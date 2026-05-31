Димитър Манолов: Максималните осигурителни прагове са парадоксални

31 Май, 2026 14:40 1 302 14

Синдикатите още нямат нишан от финансовия министър за обсъждане на бюджета, каза в интервю пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Ще свикат НСТС, ще ни предложат 3 пръста хартия, която трябва да сме прочели. За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава", обясни той.

В "Неделя 150" синдикалистът коментира действията на управляващите за бюджет 2026 г., свръхпроцедурата, която ЕК може да наложи на България заради дефицита, заплатите и готовността на синдикатите за протести.

"Държавните служители отдавна си плащат осигуровките, а вносител е държавата. Започва по-големият разговор - държавните служители нямат право на втори трудов договор, на граждански, нямат право да развиват стопанска дейност и не получават никакви бонуси и ваучери, нямат право на КТД. Като ще я караме така, махаме едното и ограниченията и държавните служители стават като всички други граждани и спираме да ги гледаме. Това непременно ще му се припомни на министъра", заяви Димитър Манолов.

Той потвърди, че синдикатите имат готовност за протести след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров:

"Със сигурност и нашият е готов. Някои колегите са радикално настроени, другите са по-малко радикално настроени, но пак са настроени. Имахме среща онзи ден."

Манолов обясни, че в Директивата за заплатите има и за Колективното трудово договаряне (КТД).

"Рамката на КТД търпи страшно много критики, искаме в тази процедура да уредим и тези въпроси - на държавните служители им е забранено да сключват КТД, което едно ограничение пред тях. Аз имам малко радикален възглед, казвам - "дайте да отменим Закона за уреждане на Колективните трудови спорове и да ги уреждаме като в джунглата", обясни синдикалистът.

И коментира, че проблемът е, че "още не сме измислили формулата за МРЗ и СРЗ, нашето виждане е да не е по-малко от 55% от СРЗ".

Според него максималните осигурителни прагове са парадоксални, защото законът казва "работодателят осигурява работника на истинската работна заплата, но ние узаконихме измамите – можеш да лъжеш до толкова".

"Над 80% от осигурителните праговете са на нивото на текущата работна заплата. Колеги обърнаха внимание за особения управител на "Лукойл". Огромната част от българските граждани трябва да се осигуряват на целия доход, а на една част е позволено на част от дохода си и в тази група влизат депутатите. И това прави този разговор още по странен и еклектичен. Вече се разколебах във вярата си в демокрацията", призна Димитър Манолов.

И сподели, че всеки ден научават различни неща от финансовия министър:

"Нито сме се срещали, нито сме говорили, информираме се през вас - медиите. Не се случва рядко политиците по този начин да общуват с обществото – подхвърлят някои неща, слушат критиките и понякога се коригират."

Лидерът на КТ "Подкрепа" коментира и съкращенията с 10% в държавната администрация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Компот

    14 1 Отговор
    Безполезни структури са това синдикатите!

    14:44 31.05.2026

  • 2 Де да беше просто

    8 1 Отговор
    С праговете се ограничават богаташите да не искат после пенсия като три средни ако не и повече заплати. Тогава пенсионната система ще се скърши съвсем.

    14:48 31.05.2026

  • 3 Синдикатите

    1 2 Отговор
    намали "нишан" и медиите прихващат глупостите на тоя. "Нишан" не ти трябва, каквото и да е щом е на радкото е медено

    14:50 31.05.2026

  • 4 Дориана

    12 0 Отговор
    Димитър Манолов да спре да бъде говорител и изпълнител на Борисов и Пеевски. Да спре да подкукуросва учители и други организации , които на него му хрумват да стачкуват за по- високи заплати след като техните заплати са дори прекомерно вдигнати на фона на дълговата спирала в която ни вкараха коалиция Магнитски.

    14:56 31.05.2026

  • 5 безпартиен

    2 0 Отговор
    Синдикатите могат да съществуват само там където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджет!От членския внос на служители този и други подобни на него живеят живот като при комунизма -на всеки според потребностите!А потребностите им не са малки! Каква ли е ЗАПЛАТАТА на този и колко души получават заплати от профсъюзите?Тайна ли е?

    15:22 31.05.2026

  • 6 Дора

    1 0 Отговор
    Вън пенсионерите от държавната администрация. И, пенсия и заплата. Не са незаменими, да бъдат заменени с млади хора.

    Коментиран от #8

    15:28 31.05.2026

  • 7 Дика

    1 0 Отговор
    Тоя омотник ще осигури ли дължимата пенсия на човек който се осигурява на релния си доход ако няма макс. осигурителен доход? Или тогава ще се озърта като плъшок и ще вика че в НОИ няма пари за такива пенсии.

    15:31 31.05.2026

  • 8 Старите

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дора":

    са били млади, а младите ще остареят. Трябва да няма таван нито на осигуровките нито на пенсиите.

    15:31 31.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АЗ ПРЕДЛАГАМ КАТО ВЛЕЗЕ НЯКОЙ ОБЩИНАР ИЛИ МИНИСТЪР В ЗАТВОРА
    ПЕНСИЯТА МУ ДА СЕ ПРЕВЕЖДА ДИРЕКТНО ВЪВ ФОНДА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ МУ :)
    .....
    В ЗАТВОРА ВСИЧКО МУ Е ОСИГУРЕНО - КРЕВАТ, ТОПЛА ХРАНА, БАНЯ

    15:35 31.05.2026

  • 10 И ДВАТА ПРОФСЪЮЗА СА НА ТИКВАТА

    2 1 Отговор
    Държи ги на каишка

    15:43 31.05.2026

  • 11 Честито

    1 0 Отговор
    Ако се беше приел бюджета миналата година с 2% увеличение на здравните вноски и с 5% данък дивидент сега нямаше да се със свръх дефицит. Това са милиарди, които шега да бъдат взети от бизнеса, а не от хората. Сега Радев мрънка, че дефицита ще е много голям и може да има санкции от ЕК.

    Коментиран от #14

    15:54 31.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Псведо

    1 0 Отговор
    Синдикатите направиха много, много за обедняването на трудовият човек у нас.
    Когато на работникът му писне и се вдигне сам ефективно, тогава изведнъж се сещат, че синдикатите съществували. Сещам се последно за енергетиците.
    Та за какво ми е тоя и оня, които не отстояват интересите ми постоянно, а само когато опре до кокал, за да се пазарят с властта?
    Синдикат може да има, но по сектор от икономиката, където хората са взаимно свързани и имат общ интерес от развитието на сектора и тясната държавна политика свързано с него. Тия какви са? Действат, като широкоспектърни антибиотици, всичко знаят, всичко могат.
    Хайде по-кротко, политикани.

    15:55 31.05.2026

  • 14 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Честито":

    Олигархията зад Радев натиска да не се взимат пари от техните бизнеси. Затова бяха протестите миналата година.

    15:56 31.05.2026

