Новини
Свят »
Израел »
Израелските сили превзеха стратегически замък в Южен Ливан при най-дълбокото си навлизане в страната от повече от четвърт век

Израелските сили превзеха стратегически замък в Южен Ливан при най-дълбокото си навлизане в страната от повече от четвърт век

31 Май, 2026 11:56 1 063 11

  • израел-
  • ливан-
  • газа-
  • хизбула-
  • литани

През последните Израел разшири обхвата на действията си в Южен Ливан, като предупреди жителите на южните части на страната да напуснат района и изпрати войски отвъд стратегическата река Литани

Израелските сили превзеха стратегически замък в Южен Ливан при най-дълбокото си навлизане в страната от повече от четвърт век - 1
Снимща: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са превзели стратегически планински връх, на който се издига замък, построен от кръстоносците, в Южен Ливан, в рамките на най-дълбокото си навлизане в страната от повече от четвърт век, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на израелската армия, пише БТА.

Превземането на замъка "Бофор" в близост до град Набатие се случва след дни на интензивни боеве и въздушни удари срещу намиращите се в близост градове и села в труднодостъпния район, където израелските войски се сражаваха с бойци на проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула".

Израелската армия потвърди пред Ройтерс за превземането на замъка.

Това представлява значителен успех за Израел в настоящия конфликт срещу "Хизбула", който започна в началото на март. Израел и Ливан, които са де факто във война откакто Израел е създаден през 1948 г., провеждат преки преговори във Вашингтон за изпълнението на план за постигането на мирно споразумение.

Израелската офанзива започна въпреки примирието, което е в сила от 17 април.

Арабскоезичният говорител на израелската армия, полковник Авишай Адрае, публикува снимка в "Екс", на която се виждат израелски войски, вървящи покрай замъка.

Израелските сили веднъж вече са превземали замъка през 1982 г. и го държаха под контрол до изтеглянето си от Ливан през 2000 г.

Израелската армия съобщи в изявление, че преди няколко дни е започнала операция в планинския хребет Бофор и долината Сулуки, разположени южно от замъка, с цел да унищожат инфраструктурата на "Хизбула" и да отстранят "преките заплахи за израелските граждани". В него се посочва, че израелските сили "разширяват операцията си и към други райони".

През последните Израел разшири обхвата на действията си в Южен Ливан, като предупреди жителите на южните части на страната да напуснат района и изпрати войски отвъд стратегическата река Литани.

Израелските войски от дни напредват в селата в близост до замъка "Бофор", след като прекосиха р. Литани, която израелските сили бяха очертали като своеобразна граница на операциите си. В момента те се намират на около 5 километра от град Набатие, важен център в Южен Ливан, и призоваха жителите му да напуснат района. Предупреждение беше издадено и за жителите на град Тир - четвъртия по големина град в страната - и околностите му.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤭🤭🤭

    13 3 Отговор
    4@футите на външна тоалетна, замък ли му викат.

    12:01 31.05.2026

  • 2 Мурка

    8 4 Отговор
    трябва и ДАХАУ и ТРЕБЛИНКА----РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    12:02 31.05.2026

  • 3 Мдаа

    11 0 Отговор
    След като еврейските изроди избомбиха местността защитена от ЮНЕСКО.
    Но браво, ние също мразим кръстоносците и те са били същите изроди!

    12:15 31.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатанисти

    8 0 Отговор
    Целият лицемерен свят гледа и никой нищо не прави. Срам!

    12:49 31.05.2026

  • 6 Зайо Байо

    7 0 Отговор
    Все още ли има хора , които наричат руснаците ЛОШИ и АГРЕСОРИ ?
    А как биха нарекли САЩ , ИЗРАЕЛ и техните авери ? ДОБРИ и МИРОЛЮБИВИ ли ?

    13:02 31.05.2026

  • 7 име

    3 0 Отговор
    Хахаха, не знам какво са превзели, но няма да е за дълго. Пуснете си канала "дъ електроник интифада" и гледайте Хизбула какво ги прави с дронове с оптични влакна. Направо ги изнася от окупираните земи.

    13:08 31.05.2026

  • 8 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Евреите са мръсно и прокълнато племе!!!

    13:29 31.05.2026

  • 9 Пища ХУФнагел

    0 0 Отговор
    Светът стана една голяма каша ! Принципът е - бЕгай , щото газиММММ !

    13:32 31.05.2026

  • 10 Васил

    0 1 Отговор
    Ливан ще бъде втората Газа.

    13:33 31.05.2026

  • 11 Курти

    1 0 Отговор
    Ибре копеи, 5та година квичане и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    13:47 31.05.2026