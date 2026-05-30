Скандалът с дрона в Румъния! Рейтингът на Владимир Путин отново тръгна надолу

Руски дрон "Геран-2" удари многоетажен жилищен комплекс в Галац, Румъния, вечерта на 28 срещу 29 май. Румънското Министерство на отбраната (МО) съобщи на 29 май, че руски сили са ударили цивилни и инфраструктурни обекти близо до украинско-румънската международна граница по река Дунав в нощта на 28 срещу 29 май, по време на което дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил жилищен блок в Галац (на около седем километра от украинската граница), причинявайки пожар.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW). Ударът е ранил най-малко двама цивилни. Румънското МО съобщи, че два румънски изтребителя F-16 и хеликоптер IAR 330 SOCAT са били вдигнали в 01:19 местно време сутринта на 29 май, след като дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство.
Румънските власти съобщиха, че дронът е руски "Геран-2" (руската версия на иранския "Шахед-136") и че целият му полезен товар е детонирал при удара.
Кадрите на отломките също съответстват на тези на дрон тип "Шахед".
Румънският президент Никушор Дан заяви, че 43 руски дрона летят към Румъния от изток, един от които вероятно е бил прихванат от украинските противовъздушни сили над Рени, Одеска област (източно от Галац по международната граница с Румъния и Молдова), променяйки траекторията му.
Дан заяви, че Русия носи пълната отговорност за удара с дрон, тъй като поведението на Русия пренебрегва международното право и безопасността на гражданите на държава-членка на НАТО.
Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Румъния Оана Цою заяви, че Румъния участва в дискусии за евентуално активиране на разпоредбата на член 4 на НАТО, която предвижда консултации между държавите членки на НАТО, в отговор на руския удар с дрон.
Румъния затвори руското консулство в Констанца и обяви руския консул за персона нон грата в отговор на удара.
Руски дронове са нарушили румънското въздушно пространство поне 28 пъти (а фрагменти от дронове са навлезли в Румъния, според съобщенията, цели 47 пъти) от началото на войната в Украйна, но това е първото нахлуване, при което са ранени цивилни в Румъния или в която и да е държава членка на НАТО.
Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин отново е спаднал след леко покачване. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 29 май резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 1,9% до 67,5% от 18 до 24 май, а доверието в Путин е спаднало с 0,1% до 73,7% за същия период.
Предишните анкети на ВЦИОМ показват, че рейтингите на доверие и одобрение на Путин са спаднали в продължение на няколко седмици, започвайки през март 2026 г., преди ВЦИОМ да промени методологията си, за да включи анкети с лично участие, а не само телефонни разговори, което вероятно е допринесло за леко повишаване на рейтинга на одобрение на Путин в началото на май 2026 г.
Това леко покачване в началото на май сега изглежда е временно. Данните на ВЦИОМ вероятно не са надеждни във всеки случай, но остава показателно, че руска държавна институция признава спад в рейтингите на одобрение за Путин, тъй като руското население все повече понася тежестта на военните усилия.
Разминаването в докладите на ВЦИОМ и ФОМ от 29 май може да е отражение на напрежението между очевидното обществено недоволство в Русия и усилията на Кремъл да манипулира медийното отразяване, за да смекчи това недоволство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Коментиран от #25
12:32 30.05.2026
2 зИленски
ПРАВЕТЕ СИ СМЕТКА
12:32 30.05.2026
3 Путин
12:33 30.05.2026
4 Доналд Дък, паток
12:34 30.05.2026
5 Kaлпазанин
12:38 30.05.2026
6 жоро
Смешен пасквил от "институт" на Сорос...
приказки под шипковия храст.
Това е четиво (вместо виагра) за изкукалите ишиаси от Атлантическия клуб...
Коментиран от #22
12:39 30.05.2026
7 Зиленски
Не се тревожете!!
Коментиран от #14, #15, #32
12:39 30.05.2026
8 Само питам
От 5 години твърдите че все надолу му върви рейтинга...
12:40 30.05.2026
9 Верно ли
12:40 30.05.2026
10 Реалист
12:41 30.05.2026
11 Сатана Z
12:41 30.05.2026
12 Kaлпазанин
12:41 30.05.2026
13 Колю Гаубицата
Сега е страшна олелия, само за член 5 не са се сетили още. Румъния активно въоръжава Украйна, граничи с нея, тайно се надява след войната и територия да си "отхапе"!
Какво очакват...."На война, като на война" - това е положението!
12:42 30.05.2026
14 Зиленски
До коментар #7 от "Зиленски":Като му направя два бързи кавала ши види той.
12:42 30.05.2026
15 Мухахаха
До коментар #7 от "Зиленски":Ти гей да не ти опрват кинефа
12:42 30.05.2026
16 Мишел
12:42 30.05.2026
17 стоян георгиев
Ако рейтинга е на долу е зардо това, че бави укрите, вместо да ги в денацифицирал до един, като се почне от киефските фашисти!
12:44 30.05.2026
18 Българин
12:45 30.05.2026
19 6136
Паднал дрон в Румъния и рейтинга на Путин ... също паднал!
За откриване на такава причинно-следствена връзка трябва да присъдят на автора Нобел, Пулицър, и поне още една награда!
12:45 30.05.2026
20 1111
12:46 30.05.2026
21 Софиянец
Положението е "Изгубени в евро фашистката пропаганда!" Хахахах
12:46 30.05.2026
22 джорка
До коментар #6 от "жоро":да те джуркат
12:48 30.05.2026
23 Жеко
Това не е украински дрон , а е руски дрон . В Полша също не бяха украински , руски ....
12:50 30.05.2026
24 Русофобскифакти
12:50 30.05.2026
25 🦁ЩЩД🦁
До коментар #1 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Изследването на рейтинга на Вл.Путин е проведено по метода" ти ша ма питаш,аз ша ти кажа" сред близки и познати на цитираните от вас.
12:52 30.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Голям джумбиш
„Това е лъжа. Това е груба, безочлива лъжа. И както навремето е казал Гьобелс: колкото по-невероятна е една лъжа, толкова по-бързо хората ще повярват в нея. Именно такива стандарти прилагат в ежедневната си практика западните политици и медии.“
Бай Пунди обаче и тук излъга, защото мисълта не е на Гьобелс, а на Хитлер. Тоя не лъже само, когато не спи. Но и това не е сигурно, защото може би бълнува на сън.
12:55 30.05.2026
28 Българин
Коментиран от #33
12:57 30.05.2026
29 Автор: Институт за Изследване на Войната
12:57 30.05.2026
30 Иван
12:59 30.05.2026
31 Ъъъ
13:00 30.05.2026
32 ТОЧНО ТАКА
До коментар #7 от "Зиленски":КАТО КУРСА НА РУБЛАТА
АБЕ ТОЙ ПУТИН НАЛИ УМРЕ БЕ
АБЕ ТОЯ ДРОН Е ЛЕТЯЛ ПО ПЪТЯ НА УКРАИНСКИЯ ДЕТО ПРЕДИ БАЯ ВРЕМЕ ПАДНА В ХЪРВАТСКА
13:05 30.05.2026
33 🦁ЩЩД🦁
До коментар #28 от "Българин":Не наркомана! ЛОНДОН !
13:06 30.05.2026
34 дедо
13:06 30.05.2026
35 Копейкин
Ние го обожаваме
13:11 30.05.2026
36 Гост
13:14 30.05.2026