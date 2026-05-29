Според Бойко Рашков Олег Невзоров, собственикът на "незаконния град" край Варна, е напуснал България

29 Май, 2026 13:53

"Интересно е какви са били данните и фактите за изгонване от страната на Олег Невзоров. Такова решение за екстрадицията на Невзоров от България може да бъде взето само, ако ДАНС е имала информация, че страната е била застрашена", коментира бившият вътрешен министър

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Парламентарната група на "Продължаваме промяната" разгласи пикантна информация по отношение на украинския инвеститор Олег Невзоров за комплекса "Баба Алино" и за аферата "град в града" край Варненско, съобщават от News.bg. Обект на питането на опозицията е къде е сега Олег Невзоров?

Пред журналисти в парламента застана бившият министър на вътрешните работи, а сега депутат от ПП Бойко Рашков, който съобщи, че по негова неофициална информация Невзоров е напуснал България.

Впоследствие Рашков разказа и по-стара история още от времето на ареста на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 година. По думите на бившия вътрешен министър в този период се е провело съвещание в ДАНС, на което е присъствал високопоставен служител на държавната агенция, който е подписал решение за екстрадицията на Невзоров от България.

Отново по неофициална информация впоследствие въпросният служител на ДАНС е бил пенсиониран, научи News.bg.

"Интересно е какви са били данните и фактите за изгонване от страната на Олег Невзоров. Такова решение за екстрадицията на Невзоров от България може да бъде взето само, ако ДАНС е имала информация, че страната е била застрашена. Иначе такава заповед за изгонването на Невзоров не би следвало да бъде издавана. Какви са данните обаче за няколко дни да се промени на 180 градуса позицията на ДАНС за отмяна на екстрадицията на Невзоров и той да остане в България", недоумява Рашков.

Според него по всички тези въпроси отговор дължи премиерът Румен Радев.

По думите на Рашков министър-председателят лесно би могъл да получи информацията за Невзоров от новия временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станев.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххххххххххтх

    40 5 Отговор
    Какво очаквате от украинец?

    Коментиран от #41

    14:04 29.05.2026

  • 2 хаха

    48 1 Отговор
    Запорирахте ли сметките на команията и всички участници в измамата бе байганьовци кухороги?
    ХАХАХА
    После пак ще завалят оправдания по ориенталски.

    Коментиран от #46

    14:05 29.05.2026

  • 3 Сила

    34 0 Отговор
    Станчо ,Данчо , Доньо и Мон Дьо ....Държавна Агенция за Несретници и Службогонци ( ДАНС )

    14:06 29.05.2026

  • 4 Мнение

    42 7 Отговор
    Цялото ппдб, заедно с герб и дпс, са за затвора!
    Те подаряват български кинти и оръжия против народната воля!

    14:07 29.05.2026

  • 5 Kaлпазанин

    27 6 Отговор
    Най добре да обвиним Путин ,за да няма други виновни ,а градът да се предостави на укрите или на някой евреин

    14:08 29.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    35 3 Отговор
    Укрите си ходят където искат по целия свят без визи.

    Коментиран от #42

    14:08 29.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 5 Отговор
    ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ НА БОЙКО РАШКОВ
    Е БОЙКО БОРИСОВ ОТ СИК
    ... ИМАТ СИ ГОРЕЩИ ЧУВСТВА ОЩЕ ОТ МЛАДИНИ

    14:08 29.05.2026

  • 8 честен ционист

    15 3 Отговор
    Сигурно са съседи в Бабато, та го е видял да се изнизва с чемодана.

    14:09 29.05.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    35 2 Отговор
    Класически случай за пране на пари от престъпна дейност с помощта на бг държава! ДАНС, Финансово разузнаване, корумпиран кмет, ППДБ- всички в кюпа!

    14:11 29.05.2026

  • 10 Всички

    10 18 Отговор
    И тоя , и Демерджиев са кадри на Руменчо.
    Същите знаеха и въоръжиха петроханци..

    Всички сте за затвора ..

    Коментиран от #18, #25

    14:11 29.05.2026

  • 11 Разумихин

    7 0 Отговор
    ДАНС уит ме.

    14:11 29.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 1 Отговор
    ГРЕШКАТА НА КОРНЕЛИЯ НИНОВА БЕШЕ ЧЕ КАЗВА САМО 25% ОТ НЕЩАТА КОИТО ЗНАЕ
    ......
    БОЙКО РАШКОВ Е СЪЩИЯ
    ......
    ПРОСТО МНОГО ОБВЪРЗАНОСТИ

    14:12 29.05.2026

  • 13 Деций

    32 2 Отговор
    Тук ако в действителност нещата отидат на събаряне,стрелбите са неминуеми! Огромен капитал е вкаран,и за да започне строителството и толкова време да не е "видим" комплекса, са шарени магизи на различни нива.Някой е подвел инвеститора,някой си е надценил възможностите.Никой няма да натика такива средства без да получи уверението на властите ,че ще съдействат за узаконяване на строителството.

    14:13 29.05.2026

  • 14 Област Варна

    19 3 Отговор
    град Нови Коцевск

    Коментиран от #17

    14:13 29.05.2026

  • 15 гост

    32 2 Отговор
    Къде е банкянският идиот и неговеите "къщички за птички"?

    14:13 29.05.2026

  • 16 Софиянец

    28 6 Отговор
    Типичен бандеровец! Прави проблемите и бяга с 200! Започва да реве, проси и лъже на новото място! Тия срам и достойнство нямат!

    14:13 29.05.2026

  • 17 Роман Радионович Разколников

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Област Варна":

    ж.к. Благомир Коцево

    Коментиран от #32

    14:14 29.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Всички":

    ПЕТРОХАН Е МНОГО СТРАШНО И НЕ СА
    РУМЕН И РАШКОВ И ДЕМЕРДЖИЕВ
    ......
    МНОГО СТРАШНО !

    Коментиран от #34

    14:14 29.05.2026

  • 19 Радев

    13 3 Отговор
    Ще го хвана и ще го пратя на фронта в донбас😏

    14:14 29.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Натура2000

    25 0 Отговор
    Кога ще ходят по затворите българските продажници?

    14:15 29.05.2026

  • 22 име

    22 1 Отговор
    На всеки, който е гледал кадрите от низаконния строеж, блокове, къщи, алеи, осветление, озеленяване, му е ясно че няма как в началото на 2025 да е имало само 15 сгради и за малко повече от година да изникнат още 90. Строителството е вървяло и при портних и при благо коцев. А оправданията на ПП ме имало много сигнали са поредния фишек. Общината сигнали не подава, въпроса не е колко има подадени към нея, а какво е свършила общината.

    Коментиран от #40

    14:18 29.05.2026

  • 23 Отец Чапаев

    17 3 Отговор
    а бе Рошков ти къде беше като беше министър на полицаите защо си затворял тогава и очи и уши

    14:20 29.05.2026

  • 24 Бандера

    10 0 Отговор
    Почетен гражданин как не са га направили? Дега ще види той справедливата ръка на бАлгарската съдебна система.

    14:21 29.05.2026

  • 25 име

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Всички":

    Пробвай други лъжи. Петронаците ги въоръжиха ПП когато бяха в скута на шишо. Тяхния министър Сандов беше подписвал договори с петроханците, а вътрешния министър Калин Стоянов, който се оказа от ДПС, им дал разрешителни и им уредил съвместни тренировки с полицията в Монтана.

    14:21 29.05.2026

  • 26 Тома

    19 0 Отговор
    Той може да е напуснал България но нашите корумпета от общината са тука и трябва да се гонят до дупка

    14:26 29.05.2026

  • 27 КУБ

    15 2 Отговор
    Украинската посланичка, онази със силния грим, го е извела с дипломатическия автомобил. Престъпна украинска групировка на най-високо ниво. Поддържайте ги още.

    14:29 29.05.2026

  • 28 гост

    16 2 Отговор
    Всичко това е акция на КГБ срещу добрите хора в Украйна, Факта че проекта се подкрепя от посланничката на Украйна и зам. кмета от ДСБ показва че проекта е демократично търпим и добър за приятелите на Зеленски.Има думата и банкянското говедо!

    14:31 29.05.2026

  • 29 В тази територия

    11 0 Отговор
    не знаят къде е Невзоров!

    14:32 29.05.2026

  • 30 На Дедо

    9 0 Отговор
    Да ти имам!!! Имотите и тоалетните?! Построени!!! От държавна служба и заплата. Дай Боже, всекиму. Амин.

    14:33 29.05.2026

  • 31 665

    13 1 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни . Ще джавкат още малко медиите, после ще заглъхне и след няколко години всичко с комплекса ще е ток и жица .
    Както с Петрохан и хиляди други безобразия. По безпаметно същество от булгериана нЕма !

    14:33 29.05.2026

  • 32 А що не

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Роман Радионович Разколников":

    ,, Малката Одеса"?

    14:35 29.05.2026

  • 33 Мнение

    7 1 Отговор
    Колко пирамиди трябва да се срутят във Варна, ме е истина колко наивни са хората.

    Коментиран от #43

    14:39 29.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Баба Ала Пугачова

    5 0 Отговор
    Милиони милиони Алино роз
    Из окна видиш тьи
    Кто влюблен кто влюблен

    14:42 29.05.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    3 6 Отговор
    Тоз мирише на фъшкии бе, Дамажан Петрохански. Сички савецки отрепки,независимо од паспорта требе се гонат с двесте од Фадмакиа!

    14:42 29.05.2026

  • 37 Калин

    9 2 Отговор
    Тоя невзоров щом си ходи и се връща безпрепятствено до Украйна при затворени граници значи е от нацистката хунта на Зеленски и пере откраднатите европейски и американски пари и парите от контрабандата на българско оръжие. Нашите боклуци евроатлатници са с двата крака вътре без изключения! Обеща ни са им куп бонуси и апартаменти.

    14:49 29.05.2026

  • 38 Мдаа

    8 0 Отговор
    Не една, не две, не десет къщи, а цели 104!

    Значи утре почвам да сека и строя нов град в Родопите, намирам си корумпиран нотариус, който да почне да пише нотариални актове и чакам евентуално някой да подаде сигнал докато ме хванат, но сигнал няма да има защото ще се погрижа всички по веригата да си получат милионите и апартаментите, за да се правят на глухи и слепи.
    Щом няма сигнал всичко е законно !

    14:57 29.05.2026

  • 39 Ъпсурт

    2 1 Отговор
    Имам човек! И в НАП и КАТ и Ленчето за подписи.

    15:10 29.05.2026

  • 40 Подала

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    е документи към прокуратурата. А Радев като президент също е знаел, но си е траел.

    Коментиран от #44, #48

    15:13 29.05.2026

  • 41 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххтх":

    по ясно, крадец!!!

    15:14 29.05.2026

  • 42 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    много им е изгодна войната!!!

    15:16 29.05.2026

  • 43 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Той и на кмета баща му имаше пирамида

    15:19 29.05.2026

  • 44 Президент Йотова.

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Подала":

    Тогава Руменчо, беше Президент! Няма от къде да знае.

    15:22 29.05.2026

  • 45 Тоя дърт чучур

    2 0 Отговор
    Много активен го раздава!
    Абе, вечно влюбения, що не си гледаш каките? Или и пред тех се правиш на мъжкар?

    15:27 29.05.2026

  • 46 Абре

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Уййййоооооо, казаха ти че всичко се е кешилоо в брой.

    15:38 29.05.2026

  • 47 Украинска диверсия!!

    2 0 Отговор
    Про100 Киро докара в България 100 000 украинеца на олинклузив!! Без да мисли м@лоумник@ за последствията!!
    Когато си бежанец от “война”(а те нямат статут на бежанци!! Първо, защото никой не им е обявявал война, а “военна операция” и второ дори да имат обявена война, имат статут на “бежанци” в съседните на Украйна държави, каквато България не е!!), стоиш в бежански лагер, не дерибействаш в петзвездни хотели по българското Черноморие или да се “задомяваш” завинаги, защото като свърши войната си “чао”, както Германия връща всички сирийци и иракчани!!

    15:42 29.05.2026

  • 48 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Подала":

    Банкянският идиот е знаел и си е траел!Иди да видиш къщичките за птичк!

    15:57 29.05.2026

