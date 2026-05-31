Чехия е много вероятно да не изпълни целта на НАТО за отделяните средства за отбрана

Чехия няма да изпълни "по всяка вероятност" тази година целта на НАТО да отделя по 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, каза премиерът Андрей Бабиш в публикувано днес интервю, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"Ще направим всичко възможно" да спазим обещанието, посочи той пред "Файненшъл таймс", но добави, че правителството му се бори с недостиг на средства в бюджета заради прекалени харчове на проевропейския си предшественик.

Чешкият президент Петър Павел е в конфликт с популисткото правителство на Бабиш заради намерението му да намали парите за отбрана в бюджета за тази година. Независимо че подписа закона, Павел предупреди през март, че средствата за армията не отговарят на нивото на съвременните заплахи и ангажиментите за инвестиции в отбрана по линия на НАТО.

Пред изданието Бабиш отбеляза, че Прага не се отказва от поетото задължение да изпълни новата цел на алианса до 2035 г. да отделя 3,5% за отбрана, но добави, че съюзниците от пакта трябва да се съсредоточат повече върху повишаването на военните способности, а не върху цели за разходи, които лесно могат да бъдат манипулирани.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че САЩ възнамеряват да уведомят алианса, че ще намалят набора от американски военни способности, които ще са налични в подкрепа на европейските страни от пакта в случай на криза.

Президентът Доналд Тръмп отдавна настоява пред съюзниците от НАТО да харчат повече за отбрана, цел, която придоби още по-голяма значимост след руската инвазия в Украйна преди четири години.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет каза вчера пред свои колеги в рамките на азиатски форум по сигурността, че "времената, когато САЩ субсидираха отбраната на богати държави приключиха. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати".