В дълбокия тил! Украйна поднови атаките срещу руски нефтопреработвателни съоръжения
31 Май, 2026 13:36 1 819 81

На контролирания от руските сили Кримски полуостров подкрепяният от Москва губернатор Сергей Аксьонов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна нанесе поредния удар по руската нефтена промишленост, като използва безпилотни летателни апарати, за да атакува склад в близост до град Таганрог на Азовско море и нефтопреработвателно предприятие в Саратов на река Волга, отбелязва ДПА, позовавайки се на украински медии, пише БТА.

Руските власти потвърдиха част от ударите, за които съобщиха украинските медии.

Според кадрите, разпространявани в интернет, атаките изглежда са имали особено тежки последствия в Саратов.

"По предварителни данни има щети по гражданската инфраструктура", написа в Телеграм губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

Намиращата се там рафинерия принадлежи на руската държавна петролна компания "Роснефт", начело с Игор Сечин, близък до руския президент Владимир Путин. Обектът и преди е ставал цел на въздушната кампания на Украйна.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в Телеграм, че нефтохранилището край Таганрог в Матвеев-Кургански район все още гори. По думите му, операциите за потушаване на огъня продължават след "масирана атака" с украински дронове, 50 от които са били унищожени от противовъздушната отбрана.

Според руските военни през изминалата нощ са били свалени над 200 украински дрона.

През последните месеци обхватът на атаките на Киев срещу руската петролна инфраструктура и военни производствени обекти се увеличи значително на фона на подобрената технология на украинските дронове, отбелязва ДПА.

Междувременно украински безпилотни летателни апарати поразиха през изминалата нощ енергийни и промишлени обекти в няколко руски области, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руските власти.

В Кировска област, разположена североизточно от Москва и на около 1300 километра от териториите, контролирани от Украйна, губернаторът Александър Соколов съобщи, че дронове са удари обект в Уржумски район.

Губернаторите на Ростовка, Воронежка и Белгородска област, всяка от които граничи с Украйна, също съобщиха за нанесени удари, като в Белгород са ранени трима цивилни.

На контролирания от руските сили Кримски полуостров подкрепяният от Москва губернатор Сергей Аксьонов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не посочи причината, но от месеци Украйна атакува горивната инфраструктура в югозападната част на Русия, в близост до Кримския полуостров.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е получила от Германия нов зенитноракетен комплекс ИРИС-Т СЛМ (IRIS-T SLM), и призова за "допълнителни доставки на боеприпаси за противовъздушната отбрана".

"Имаме нужда и от ракети за системи за противовъздушна отбрана, за да разполагаме с достатъчен капацитет за отблъскване на руските атаки", подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    25 15 Отговор
    Удрииии!

    13:40 31.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    30 17 Отговор
    После реват... много тъпо племе! Да го заличават вече и да се свършва

    13:41 31.05.2026

  • 4 Монгольята се сду хаха

    28 17 Отговор
    Тотално!
    П едерацията е уникално жалка и безпомощна!
    Време е пиздоглазия да удари клечката на тубата и да лапа.. дулото

    13:41 31.05.2026

  • 5 Русия е Огромна

    15 13 Отговор
    Ще са им необходими още 6 до 12 месеца
    За да бъде изгорено всичко

    Коментиран от #52

    13:41 31.05.2026

  • 6 НЕ ДУМАЙТЕ ПИШЕТЕ

    8 19 Отговор
    ТАКИВА ЛОШИ НЕЩА ЗА НАРКОТО МАЛКО КЛОУНЧЕ. БОМБИ ДРОНОВЕ. ТОЙ НЯМА ЕДНА ГРИВНА ВИЕ ПРАВИЛ И УБИВАЛ. НЕ МОЙ ДА БЪДЕ.

    Коментиран от #12

    13:41 31.05.2026

  • 7 Путин Президент

    21 17 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак !!!
    Той е Предател!!!

    13:42 31.05.2026

  • 8 Малий

    25 16 Отговор
    Целуващия корана не му пука. Хората му мрат на фронта, много важно.После Европа не иска мир.

    13:42 31.05.2026

  • 9 Вчера пак Поредно победоностно

    18 9 Отговор
    Отстъпление към Москва
    Ако продължават така няма да остане нищо

    13:43 31.05.2026

  • 10 Курти

    29 11 Отговор
    Ибре копеи 5та година квичане и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    Коментиран от #62

    13:44 31.05.2026

  • 11 Докато не се мобилизират цяла Русия

    22 10 Отговор
    И жените и 12 годишните
    Няма да падне Купянск!!!!

    Коментиран от #16, #24

    13:44 31.05.2026

  • 12 АБЕ МАНИ...

    13 10 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ ДУМАЙТЕ ПИШЕТЕ":

    Тв тва.." малкото нарко клоунче" ..вече 13 г.. Ши ба монгольята, Бегачо от ГОТВАЧО и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким ,..у ДОНБАС!
    АааааааХахахаха
    Млати ги като шкембе у дувар тияе... ТРИДНЕВНИ Петушоци
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #28

    13:46 31.05.2026

  • 13 Умрел руснак

    14 4 Отговор
    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    13:46 31.05.2026

  • 14 Ако има истински Русофили

    12 8 Отговор
    Сега е моментът за помощ на Братска Русия

    Коментиран от #35, #51

    13:47 31.05.2026

  • 15 А стига ве!

    15 18 Отговор
    Тук се напълни с платени подлоги русомразци! Вместо да пишете глупости,хващайте пътя за укра,да громите руснаците на живо,поне докато сте живи/3дни/!

    13:48 31.05.2026

  • 16 Да за купянск ще стигнат 50 милиона

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Докато не се мобилизират цяла Русия":

    Руснака
    А по нататък???

    Коментиран от #18

    13:49 31.05.2026

  • 17 Пич

    8 10 Отговор
    Хахаха......... единствено вярното е, че на Украйна и е надълбоко!!! Зад тила...

    Коментиран от #36

    13:50 31.05.2026

  • 18 Пиночет

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Да за купянск ще стигнат 50 милиона":

    Ще товарим копейките.

    13:51 31.05.2026

  • 19 Новини

    8 12 Отговор
    Жалко за братски народи бият се пи между си,заради чужди интереси.

    Коментиран от #26, #80

    13:53 31.05.2026

  • 20 Санде Глухия

    13 5 Отговор
    Хехехехехехе... И фашагата ( ПОЛТАРА ДНЯ)..Соло ВЬЕВ ... уйде,..вече се отказа от ОДЕСА.
    Хехехехехехе Усети се Мало умното,че Пиздюхин педофила е..об речен!
    А онаа афца... Симо Нян и щерките и веке спале у коридоро...от страх
    Хехехехехехе

    Коментиран от #22, #25, #30

    13:54 31.05.2026

  • 21 Гук

    9 4 Отговор
    Радвам се.

    13:56 31.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УДРИИ УДРИИИ

    16 6 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    САМО от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    Коментиран от #27

    13:56 31.05.2026

  • 24 Със Брадви и Ножове-напред Братя

    11 5 Отговор

    До коментар #11 от "Докато не се мобилизират цяла Русия":

    Хвърляйте телата !!!!
    Един руснак струва 8€

    13:56 31.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Че кви братски народи

    13 6 Отговор

    До коментар #19 от "Новини":

    Са Монголо- Татарските роби ...москаля и УКРАИНЦИТЕ, ма Чмуня?!?
    Едните са Православни и Славяни а другите са Узкоглази ..МОНГОЛЬЯ!
    Хахаха

    Коментиран от #37

    13:59 31.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ТОЙ ТЕ ГРИВНИ НЕМАТ...

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "АБЕ МАНИ...":

    РАБОТЯТ СЪС ТОВА КОЕТО ТИ ИМ ДАДЕШ СЪС ЕВРАЦИ. А ПУТИН СИ ИМА РУБЛИ И Е СИЛНА В МОМЕНТА.

    13:59 31.05.2026

  • 29 В Ровно

    8 11 Отговор
    Гори най голямата украинска нефтобаза.
    В Хелзинки и Чернови също са ликвидирани
    из основи нефтобазити с Искиндери.

    Коментиран от #39

    14:01 31.05.2026

  • 30 Симонян

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Санде Глухия":

    Вече си намери
    Нова цел.

    Ще превземат

    АРМЕНИЯ за 2 Дня .

    Жалка Арменска Пастърма
    Която се прави на Рускиня .

    14:02 31.05.2026

  • 31 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    9 3 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    14:03 31.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    8 10 Отговор
    Как ще имат бензин, като го продават по 0.78Евро, двойно по евтино отколкото е в България по 155Евро?

    Коментиран от #47

    14:04 31.05.2026

  • 34 Националист

    14 4 Отговор
    Украйнските санкции работят безпогрешно

    14:04 31.05.2026

  • 35 Митрофан Ханъм

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ако има истински Русофили":

    Знаеш ли откога ги чакаме.

    Не се появи нито една Русофилка
    В Пасоля.
    Вече 4 ГОДИНИ минаха .

    14:04 31.05.2026

  • 36 ВСУ бият!Бият лошо!

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Отвори си очите.И ушите.

    14:05 31.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Жоро

    7 12 Отговор
    Хайде братя руси отвръщайте на удара.Вие сте по-силни.Мачкайте мафията.

    Коментиран от #48, #60

    14:06 31.05.2026

  • 39 В Хелзинки викаш?

    15 5 Отговор

    До коментар #29 от "В Ровно":

    Копейте от лудницата ли ви набират?

    14:06 31.05.2026

  • 40 Вълк

    14 4 Отговор
    Затова им казват копейки защото КГБ президента им оценява живота на толкова

    14:07 31.05.2026

  • 41 Време

    8 4 Отговор
    е за Медведев!

    14:07 31.05.2026

  • 42 Слава Украине

    12 5 Отговор
    Край Днепър шум се вдига,
    лъскат саби, щитове,
    ето Зеленски пристига,
    воеводите зове:

    „Съберете се, войводи,
    храбри орляци безброй;
    много подивели орди
    паднаха под ножа мой.

    Скоро блатна Московия
    ще да бъде в нашта власт,
    стягайте се смело вие,
    на пристъп щъ водя вас!“

    В Кремълските палати
    разтрепера се Джуджан,
    прати дарове богати
    в украинския стан.

    „Не щъ дарове, ни злато! —
    гордо Зеленски викна с тон —
    мойто царство е богато,
    златен е и моят трон.

    Сам Джуджан да се представи,
    нека той да проси мир!
    Нека поклон ми направи,
    па ще видим по-подир.“

    Мъчно, срамно на Джуджана;
    но какво да чини той?
    Веч войска му не остана,
    нито сърце зарад бой.

    И разплакан той излиза
    из позлатената врата,
    изпаднал в душевна криза
    и с молитва на уста.

    И когато той съгледа
    украинските редове,
    гладни още за победа
    и за нови боеве -

    той падна пред Зелеона,
    унизено проси мир…
    „Остави ми само трона,
    давам всичко в тоя мир…“

    Шумят войски и войводи,
    вей се украинският стяг,
    Зеленски умислен ходи,
    гордо гледа своя враг.

    14:08 31.05.2026

  • 43 БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР

    11 4 Отговор
    Разреши на ЧАСТНИ ФИРМИ

    ДА СИ КУПУВАТ ПВО СИСТЕМИ.

    Срещу ДРОНОВЕ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУСЯ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ

    КОЧИНАТА

    СЕГА ПРЕХВЪРЛЯ ОТГОВОРНОСТТА ВЪРХУ
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    ДА СЕ ПАЗЯТ КАКТО МОГАТ .

    СКУКАТА ОТДАВНА Я НЯМА ,
    САМО ДВИЖУХАТА ПРОДЪЛЖАВА.
    ПВО СИСТЕМИ ИМА
    САМО ЗА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    И НА ТОЯ ПЛЕШИВИЯ ДЪРТАК
    Разчита РУСИЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:11 31.05.2026

  • 44 Лили

    8 3 Отговор
    ТАСС "В Москва падна от прозорец вицепремиерът Дмитрий ПатрушевАма леко бе ще паднеш аз му казвам ,а той пак по прозореца се катери

    14:12 31.05.2026

  • 45 Аз съм веган

    5 0 Отговор
    Ми точно тези нефтени заводи не им трябват

    Коментиран от #55

    14:12 31.05.2026

  • 46 Евроатлантик

    16 4 Отговор
    Украйна стартира контраофанзива край Донецката граница и освобождава 46 квадратни километра
    Украинските сили са освободили територия близо до Новоселивка в Днепропетровска област, близо до административната граница с Донецка област, като руските сили са загубили поне 46 квадратни километра земя, съобщава OSINT общността DeepState, позовавайки се на
    DeepState определи акцията като успешна украинска контраофанзива по оста "Олександрівка".
    Силите за отбрана на Украйна също продължават разчистването на руските войски от райони край Вороне, Сичневе, Поддубне, Товсте, Новохацке и Зелен Хай.
    Съобщените придобивки бележат друг знак за локализирани украински контраатаки в райони, където руските сили се опитват да поддържат натиска по източния и югоизточния фронт. Според DeepState украинските войски са си възвърнали контрола над територията край Новоселовка и провеждат разчистващи операции в няколко близки населени места и селски райони.

    14:13 31.05.2026

  • 47 Бай Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Ми ходи там ,да те видиме с 200 евро заплата колко ще си добре. На не цоцаш тунджа накрая .
    Пак вдигнаха пенсионната възраст на 70 години , комуналните с 25 % и битовите с 20%
    Вика то там е без пари парното тока
    Било е без пари ,а сега щавят от гол гръб 7 ризи

    14:17 31.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахахаха

    15 1 Отговор
    Тупин докато не унищожи русия, няма да спре.

    14:18 31.05.2026

  • 50 руската мечка

    10 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #69

    14:22 31.05.2026

  • 51 касата

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ако има истински Русофили":

    добре ще е да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им🤡 💣😂

    14:26 31.05.2026

  • 52 Соломон

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е Огромна":

    Прав си. Русия е огромна. Това и предимство и голям недостатък

    14:26 31.05.2026

  • 53 Хъ хъ хъ

    7 1 Отговор
    Денефтификация.
    хъ хъ хъ

    14:27 31.05.2026

  • 54 Мдаа

    6 2 Отговор
    Луганк и областа са под въздушен контрол на дроновете на ВСУ.
    П.п.Факти,кога ще напишете истината,че в общежитието в Старобилск никакви деца не е е имало,а руски ръководители на дронове от Рубикон ?!?

    Коментиран от #58

    14:32 31.05.2026

  • 55 Така е.

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аз съм веган":

    Не им трябват, защото Русия ще внася бензин и петролни продукти от Казахстан. В Крим вече по бензиностанциите е с купони:)))

    14:32 31.05.2026

  • 56 Да И ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    7 3 Отговор
    В Студиото предлага

    Всички Рафинерии и НПЗта

    Да се пазят САМИ
    От Украинските Дронове.

    Трябвало да имат
    Самостоятелни ПВОта
    И Персонал
    Отговорен за Отбраната .

    А Къде Остана МАГУЧАЯ
    СОЛОВЪОВ
    Кой е Върховния Главнокомандващ?

    Защо не ви пази от
    Лошите Бандеровци ?

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    14:34 31.05.2026

  • 57 Ясно стана

    2 1 Отговор
    Украинците не харесват Куев.

    14:36 31.05.2026

  • 58 Да в Щабът

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Мдаа":

    На Черноморския Флот
    В Севастопол ,
    Ударен
    От СТОРМ ШАДОУ

    Е било пълно със Студенти

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ДРОНОВОДИТЕ във СТАРОБИЛСК

    Са легитимна Цел
    За Украинските Дронове.

    Коментиран от #77

    14:38 31.05.2026

  • 59 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    Най голямата рафинерия в Ровно е ликвидирана из основи с Искендер.
    Дроновете са дребни удари

    14:41 31.05.2026

  • 60 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Жоро":

    Ами те си отвръщат постоянно само тук не пише Днес пак е имало заря Зеления кръв питай и се моли за още помощ

    14:48 31.05.2026

  • 61 Пишете

    3 2 Отговор
    глупости! Дроновете се произвеждат в страни от НАТО даже и се изстрелват от райони граничещи с укропия...

    14:48 31.05.2026

  • 62 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    показаха ли Мочтаба жив?

    14:51 31.05.2026

  • 63 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Преди ден украинците проведоха много успешни атаки по руските тренировъчни полигони.огромно количество жертви.русия не се ли справи в бързи срокове с новите украински дронове ще претърпи тежко поражение.

    Коментиран от #65, #75

    14:51 31.05.2026

  • 64 Стига сте лъгари

    2 5 Отговор
    Снощи Украйна стана на таратор 3 рафинерии от корен са ликвидирани а не повредени от буклочави укродронове

    14:56 31.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мнение

    3 4 Отговор
    Няма нищо странно в това, странното е че после Русия като удари по Киев и реват като магарета, все едно не знаят защо.

    14:58 31.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    Путилифона од дън земи батю Путйо изкрека каде секой да си носи раницата и толко! Внетен ли е?

    15:00 31.05.2026

  • 69 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "руската мечка":

    Невменяем?Не съм чул до сега някой да е победил мечка.Даже и Стоянчо ще потвърди!

    15:05 31.05.2026

  • 70 пацо

    5 3 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #73

    15:05 31.05.2026

  • 71 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    Моля не обиждайте Стоянчо.За разлика от преобладаващите тук празнодумстващи безказарменици,момчето е било кашик,най тежката служба.И много чете,самообразова се,почти като Георги Димитров.Ще видите вие,като научи и урока за главните букви.Има да си подвивате опашките.

    Коментиран от #78

    15:13 31.05.2026

  • 72 Хо-ха-ха

    0 1 Отговор
    Дълбок, дълбок... колко пък да е дълбок?

    15:29 31.05.2026

  • 73 Жалко за Готвача

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "пацо":

    Не са виновни руснаците а еврея Шаломов. Виж кой управлява Русия?! Хората от специалната религия са навсякьде т. е на всички рьководни постове.

    15:37 31.05.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:38 31.05.2026

  • 75 истината преди всичко

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    За Русия най опасния дрон е ВВП и неговата шайка безаналогови..........

    15:40 31.05.2026

  • 76 Ей това да си копейка е Божие наказание

    0 0 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    15:41 31.05.2026

  • 77 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Да в Щабът":

    Бил съм в Щаба на ЧФ в Севастопол.На сладък лаф с приятеля ми адмирал Пенкин.По него време зам. командващ ЧФ.(ноември 1996г)Импровизирана гостоприемна руска маса- добре охладена водка,хапчици с масълце ,отгоре с червен хайвер,спомени,тостове за дружбата,общи снимки,чудесен автетичен подарък,с който ходя и до днес на всеки варненски "Безсмъртен полк".Варшавския договор вече го нямаше,но дружбата- до гроб.

    15:43 31.05.2026

  • 78 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Моряка":

    Дано Стоянчо и ти научите за Шпацията - едно голямо копче от клавиатурата. И с още по-голямо значение при писане.

    15:51 31.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Нямам повече вьпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Новини":

    Страхуваш се да споменеш ,че двете дьржави се управляват от евреи ли? На фронта такива отсьстват! Това е бич за човечеството и в това бяха Прави и Двамата с мустаците .

    16:07 31.05.2026

  • 81 Моряка

    0 0 Отговор
    Писах,че всяка сутри Зеленото реве едно и също - "кой ми с....а в гащите".Беше толкова изящна фраза,а ми я изтриха.Навъдили се тук едни ....едали,без грам чуство за поезия.

    16:08 31.05.2026

