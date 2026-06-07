Украинците масово напускат Полша, търсят по-високо заплащане в Западна Европа

Полша наблюдава постепенен спад в броя на украинците на пазара на труда. Някои украински граждани се завръщат в родината си, докато други се местят в западноевропейски страни в търсене на по-високи заплати и по-добри условия на труд, съобщава WNP.pl.

Според главния изпълнителен директор на Worksol Group Михал Солецки, полските работодатели вече активно търсят заместници на украинските работници сред граждани на азиатски и южноамерикански страни.

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Според него полският пазар на труда се адаптира бързо към промените и постепенно запълва празнините в персонала с нови трудови мигранти.

Въпреки отлива, украинските граждани все още съставляват най-големия дял от чужденците, работещи в Полша.

Към септември 2024 г. приблизително 779 000 украинци са били официално заети. В същото време техният дял на полския пазар на труда постепенно намалява.

Общият брой на чужденците, работещи в Полша, вече е надхвърлил 1,17 милиона, почти шест пъти повече отколкото преди десет години.

В момента приблизително 30 000 граждани на Колумбия и Филипините работят в Полша. Броят на работниците от Непал и Индия също нараства. Само през първата половина на 2024 г. полските власти издадоха над 173 000 разрешителни за работа, по-голямата част от които са на граждани на страни извън Европа.

Складовите и производствените работници, операторите на оборудване и персоналът, извършващ ръчен труд, традиционно остават с най-голямо търсене.

Медията отбелязва, че някои украинци, които са заминали за Западна Европа за по-високи заплати, може да се сблъскат с променени условия при завръщането си в Полша.

Свободните работни места, заемани преди това от украински работници, сега могат да бъдат запълнени от граждани на други страни.

Полша актуализира правилата си за пребиваване на украинците. От март 2026 г. в страната са в сила нови условия относно статута PESEL UKR, заетостта, достъпа до здравеопазване и издаването на тригодишна карта за пребиваване CUKR.

Освен това, някои категории украинци трябва да преминат през проверка на документи, за да запазят правото си на законно пребиваване в страната.