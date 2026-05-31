Димитър Манолов: Максималните осигурителни прагове са парадоксални

Синдикатите още нямат нишан от финансовия министър за обсъждане на бюджета, каза в интервю пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Ще свикат НСТС, ще ни предложат 3 пръста хартия, която трябва да сме прочели. За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава", обясни той.

В "Неделя 150" синдикалистът коментира действията на управляващите за бюджет 2026 г., свръхпроцедурата, която ЕК може да наложи на България заради дефицита, заплатите и готовността на синдикатите за протести.

"Държавните служители отдавна си плащат осигуровките, а вносител е държавата. Започва по-големият разговор - държавните служители нямат право на втори трудов договор, на граждански, нямат право да развиват стопанска дейност и не получават никакви бонуси и ваучери, нямат право на КТД. Като ще я караме така, махаме едното и ограниченията и държавните служители стават като всички други граждани и спираме да ги гледаме. Това непременно ще му се припомни на министъра", заяви Димитър Манолов.

Той потвърди, че синдикатите имат готовност за протести след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров:

"Със сигурност и нашият е готов. Някои колегите са радикално настроени, другите са по-малко радикално настроени, но пак са настроени. Имахме среща онзи ден."

Манолов обясни, че в Директивата за заплатите има и за Колективното трудово договаряне (КТД).

"Рамката на КТД търпи страшно много критики, искаме в тази процедура да уредим и тези въпроси - на държавните служители им е забранено да сключват КТД, което едно ограничение пред тях. Аз имам малко радикален възглед, казвам - "дайте да отменим Закона за уреждане на Колективните трудови спорове и да ги уреждаме като в джунглата", обясни синдикалистът.

И коментира, че проблемът е, че "още не сме измислили формулата за МРЗ и СРЗ, нашето виждане е да не е по-малко от 55% от СРЗ".

Според него максималните осигурителни прагове са парадоксални, защото законът казва "работодателят осигурява работника на истинската работна заплата, но ние узаконихме измамите – можеш да лъжеш до толкова".

"Над 80% от осигурителните праговете са на нивото на текущата работна заплата. Колеги обърнаха внимание за особения управител на "Лукойл". Огромната част от българските граждани трябва да се осигуряват на целия доход, а на една част е позволено на част от дохода си и в тази група влизат депутатите. И това прави този разговор още по странен и еклектичен. Вече се разколебах във вярата си в демокрацията", призна Димитър Манолов.

И сподели, че всеки ден научават различни неща от финансовия министър:

"Нито сме се срещали, нито сме говорили, информираме се през вас - медиите. Не се случва рядко политиците по този начин да общуват с обществото – подхвърлят някои неща, слушат критиките и понякога се коригират."

Лидерът на КТ "Подкрепа" коментира и съкращенията с 10% в държавната администрация.