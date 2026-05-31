Кремъл: Ударът с дрон в Галац беше русофобска атака

Кремъл използва руския удар с дрон срещу румънския град Галац, за да създаде условия, които да оневинят Русия от отговорност за евентуални случайно нанесени удари с руски дронове срещу Молдова или за евентуална атака под фалшив флаг срещу Молдова в бъдеще.
Руски дрон "Геран-2" удари жилищен комплекс в Галац, а Кремъл отрече, че това е бил руски дрон.
Путин изглежда вече приема риска от нанасяне на жертви сред цивилното население в държавите от НАТО.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Руското посолство в Молдова заяви на 29 май, че молдовските власти и техните западни партньори може би подготвят "инсценировка", подобна на тази от Галац.
Посолството заяви, че "инсценировката" ще има за цел да обвини Русия и да провокира ескалация в молдово-руските отношения.
Румънските и молдовските власти са обединени в русофобските си възгледи и използват "еднакви сценарии", смятат в Москва.
Твърденията на руското посолство поставят условия, които да освободят Русия от всякаква отговорност в случай, че руски дрон случайно удари Молдова в бъдеще.
Твърденията на посолството може би имат за цел да поставят условия, които да оправдаят бъдеща атака под фалшив флаг срещу Молдова с руски дрон.
ISW продължава да оценява, че все по-честите нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО сочат, че руският президент Владимир Путин е възприел безразсъдна политика, която приема риска от навлизане на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и Молдова като приемлива последица от руските удари срещу Украйна.
НАТО може да се наложи да обмисли договарянето на евентуални споразумения за противовъздушна отбрана с Украйна и Молдова като мярка за самоотбрана срещу руски удари с дронове срещу държави от НАТО, независимо дали навлизанията на руски дронове са случайни или умишлени.
Руският президент Владимир Путин продължава да отправя твърдения за успехите на Москва на бойното поле, които не отговарят на реалността, с цел да принуди Украйна да се подчини на неговите изисквания.
Руските власти продължават опитите си да намерят нови начини за ограничаване на засилващите се удари на Украйна срещу цели дълбоко в руския тил, като налагат на областните власти да създадат нова държавна структура за координиране на дейностите по противовъздушната отбрана, което може да включва надзор върху създаването на нови противовъздушни подразделения.
В нощта на 29 срещу 30 май украинските сили нанесоха удари по руски военни обекти, включително ракетна система "Искандер", в Ростовска област.
Украинската кампания за нанасяне на удари срещу руските линии за снабдяване в окупираната част на Украйна включва и дистанционно миниране в дълбочина.
Украинските сили наскоро напреднаха в посока Константиновка.
През нощта руските сили изстреляха една балистична ракета, пет крилати ракети и 290 дрона към Украйна.
