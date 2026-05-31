В дълбокия тил! Украйна поднови атаките срещу руски нефтопреработвателни съоръжения

Украйна нанесе поредния удар по руската нефтена промишленост, като използва безпилотни летателни апарати, за да атакува склад в близост до град Таганрог на Азовско море и нефтопреработвателно предприятие в Саратов на река Волга, отбелязва ДПА, позовавайки се на украински медии, пише БТА.

Руските власти потвърдиха част от ударите, за които съобщиха украинските медии.

Според кадрите, разпространявани в интернет, атаките изглежда са имали особено тежки последствия в Саратов.

"По предварителни данни има щети по гражданската инфраструктура", написа в Телеграм губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

Намиращата се там рафинерия принадлежи на руската държавна петролна компания "Роснефт", начело с Игор Сечин, близък до руския президент Владимир Путин. Обектът и преди е ставал цел на въздушната кампания на Украйна.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в Телеграм, че нефтохранилището край Таганрог в Матвеев-Кургански район все още гори. По думите му, операциите за потушаване на огъня продължават след "масирана атака" с украински дронове, 50 от които са били унищожени от противовъздушната отбрана.

Според руските военни през изминалата нощ са били свалени над 200 украински дрона.

През последните месеци обхватът на атаките на Киев срещу руската петролна инфраструктура и военни производствени обекти се увеличи значително на фона на подобрената технология на украинските дронове, отбелязва ДПА.

Междувременно украински безпилотни летателни апарати поразиха през изминалата нощ енергийни и промишлени обекти в няколко руски области, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руските власти.

В Кировска област, разположена североизточно от Москва и на около 1300 километра от териториите, контролирани от Украйна, губернаторът Александър Соколов съобщи, че дронове са удари обект в Уржумски район.

Губернаторите на Ростовка, Воронежка и Белгородска област, всяка от които граничи с Украйна, също съобщиха за нанесени удари, като в Белгород са ранени трима цивилни.

На контролирания от руските сили Кримски полуостров подкрепяният от Москва губернатор Сергей Аксьонов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не посочи причината, но от месеци Украйна атакува горивната инфраструктура в югозападната част на Русия, в близост до Кримския полуостров.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е получила от Германия нов зенитноракетен комплекс ИРИС-Т СЛМ (IRIS-T SLM), и призова за "допълнителни доставки на боеприпаси за противовъздушната отбрана".

"Имаме нужда и от ракети за системи за противовъздушна отбрана, за да разполагаме с достатъчен капацитет за отблъскване на руските атаки", подчерта той.