Шишков: Шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение

Това наистина е незаконно строителство в мащаби, в които не съм си представял някога в дългогодишната си практика, че мога да установя. Това каза регионалният министър Иван Шишков.
Той категорично заяви, че строителството не е започнато през 2021 година. „Виновните, недъзите и периодът, в който се е случило – средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ“, разясни Шишков.
„Тук очевидно става въпрос за една документална измама. Единственият замесен по случая е началникът на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. А неговият отговор беше: „Те ми предоставиха документи“. Моят отговор беше: „Можеше да се провери в ортофотоснимките, както аз направих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е нямало“, коментира министърът.
„Още повече, че когато си издал удостоверенията за търпимост – няма подробен устройствен план, тоест те не отговарят на градоустройствена норма, което е също задължение да има статут на търпимост“, допълни той.
Шишков обяви, че шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение. „Аз го казах много ясно и знаете, че когато го кажа, то се случва. Най-вероятно и други органи ще се интересуват от него, но това е най-малкото провинение в тази история, която ви разказвам“, категоричен бе регионалният министър.
Той обясни още, че контролът по строителство на всичко това, което се е случвало, е на община Варна. „Сградите са категория, която подлежи на контрол от Общината. Сега си разпределяйте времето на ГЕРБ, на сегашния кмет, но до ден днешен контролът е на община Варна“, съобщи още Шишков.
Шишков определи строителството на цялото това селище като „организирана слепота“. „Установихме, че има допуснат по изработване на подробен устройствен план януари 2025 г. – тогава, когато кметът твърди, че е имало вече сигнали за незаконно строителство. Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на незаконно строителство“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и после
13:36 29.05.2026
2 бандит методиев борисов-яшаров
13:38 29.05.2026
3 Спокойно
ама мислите ли че подобни случай няма навсякъде?
13:38 29.05.2026
4 Ама не
13:39 29.05.2026
5 оня с коня
Коментиран от #12, #13
13:40 29.05.2026
6 Еййй
Той - не, а?!
Позор!!!
13:41 29.05.2026
7 Българин
Ти къде беше през тизи години
Мишок
13:41 29.05.2026
8 Де да беше
13:41 29.05.2026
9 И само той?!!!
Позорище!
Коментиран от #21
13:42 29.05.2026
10 Тоя
Коментиран от #24
13:43 29.05.2026
11 Абе
13:43 29.05.2026
12 Хихи
До коментар #5 от "оня с коня":язди си мулето и не тъгувай за руския богатир...
13:44 29.05.2026
13 Поморие
До коментар #5 от "оня с коня":Руските са законни, а украинските не са.
Коментиран от #18
13:46 29.05.2026
14 Михайлов
Коментиран от #26
13:46 29.05.2026
15 те ми да да ама не
Прави впечатление оглушителното мълчание на лицето Бориспв тартор на ОП групировката ГЕРБ, който иначе е много словоохотлив при всякакви въпроси???
Коментиран от #22
13:48 29.05.2026
16 За да се закупи
13:48 29.05.2026
17 Бялджип
Коментиран от #31
13:49 29.05.2026
18 Оня с коня
До коментар #13 от "Поморие":Имаш право на мнение,но то е без Значение.
13:51 29.05.2026
19 Кое ли е Наред !
Не ми се Ще !
Да си Помисля !
13:52 29.05.2026
20 Възраждане
13:52 29.05.2026
21 Разбирач
До коментар #9 от "И само той?!!!":Е ти искаш кметът ли пак да го отнесе? Недей че Кокорчо пак ще се изцъкли на някой площад
13:53 29.05.2026
22 Христо Божинов
До коментар #15 от "те ми да да ама не":А защо петроханците от ПП-ДБ, които управляват Варна мълчаха до сега? Май и те са се облажили, не мислиш ли
Коментиран от #34
13:55 29.05.2026
23 Исторически парк
14:02 29.05.2026
24 Да не
До коментар #10 от "Тоя":забравяме, че едно цигане загина от токов удар, именно от незаконен обект в район управляван от Шишков. След това го издигнаха, като министър в служебното правителство на Мунчо, където продължи с да прибира подкупи. Сега вече е редовен министър. Така се случват нещата.
14:04 29.05.2026
25 Kaлпазанин
14:04 29.05.2026
26 Ивелинчо
До коментар #14 от "Михайлов":Нали ти организираше подкрепа за Коцев?!
А, Фараончо пирамидален ?
Какво начало е поставено?
Пак пушилки..
14:04 29.05.2026
27 Фройд
Радев, гласувал съм ти кредит на доверие , гледай де не ме подлъжеш.
Тук не трябва само един бушон да изгори , тук цялата подстанция е за кауша, барабар със "софийските" помагачи !!
14:06 29.05.2026
28 Иван
14:07 29.05.2026
29 Българин
14:09 29.05.2026
30 вапроса е
14:09 29.05.2026
31 Десо Радева,
До коментар #17 от "Бялджип":Ми той Демерджиев разписа учение на МВР с Петроханците!
Ти , за улави ли ни взимаш?
Радев е много читав, а?
Айде да го видим
14:09 29.05.2026
32 хаха
"Уволнението" не е наказание. Икономическа полиция...пълно разследване на имущественото състояние на лицето и неговите близки за последните 10 години.
Байганьовци корумпирани такива.
14:10 29.05.2026
33 Алчност много
14:10 29.05.2026
34 те ми да да ама не
До коментар #22 от "Христо Божинов":Определено и ППДБ също са в играта! Няма как "честния" Благо да не е знаел 2-3 години! Ироничното е че наскоро едни глyпави наивници събираха пари за да го пуснат от ареста!
14:16 29.05.2026
35 Сладкиши
14:18 29.05.2026