите си гласуват заплатите

    1 0 Отговор
    Депутатите си гласуваха заплатите. И за разлика от другите неща, където се карат, сърдят се, няма консенсус, за заплатите чудо! Всички съгласни и единодушни. Получава един ду пе дат около 12-13 хилки в евро месечно. Ох, душици! Хубаво ли ви е, а ?

    13:07 30.05.2026

  • 14 к0к0рч0 💋🍌🌈

    1 0 Отговор
    пардон
    аз всъщност съм геь

    13:08 30.05.2026

