Коста Стоянов: Скандалът с "незаконния град" край Варна тепърва ще се разраства и ще излизат факти

Международна организира престъпна група вижда народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов в скандала за незаконното строителство в Баба Алино край Варна. Това каза той в интервю пред БНР.
"Скандалът тепърва ще се разраства и тепърва ще излизат факти, данни и обстоятелства за замесени лица. И докато не приключи с това, което е разпоредено в закона, ние няма да оставим така нещата", обеща той в "Неделя 150".
Коста Стоянов е строителен инженер и е първият, подал сигнал до институциите за незаконното строителство в Баба Алино още през септември 2025 г.
В "Неделя 150" той разказа подробно и хронологично всички действия на действащата, според него престъпна, схема на украинската фирма, построила луксозния квартал.
За нередностите още през 2025 г. от "Възраждане" сигнализират институциите – ДАНС, КПК за случващото се на територията на община Варна, но до ден днешен нямат отговор. Само борени днес след сигнала получават от ДАНС писмо, че в прокуратурата е образувана преписка.
Коста Стоянов е категоричен, че трябва да стане ясно и да се разбере повече за доклада на ДАНС, защото Агенцията първоначално издава заповед за екстрадицията на Олег Невзоров през 2025 г. и 10 дни по-късно тази заповед е била отменена.
"Веднага след като се запознах с материалите по преписката, преценихме че това е много сериозна измамна схема, свързана с тази украинска групировка. През септември 2025 г. подадохме сигнал до главният прокурор, ДАНС и КПК, която действаше тогава, и копие до КПКОНПИ в НС. До ден днешен нямаме отговор на нито една от институциите по сигналите, свързани с незаконните действия на тази групировка. Единствено получихме писмо от ДАНС, че е образувана преписка в прокуратурата. Преди 3 – 4 дни разбрахме, че ДАНС е изпратила доклад до 51-вото НС, месец след нашия сигнал. Но ДАНС може би нарочно не са адресирали този сигнал до народните представители, подали сигнали и е адресирано само до Председателя НС? Към ден днешен никой не знае съдържанието на този доклад. Надявам се, когато комисиите заработят, това да е първата стъпка на първото заседание на Комисията. Когато Златанов председателстваше тази комисия, изискваше изслушване на председателя на ДАНС по тази тема,, но работата беше бламирана управляващите не идваха на заседание – ГЕРБ и ДПС, не са искали излезе истината за Олег Невзоров, всички данни водят до тези изводи", коментира Коста Стоянов.
Той хронологично обясни кога, как и с какви документи се е извършвало строителството. Сагата в Баба Алино е започнала през 2001 г. по време на правителството на Тройната коалиция, когато чрез заменки, физически лица стават собственици на горски фонд, а след това продават на юридически лица.
"Наистина всички неща са започнали по времето на кмета Портних, но са продължили в по-големи мащаби при управлението на кмета на ПП-ДБ Благомир Коцев", категоричен е Коста Стоянов.
И допълни: "Не вярвам да са фалшиви тези удостоверения за търпимост, имам копия и не виждам фалшификация. Говорим за колко хора и институции са въвлечени в тази измамна схема, говорим за нотариусите, изповядвали сделките, те не са ли извършвали проверки ли, адвокатите , Службата по вписванията, архитекти, издали удостоверения за търпимост, геодезистите, направили снимките на сградите, за да бъдат вписани в кадастъра. Говорим за служители на кадастъра, издали тези скици и говорим за общински служители, издали удостоверение за данъчна оценка. Един имот не може да бъде продаден без данъчна оценка."
2 А дали
кога ще ни премахнат визите за САЩ?
Чакайте ги да се окажат такива патдпъдаци
3 Ти до сега
4 Доде
5 Цвете
Коментиран от #26
6 Цвете
7 Ура,,Ура
Коментиран от #47
8 Партия "Максуда"
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За заменките
Същата трагедия е и с общински терени ! Краде се яко ! Не му завиждам на Радев !
Скоро време всички тия змии ако ги разрови ще засъскат срещу него ! Дано той и министър Щишков се заемат ! На онова човече в министерство на земеделие вяра никакво ! Той е една от грешките - политически номад и ....... сетете се !
11 Киро тъпото,
12 хихи
13 az СВО Победа 81
Накратко:
1. Киев краде пари от помощите, публичен факт.
2. Откраднатите пари се инвестират на различни места по света, в т.ч. и у нас.
3. Под покровителството на Олесята "Корпорация Куб" "работи" у нас.
4. Пробили са във Варна и не само там. Всичко започва при Портних, но основната дейност е свършена при "невинният" Благо.
5. ДАНС гони "инвеститора", като заплаха, защото е свързан с пране на огромни количества пари, вероятно има и друго /най-вероятно с трафик на оръжие/.
6. След 10 дни, мощно лобиране и натиск отвън върху МС /защото ДАНС е на пряко подчинение на мин. председателя, а тогава той е Желязков/ и личната намеса на Олесята, МС нарежда на ДАНС да отмени заповедта за екстрадиция и схемата продължава да работи с пълна сила.
7. Схемата е благоприятствана от създадената политическа ситуация в Европа - на тотална, безгранична и безкритична подкрепа на Европа за Киев във войната срещу РФ.
8. Няма невинни, всеки по веригата е получавал своето...
14 МЕНТАТА САМО С 3 ИМОТА
15 БЕЗ ШИШИ И ТИКВУН НЕ СТАВАШЕ
16 Дзак
17 Браво
18 Фактология
19 Иван Николаевич портньх
20 Дориана
21 Фактолог
Украинските боклуци изнасят подареното им от нас оръжие за милиарди за Судан, Мали, Буркина Фасо, кюрдите в Ирак и Сирия, Либия, Сомаленд, Джибути, пращат там и инструктори да обучават терористите и после връщат милионните комисионни под формата на апартаменти и комплекси като този във Варна за нашите отрепки замесени в схемата, а те пък им осигуряват безпрепятствено държавните разрешения.
Тежки военнотранспортни самолети като 747 на частни авиокомпании като Калита Еър редовно летят от България за Джибути и не само, виждат се на флайтрадар!
Перфектна и тежка престъпна и терористична схема!
Вероятно откраднати американски и европейски милиарди също се перат през държавата управлявана от евроатлантическата мафия, наречена България и затова строителството тук е повсеместно и в огромни мащаби.
Тая работа е много дебела и ще стане европейски и световен проблем. Нашите мишки ще гният и по чужди затвори, защото много държави са засегнати! Очаквам и много "самоубийства".
Замесени са всички от сглобката на шайката и шарлатаните без изключение, както и доста от райха на Урсула.
22 Радев
23 Тома
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВАРНА ВЕЧЕ Е ВЗРИВЕНА :)
25 Пламен
На всички ни е ясно, че тук ще е така.
Коментиран от #30
27 Ти да видиш
Подкарали са ги яко , но ще му трябват много хора, защото кандидат затворниците и боклуците за разчистване са на много дълга опашка. Сега от Варна ще се разплете един много дълъг чорап и той няма да зелен, а син, с червени и розови райета.
А са подготвени и други подобни. Съдейки по паниката сред мафията и спешния ПР на някой хора играта е загрубяла много.
Коментиран от #41
28 Бъдете сигурни
29 Спинкали са
До коментар #1 от "Васил":И още спят
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Пламен":В ЕЛЕНИТЕ ПАК ОНЯ ДЕН ВЛЕЗЕ ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ШИШКОВ
......
ХОТЕЛИТЕ ТАМ ВЕТКО И МАРИНЕЛА АРАБАДЖИЕВИ СА ГИ ПРЕХВЪРЛИЛИ НА ОФШШОРКИ И БУШОНИ - ЗА ТОВА ТРЯБВА СЪДЕЙСТВИЕ И ОТ ЕВРОПОЛ
Коментиран от #32
31 анонимен
32 Пламен
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Когато Рундьо имаше ,,служебни" защо не пипаха там?
33 Кво
34 Фори
35 Пламен
На около 300метра също се строи нещо огромно и много съмнително. Интересното е ,че там работят офанзивно в почивните дни, а пред другото време не си дават зор.
Сещайте се за какво става дума.
36 гошо
37 Kaлпазанин
38 АЙДЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
Коментиран от #44
39 КМЕТА Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ОСИГУРИ
40 АРЕ СТИГА БЕ!
43 ГРАЖДАНИ НА ГРАД СТАЛИН
44 анонимен
До коментар #38 от "АЙДЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!":Нищо няма да плаща държавата. Обещетения по ЗОДОВ се търсят за НЕЗАКОННИ действия на държавата и общините. Събарянето на незаконни сгради не е сред тях.
Коментиран от #48
45 ПЕЧЕЛИМ ВСИЧКИ
46 104 НЕЗАКОННИ КЪЩИ?
47 ЕлМафиозо
До коментар #7 от "Ура,,Ура":БКБ на тим
48 ХА?..ХА!
До коментар #44 от "анонимен":Общината събаря…общинският биииджет на Варна се формира основно през държавния приятелю! Що се касае до делата, които ще бъдат загубени, финансирането също ще е през бюджета, защото собствениците нямат никакъв проблем да докажат, че с добросъвестни!
