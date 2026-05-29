Шишков: Шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение

29 Май, 2026 13:35 1 434 35

  • иван шишков-
  • незаконно строителство-
  • варна

Виновните, недъзите и предиодът, в който се е случило – средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това наистина е незаконно строителство в мащаби, в които не съм си представял някога в дългогодишната си практика, че мога да установя. Това каза регионалният министър Иван Шишков.

Той категорично заяви, че строителството не е започнато през 2021 година. „Виновните, недъзите и периодът, в който се е случило – средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ“, разясни Шишков.

„Тук очевидно става въпрос за една документална измама. Единственият замесен по случая е началникът на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. А неговият отговор беше: „Те ми предоставиха документи“. Моят отговор беше: „Можеше да се провери в ортофотоснимките, както аз направих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е нямало“, коментира министърът.

„Още повече, че когато си издал удостоверенията за търпимост – няма подробен устройствен план, тоест те не отговарят на градоустройствена норма, което е също задължение да има статут на търпимост“, допълни той.

Шишков обяви, че шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение. „Аз го казах много ясно и знаете, че когато го кажа, то се случва. Най-вероятно и други органи ще се интересуват от него, но това е най-малкото провинение в тази история, която ви разказвам“, категоричен бе регионалният министър.

Той обясни още, че контролът по строителство на всичко това, което се е случвало, е на община Варна. „Сградите са категория, която подлежи на контрол от Общината. Сега си разпределяйте времето на ГЕРБ, на сегашния кмет, но до ден днешен контролът е на община Варна“, съобщи още Шишков.

Шишков определи строителството на цялото това селище като „организирана слепота“. „Установихме, че има допуснат по изработване на подробен устройствен план януари 2025 г. – тогава, когато кметът твърди, че е имало вече сигнали за незаконно строителство. Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на незаконно строителство“, каза още той.


  • 1 и после

    23 1 Отговор
    да бъде въдворен в Белене

    13:36 29.05.2026

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    22 1 Отговор
    от 20 години големите престъпления не се случват без моя %

    13:38 29.05.2026

  • 3 Спокойно

    10 2 Отговор
    Та те тепърва сигурно ще го повишават
    ама мислите ли че подобни случай няма навсякъде?

    13:38 29.05.2026

  • 4 Ама не

    18 1 Отговор
    само на Варна !

    13:39 29.05.2026

  • 5 оня с коня

    8 18 Отговор
    След като е казал "А",шишков следва да каже и "Б",т.е. да насочи Вниманието си и към РУСКИТЕ Имоти в БГ и тяхната Законност.

    Коментиран от #12, #13

    13:40 29.05.2026

  • 6 Еййй

    16 1 Отговор
    А Коцев?!

    Той - не, а?!
    Позор!!!

    13:41 29.05.2026

  • 7 Българин

    7 9 Отговор
    Шишков не се прови
    Ти къде беше през тизи години
    Мишок

    13:41 29.05.2026

  • 8 Де да беше

    16 1 Отговор
    само във Варненско.

    13:41 29.05.2026

  • 9 И само той?!!!

    16 2 Отговор
    С този ли ще забършете?!

    Позорище!

    Коментиран от #21

    13:42 29.05.2026

  • 10 Тоя

    10 1 Отговор
    пък що връзки врътна в "Триадица" и какви луди пари прибра , свят да ти се завие !

    Коментиран от #24

    13:43 29.05.2026

  • 11 Абе

    17 1 Отговор
    наглостта укристанска няма граници...

    13:43 29.05.2026

  • 12 Хихи

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    язди си мулето и не тъгувай за руския богатир...

    13:44 29.05.2026

  • 13 Поморие

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Руските са законни, а украинските не са.

    Коментиран от #18

    13:46 29.05.2026

  • 14 Михайлов

    11 1 Отговор
    Тая крадлива пасмина, която до сега дерибействаше трябва да се спре. Корупцията се е превърнала в модел на управление в държавните структури. И едва ли някой си мисли, че това става от индивидуалното решение на редовия служител. Радвам се, че началото на края на това е поставено. Дано всичко не остане само пожелание.

    Коментиран от #26

    13:46 29.05.2026

  • 15 те ми да да ама не

    12 1 Отговор
    Ама, защо само уволнение, трябва и разследване, съд и затвор за злоупотреба с власт, измама и т. н.!
    Прави впечатление оглушителното мълчание на лицето Бориспв тартор на ОП групировката ГЕРБ, който иначе е много словоохотлив при всякакви въпроси???

    Коментиран от #22

    13:48 29.05.2026

  • 16 За да се закупи

    12 1 Отговор
    имот са задължителни скица от кадастъра, платен данък и още редица документи. А нотариусът/банката е длъжен да ги провери. Хората имат нотариални актове. Хайде сега всички по веригата в затвора, конфискация на имоти и пари за обезщетение на наивниците, които са си мислели, че Украйна е най-корумпираната държава.

    13:48 29.05.2026

  • 17 Бялджип

    10 3 Отговор
    Тази сутрин гледах по БТВ кметът на Община Варна, как нескопосно се оправдаваше, как прехвърляше вината на други, как се измъкваше от всякаква отговорност?! А ВИНАТА МУ Е ОГРОМНА! Варна не заслужава такъв некадърник. Днес ще уволни 20-30 служители които едва ли са най-виновни и така се надява да се изчисти,откупи и се забрави. А това че напълни Община Варна с калинки, послушнички и послушници? Събирани от всякъде със задача да обслужват морската столица?! С такива "кадри" нищо хубаво не чака Варна.

    Коментиран от #31

    13:49 29.05.2026

  • 18 Оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Поморие":

    Имаш право на мнение,но то е без Значение.

    13:51 29.05.2026

  • 19 Кое ли е Наред !

    5 0 Отговор
    В Тази Държава !

    Не ми се Ще !

    Да си Помисля !

    13:52 29.05.2026

  • 20 Възраждане

    11 1 Отговор
    Шишков, ти шегуваш ли се с нас???? Уволнение?! Та той е за затвора, бе!

    13:52 29.05.2026

  • 21 Разбирач

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "И само той?!!!":

    Е ти искаш кметът ли пак да го отнесе? Недей че Кокорчо пак ще се изцъкли на някой площад

    13:53 29.05.2026

  • 22 Христо Божинов

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "те ми да да ама не":

    А защо петроханците от ПП-ДБ, които управляват Варна мълчаха до сега? Май и те са се облажили, не мислиш ли

    Коментиран от #34

    13:55 29.05.2026

  • 23 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Къв герб бе премиер беше сапунджията денков от ппдебъ

    14:02 29.05.2026

  • 24 Да не

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тоя":

    забравяме, че едно цигане загина от токов удар, именно от незаконен обект в район управляван от Шишков. След това го издигнаха, като министър в служебното правителство на Мунчо, където продължи с да прибира подкупи. Сега вече е редовен министър. Така се случват нещата.

    14:04 29.05.2026

  • 25 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А осъдени и с конфискувани активи ще видим ли ,???или ще се мъмрим само

    14:04 29.05.2026

  • 26 Ивелинчо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Михайлов":

    Нали ти организираше подкрепа за Коцев?!
    А, Фараончо пирамидален ?

    Какво начало е поставено?
    Пак пушилки..

    14:04 29.05.2026

  • 27 Фройд

    1 0 Отговор
    Само един ли е виновен ?!

    Радев, гласувал съм ти кредит на доверие , гледай де не ме подлъжеш.
    Тук не трябва само един бушон да изгори , тук цялата подстанция е за кауша, барабар със "софийските" помагачи !!

    14:06 29.05.2026

  • 28 Иван

    0 0 Отговор
    Щом е украинец, не ми го хвали.Затова Путин е прав.

    14:07 29.05.2026

  • 29 Българин

    0 1 Отговор
    Следваща стъпка:Всички укри вън от България.Така както направи Полша.Подвиха опашки и заминаха за Германия.Те са мързеливи,не работят и от години са на наш гръб.Хайде стига вече.

    14:09 29.05.2026

  • 30 вапроса е

    0 0 Отговор
    кой взе парите и каза стройте

    14:09 29.05.2026

  • 31 Десо Радева,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    Ми той Демерджиев разписа учение на МВР с Петроханците!
    Ти , за улави ли ни взимаш?
    Радев е много читав, а?
    Айде да го видим

    14:09 29.05.2026

  • 32 хаха

    1 0 Отговор
    " Шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение"

    "Уволнението" не е наказание. Икономическа полиция...пълно разследване на имущественото състояние на лицето и неговите близки за последните 10 години.

    Байганьовци корумпирани такива.

    14:10 29.05.2026

  • 33 Алчност много

    1 0 Отговор
    Ами да види и другите комплекси на Дънката построен в свлачището. И новитр дето сега се строят в Аспарухово за които няма капацитет на водопровода. Изобщо много имоти може би ще трябва да се събарят, а други са строени на места които рано или късно ще слязат в морето, като трифон зарезан и ресторанта на Галата

    14:10 29.05.2026

  • 34 те ми да да ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Христо Божинов":

    Определено и ППДБ също са в играта! Няма как "честния" Благо да не е знаел 2-3 години! Ироничното е че наскоро едни глyпави наивници събираха пари за да го пуснат от ареста!

    14:16 29.05.2026

  • 35 Сладкиши

    0 0 Отговор
    А нещо като арести дела и присъди и при Бай Ставри по бързо?

    14:18 29.05.2026

