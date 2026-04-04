Украйна не се споменава в проектобюджета на САЩ за фискалната 2027 г.

Украйна не се споменава нито веднъж в предложението за бюджет на САЩ за фискалната 2027 година.

Бюджетният план на президента Доналд Тръмп беше публикуван на 3 април.

Според предложението, Украйна не се споменава в нито един раздел от 92-страничния документ, една от целите на който е да се преразгледа процесът на САЩ за чуждестранна помощ, за да се „изкоренят измамите и злоупотребите“.

Бюджетното предложение предвижда рекордно увеличение на разходите за отбрана до 1,5 трилиона долара (ръст от 42%), фокусирани върху модернизация на армията и космически отбранителни системи.

Планът предвижда намаляване на невоенните разходи с 10% (73 млрд. долара) чрез премахване на програми, определени от администрацията като „разточителни“ или идеологически натоварени.

Въпреки отсъствието в новия план, през декември 2025 г. Конгресът прие Закона за националната отбрана (NDAA), който вече е заделил фиксирана военна помощ от 400 милиона долара годишно за Украйна конкретно за фискалните 2026 и 2027 години.

Администрацията на Тръмп изразява предпочитание към продажби на оръжие чрез европейски съюзници, вместо предоставяне на директна безвъзмездна помощ.

По-рано беше съобщено, че администрацията на САЩ очаква да намали разходите за външна политика и чуждестранна помощ с една трета през 2027 г.