Според Бойко Рашков Олег Невзоров, собственикът на "незаконния град" край Варна, е напуснал България

Парламентарната група на "Продължаваме промяната" разгласи пикантна информация по отношение на украинския инвеститор Олег Невзоров за комплекса "Баба Алино" и за аферата "град в града" край Варненско, съобщават от News.bg. Обект на питането на опозицията е къде е сега Олег Невзоров?

Пред журналисти в парламента застана бившият министър на вътрешните работи, а сега депутат от ПП Бойко Рашков, който съобщи, че по негова неофициална информация Невзоров е напуснал България.

Впоследствие Рашков разказа и по-стара история още от времето на ареста на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 година. По думите на бившия вътрешен министър в този период се е провело съвещание в ДАНС, на което е присъствал високопоставен служител на държавната агенция, който е подписал решение за екстрадицията на Невзоров от България.

Отново по неофициална информация впоследствие въпросният служител на ДАНС е бил пенсиониран, научи News.bg.

"Интересно е какви са били данните и фактите за изгонване от страната на Олег Невзоров. Такова решение за екстрадицията на Невзоров от България може да бъде взето само, ако ДАНС е имала информация, че страната е била застрашена. Иначе такава заповед за изгонването на Невзоров не би следвало да бъде издавана. Какви са данните обаче за няколко дни да се промени на 180 градуса позицията на ДАНС за отмяна на екстрадицията на Невзоров и той да остане в България", недоумява Рашков.

Според него по всички тези въпроси отговор дължи премиерът Румен Радев.

По думите на Рашков министър-председателят лесно би могъл да получи информацията за Невзоров от новия временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станев.