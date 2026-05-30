Скандалът с дрона в Румъния! Рейтингът на Владимир Путин отново тръгна надолу

Руски дрон "Геран-2" удари многоетажен жилищен комплекс в Галац, Румъния, вечерта на 28 срещу 29 май. Румънското Министерство на отбраната (МО) съобщи на 29 май, че руски сили са ударили цивилни и инфраструктурни обекти близо до украинско-румънската международна граница по река Дунав в нощта на 28 срещу 29 май, по време на което дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил жилищен блок в Галац (на около седем километра от украинската граница), причинявайки пожар.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW). Ударът е ранил най-малко двама цивилни. Румънското МО съобщи, че два румънски изтребителя F-16 и хеликоптер IAR 330 SOCAT са били вдигнали в 01:19 местно време сутринта на 29 май, след като дронът е навлязъл в румънското въздушно пространство.

Румънските власти съобщиха, че дронът е руски "Геран-2" (руската версия на иранския "Шахед-136") и че целият му полезен товар е детонирал при удара.

Кадрите на отломките също съответстват на тези на дрон тип "Шахед".

Румънският президент Никушор Дан заяви, че 43 руски дрона летят към Румъния от изток, един от които вероятно е бил прихванат от украинските противовъздушни сили над Рени, Одеска област (източно от Галац по международната граница с Румъния и Молдова), променяйки траекторията му.

Дан заяви, че Русия носи пълната отговорност за удара с дрон, тъй като поведението на Русия пренебрегва международното право и безопасността на гражданите на държава-членка на НАТО.

Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Румъния Оана Цою заяви, че Румъния участва в дискусии за евентуално активиране на разпоредбата на член 4 на НАТО, която предвижда консултации между държавите членки на НАТО, в отговор на руския удар с дрон.

Румъния затвори руското консулство в Констанца и обяви руския консул за персона нон грата в отговор на удара.

Руски дронове са нарушили румънското въздушно пространство поне 28 пъти (а фрагменти от дронове са навлезли в Румъния, според съобщенията, цели 47 пъти) от началото на войната в Украйна, но това е първото нахлуване, при което са ранени цивилни в Румъния или в която и да е държава членка на НАТО.

Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин отново е спаднал след леко покачване. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 29 май резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 1,9% до 67,5% от 18 до 24 май, а доверието в Путин е спаднало с 0,1% до 73,7% за същия период.

Предишните анкети на ВЦИОМ показват, че рейтингите на доверие и одобрение на Путин са спаднали в продължение на няколко седмици, започвайки през март 2026 г., преди ВЦИОМ да промени методологията си, за да включи анкети с лично участие, а не само телефонни разговори, което вероятно е допринесло за леко повишаване на рейтинга на одобрение на Путин в началото на май 2026 г.

Това леко покачване в началото на май сега изглежда е временно. Данните на ВЦИОМ вероятно не са надеждни във всеки случай, но остава показателно, че руска държавна институция признава спад в рейтингите на одобрение за Путин, тъй като руското население все повече понася тежестта на военните усилия.

Разминаването в докладите на ВЦИОМ и ФОМ от 29 май може да е отражение на напрежението между очевидното обществено недоволство в Русия и усилията на Кремъл да манипулира медийното отразяване, за да смекчи това недоволство.