Дронове на ВСУ поразиха и нефтена база в Крим

Тази нощ Украйна проведе масирана и координирана атака с дронове с дълъг обсег, насочена основно срещу руската нефтена инфраструктура и логистични вериги, включително на територията на окупирания полуостров Крим.
Ударите са част от по-широка стратегия на Киев за налагане на "логистична блокада" върху руските снабдителни линии в Южна Украйна.
Около 03:20 ч. местно време в град Феодосия са чути мощни експлозии. Местни Telegram канали и източници съобщават за горяща нефтена база в града след директно попадение от украински дронове.
В резултат на систематичните атаки срещу транспортните коридори и складовете за гориво, окупационният губернатор на Севастопол, Михаил Развозжаев, обяви, че всички видове бензин са изчезнали от бензиностанциите, а дизелът е в силно ограничени количества.
Въведени са строги норми и ограничения за продажба на горива в 148 станции на полуострова.
Дроновите удари сериозно са ограничили трафика по ключовия сухопътен маршрут от Русия през окупираните територии към Крим, който служеше за основна артерия за доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готвача от отвъдното
Коментиран от #14
11:04 30.05.2026
2 Владимир Путин, президент
11:08 30.05.2026
3 пешо
Коментиран от #21
11:09 30.05.2026
4 Без име
Коментиран от #7, #13
11:10 30.05.2026
5 Нямат край
11:11 30.05.2026
6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Наследниците на рода Дуло не си играят с московските opки .
11:12 30.05.2026
7 мармот
До коментар #4 от "Без име":ходи да се моли на Казахстан за бензин
11:13 30.05.2026
8 РФ е въздух под налягане !
Те себе си не могат да опазят. 🤣
11:14 30.05.2026
9 Кобзон рекърдс
11:15 30.05.2026
10 хаха
Въшлясалите ватенки има да рИвЪт още...
11:15 30.05.2026
11 другари
11:15 30.05.2026
12 Тодар Живков
11:18 30.05.2026
13 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #4 от "Без име":Преди 3 дена пак чакахте, преди 3 месеца пак, същото и преди 3 години .... мухлясаха ви погачите от чакане . 🤣🤣🤣🤣
Нищо, утре пак кажете че чакате, чакане му е майката, докато света е вече 100 г. напред докато чакате и си живеете още в СОЦ заблудите 🤣
11:19 30.05.2026
14 Шойгу
До коментар #1 от "Готвача от отвъдното":Немъ пЪри
11:20 30.05.2026
15 Пироман
Днес у кочината,...утре и в КЕН ефа - върху мумията и кремля 💥🔥💥🔥
11:21 30.05.2026
16 Кримчанин
11:21 30.05.2026
17 реалист
11:22 30.05.2026
18 Факт
11:23 30.05.2026
19 Бг гражданин
11:24 30.05.2026
20 Историк
съществуването на източнославянската държава Рус в Източна Европа от края на IX век. Олег става велик княз на Киев и обединението под властта на поляни и варяги, и князете от династията Рюриковичи до колапса на държавата и окончателната ѝ дезинтеграция в средата на XII век. Киевска Рус е сред най-големите по територия европейски държави през Средновековието. Украйна и сега е най-голямата по територия държава в Европа и другаря от КГБ не я притежава и да пржчите малко исторически факти. Болшевиките още преди 100 години я тероризират от Сталин вкл.и чрез гладомора, но те са корав народ.
11:26 30.05.2026
21 Сашо
До коментар #3 от "пешо":Не, приятелю. Украйнците удрят някой резервоар, следващия път друг резервоар( по-голям или по-малък )., след това някоя дестилаторна колона. Нямаше да има вече за едряне, ако запада им беше помогнал с технологии да си произведат далекобойни ракети( а не те самите да се мъчат да си произвеодат някакви непнтун или фламинго, които се оказаха много успешни и е ективни ). Даже можеше да им произведат някакво количество от тях. Тогава украинците щяха да засипят всичките руски рафинерии с по 100 ракети и 100 дрона, всяка, и нямаше вече да има рафинерии.
11:56 30.05.2026
22 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
12:08 30.05.2026
23 Васил
12:09 30.05.2026
24 Не е верно...
12:24 30.05.2026
25 По план 🤣
Ракетен комплекс „Искандер“ – оперативно-тактическа система, която е била засечена на стартова позиция в блатиста местност в покрайнините на града.
Операцията е координирана от украинския Център за поразяване на далечни разстояния.
12:28 30.05.2026