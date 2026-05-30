Дронове на ВСУ поразиха и нефтена база в Крим

Тази нощ Украйна проведе масирана и координирана атака с дронове с дълъг обсег, насочена основно срещу руската нефтена инфраструктура и логистични вериги, включително на територията на окупирания полуостров Крим.

Ударите са част от по-широка стратегия на Киев за налагане на "логистична блокада" върху руските снабдителни линии в Южна Украйна.

Около 03:20 ч. местно време в град Феодосия са чути мощни експлозии. Местни Telegram канали и източници съобщават за горяща нефтена база в града след директно попадение от украински дронове.

В резултат на систематичните атаки срещу транспортните коридори и складовете за гориво, окупационният губернатор на Севастопол, Михаил Развозжаев, обяви, че всички видове бензин са изчезнали от бензиностанциите, а дизелът е в силно ограничени количества.

Въведени са строги норми и ограничения за продажба на горива в 148 станции на полуострова.

Дроновите удари сериозно са ограничили трафика по ключовия сухопътен маршрут от Русия през окупираните територии към Крим, който служеше за основна артерия за доставки.