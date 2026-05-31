Чехия е много вероятно да не изпълни целта на НАТО за отделяните средства за отбрана

31 Май, 2026 12:40 663 10

Чешкият президент Петър Павел е в конфликт с популисткото правителство на Бабиш заради намерението му да намали парите за отбрана в бюджета за тази година

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Чехия няма да изпълни "по всяка вероятност" тази година целта на НАТО да отделя по 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, каза премиерът Андрей Бабиш в публикувано днес интервю, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"Ще направим всичко възможно" да спазим обещанието, посочи той пред "Файненшъл таймс", но добави, че правителството му се бори с недостиг на средства в бюджета заради прекалени харчове на проевропейския си предшественик.

Чешкият президент Петър Павел е в конфликт с популисткото правителство на Бабиш заради намерението му да намали парите за отбрана в бюджета за тази година. Независимо че подписа закона, Павел предупреди през март, че средствата за армията не отговарят на нивото на съвременните заплахи и ангажиментите за инвестиции в отбрана по линия на НАТО.

Пред изданието Бабиш отбеляза, че Прага не се отказва от поетото задължение да изпълни новата цел на алианса до 2035 г. да отделя 3,5% за отбрана, но добави, че съюзниците от пакта трябва да се съсредоточат повече върху повишаването на военните способности, а не върху цели за разходи, които лесно могат да бъдат манипулирани.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че САЩ възнамеряват да уведомят алианса, че ще намалят набора от американски военни способности, които ще са налични в подкрепа на европейските страни от пакта в случай на криза.

Президентът Доналд Тръмп отдавна настоява пред съюзниците от НАТО да харчат повече за отбрана, цел, която придоби още по-голяма значимост след руската инвазия в Украйна преди четири години.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет каза вчера пред свои колеги в рамките на азиатски форум по сигурността, че "времената, когато САЩ субсидираха отбраната на богати държави приключиха. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    13 5 Отговор
    4ехите не са фактор .За НАТО е жизнено важно България да отдели средствата.ЩОто укритие свършиха.А на запад обичат домашна едромляна лютеница

    12:50 31.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мамник

    10 1 Отговор
    Ми Факти не очаквайте да ви допусна рекламите! Защо изтрихте моментално коментар 2 ? Немаше нещо обидно или подобно а това е истинта! А вие май не я обичате много!!!

    Коментиран от #4, #9

    12:56 31.05.2026

  • 4 Факти

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "мамник":

    Никаква свобода на словото

    12:58 31.05.2026

  • 5 С военен п. мин. нечело

    6 1 Отговор
    Ганьо веднага изпълнява и сега е със свръхдефицит и под управление на немските банкери. Няма да видим управник без униформа, но с интелект под фуражки акъл не виреел.

    13:05 31.05.2026

  • 6 Хи хи

    7 3 Отговор
    Петър ли е , Павел ли е, да нарамва мешката и бегом на фронта да ни пази от Путин !!

    13:06 31.05.2026

  • 7 Бунтар-освободител на България

    1 5 Отговор
    Във факти е пълна с копейки. Ще си платят

    13:16 31.05.2026

  • 8 Чехите

    4 0 Отговор
    Са Тарикати !!!
    Ще прецакат урсулите и каите !!!
    ...............
    Не напразно ги наричат иврейте на европата

    13:21 31.05.2026

  • 9 Сложи си

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "мамник":

    aд бл0кеp...... раб0ти безупречн0

    13:24 31.05.2026

  • 10 Муньо Бо(га)таша

    2 1 Отговор
    Няма проблем, ще дам още 6 000 000 000 € от тукашните туземци да покрия дела на чешктие тарикати!

    13:35 31.05.2026

