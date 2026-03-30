Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

30 Март, 2026 14:06

Пентагонът е готов с план за сухопътна офанзива в Иран. Ще даде ли Тръмп зелена светлина?

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пентагонът от седмици се подготвя за сухопътна офанзива в Иран, разкрива "Вашингтон пост", като цитира свои източници от американската администрация.

Хиляди американски войници и морски пехотинци пристигат в региона, за да могат да реагират, ако президентът Тръмп реши да приложи плановете на практика, което ще доведе до поредна ескалация.

"Това не означава, че президентът е взел решение"

В последните дни от Белия дом все по-често говорят за преговори, като Тръмп дори се похвали, че Иран бил съгласен с 15-точковия му план за мир. От Техеран такова потвърждение до момента няма. В същото време говорителката на Белия дом Карълайн Левит предупреди, че Тръмп е готов "да отприщи ада върху тях", ако Иран не прекрати ядрените си амбиции и не спре да е заплаха за САЩ и съюзниците им. По отношение на разкритията на "Вашингтон пост" Левит коментира: "Задачата на Пентагона е да направи необходимите подготовки, за да предостави на върховния главнокомандващ максимален набор от опции. Това не означава, че президентът е взел решение."

САЩ може да се опитат да освободят Ормузкия проток

Според източниците на изданието сред обсъжданите варианти са овладяването на остров Харг, откъдето Иран експортира почти целия си петрол, както и навлизането в крайбрежни райони край Ормузкия проток, за да бъдат унищожени оръжията, които оттам могат да таргетират плавателни съдове в Персийския залив.

"Уолстрийт Джърнъл" също преди няколко дни съобщи, че Пентагонът обмисля да изпрати още 10 хиляди войници в региона, което би позволило ограничена сухопътна операция. Коментарът на Доналд Тръмп - "няма да изпращам войници там, но ако щях да изпращам, нямаше да ви кажа" - също не дава много яснота за плановете му.

Повечето американци не подкрепят сухопътна офанзива

Започването на сухопътна операция в Иран надали ще срещне подкрепата на американското общество. Според скорошно изследване, проведено от Чикагския университет, едва 12% от жителите са за подобен ход. Той освен това ще напомни на предизборните обещания на Тръмп да не започва нови войни - нещо, за което остро критикуваше предшествениците си на поста.

В същото време блокирането на Ормузкия проток от страна на Иран и атаките по енергийни и цивилни обекти в региона повлияват сериозно на световната икономика, включително на тази в САЩ. Експерти предполагат, че по тази причина Тръмп би искал да освободи протока дори и със сила. В същото време подобна операция вероятно ще срещне сериозен отпор от въоръжените сили на Иран и Революционната гвардия.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 14 Отговор
    Другарят Чък Норис ще ги води.

    Коментиран от #6, #38

    14:07 30.03.2026

  • 2 Слава на храбра Персия!

    45 1 Отговор
    Американските войници ще наторят земите на Иран.

    14:08 30.03.2026

  • 3 Сталин

    36 2 Отговор
    Ще влязат ,ако оранжевия Шломо клоун плати на Иран по 100 милиона такса да минат през Ормузкия пролив

    Коментиран от #59, #99

    14:10 30.03.2026

  • 4 ЩЕ ВЛЯЗАТ

    50 1 Отговор
    ВЪПРОСА Е КАК ЩЕ ИЗЛЯЗАТ

    Коментиран от #12, #16, #19

    14:10 30.03.2026

  • 5 от седмица повтаряте кат папагали

    25 0 Отговор
    Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

    14:11 30.03.2026

  • 6 Сталин

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Другаря Чък Норис може да ги води краварите към отвъдното където е в момента

    14:11 30.03.2026

  • 7 Оранжевия Аятолах

    23 1 Отговор
    зависи кой хапчета съм си изпил сутринта
    ами ако пак съм ги объркал

    14:11 30.03.2026

  • 8 И до там

    19 1 Отговор
    ще са !

    14:12 30.03.2026

  • 9 Мухахаха

    24 1 Отговор
    Ще мирише на печено телешко

    14:12 30.03.2026

  • 10 Тов. Членин

    9 6 Отговор
    Таваришчи , да Обием кучито, което хапи Дончо по главътъ ..

    Коментиран от #13

    14:12 30.03.2026

  • 11 Майор Мишев

    32 2 Отговор
    Въпросът не е ще влезнат ли ,ами дали могат след това да излезнат живи !

    14:13 30.03.2026

  • 12 хехе

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЩЕ ВЛЯЗАТ":

    с краката напред.

    14:13 30.03.2026

  • 13 Дръта чанта

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тов. Членин":

    Оди го убий

    Коментиран от #21

    14:13 30.03.2026

  • 14 Овчарник

    8 1 Отговор
    Лекарства, консервирана храна в мазата...!...Идват глад и болести..!

    14:13 30.03.2026

  • 15 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    А дано влязят че месото в БГ прерията скъпо и няма папу за чавеетта от Столипиново

    Коментиран от #25

    14:14 30.03.2026

  • 16 Отец Дионисий

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЩЕ ВЛЯЗАТ":

    Ще излязат с краката напред естествено .

    14:14 30.03.2026

  • 17 Точно такива медийни

    11 0 Отговор
    публикации провокират покачването на борсовите цени на петрола.

    14:14 30.03.2026

  • 18 Стивън Дарси...

    19 2 Отговор
    Иран каза,че не се водят преговори,следователно оранжевият психо си преговаря сам..

    Коментиран от #37

    14:14 30.03.2026

  • 19 Справка

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "ЩЕ ВЛЯЗАТ":

    СВО-то .. нещо подобно .

    Коментиран от #27, #33

    14:15 30.03.2026

  • 20 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Чувалите са ни малко.ЕС да помага

    14:15 30.03.2026

  • 21 Тов. Членин

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дръта чанта":

    Дръта чанта , ама със здрави дръжки ..🤫

    Коментиран от #28, #53

    14:16 30.03.2026

  • 22 И кво ся...?!

    12 0 Отговор
    Цялата статия-само предположения...!
    Че то и аз мога така...!
    Дайте по-конкретно,де...?!

    Коментиран от #51

    14:16 30.03.2026

  • 23 перс

    11 2 Отговор
    оххх какъв хубав американски омлет ще стане на острова

    14:17 30.03.2026

  • 24 Атина Палада

    8 2 Отговор
    Не, няма да влязат!

    14:17 30.03.2026

  • 25 Не вярвам,

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Докато не си го вземете .. 🤭

    Коментиран от #32

    14:18 30.03.2026

  • 26 факуса

    7 0 Отговор
    пунтамарагона за къде ли не е готов за операции,отбранително де

    14:19 30.03.2026

  • 27 ТОЧНО

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Справка":

    КАКТО СЕ КАЗВА ВОЙНАТА ЛЕСНО СЕ ПОЧВА НО НЕ ЗНАЕШ КАК И КОГА ЩЕ СВЪРШИ

    Коментиран от #41

    14:19 30.03.2026

  • 28 Тов.Зеленин

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тов. Членин":

    Дръта чанта,ама мачкан лак...🫢!

    14:19 30.03.2026

  • 29 Оранжевия Аятолах

    14 1 Отговор
    след това да се готвят
    Албания, Андора, Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Обединеното кралство, Ватикана
    Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израел, Япония, Йордания, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ливан, Малайзия, Малдиви, Монголия, Мианмар, Непал, Северна Корея, Оман, Пакистан, Палестина, Филипини, Катар, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Шри Ланка, Сирия, Тайван, Таджикистан, Тайланд, Турция, Туркменистан, Обединени арабски емирства, Узбекистан, Виетнам, Йемен,
    Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо Верде, Камерун, Централноафриканска република, Чад, Коморски острови, Демократична република Конго, Република Конго, Джибути, Египет, Екваториална Гвинея, Еритрея, Есватини, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д’Ивоар, Кения, Лесото, Либерия, Либия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Мароко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Сомалия, Южна Африка, Южен Судан, Судан

    Коментиран от #42

    14:20 30.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Комунист

    17 2 Отговор
    Американските войници са страхливци ! Те не са патриоти и нямат боен дух, като руснаците. Те правят всичко само за пари. Скоро ще избягат опозорени от персииския залив.

    Коментиран от #35

    14:21 30.03.2026

  • 32 И Киев е Руски

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Не вярвам,":

    А бЕ ти не вярваше че си обратен ноооо.Центовете бяха по силни

    14:21 30.03.2026

  • 33 Следваща Справка

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Справка":

    Пролетният Контранаступ .. нещо подобно .

    Коментиран от #44

    14:21 30.03.2026

  • 34 Дони Миротвореца😂

    1 11 Отговор
    Операцията по суша започва в събота. Ще има брутални ритници по иранските фанатици.

    Коментиран от #75

    14:22 30.03.2026

  • 35 Много интересно!

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Комунист":

    И антикомунистите мислят така...?!?!

    14:23 30.03.2026

  • 36 Не знам дали ще

    13 0 Отговор
    влязат американски войници на територията на Иран... но от 4 дни САЩ масово се изнасят от Ирак . 18 американски военослужещи са убити и 31 са в неизвестност. Шиитските милиции в Ирак обявиха че САЩ още август месец 2025 е трябвало да напуснат Ирак и ако парламента не изпълни договореностите ще бъде ликвидиран

    14:23 30.03.2026

  • 37 Отговор!

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стивън Дарси...":

    Да!
    Залегнали са под масата...

    14:24 30.03.2026

  • 38 мдаааа

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А Кобзон що им изнася концерти ...

    14:25 30.03.2026

  • 39 Мишел

    11 0 Отговор
    Иран е ударил най-голямата опреснителна инсталация в Кувейт, която дава 42% от опреснената вода вода в страната . На спътниковите снимки се виждат големи пожари . В Кувейт 90% от употребяваната прясна вода е обезсолена морска вода.
    В отговор на агресията, Иран предизвиква криза за прясна вода в Близкия Изток

    Коментиран от #46, #67

    14:25 30.03.2026

  • 40 Васил

    1 8 Отговор
    Петрола е апетитна хапка вземат ли от Иран за месец ще си избият разходите по войната.

    Коментиран от #47

    14:25 30.03.2026

  • 41 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "ТОЧНО":

    Справка - СВО-то ...

    14:27 30.03.2026

  • 42 Оранжевата перука

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Оранжевия Аятолах":

    Намали ,,копи/пейста",де...?!

    14:27 30.03.2026

  • 43 @@@

    13 0 Отговор
    Хиляди американски войници и морски пехотинци пристигат в региона,
    за да останат там до Второто Пришествие!

    14:28 30.03.2026

  • 44 Справката ,

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "Следваща Справка":

    Пета година вече е Тридневная ..

    Коментиран от #48, #49

    14:29 30.03.2026

  • 45 Иван

    7 1 Отговор
    Германия, Холандия, Швеция, Полска К, Англия, Франция, САЩ, са заплаха за Русия. Значи Русия има право да ги унищожи.

    Коментиран от #82

    14:29 30.03.2026

  • 46 Мдаааа

    11 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Цената на водата ще стигне тази на петрола....

    Коментиран от #64

    14:29 30.03.2026

  • 47 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Васил":

    САЩ не са в Иран заради петрола...

    Коментиран от #52, #54

    14:29 30.03.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "Справката ,":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    14:31 30.03.2026

  • 49 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Справката ,":

    Не таван, а под за цената на петрола--- $500 за барел......строги наказания за онези, които го купуват по-евтино.

    14:33 30.03.2026

  • 50 Много интересно е впрочем

    4 1 Отговор
    И въпрос към службите също, колко пъти за 10-15 години перфектният двойник на Муктада Садър, Марин Петров от Бургас реално е бил титуляр по договори и сделки. По официални данни е бил на почити всеки международен форум извън България ....

    Коментиран от #88, #89, #93, #95, #98

    14:34 30.03.2026

  • 51 колега

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "И кво ся...?!":

    Ти и статиите ли четеш хааххаа тези бози от сорта някой казал друг чул отнякъде

    14:35 30.03.2026

  • 52 Чалмосана копейка

    0 9 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    САЩ са там да им приберат урана и ще падат много глави с чалми.

    Коментиран от #62

    14:35 30.03.2026

  • 53 Дръта чанта

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тов. Членин":

    Ела фани дръжката 😂

    Коментиран от #80

    14:36 30.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Каунь

    7 0 Отговор
    Абе те хубуу ще влязат ама дали ще могат да излянат после?

    14:37 30.03.2026

  • 56 Дудов

    5 0 Отговор
    Тръмп сигурно няма роднини участвали във Виетнам.Обаче има защо само 12% от жителите да са за подобен ход

    14:37 30.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Коста

    6 0 Отговор
    Когато лудият Тчръмпи пръднe Пентагона се нaсира. Те са масови убийци и и извратеняци в Щатите. Гледайте какво става по училища и молове... има много такива в Пентагона и армията. Ръцете ги сърбят да убиват.

    14:38 30.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ае копейките

    0 5 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #94, #103

    14:39 30.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 3 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    14:40 30.03.2026

  • 64 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаааа":

    В Близкия изток без обезсолена вода животът е невъзможен. Представяте ли си какво ще представлява съвременен град на арабски шейхове след седмица без течаща водопроводна вода?

    Коментиран от #72, #76

    14:40 30.03.2026

  • 65 Колко радиация

    7 0 Отговор
    Ционистите в Израел могат да поемат? Това е въпроса. Ще оцелее ли въобще израелец ?

    14:41 30.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Иран ако направи това ще види гъбата....

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Това не го пише в огледалото-значи лъжа.иранците не са самоубийци!

    Коментиран от #79

    14:42 30.03.2026

  • 68 ПРОГРЕСИВЕН ПЕХОТИНЕЦ

    2 0 Отговор
    „ПЪРВО ПРЕГОВАРЯМЕ С ТЯХ(.......)
    ПОСЛЕ ГИ..🎊🎊🎊......”Дн.Тр.👑

    14:42 30.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пробвай

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Да видим ти дали ще шаваш после

    14:44 30.03.2026

  • 71 Гого

    0 7 Отговор

    До коментар #59 от "Анубис":

    Една шепа сбъркани русофили си имаме.Нека си стоят за атракция.Когато рязаха мочаТа я имаше 20 русофила,я нямаше.Толкова ще бъдат и при събарянето на Альоша.Лаят само по форумите.

    14:44 30.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Баце

    5 0 Отговор
    Ще влязат, но няма да "излязат".

    14:46 30.03.2026

  • 74 дядо дръмпир-инфо

    1 6 Отговор
    Съюзникът на Путин се страхува от повторение на революцията от 1917 г.Тежките загуби на бойното поле оказват влияние върху руската икономика, тласкайки я все по-близо до бездната.

    Но Владимир Путин изглежда решен да продължи, без признаци на забавяне на войната.

    Увеличаване на наляганетоПрокремълски блогър на име Максим Калашников твърди, че Русия може да се приближава към ситуация, подобна на сътресенията от 1917 г.,

    В статия от 29 март Калашников описа "перфектна буря" от кризи, засягащи страната – от икономически трудности до военни предизвикателства.Той написа, че "нещо лошо се задава" в Русия, позовавайки се на нарастващата нестабилност в различни сектори.

    14:47 30.03.2026

  • 75 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дони Миротвореца😂":

    Събота е почивен ден за еврейските хазарски нацисти.

    14:47 30.03.2026

  • 76 Омазана ватенка

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    В Крим нямат течаща вода от 2014.В Донецк през три дни им карат с цистерни.

    14:47 30.03.2026

  • 77 Механик

    10 1 Отговор
    Абе тия във Виетнам ядоха бой, въпреки, че имаха абсолютно технологично превъзходство, та в Иран ли ще побеждават.
    Да не говорим, че Иран и като численост превъзхожда тогавашен Виетнам много пъти.
    По-точно 6.5 пъти.
    Ще има яко консервиране на ситно смляно говеждо. Пъхат го в едни цинкови консервни кутии с призматична форма и го завиват с американското знаме.

    Коментиран от #85, #87

    14:47 30.03.2026

  • 78 На Слънчев Бряг

    5 0 Отговор
    Има поне 11 хотела собственост на иранци, 7 на палестинци и 6 на кюрди....добре дошли мили ми израелци ! Чакат ви още на летището в Сарафово. И впрочем проверете кои са Заки Ареф Маджит и Зубейда Ибех Асад ....успех...

    14:48 30.03.2026

  • 79 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Иран ако направи това ще види гъбата....":

    Публикувани са спътниковите снимки, а Кувейт е обвинил Ирар в нанасяне удар по критична структура.

    14:50 30.03.2026

  • 80 Дрътата ,

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дръта чанта":

    Това имах предвид , но требе и малко човек да е Ентелегентен ...

    14:50 30.03.2026

  • 81 Само в бургаският регион

    4 0 Отговор
    Има иракски, ирански и ливански инвестиции за над 10 милиарда евро ! Вероятно са и 12 милиарда . ...

    14:51 30.03.2026

  • 82 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Сигурно за 300 000 Дня , наверно ...

    14:54 30.03.2026

  • 83 На тази снимка

    1 0 Отговор
    Също е Марин Петров а не Муктада ас-Садр (مقتدى الصدر) !

    14:55 30.03.2026

  • 84 да питам

    0 2 Отговор
    Абе , Малката Ханъма копа ли тунела , към другаря Си ?

    14:55 30.03.2026

  • 85 Ачо

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Механик":

    Руснаците ги копат с багер.общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    14:56 30.03.2026

  • 86 Мнение

    2 0 Отговор
    Ако влязат, после няма да излязат. САЩ по-добре да мислят как да се оттеглят нарвеме, че голям позор ги чака.

    14:57 30.03.2026

  • 87 Меанико,

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Механик":

    От Конгреса на САЩ в последният момент спират бомбардирането на Ханой с атомна бомба.В последният момент!Просвети се бе човек малко.Чети.
    Сега не виждам кой може да спре лудия Дончо и Биби ако решат да го направят.

    15:01 30.03.2026

  • 88 На тази снимка....хмм...

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Много интересно е впрочем":

    Впрочем тази снимка е направена в Трия Център Бургас от фотограф Н. Пейко и действително това е Марин а не Муктада ас-Садр и на иракското посолство това им е кристално ясно

    15:01 30.03.2026

  • 89 До колкото знам

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Много интересно е впрочем":

    Марин Петров е тежък инвалид с придружител, умиращ някъде във ВИП социален дом около София. Вярно е че 15-17 години е бил двойник на Муктада Садър и го познавам лично . 67 набор е човека от МГ "Никола Обрешков" в Бургас а после ВКР в Атия , ...чин полковник от ВКР и ДС ... много акции има на негово име от "Робин Худ" впрочем..

    15:12 30.03.2026

  • 90 Хаха

    1 0 Отговор
    Какво ще му освобождават на този проток. Там бариера няма. Просто корабособствениците нямат желание да карат оттам. Ако изпратят лодки и пехотинци наоколо ще стане още по-зле. Рискът от размяна на удари се увеличава още повече.

    15:16 30.03.2026

  • 91 Хайде

    1 0 Отговор
    да ги изпрати в Техеран. Чакат ги.

    15:17 30.03.2026

  • 92 Констатация

    1 0 Отговор
    Ако за Рижавия оправданието е - Прогресираща Старческа Деменция в Остра Фаза, любопитно ми е, каква е скалата за Глупост на обкръжението му!?

    15:19 30.03.2026

  • 93 перфектният двойник

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Много интересно е впрочем":

    Или брат? И наследник в Ирак !!!! Как имат не само общо ДНК но и същите наследствени заболявания? А? FSHD n169381 със съвпадение 1 на 16 милиарда? ...

    15:20 30.03.2026

  • 94 Наш,наш!

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ае копейките":

    Нали ,самият Ти каза още отначало,че е ,,Агент-Краснов" на Путин...!
    Или пак те хвана амнезията...?!
    И по-точно...- деменцията...?!

    15:25 30.03.2026

  • 95 Тва не е

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Много интересно е впрочем":

    Твоя работа

    15:26 30.03.2026

  • 96 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Ако не намерят начин да се справят с дроновете американците няма да влязат в ирян ,а ако го сторят ще е трагедия за тях.

    15:29 30.03.2026

  • 97 С краката напред

    2 0 Отговор
    Ще влязат, ама как ще излязат...

    Коментиран от #101

    15:30 30.03.2026

  • 98 Нищо интересно в случая!

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Много интересно е впрочем":

    Путин го играе тоя номер,с двойниците поне от 5 години...

    15:30 30.03.2026

  • 99 Лоцмана

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    На кораб...

    15:31 30.03.2026

  • 100 Ха ха

    1 0 Отговор
    Въпросът е колко ще излязат живи.

    15:31 30.03.2026

  • 101 Много ясно как...!

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "С краката напред":

    В...дървени костюми,а националният флаг-за халат...

    Коментиран от #104

    15:32 30.03.2026

  • 102 Влизайте и ги смачкайте

    0 1 Отговор
    Всичко да е на кълбета, чалми, потури и папуци..

    15:33 30.03.2026

  • 103 Ае шекелките

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ае копейките":

    Агент Краснов опять ваш?

    15:34 30.03.2026

  • 104 Ококорен по пеньоар

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Много ясно как...!":

    И аз имам домашен пеньоар в десена на америкаснкото знаме!

    15:36 30.03.2026