Турски музикант с шокиращо признание: Аз съм биологичният баща на Адел

31 Май, 2026 14:25 1 395 10

През 1987 година, докато работел като таксиметров шофьор в курортния град Бодрум, се запознал с майката на певицата – Пени Адкинс

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неочаквано твърдение от Турция предизвика бурни реакции в общественото пространство и в мрежите. Турският музикант Мехмет Асар заяви, че е възможно световноизвестната британска певица Адел да е негова дъщеря, пише marica.bg.

По думите му, през 1987 година, докато работел като таксиметров шофьор в курортния град Бодрум, се запознал с майката на певицата – Пени Адкинс. Асар твърди, че между двамата е имало кратка любовна връзка по време на престоя ѝ в Турция.

Турският музикант посочва, че именно времето на тази предполагаема връзка съвпада с раждането на Адел през май 1988 година. Според него това е основният довод, върху който основава своите твърдения.

„Никога не съм търсил известност чрез тази история. Просто смятам, че хората трябва да знаят истината“, споделя Асар, цитиран от турски издания.

Той дори обяви, че е готов да направи изследване на ДНК, за да докаже думите си. До този момент обаче такъв тест не е извършван, а официално потвърждение на твърденията няма.

Историята предизвика огромен интерес както в Турция, така и сред почитателите на Адел по света. Мнозина поставят под съмнение думите на музиканта, докато други коментират, че приликите и съвпаденията заслужават внимание.

Самата Адел, която е една от най-успешните изпълнителки на съвременната музика, засега не е коментирала публично сензационните твърдения.

Родената през 1988 година британска певица се превърна в световна звезда с песни като „Someone Like You“, „Hello“ и „Rolling in the Deep“, а албумите ѝ се продават в милиони копия по света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    5 1 Отговор
    Хахаха

    14:28 31.05.2026

  • 2 Сакън

    7 3 Отговор
    Тоа много сериали гледа. Местни.

    Коментиран от #6

    14:34 31.05.2026

  • 3 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Уеш 🤣🤣🤪

    14:35 31.05.2026

  • 4 Баш

    6 3 Отговор
    пък ти ?

    14:40 31.05.2026

  • 5 Ами сега?

    7 2 Отговор
    Е на тоя пък Мехмед Яшар аз съм му баща. През 1971 г майка у беше на слънчака, а аз бях спасител там.

    Коментиран от #7

    14:41 31.05.2026

  • 6 Ко речи?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сакън":

    Или постни?

    14:43 31.05.2026

  • 7 Хасан

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ами сега?":

    Нека да не задълбаваме в историческото минало, защото аз имам много да кажа.

    14:49 31.05.2026

  • 8 мдаа

    9 1 Отговор
    Аделчето затова трошеше кантара на младини. Обича турска баклава, кадаиф и търкиш дилайт.;)

    14:52 31.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тая пача

    0 0 Отговор
    Не знам кво и харесват само вие като вук

    16:14 31.05.2026