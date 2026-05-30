Скандалът с дрона в Румъния! Рейтингът на Владимир Путин отново тръгна надолу
30 Май, 2026 12:31 825 36

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руски дрон "Геран-2" удари многоетажен жилищен комплекс в Галац, Румъния, вечерта на 28 срещу 29 май. Румънското Министерство на отбраната (МО) съобщи на 29 май, че руски сили са ударили цивилни и инфраструктурни обекти близо до украинско-румънската международна граница по река Дунав в нощта на 28 срещу 29 май, по време на което дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил жилищен блок в Галац (на около седем километра от украинската граница), причинявайки пожар.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW). Ударът е ранил най-малко двама цивилни. Румънското МО съобщи, че два румънски изтребителя F-16 и хеликоптер IAR 330 SOCAT са били вдигнали в 01:19 местно време сутринта на 29 май, след като дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство.

Румънските власти съобщиха, че дронът е руски "Геран-2" (руската версия на иранския "Шахед-136") и че целият му полезен товар е детонирал при удара.

Кадрите на отломките също съответстват на тези на дрон тип "Шахед".

Румънският президент Никушор Дан заяви, че 43 руски дрона летят към Румъния от изток, един от които вероятно е бил прихванат от украинските противовъздушни сили над Рени, Одеска област (източно от Галац по международната граница с Румъния и Молдова), променяйки траекторията му.

Дан заяви, че Русия носи пълната отговорност за удара с дрон, тъй като поведението на Русия пренебрегва международното право и безопасността на гражданите на държава-членка на НАТО.

Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Румъния Оана Цою заяви, че Румъния участва в дискусии за евентуално активиране на разпоредбата на член 4 на НАТО, която предвижда консултации между държавите членки на НАТО, в отговор на руския удар с дрон.

Румъния затвори руското консулство в Констанца и обяви руския консул за персона нон грата в отговор на удара.

Руски дронове са нарушили румънското въздушно пространство поне 28 пъти (а фрагменти от дронове са навлезли в Румъния, според съобщенията, цели 47 пъти) от началото на войната в Украйна, но това е първото нахлуване, при което са ранени цивилни в Румъния или в която и да е държава членка на НАТО.

Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин отново е спаднал след леко покачване. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 29 май резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 1,9% до 67,5% от 18 до 24 май, а доверието в Путин е спаднало с 0,1% до 73,7% за същия период.

Предишните анкети на ВЦИОМ показват, че рейтингите на доверие и одобрение на Путин са спаднали в продължение на няколко седмици, започвайки през март 2026 г., преди ВЦИОМ да промени методологията си, за да включи анкети с лично участие, а не само телефонни разговори, което вероятно е допринесло за леко повишаване на рейтинга на одобрение на Путин в началото на май 2026 г.

Това леко покачване в началото на май сега изглежда е временно. Данните на ВЦИОМ вероятно не са надеждни във всеки случай, но остава показателно, че руска държавна институция признава спад в рейтингите на одобрение за Путин, тъй като руското население все повече понася тежестта на военните усилия.

Разминаването в докладите на ВЦИОМ и ФОМ от 29 май може да е отражение на напрежението между очевидното обществено недоволство в Русия и усилията на Кремъл да манипулира медийното отразяване, за да смекчи това недоволство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    26 7 Отговор
    Какъв е рейтинга на Мерц, Макрон и Стармър?

    Коментиран от #25

    12:32 30.05.2026

  • 2 зИленски

    9 6 Отговор
    ПУТИН КАЗА В КАЗАХСТАМ , ЧЕ ВОЙНАТА СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ.
    ПРАВЕТЕ СИ СМЕТКА

    12:32 30.05.2026

  • 3 Путин

    9 4 Отговор
    Местя

    12:33 30.05.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    7 3 Отговор
    А стига бе! Той не е жив! :) :) :)

    12:34 30.05.2026

  • 5 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    А подмина ли дъното ,или пада още ????

    12:38 30.05.2026

  • 6 жоро

    17 4 Отговор
    ХАХАХА
    Смешен пасквил от "институт" на Сорос...
    приказки под шипковия храст.
    Това е четиво (вместо виагра) за изкукалите ишиаси от Атлантическия клуб...

    Коментиран от #22

    12:39 30.05.2026

  • 7 Зиленски

    4 6 Отговор
    Аз ще го Оправя тоз Бункерен Плъх
    Не се тревожете!!

    Коментиран от #14, #15, #32

    12:39 30.05.2026

  • 8 Само питам

    13 2 Отговор
    Е колко по-надолу??
    От 5 години твърдите че все надолу му върви рейтинга...

    12:40 30.05.2026

  • 9 Верно ли

    11 2 Отговор
    А на белоноско колко е?

    12:40 30.05.2026

  • 10 Реалист

    9 2 Отговор
    Факти (Дойче Веле) , само това ли измислихте ? Давайте , проявете въображение . Например , че Путин вече е емигрирал в Куба . Смешни сте !

    12:41 30.05.2026

  • 11 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Всеки масиран удар на Русия по Украйна вдига и без това високия рейтинг на Владимир Путин (Да се свети името Му)

    12:41 30.05.2026

  • 12 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    И само да питам ,рейтингите на магарето Мерц и макарон падат ли или се вдигга само на алтернативата

    12:41 30.05.2026

  • 13 Колю Гаубицата

    8 2 Отговор
    Абе интересна работа...............когато миналата година украински дрон уби няколко поляка в едно село, демократично се мълчеше!?
    Сега е страшна олелия, само за член 5 не са се сетили още. Румъния активно въоръжава Украйна, граничи с нея, тайно се надява след войната и територия да си "отхапе"!
    Какво очакват...."На война, като на война" - това е положението!

    12:42 30.05.2026

  • 14 Зиленски

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Зиленски":

    Като му направя два бързи кавала ши види той.

    12:42 30.05.2026

  • 15 Мухахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Зиленски":

    Ти гей да не ти опрват кинефа

    12:42 30.05.2026

  • 16 Мишел

    4 2 Отговор
    Вместо да обяви война на Русия, НатО протестира. Защото според данни от радарите, дронът засегнат от украинските ПВО при атака срещу украинско пристанище, губи управление и отива в Румъния.

    12:42 30.05.2026

  • 17 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Поредното елементарно внушение от евро мисирките 😂😂😂
    Ако рейтинга е на долу е зардо това, че бави укрите, вместо да ги в денацифицирал до един, като се почне от киефските фашисти!

    12:44 30.05.2026

  • 18 Българин

    9 2 Отговор
    Я рейтинга на Зеленски вече копае отдавна дъното.За ралика от Путин,който е велик.Слава на Русия!

    12:45 30.05.2026

  • 19 6136

    6 2 Отговор
    Ох мамичко, недей!
    Паднал дрон в Румъния и рейтинга на Путин ... също паднал!

    За откриване на такава причинно-следствена връзка трябва да присъдят на автора Нобел, Пулицър, и поне още една награда!

    12:45 30.05.2026

  • 20 1111

    7 2 Отговор
    А колко украиски дрона паднаха?За тях защо не пишете?

    12:46 30.05.2026

  • 21 Софиянец

    7 2 Отговор
    Е нали беше умрял, бе? Как рейтинга му е паднал? 😂😂😂

    Положението е "Изгубени в евро фашистката пропаганда!" Хахахах

    12:46 30.05.2026

  • 22 джорка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "жоро":

    да те джуркат

    12:48 30.05.2026

  • 23 Жеко

    7 2 Отговор
    Казвам ви го от трибуната на Оон - това не е прах за пране , а химическото оръжие на Садам.
    Това не е украински дрон , а е руски дрон . В Полша също не бяха украински , руски ....

    12:50 30.05.2026

  • 24 Русофобскифакти

    7 2 Отговор
    Фашистите -сатанисти пускат поредната лъжа с надежда някой да им повярва!

    12:50 30.05.2026

  • 25 🦁ЩЩД🦁

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Изследването на рейтинга на Вл.Путин е проведено по метода" ти ша ма питаш,аз ша ти кажа" сред близки и познати на цитираните от вас.

    12:52 30.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Голям джумбиш

    4 2 Отговор
    Във връзка с падналия дрон в Румъния бай Пунди Говнокоманващия казва следното:
    „Това е лъжа. Това е груба, безочлива лъжа. И както навремето е казал Гьобелс: колкото по-невероятна е една лъжа, толкова по-бързо хората ще повярват в нея. Именно такива стандарти прилагат в ежедневната си практика западните политици и медии.“
    Бай Пунди обаче и тук излъга, защото мисълта не е на Гьобелс, а на Хитлер. Тоя не лъже само, когато не спи. Но и това не е сигурно, защото може би бълнува на сън.

    12:55 30.05.2026

  • 28 Българин

    1 3 Отговор
    Зеленски отдавна мечтае да въвлвче НАТО във война срещу Русия.Западна Европа не трябва да се хваща на лъжите на Зеленски, защото иначе Трета световна война е неизбежна.Маркомана се надява така да спечели.

    Коментиран от #33

    12:57 30.05.2026

  • 29 Автор: Институт за Изследване на Войната

    3 2 Отговор
    Айде, нема смисъл.

    12:57 30.05.2026

  • 30 Иван

    2 2 Отговор
    Дронът е украински.Най-лесно е да се фалшифицира и да се обвини Русия.

    12:59 30.05.2026

  • 31 Ъъъ

    1 1 Отговор
    Абе не знам за рейтинга на Путин, но се носят слухове, че Зеления е напуснал Киев. Разбира се, корпоративните медии няма да ви го кажат и ще ви занимават с рейтинга на Путин.... 🤣

    13:00 30.05.2026

  • 32 ТОЧНО ТАКА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зиленски":

    КАТО КУРСА НА РУБЛАТА
    АБЕ ТОЙ ПУТИН НАЛИ УМРЕ БЕ
    АБЕ ТОЯ ДРОН Е ЛЕТЯЛ ПО ПЪТЯ НА УКРАИНСКИЯ ДЕТО ПРЕДИ БАЯ ВРЕМЕ ПАДНА В ХЪРВАТСКА

    13:05 30.05.2026

  • 33 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Не наркомана! ЛОНДОН !

    13:06 30.05.2026

  • 34 дедо

    1 0 Отговор
    Не я чета тази помия!!!

    13:06 30.05.2026

  • 35 Копейкин

    0 0 Отговор
    бог путин няма как да има нисък рейтинг.
    Ние го обожаваме

    13:11 30.05.2026

  • 36 Гост

    0 0 Отговор
    От тази новина, доматите вече не ми се виждат толкова скъпи.

    13:14 30.05.2026

