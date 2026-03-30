Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Пентагонът от седмици се подготвя за сухопътна офанзива в Иран, разкрива "Вашингтон пост", като цитира свои източници от американската администрация.
Хиляди американски войници и морски пехотинци пристигат в региона, за да могат да реагират, ако президентът Тръмп реши да приложи плановете на практика, което ще доведе до поредна ескалация.
"Това не означава, че президентът е взел решение"
В последните дни от Белия дом все по-често говорят за преговори, като Тръмп дори се похвали, че Иран бил съгласен с 15-точковия му план за мир. От Техеран такова потвърждение до момента няма. В същото време говорителката на Белия дом Карълайн Левит предупреди, че Тръмп е готов "да отприщи ада върху тях", ако Иран не прекрати ядрените си амбиции и не спре да е заплаха за САЩ и съюзниците им. По отношение на разкритията на "Вашингтон пост" Левит коментира: "Задачата на Пентагона е да направи необходимите подготовки, за да предостави на върховния главнокомандващ максимален набор от опции. Това не означава, че президентът е взел решение."
САЩ може да се опитат да освободят Ормузкия проток
Според източниците на изданието сред обсъжданите варианти са овладяването на остров Харг, откъдето Иран експортира почти целия си петрол, както и навлизането в крайбрежни райони край Ормузкия проток, за да бъдат унищожени оръжията, които оттам могат да таргетират плавателни съдове в Персийския залив.
"Уолстрийт Джърнъл" също преди няколко дни съобщи, че Пентагонът обмисля да изпрати още 10 хиляди войници в региона, което би позволило ограничена сухопътна операция. Коментарът на Доналд Тръмп - "няма да изпращам войници там, но ако щях да изпращам, нямаше да ви кажа" - също не дава много яснота за плановете му.
Повечето американци не подкрепят сухопътна офанзива
Започването на сухопътна операция в Иран надали ще срещне подкрепата на американското общество. Според скорошно изследване, проведено от Чикагския университет, едва 12% от жителите са за подобен ход. Той освен това ще напомни на предизборните обещания на Тръмп да не започва нови войни - нещо, за което остро критикуваше предшествениците си на поста.
В същото време блокирането на Ормузкия проток от страна на Иран и атаките по енергийни и цивилни обекти в региона повлияват сериозно на световната икономика, включително на тази в САЩ. Експерти предполагат, че по тази причина Тръмп би искал да освободи протока дори и със сила. В същото време подобна операция вероятно ще срещне сериозен отпор от въоръжените сили на Иран и Революционната гвардия.
