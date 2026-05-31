Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл: Ударът с дрон в Галац беше русофобска атака
  Тема: Украйна

Кремъл: Ударът с дрон в Галац беше русофобска атака

31 Май, 2026 14:16 1 476 37

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • нато-
  • румъния-
  • галац

Путин изглежда вече приема риска от нанасяне на жертви сред цивилното население в държавите от НАТО

Кремъл: Ударът с дрон в Галац беше русофобска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл използва руския удар с дрон срещу румънския град Галац, за да създаде условия, които да оневинят Русия от отговорност за евентуални случайно нанесени удари с руски дронове срещу Молдова или за евентуална атака под фалшив флаг срещу Молдова в бъдеще.

Руски дрон "Геран-2" удари жилищен комплекс в Галац, а Кремъл отрече, че това е бил руски дрон.

Путин изглежда вече приема риска от нанасяне на жертви сред цивилното население в държавите от НАТО.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Руското посолство в Молдова заяви на 29 май, че молдовските власти и техните западни партньори може би подготвят "инсценировка", подобна на тази от Галац.

Посолството заяви, че "инсценировката" ще има за цел да обвини Русия и да провокира ескалация в молдово-руските отношения.

Румънските и молдовските власти са обединени в русофобските си възгледи и използват "еднакви сценарии", смятат в Москва.

Посолството заяви, че "инсценировката" ще има за цел да обвини Русия и да провокира ескалация в молдово-руските отношения.

Твърденията на руското посолство поставят условия, които да освободят Русия от всякаква отговорност в случай, че руски дрон случайно удари Молдова в бъдеще.

Твърденията на посолството може би имат за цел да поставят условия, които да оправдаят бъдеща атака под фалшив флаг срещу Молдова с руски дрон.

ISW продължава да оценява, че все по-честите нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО сочат, че руският президент Владимир Путин е възприел безразсъдна политика, която приема риска от навлизане на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и Молдова като приемлива последица от руските удари срещу Украйна.

Путин изглежда вече приема риска от нанасяне на жертви сред цивилното население в държавите от НАТО като приемлива последица от руската кампания от удари.

НАТО може да се наложи да обмисли договарянето на евентуални споразумения за противовъздушна отбрана с Украйна и Молдова като мярка за самоотбрана срещу руски удари с дронове срещу държави от НАТО, независимо дали навлизанията на руски дронове са случайни или умишлени.

Руският президент Владимир Путин продължава да отправя твърдения за успехите на Москва на бойното поле, които не отговарят на реалността, с цел да принуди Украйна да се подчини на неговите изисквания.

Руските власти продължават опитите си да намерят нови начини за ограничаване на засилващите се удари на Украйна срещу цели дълбоко в руския тил, като налагат на областните власти да създадат нова държавна структура за координиране на дейностите по противовъздушната отбрана, което може да включва надзор върху създаването на нови противовъздушни подразделения.

В нощта на 29 срещу 30 май украинските сили нанесоха удари по руски военни обекти, включително ракетна система "Искандер", в Ростовска област.

Украинската кампания за нанасяне на удари срещу руските линии за снабдяване в окупираната част на Украйна включва и дистанционно миниране в дълбочина.

Украинските сили наскоро напреднаха в посока Константиновка.

През нощта руските сили изстреляха една балистична ракета, пет крилати ракети и 290 дрона към Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма По Подли

    11 27 Отговор
    От Руските Терористи.

    14:19 31.05.2026

  • 2 Селянин

    10 16 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #8, #26, #27

    14:20 31.05.2026

  • 3 Мишел

    12 20 Отговор
    Докато поредно руско пристанище и петролна база още горят, нова руска рафинерия беше поразена снощи. След успешна атака с дронове е ударена Саратовската рафинерния на Роснефт.

    Коментиран от #35

    14:21 31.05.2026

  • 4 Цеко Бомбардировача

    7 12 Отговор
    Пиздоглазия педофил ... УЙДЕ!
    Хехехехехехе
    Кво... НАТО,..една Украйна ман дръса сите 22 ядрени Републики и РЕДОВНАТА Армия Жълтури на С.Корея...накуп!!

    14:22 31.05.2026

  • 5 Хм...

    12 11 Отговор
    Добре де, кандисах!
    Дрона в Румъния е руски, тия в прибалтика също, ракетите в Полша и те. Изобщо, Русия нападна нато, съгласих се.
    И ся кво, член пети? Или пак ще е Том Пети енд дъ хартбрейкърс?

    14:23 31.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сатаНАТО

    22 7 Отговор
    Путин нападнал вероломно НАТО...с един дрон! Няма такъв смях.

    14:26 31.05.2026

  • 8 У...Туй нЯщо

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Додека цаливаше КУ РАна рамАзан?!?
    Хихихихихи

    14:26 31.05.2026

  • 9 ...

    11 17 Отговор
    Руснаците наистина са дълбоко комплексиран, страхлив и индоктриниран народ, без никакво самочувствие, без чувство за свобода и достойнство. Роби в собствената си държава.

    Коментиран от #12, #18

    14:29 31.05.2026

  • 10 хаха

    7 3 Отговор
    "КазанФорум 2025: Нова ера на ислямско-руско партньорство в постзападния свят"

    Въшлясалите писслямистчета пак са се разпискали. ХАХАХА

    14:30 31.05.2026

  • 11 Факти кога ще напишете истината?

    9 11 Отговор
    В общежитието в Старобилск никакви деца не е имало с ръководители на дронове от подразделение Рубикон!

    Коментиран от #17, #20

    14:35 31.05.2026

  • 12 Моряка

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    А ти кога си виждал руснаци на живо?

    Коментиран от #16

    14:36 31.05.2026

  • 13 Няма край руският страх!

    7 8 Отговор
    Няма.

    14:36 31.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лъжливите руZнаци

    7 5 Отговор
    Пуся на 21.2 твърдо каза няма да нападат Украйна.......

    14:39 31.05.2026

  • 16 Той,не знам,на аз съм виждал.

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Моряка":

    И руснаци и рускини.Един нормален не срещнах.

    14:40 31.05.2026

  • 17 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Факти кога ще напишете истината?":

    Там не е имало деца а обучаеми за руската армия

    Коментиран от #21

    14:40 31.05.2026

  • 18 Лекуват ги

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    Със Водка и Одеколон.

    След обилна почерпка
    Руснакът става Безсмъртен.

    14:40 31.05.2026

  • 19 Стоян

    8 7 Отговор
    Грешката на Европа е, че санкциите са супер малки. Трябваше всички посолства да се затворят и никакви визи на властелините на блатата, да си стоят в рая.

    Коментиран от #25

    14:41 31.05.2026

  • 20 Смешник

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Факти кога ще напишете истината?":

    А тия некролози нарисувани ли бяха

    Коментиран от #29

    14:42 31.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 аааа

    5 8 Отговор
    Кого се опитва да излъже този мерзавец, дето още за крайцера Москва не е признал, само за да не плаща обезщетение на майките на екипажа?

    14:44 31.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДА Малки са

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Стоян":

    Затова И съпругата
    На ПЕСКОВ

    ТАТЯНА НАВКА е подала
    Молба да бъдат премахнати
    САНКЦИИТЕ СРЕЩУ НЕЯ

    ОТ ЕС .

    ТАТЯНА ПЕСКОВА

    ПАК ИСКА ДА ОБИКАЛЯ
    В ОМРАЗНИЯ ПРОПАДНАЛ
    ЗАПАД .
    Вместо да си стои
    В Любимия
    РУЗЗКИЙ МИР.

    14:48 31.05.2026

  • 26 Боже, боже!

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    МНОГО СТЕ ПРАВ! БРАВО НА РУСКИЯ ДУХ, НА РУСКАТА САМООТВЕРЖЕНА БОРБА ЗА ДОСТОЙНСТВО, СВОБОДА, НЕЗАВИСИМОСТ ПРОТИВ ФАШАГИТЕ АГРЕСОРИ!!!

    14:49 31.05.2026

  • 27 Затова ли

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    На Велик ден
    Путин
    Беше поканил
    Доказан Педофил
    В Църквата
    Да му бъде Гост

    Защото обича Семейните Ценности.

    А пък и неговите наклонности
    Към малки Момченца
    Са много Православни .
    Знаем.

    14:52 31.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Не не са нарисувани но не са на убитите от училището за оператори на дронове за руЗката армия

    15:03 31.05.2026

  • 30 Пу.тле.рис.тан

    5 5 Отговор
    Целия нормален свят са русофоби и мразещи пиян.ата оку.паторска папл.ач . С изключение на 3-4 извратени диктат.ори всичко живо не може да го диша Нис.костеб.леното .

    15:06 31.05.2026

  • 31 Вече ме е яд

    5 1 Отговор
    да отворя коментарите!Едни исъщи платени подлоги пишат про сто тии срещу Русия!Дано ви приседнат укроцентовете в гърлата,продажници безбожни!Слава на Русия,вечна слава на нашите Освободители! От истинските Българи!!!

    15:11 31.05.2026

  • 32 Тома

    4 1 Отговор
    Тези от ISW са под шлифера на Виктория Нолан хранила с корабии майдана на укронацистите в Киев.

    15:19 31.05.2026

  • 33 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    15:33 31.05.2026

  • 34 Мишел

    5 1 Отговор
    Русия няма причини да предизвиква военна реакция на НатО с дребни удари , докато Украйна прави всичко, за да вкара НатО във войната.
    Когато Русия реши да спре участието на НатО с доставяне и управление на оръжие, предадено на Украйна, с разузнавателни данни от НатО , с диверсионни групи, тя ще го направи с оръжия, за които НатО няма защита.

    15:34 31.05.2026

  • 35 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    псевдомишеле, всеки опит за украински удар срещу руски НПЗ тук се обявява като унищожено НПЗ. Всяко от големите НПЗ на Русия е разположено на огромна площ, често над 100 кв.км. и единичен дори успешен удар не може да спре на производството за повече от работна смяна до ден-два.

    15:46 31.05.2026

  • 36 Румънчо

    3 0 Отговор
    Егати и чудесата, румънските военни Не твърдят, че дрона е руски, но коментиращи статията са истински наследници на Нострадамус.... Или по-скоро грантоеди.....

    15:57 31.05.2026

  • 37 Историк

    1 2 Отговор
    Империята на злото е и империя на лъжите,войната и смъртта. Промитите мозъци у нас обаче вярват на лъжите, защото имат една гънка в мозъка, свързана с Кремъл и не вярват дори и на всички злини,които са причинили на България, въпреки,че са факт. Те са опасни за държавата, защото са национални предатели, но ги е страх до заминат за Москва при терориста и лаят от тука. Никой от тези путинолизци обаче няма да отговорят на въпроса кога някога Украйна е направила нещо лошо на България. Истината е, че смелите и свободолюбиви украинци заедно със Зеленски се борят за независимостта си от Путин, а те обичат военнопрестъпника и тровят въздуха тук.

    16:00 31.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания