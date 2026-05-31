Коста Стоянов: Скандалът с "незаконния град" край Варна тепърва ще се разраства и ще излизат факти

31 Май, 2026 14:33 1 443 48

  • коста стоянов-
  • скандал-
  • незаконен град-
  • варна-
  • факти

Сагата в Баба Алино е започнала през 2001 г. по време на правителството на Тройната коалиция, когато чрез заменки, физически лица стават собственици на горски фонд, а след това продават на юридически лица, коментира още депутатът от "Възраждане"

Коста Стоянов: Скандалът с "незаконния град" край Варна тепърва ще се разраства и ще излизат факти - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Международна организира престъпна група вижда народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов в скандала за незаконното строителство в Баба Алино край Варна. Това каза той в интервю пред БНР.

"Скандалът тепърва ще се разраства и тепърва ще излизат факти, данни и обстоятелства за замесени лица. И докато не приключи с това, което е разпоредено в закона, ние няма да оставим така нещата", обеща той в "Неделя 150".

Коста Стоянов е строителен инженер и е първият, подал сигнал до институциите за незаконното строителство в Баба Алино още през септември 2025 г.

В "Неделя 150" той разказа подробно и хронологично всички действия на действащата, според него престъпна, схема на украинската фирма, построила луксозния квартал.

За нередностите още през 2025 г. от "Възраждане" сигнализират институциите – ДАНС, КПК за случващото се на територията на община Варна, но до ден днешен нямат отговор. Само борени днес след сигнала получават от ДАНС писмо, че в прокуратурата е образувана преписка.

Коста Стоянов е категоричен, че трябва да стане ясно и да се разбере повече за доклада на ДАНС, защото Агенцията първоначално издава заповед за екстрадицията на Олег Невзоров през 2025 г. и 10 дни по-късно тази заповед е била отменена.

"Веднага след като се запознах с материалите по преписката, преценихме че това е много сериозна измамна схема, свързана с тази украинска групировка. През септември 2025 г. подадохме сигнал до главният прокурор, ДАНС и КПК, която действаше тогава, и копие до КПКОНПИ в НС. До ден днешен нямаме отговор на нито една от институциите по сигналите, свързани с незаконните действия на тази групировка. Единствено получихме писмо от ДАНС, че е образувана преписка в прокуратурата. Преди 3 – 4 дни разбрахме, че ДАНС е изпратила доклад до 51-вото НС, месец след нашия сигнал. Но ДАНС може би нарочно не са адресирали този сигнал до народните представители, подали сигнали и е адресирано само до Председателя НС? Към ден днешен никой не знае съдържанието на този доклад. Надявам се, когато комисиите заработят, това да е първата стъпка на първото заседание на Комисията. Когато Златанов председателстваше тази комисия, изискваше изслушване на председателя на ДАНС по тази тема,, но работата беше бламирана управляващите не идваха на заседание – ГЕРБ и ДПС, не са искали излезе истината за Олег Невзоров, всички данни водят до тези изводи", коментира Коста Стоянов.

Той хронологично обясни кога, как и с какви документи се е извършвало строителството. Сагата в Баба Алино е започнала през 2001 г. по време на правителството на Тройната коалиция, когато чрез заменки, физически лица стават собственици на горски фонд, а след това продават на юридически лица.

"Наистина всички неща са започнали по времето на кмета Портних, но са продължили в по-големи мащаби при управлението на кмета на ПП-ДБ Благомир Коцев", категоричен е Коста Стоянов.

И допълни: "Не вярвам да са фалшиви тези удостоверения за търпимост, имам копия и не виждам фалшификация. Говорим за колко хора и институции са въвлечени в тази измамна схема, говорим за нотариусите, изповядвали сделките, те не са ли извършвали проверки ли, адвокатите , Службата по вписванията, архитекти, издали удостоверения за търпимост, геодезистите, направили снимките на сградите, за да бъдат вписани в кадастъра. Говорим за служители на кадастъра, издали тези скици и говорим за общински служители, издали удостоверение за данъчна оценка. Един имот не може да бъде продаден без данъчна оценка."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    29 0 Отговор
    Къде са бил Данс и Нап докато са го строили?

    Коментиран от #29

    14:34 31.05.2026

  • 2 А дали

    9 3 Отговор
    А кога
    кога ще ни премахнат визите за САЩ?
    Чакайте ги да се окажат такива патдпъдаци

    14:37 31.05.2026

  • 3 Ти до сега

    15 6 Отговор
    къде беше ?

    14:38 31.05.2026

  • 4 Доде

    19 0 Отговор
    спа , градът стана държава !

    14:41 31.05.2026

  • 5 Цвете

    18 10 Отговор
    ЗАЩО ЗАБРАВЯТЕ ДА ЦИТИРАТЕ ГРУЗИНСКАТА МАФИЯ? ТОЗИ, КОЙТО СЕ ПРАВИ НА УКРАИНЕЦ Е РУСКИ ГРАЖДАНИН. И МЕЖДУ ДРУГОТО Е БИЛ СЪДЕН В УКРАЙНА, ТОЧНО ПО СЪЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ. НЕ Е ЗЛЕ, ЧЕ ИМА НОВИ СГРАДИ, ПРОБЛЕМЪТ Е ЧЕ ВЗЕХА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ДОСТА НАГЛО.🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓🪆✈️

    Коментиран от #26

    14:42 31.05.2026

  • 7 Ура,,Ура

    25 2 Отговор
    Не ми е ясно как и кои банки са одобрявали закупуването и ипотекирането на имотите.

    Коментиран от #47

    14:46 31.05.2026

  • 8 Партия "Максуда"

    11 3 Отговор
    широко затворени очи ще овърти държавата в съдебни дела, които ще се водят в стил "дела и петилетки"

    14:46 31.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За заменките

    27 2 Отговор
    е абсолютно прав ! Тогава беше яма. Сечища в "Диарбекир" се заменяха за горски фонд по черноморието и ски курортите ! Тога даже един "министър" в МВНР с Трабант имаше лично такива заменки, които после останаха на бившата му жена ! Това ако има кой да рови бая народ ще извие на умряло !
    Същата трагедия е и с общински терени ! Краде се яко ! Не му завиждам на Радев !
    Скоро време всички тия змии ако ги разрови ще засъскат срещу него ! Дано той и министър Щишков се заемат ! На онова човече в министерство на земеделие вяра никакво ! Той е една от грешките - политически номад и ....... сетете се !

    14:47 31.05.2026

  • 11 Киро тъпото,

    18 3 Отговор
    каза, че ще се строят специални селища за украинците, още в началото на войната, когато започнаха да пристигат на талази. Има и други подобни селища. Може и да са напълно узаконени вече. Защо всички се правят на ударени, включително и кметът на Варна. Вероятно сега е разбрал, кой е тайният свидетел и е тръгнал да разчиства сметки.

    14:48 31.05.2026

  • 12 хихи

    10 3 Отговор
    2001г няма никаква Тройна коалиция!!! Половината година праветелството на ОДС начело с Иван Костов и след това НДСВ

    14:48 31.05.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    13 3 Отговор
    Схемата вече стана ясна.

    Накратко:

    1. Киев краде пари от помощите, публичен факт.

    2. Откраднатите пари се инвестират на различни места по света, в т.ч. и у нас.

    3. Под покровителството на Олесята "Корпорация Куб" "работи" у нас.

    4. Пробили са във Варна и не само там. Всичко започва при Портних, но основната дейност е свършена при "невинният" Благо.

    5. ДАНС гони "инвеститора", като заплаха, защото е свързан с пране на огромни количества пари, вероятно има и друго /най-вероятно с трафик на оръжие/.

    6. След 10 дни, мощно лобиране и натиск отвън върху МС /защото ДАНС е на пряко подчинение на мин. председателя, а тогава той е Желязков/ и личната намеса на Олесята, МС нарежда на ДАНС да отмени заповедта за екстрадиция и схемата продължава да работи с пълна сила.

    7. Схемата е благоприятствана от създадената политическа ситуация в Европа - на тотална, безгранична и безкритична подкрепа на Европа за Киев във войната срещу РФ.

    8. Няма невинни, всеки по веригата е получавал своето...

    14:52 31.05.2026

  • 14 МЕНТАТА САМО С 3 ИМОТА

    8 0 Отговор
    За 2-3 милки € да го ожалиш

    14:53 31.05.2026

  • 15 БЕЗ ШИШИ И ТИКВУН НЕ СТАВАШЕ

    10 0 Отговор
    Нещичко Ето Ментата Данчо с 3 имотчета

    14:54 31.05.2026

  • 16 Дзак

    3 1 Отговор
    В Балкана се изваля и изсъхна. Доволни сме на това, което имаме.

    14:56 31.05.2026

  • 17 Браво

    3 4 Отговор
    Добре че сте вие. Всички други слепи и глухи.

    14:57 31.05.2026

  • 18 Фактология

    5 0 Отговор
    Такъв топоним Али баба, Шехерезада,голямата и малка баба няма,местността се казва "светеца"

    14:57 31.05.2026

  • 19 Иван Николаевич портньх

    7 4 Отговор
    Заповед за екстрадиция е имал и другия собственик ,наблюдаващия му офицер от КГБ Йони Читадзе,но за него е забранено да се говори в руската колония бг

    15:02 31.05.2026

  • 20 Дориана

    8 1 Отговор
    Трябва да се разследва и дали има замесени банкови служители в престъпната корупционна схема след като са отпускали кредити на клиенти с фалшиви документи. Най- малкото не са били проверени може би умишлено.

    15:04 31.05.2026

  • 21 Фактолог

    7 1 Отговор
    Евроатлантическа България управлявана досега от мафията на Герб, ДПС, ПП, ДБ , БСП и ИТН е центърът на европейската корупция, свърталището на отпадъците.
    Украинските боклуци изнасят подареното им от нас оръжие за милиарди за Судан, Мали, Буркина Фасо, кюрдите в Ирак и Сирия, Либия, Сомаленд, Джибути, пращат там и инструктори да обучават терористите и после връщат милионните комисионни под формата на апартаменти и комплекси като този във Варна за нашите отрепки замесени в схемата, а те пък им осигуряват безпрепятствено държавните разрешения.
    Тежки военнотранспортни самолети като 747 на частни авиокомпании като Калита Еър редовно летят от България за Джибути и не само, виждат се на флайтрадар!

    Перфектна и тежка престъпна и терористична схема!

    Вероятно откраднати американски и европейски милиарди също се перат през държавата управлявана от евроатлантическата мафия, наречена България и затова строителството тук е повсеместно и в огромни мащаби.

    Тая работа е много дебела и ще стане европейски и световен проблем. Нашите мишки ще гният и по чужди затвори, защото много държави са засегнати! Очаквам и много "самоубийства".

    Замесени са всички от сглобката на шайката и шарлатаните без изключение, както и доста от райха на Урсула.

    15:08 31.05.2026

  • 22 Радев

    4 3 Отговор
    Къде беше и някой комунисти да не се оправдават през последните 10 год Радев има пет или шест служебни кабинети.

    15:12 31.05.2026

  • 23 Тома

    8 1 Отговор
    Време е боко тиквата да каже срещу колко е върнал украинския мошенник

    15:14 31.05.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АЗ СМЯТАМ ДА ВЗРИВЯ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    ....
    ВАРНА ВЕЧЕ Е ВЗРИВЕНА :)

    15:14 31.05.2026

  • 25 Пламен

    6 0 Отговор
    Абе кво стана с ,,Елените" ? Там и смъртни случаи имаше., но незаконните сгради си стоят и никой не ги бута.
    На всички ни е ясно, че тук ще е така.

    Коментиран от #30

    15:14 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Не знам Радев откъде ще намери толкова прокурори, полиция и съдии, които да поемат лавината от работа, която се задава по разчистването на евроатлантическата мутренска мафия завладяла България.
    Подкарали са ги яко , но ще му трябват много хора, защото кандидат затворниците и боклуците за разчистване са на много дълга опашка. Сега от Варна ще се разплете един много дълъг чорап и той няма да зелен, а син, с червени и розови райета.
    А са подготвени и други подобни. Съдейки по паниката сред мафията и спешния ПР на някой хора играта е загрубяла много.

    Коментиран от #41

    15:16 31.05.2026

  • 28 Бъдете сигурни

    4 3 Отговор
    Ще се потули всичко както винаги

    15:17 31.05.2026

  • 29 Спинкали са

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    И още спят

    15:18 31.05.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пламен":

    В ЕЛЕНИТЕ ПАК ОНЯ ДЕН ВЛЕЗЕ ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ШИШКОВ
    ......
    ХОТЕЛИТЕ ТАМ ВЕТКО И МАРИНЕЛА АРАБАДЖИЕВИ СА ГИ ПРЕХВЪРЛИЛИ НА ОФШШОРКИ И БУШОНИ - ЗА ТОВА ТРЯБВА СЪДЕЙСТВИЕ И ОТ ЕВРОПОЛ

    Коментиран от #32

    15:19 31.05.2026

  • 31 анонимен

    4 0 Отговор
    Винаги съм знаела,че от общинската мафия по лошо няма, но това е извън въображението ми. Цял анклав в държавата, утре доже и автономия да си поискат.

    15:22 31.05.2026

  • 32 Пламен

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Когато Рундьо имаше ,,служебни" защо не пипаха там?

    15:25 31.05.2026

  • 33 Кво

    2 0 Отговор
    Само борени днес след сигнал

    15:25 31.05.2026

  • 34 Фори

    6 0 Отговор
    Платено е на всички чиновници ,за да мълчат и да се правят на недопуснати на строежа. Коцев го изпържи украйнеца и той да си върне раздуха случая. А се смени и власта. Бай Бойко държа коцев в пандиза. Както сготви и Иванчева. Ако беше на власт става опасно за разкрития.

    15:27 31.05.2026

  • 35 Пламен

    2 0 Отговор
    Вижте , имам малка вила в района. Съседите ми казаха за тази брутална игра преди около две години. Всичко се знаеше , всички го коментираха.
    На около 300метра също се строи нещо огромно и много съмнително. Интересното е ,че там работят офанзивно в почивните дни, а пред другото време не си дават зор.

    Сещайте се за какво става дума.

    15:32 31.05.2026

  • 36 гошо

    5 2 Отговор
    Изгонване на абсолютно всички укри вън от България и независимос на българските територии в "Украйна".

    15:33 31.05.2026

  • 37 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Аааа зние четем само заглавия и пушилка ,още ден два

    15:35 31.05.2026

  • 38 АЙДЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!

    0 0 Отговор
    Започна се… събаряме къщите, съдят ни собствениците, плащаме от джобовете си един път з събарянето, втори път за обезвъзмездяването на добросъвестните собственици!

    Коментиран от #44

    15:35 31.05.2026

  • 39 КМЕТА Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ОСИГУРИ

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ СЪС СРОМЕН КОМИСИОН 15%, ТОВА СА 16 КЪЩИ.

    15:40 31.05.2026

  • 40 АРЕ СТИГА БЕ!

    4 0 Отговор
    ЗА ЕДНА КЪЩА НА БОКО СОРОС ТЕЛЕВИЗИИТЕ ГОДИНИ РЕВАХА, А СЕГА ЗА 104 НЕЗАКОННИ БЛАГО НЕВИНЕН?

    15:43 31.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГРАЖДАНИ НА ГРАД СТАЛИН

    1 0 Отговор
    НА ПРОТЕСТ ДА ЗАЩИТИМ БЛАГО!

    15:45 31.05.2026

  • 44 анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "АЙДЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!":

    Нищо няма да плаща държавата. Обещетения по ЗОДОВ се търсят за НЕЗАКОННИ действия на държавата и общините. Събарянето на незаконни сгради не е сред тях.

    Коментиран от #48

    15:49 31.05.2026

  • 45 ПЕЧЕЛИМ ВСИЧКИ

    0 1 Отговор
    УКРАЙНА ИНВЕСТИРА В БАБА АЛИНО БЛИЗО МИЛИАРД ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НЯКОЛКО МИЛИОНА ЗА РУШВЕТИ. И ОСВЕН ТОВА СОБСТВЕНИЦИТЕ - 104 ИЛИ ПОВЕЧЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ, ТОК, ВОДА, ОХРАНА, ГРАДИНАРИ, ЧИСТАЧКИ, ДДС НА ХРАНИ И ГОРИВА У НАС!

    15:53 31.05.2026

  • 46 104 НЕЗАКОННИ КЪЩИ?

    0 0 Отговор
    ЮМРУКА ДОКАРА ХАРВАРДЦИ И ИСКАШЕ ПОВЕЧЕ ТАКИВА МЛАДИ КИРЧОВЦИ, АСЕНОВЦИ И БЛАГОВЦИ ДА ПРОМЕНЯТ ДЪРЖАВАТА? Е, ПРОМЕНИХА Я.

    16:01 31.05.2026

  • 47 ЕлМафиозо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    БКБ на тим

    16:03 31.05.2026

  • 48 ХА?..ХА!

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "анонимен":

    Общината събаря…общинският биииджет на Варна се формира основно през държавния приятелю! Що се касае до делата, които ще бъдат загубени, финансирането също ще е през бюджета, защото собствениците нямат никакъв проблем да докажат, че с добросъвестни!

    16:05 31.05.2026

