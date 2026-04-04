Украйна не се споменава в проектобюджета на САЩ за фискалната 2027 г.

Украйна не се споменава нито веднъж в предложението за бюджет на САЩ за фискалната 2027 година.
Бюджетният план на президента Доналд Тръмп беше публикуван на 3 април.
Според предложението, Украйна не се споменава в нито един раздел от 92-страничния документ, една от целите на който е да се преразгледа процесът на САЩ за чуждестранна помощ, за да се „изкоренят измамите и злоупотребите“.
Бюджетното предложение предвижда рекордно увеличение на разходите за отбрана до 1,5 трилиона долара (ръст от 42%), фокусирани върху модернизация на армията и космически отбранителни системи.
Планът предвижда намаляване на невоенните разходи с 10% (73 млрд. долара) чрез премахване на програми, определени от администрацията като „разточителни“ или идеологически натоварени.
Въпреки отсъствието в новия план, през декември 2025 г. Конгресът прие Закона за националната отбрана (NDAA), който вече е заделил фиксирана военна помощ от 400 милиона долара годишно за Украйна конкретно за фискалните 2026 и 2027 години.
Администрацията на Тръмп изразява предпочитание към продажби на оръжие чрез европейски съюзници, вместо предоставяне на директна безвъзмездна помощ.
По-рано беше съобщено, че администрацията на САЩ очаква да намали разходите за външна политика и чуждестранна помощ с една трета през 2027 г.
До коментар #5 от "Хм...":С помощ от България Зеленски може да победи Руся !
15 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Украйна":Колко "луди" милиарди наля Путин в Украйна. Че и от руските олигарси моли за пари...Пък и над 1,2 милиона избити руснаци.....
Коментиран от #19, #21
06:43 04.04.2026
19 ти май не живееш
До коментар #15 от "Я пъ тоа":на тази планета? трябва да слезеш на земята и да видиш реалността защото ще бъде много трудно за осъзнаване когато изведнъж те удари истината като мокър парцал в лицето…
21 Това си е проблем
До коментар #15 от "Я пъ тоа":На Путин. Руснаците го подкрепят и той си гледа държавата. Аз не искам моите пари да отиват в Украйна. Така мислят и 80 процента от българите. Само , че тях никой не ги пита
