Украйна не се споменава в проектобюджета на САЩ за фискалната 2027 г.

4 Април, 2026 04:20, обновена 4 Април, 2026 04:29 1 842 22

Бюджетното предложение предвижда рекордно увеличение на разходите за отбрана на САЩ до 1,5 трилиона долара (ръст от 42%)

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна не се споменава нито веднъж в предложението за бюджет на САЩ за фискалната 2027 година.

Бюджетният план на президента Доналд Тръмп беше публикуван на 3 април.

Според предложението, Украйна не се споменава в нито един раздел от 92-страничния документ, една от целите на който е да се преразгледа процесът на САЩ за чуждестранна помощ, за да се „изкоренят измамите и злоупотребите“.

В разпространения от Белия дом документ от 92 страници, очертаващ приоритетите за 2027 г., Украйна не присъства като перо за директно финансиране.

Бюджетното предложение предвижда рекордно увеличение на разходите за отбрана до 1,5 трилиона долара (ръст от 42%), фокусирани върху модернизация на армията и космически отбранителни системи.

Планът предвижда намаляване на невоенните разходи с 10% (73 млрд. долара) чрез премахване на програми, определени от администрацията като „разточителни“ или идеологически натоварени.

Въпреки отсъствието в новия план, през декември 2025 г. Конгресът прие Закона за националната отбрана (NDAA), който вече е заделил фиксирана военна помощ от 400 милиона долара годишно за Украйна конкретно за фискалните 2026 и 2027 години.

Администрацията на Тръмп изразява предпочитание към продажби на оръжие чрез европейски съюзници, вместо предоставяне на директна безвъзмездна помощ.

По-рано беше съобщено, че администрацията на САЩ очаква да намали разходите за външна политика и чуждестранна помощ с една трета през 2027 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    32 3 Отговор
    Украйна се споменава в предложението за бюджет на Русия за фискалната 2027 година.

    04:32 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пан Зеленко

    30 2 Отговор
    Лошо ми е !

    04:36 04.04.2026

  • 5 Хм...

    2 43 Отговор
    Който трябва ще продължи с подкрепата, включително и България. На жертви на агресия се помага, агресорите ще бъдат в изолация за десетилетия.

    Коментиран от #8

    04:38 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Слава Богу!

    31 3 Отговор
    Най после една добра новина! Писнало ни е от тези паразити.

    04:47 04.04.2026

  • 8 Шопо

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    С помощ от България Зеленски може да победи Руся !

    04:50 04.04.2026

  • 9 Барон фон Шлякен-Питен

    23 2 Отговор
    Два три пъти бих финансирал само Зельонска от цяла Украйна! Да ми даде да покарам Бугатито на задно!

    04:54 04.04.2026

  • 10 притеснен

    12 7 Отговор
    Дано поне в нашия бюджет е спомената Покрайнината!

    05:02 04.04.2026

  • 11 Съдията

    24 2 Отговор
    Скоро Украйна във всички световни карти ще е със значително намалена територия. И всичко това благодарение на "съветите" на рижавия турчин.😂

    05:38 04.04.2026

  • 12 Украйна

    22 1 Отговор
    Да не би да е щат на САЩ, че да се споменава в бюджета. Тя и в Евросъюза не е , но това не пречи на малоумниците в Брюксел да наливат луди пари там. Нашите пари. Без някой да ни е питал дали сме съгласни.

    Коментиран от #15

    06:16 04.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 2 Отговор
    Администрацията на Тръмп изразява предпочитание към продажби на оръжие чрез европейски съюзници, вместо предоставяне на директна безвъзмездна помощ. От европейските съюзници в ....Украйна.

    06:39 04.04.2026

  • 14 Зеленото:

    13 2 Отговор
    Въобще не ми пука. Мен тогава няма да ме има. Абе, след мен и потоп.

    06:40 04.04.2026

  • 15 Я пъ тоа

    2 17 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна":

    Колко "луди" милиарди наля Путин в Украйна. Че и от руските олигарси моли за пари...Пък и над 1,2 милиона избити руснаци.....

    Коментиран от #19, #21

    06:43 04.04.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 2 Отговор
    Не давам а продавам оръжия на ЕС....от там за Зеленски.

    06:48 04.04.2026

  • 17 Иван

    9 0 Отговор
    В един ден и Пентагона няма да се споменава.

    06:59 04.04.2026

  • 18 Путине, Путине...

    1 10 Отговор
    Докога американско оръжие ша избива руснаци в Украйна и в....Русия.

    07:19 04.04.2026

  • 19 ти май не живееш

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    на тази планета? трябва да слезеш на земята и да видиш реалността защото ще бъде много трудно за осъзнаване когато изведнъж те удари истината като мокър парцал в лицето…

    08:00 04.04.2026

  • 20 Ццц

    5 0 Отговор
    Пишат се само съществуващи държави. Така е по закон! 🤣

    08:37 04.04.2026

  • 21 Това си е проблем

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    На Путин. Руснаците го подкрепят и той си гледа държавата. Аз не искам моите пари да отиват в Украйна. Така мислят и 80 процента от българите. Само , че тях никой не ги пита

    09:01 04.04.2026

  • 22 Анонимен

    4 1 Отговор
    Смятайте как ще ни изнудва Зеленски щом САЩ са го отрязали. Тези 20 милиона са началото. Няма бюджет за 26 година, вече сме на дефицит по удължения,но Гюров раздава парите ни. И ходи на крака в Украйна. Позор.

    09:13 04.04.2026