Дронове на ВСУ поразиха и нефтена база в Крим
30 Май, 2026 10:53, обновена 30 Май, 2026 11:01 1 126 25

Близо 150 бензиностанции въведоха ограничения в продажбите след удара в град Феодосия

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Украйна проведе масирана и координирана атака с дронове с дълъг обсег, насочена основно срещу руската нефтена инфраструктура и логистични вериги, включително на територията на окупирания полуостров Крим.

Ударите са част от по-широка стратегия на Киев за налагане на "логистична блокада" върху руските снабдителни линии в Южна Украйна.

Около 03:20 ч. местно време в град Феодосия са чути мощни експлозии. Местни Telegram канали и източници съобщават за горяща нефтена база в града след директно попадение от украински дронове.

В резултат на систематичните атаки срещу транспортните коридори и складовете за гориво, окупационният губернатор на Севастопол, Михаил Развозжаев, обяви, че всички видове бензин са изчезнали от бензиностанциите, а дизелът е в силно ограничени количества.

Въведени са строги норми и ограничения за продажба на горива в 148 станции на полуострова.

Дроновите удари сериозно са ограничили трафика по ключовия сухопътен маршрут от Русия през окупираните територии към Крим, който служеше за основна артерия за доставки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Готвача от отвъдното

    20 4 Отговор
    А где наше ПВО ,алоууу Шойгу

    Коментиран от #14

    11:04 30.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    15 7 Отговор
    Комай вайната ще приключи в Масква ☝️

    11:08 30.05.2026

  • 3 пешо

    17 2 Отговор
    не свършиха ли вече тия нефтени рафинерии , всеки ден думкат по две три

    Коментиран от #21

    11:09 30.05.2026

  • 4 Без име

    5 14 Отговор
    Путин вече се върна от Казахстан. Чакаме зарята в Киев.

    Коментиран от #7, #13

    11:10 30.05.2026

  • 5 Нямат край

    12 5 Отговор
    руския БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    11:11 30.05.2026

  • 6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    15 5 Отговор
    Браво!
    Наследниците на рода Дуло не си играят с московските opки .

    11:12 30.05.2026

  • 7 мармот

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    ходи да се моли на Казахстан за бензин

    11:13 30.05.2026

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    14 6 Отговор
    А продажните съветски другарЕ ни обясняваха как Московията щяла да ни пази 🤣🤣🤣🤣
    Те себе си не могат да опазят. 🤣

    11:14 30.05.2026

  • 9 Кобзон рекърдс

    0 0 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    11:15 30.05.2026

  • 10 хаха

    9 8 Отговор
    Коалицията за дронове, която се ръководи съвместно от Обединеното кралство и Латвия, е прехвърлила на Украйна над 215 хиляди дрона от различни видове - дронове с FPV управление, прехващачи и разузнавателни безпилотни летателни апарати. — Производството на Министерството на отбраната на Обединеното кралство едва е започнало.

    Въшлясалите ватенки има да рИвЪт още...

    11:15 30.05.2026

  • 11 другари

    12 2 Отговор
    блятници,ходете си в необятния коптор,и оставете хората да си живеят живота.

    11:15 30.05.2026

  • 12 Тодар Живков

    13 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Еми има.Това са българските комунисти.

    11:18 30.05.2026

  • 13 Клети съветски Zoмбита 🤪

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Преди 3 дена пак чакахте, преди 3 месеца пак, същото и преди 3 години .... мухлясаха ви погачите от чакане . 🤣🤣🤣🤣
    Нищо, утре пак кажете че чакате, чакане му е майката, докато света е вече 100 г. напред докато чакате и си живеете още в СОЦ заблудите 🤣

    11:19 30.05.2026

  • 14 Шойгу

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готвача от отвъдното":

    Немъ пЪри

    11:20 30.05.2026

  • 15 Пироман

    11 3 Отговор
    ГорИИ...горИИ..Огънче!
    Днес у кочината,...утре и в КЕН ефа - върху мумията и кремля 💥🔥💥🔥

    11:21 30.05.2026

  • 16 Кримчанин

    9 1 Отговор
    И без това няма денюшки,стоим гладни и на студено

    11:21 30.05.2026

  • 17 реалист

    9 4 Отговор
    С тоя глупак Путин, руснаците ги чакат много ядове.

    11:22 30.05.2026

  • 18 Факт

    6 8 Отговор
    Като задуха северняка цялата тая радиация от взривените руски рафинерии,ще дойде към БГ

    11:23 30.05.2026

  • 19 Бг гражданин

    8 4 Отговор
    Благодорение на слобият и нерешитерен Путин,Русиа ще загуби всичко !!!

    11:24 30.05.2026

  • 20 Историк

    10 4 Отговор
    БРАВО! Путин трябва да бъде наказан от Зеленски! Украйна е независима държава, а не собственост на Путин с история много по-стара от тази на Московското княжество и това е историята на Киевската Рус от 9 век, като думата Русия не означва Русия. Киевска Рус е термин, въведен в употреба за обозначаване на
    съществуването на източнославянската държава Рус в Източна Европа от края на IX век. Олег става велик княз на Киев и обединението под властта на поляни и варяги, и князете от династията Рюриковичи до колапса на държавата и окончателната ѝ дезинтеграция в средата на XII век. Киевска Рус е сред най-големите по територия европейски държави през Средновековието. Украйна и сега е най-голямата по територия държава в Европа и другаря от КГБ не я притежава и да пржчите малко исторически факти. Болшевиките още преди 100 години я тероризират от Сталин вкл.и чрез гладомора, но те са корав народ.

    11:26 30.05.2026

  • 21 Сашо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Не, приятелю. Украйнците удрят някой резервоар, следващия път друг резервоар( по-голям или по-малък )., след това някоя дестилаторна колона. Нямаше да има вече за едряне, ако запада им беше помогнал с технологии да си произведат далекобойни ракети( а не те самите да се мъчат да си произвеодат някакви непнтун или фламинго, които се оказаха много успешни и е ективни ). Даже можеше да им произведат някакво количество от тях. Тогава украинците щяха да засипят всичките руски рафинерии с по 100 ракети и 100 дрона, всяка, и нямаше вече да има рафинерии.

    11:56 30.05.2026

  • 22 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 0 Отговор
    Ама тук свръх неумните блатисти подлоги от 3 года цвърчаха,че просията била могучая,громяла бандери и санкциите били много полезни за блатото???!!😂😂😂😂

    12:08 30.05.2026

  • 23 Васил

    4 0 Отговор
    Хубавите новини не спират!

    12:09 30.05.2026

  • 24 Не е верно...

    2 0 Отговор
    Това не са директни удари с дронове,а паднали отломки.Украйна ги думка само с отломки.Ако бяха директни удари тогава не ми се мисли.

    12:24 30.05.2026

  • 25 По план 🤣

    6 0 Отговор
    Унищожени от снощи два рашистки самолета Ту-142 – това са специализирани далекобойни противолодъчни и морски разузнавателни самолети, разработени на базата на стратегически бомбардировачи.
    ​Ракетен комплекс „Искандер“ – оперативно-тактическа система, която е била засечена на стартова позиция в блатиста местност в покрайнините на града.
    ​Операцията е координирана от украинския Център за поразяване на далечни разстояния.

    12:28 30.05.2026

