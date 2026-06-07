Новини
Свят »
Полша »
Украинците масово напускат Полша, търсят по-високо заплащане в Западна Европа
  Тема: Украйна

Украинците масово напускат Полша, търсят по-високо заплащане в Западна Европа

7 Юни, 2026 06:15, обновена 7 Юни, 2026 06:21 1 248 21

  • украинци-
  • полша-
  • заплати-
  • работа

Полските работодатели вече активно търсят заместници на украинските работници сред граждани на азиатски и южноамерикански страни

Украинците масово напускат Полша, търсят по-високо заплащане в Западна Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша наблюдава постепенен спад в броя на украинците на пазара на труда. Някои украински граждани се завръщат в родината си, докато други се местят в западноевропейски страни в търсене на по-високи заплати и по-добри условия на труд, съобщава WNP.pl.

Според главния изпълнителен директор на Worksol Group Михал Солецки, полските работодатели вече активно търсят заместници на украинските работници сред граждани на азиатски и южноамерикански страни.

Още новини от Украйна

Според него полският пазар на труда се адаптира бързо към промените и постепенно запълва празнините в персонала с нови трудови мигранти.

Въпреки отлива, украинските граждани все още съставляват най-големия дял от чужденците, работещи в Полша.

Към септември 2024 г. приблизително 779 000 украинци са били официално заети. В същото време техният дял на полския пазар на труда постепенно намалява.

Общият брой на чужденците, работещи в Полша, вече е надхвърлил 1,17 милиона, почти шест пъти повече отколкото преди десет години.

В момента приблизително 30 000 граждани на Колумбия и Филипините работят в Полша. Броят на работниците от Непал и Индия също нараства. Само през първата половина на 2024 г. полските власти издадоха над 173 000 разрешителни за работа, по-голямата част от които са на граждани на страни извън Европа.

Складовите и производствените работници, операторите на оборудване и персоналът, извършващ ръчен труд, традиционно остават с най-голямо търсене.

Медията отбелязва, че някои украинци, които са заминали за Западна Европа за по-високи заплати, може да се сблъскат с променени условия при завръщането си в Полша.

Свободните работни места, заемани преди това от украински работници, сега могат да бъдат запълнени от граждани на други страни.

Полша актуализира правилата си за пребиваване на украинците. От март 2026 г. в страната са в сила нови условия относно статута PESEL UKR, заетостта, достъпа до здравеопазване и издаването на тригодишна карта за пребиваване CUKR.

Освен това, някои категории украинци трябва да преминат през проверка на документи, за да запазят правото си на законно пребиваване в страната.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    20 1 Отговор
    така правят украинците, само и само да са по-далеч от родината...

    06:23 07.06.2026

  • 2 Гориил

    20 4 Отговор
    Най-тъжното е, че тези хора никога няма да се върнат в Украйна (това е резултатът от повечето социологически проучвания). По култура, образование и език тези хора са руснаци и намират живота в бедна и изостанала бивша съветска република за безинтересен и безперспективен.

    06:27 07.06.2026

  • 3 хехе

    20 0 Отговор
    Връщат се друг път особено мъжете ловците от ТЦК само това чакат.

    Коментиран от #7

    06:28 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    29 0 Отговор
    Били се връщали в родината си?! Абе, като ги пишете тия работи, барем вярвате ли си?
    Това е толкова невярно, колкото твърдението, че си търсели работа.

    06:33 07.06.2026

  • 6 Бодри мисирки

    31 0 Отговор
    "Някои украински граждани се завръщат в родината си". Ама как веселяшко и бодряшко го пишете. 😁 Те укрите пари са броили да избягат от там, сега се връщали уж, все едно не ловят хора по улиците 😄

    06:41 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Истина.та е , че и пАляците вече НА.РИТ.ВАТ укр.о.пите.ците ❗
    А у нас още ги от.глеждаме и об.грижваме, а те ни стр.елят, мушкат с но.жове и би.ят децата ни❗

    Коментиран от #12, #17

    06:55 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Всичко е защото
    И в Полша вече влезе в сила закон, ограничаващ помощите за украинските бежанци❗❗

    06:59 07.06.2026

  • 12 Не е така!

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Украинките по хотелите са хубави. Кой успял - успял. Кой намазал - намазал. И на това ще му дойде краят все някога - за радост на едни и за съжаление - за други. Всичко като че ли зависи от САЩ, от Тръмп и Мъск. Спрат ли товари за Киев и спре ли Старлинк за месец и войната е приключила - без преговори, без дронове, без злобни и заплашителни писма. Ще настъпи по спокоен живот в бившите републики на СССР, макар в Брюксел да вилнеят все още Урсула и Калас. Предстои.

    Коментиран от #14, #15

    07:06 07.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    А в БГ укроПосланИЧКАТА нарежда на ДАНСчо да спре разследване срещу НЕвидимия(Невзоров) ....и
    ДАНСчо послушно отменя собствената си заповед🤔❗

    07:08 07.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не е така!":

    Точно така❗ И затова се отчита бум на посетителите в кожновенерическите кабинети❗

    07:11 07.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не е така!":

    Не е така ли 🤔
    "Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) разкри, че континентът е в хватката на бум на инфекции, предавани по полов път (ИППП), какъвто не е виждан от повече от десетилетие."
    Абе €беш и....така е❗

    07:16 07.06.2026

  • 16 "Някои украински граждани

    4 0 Отговор
    се завръщат в родината си" (??)-- ууу, бре!!
    А осигурили ли са им бусове за целта?
    Избихте рибата с това:)

    "Някои украински граждани се завръщат в родината си, докато други се местят в западноевропейски страни в търсене на по-високи заплати"

    Единственото им спасение за живота е, ако успеят да се доберат до Русия или инвестират край Варна. В западна Европа вече са подготвили закон, за да ги върнат на Зеленски! Не могат да му откажат.

    Коментиран от #18

    07:19 07.06.2026

  • 17 Жожи

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой те е намушквал, бе мръ шляк

    Коментиран от #20

    07:23 07.06.2026

  • 18 Извинения! Грешка на редактора

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Някои украински граждани":

    "Някои украински граждани се завръщат в родината си" - да се чете:

    Някои украински граждани ГИ връщат в родината им,

    Коментиран от #19

    07:25 07.06.2026

  • 19 А другите

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Извинения! Грешка на редактора":

    просто пак са кихнали хиляндарки за да се измъкнат и спасят!

    07:37 07.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Жожи":

    МРЪ ШЛЯК, що не четеш малко преди да У-биждаш❗
    Жена ползваща се от укропрограмата за защита НАМУШКА ЧЕТИРИМА ДУШИ ПРЕД МАГАЗИН ВЪВ ВАРНА❗❗❗
    Знам, че дори няма да се извиниш❗
    НЕуките ПО ПЕЙКИТЕ нямат срам❗

    07:37 07.06.2026

  • 21 Вече налазиха

    1 0 Отговор
    Цяла западна Европа. И те са като мургавите паразити. Хора, западна Европа умря. Умря от глупост.

    07:37 07.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания