Украинците масово напускат Полша, търсят по-високо заплащане в Западна Европа

Полша наблюдава постепенен спад в броя на украинците на пазара на труда. Някои украински граждани се завръщат в родината си, докато други се местят в западноевропейски страни в търсене на по-високи заплати и по-добри условия на труд, съобщава WNP.pl.
Според главния изпълнителен директор на Worksol Group Михал Солецки, полските работодатели вече активно търсят заместници на украинските работници сред граждани на азиатски и южноамерикански страни.
Според него полският пазар на труда се адаптира бързо към промените и постепенно запълва празнините в персонала с нови трудови мигранти.
Въпреки отлива, украинските граждани все още съставляват най-големия дял от чужденците, работещи в Полша.
Към септември 2024 г. приблизително 779 000 украинци са били официално заети. В същото време техният дял на полския пазар на труда постепенно намалява.
Общият брой на чужденците, работещи в Полша, вече е надхвърлил 1,17 милиона, почти шест пъти повече отколкото преди десет години.
В момента приблизително 30 000 граждани на Колумбия и Филипините работят в Полша. Броят на работниците от Непал и Индия също нараства. Само през първата половина на 2024 г. полските власти издадоха над 173 000 разрешителни за работа, по-голямата част от които са на граждани на страни извън Европа.
Складовите и производствените работници, операторите на оборудване и персоналът, извършващ ръчен труд, традиционно остават с най-голямо търсене.
Медията отбелязва, че някои украинци, които са заминали за Западна Европа за по-високи заплати, може да се сблъскат с променени условия при завръщането си в Полша.
Свободните работни места, заемани преди това от украински работници, сега могат да бъдат запълнени от граждани на други страни.
Полша актуализира правилата си за пребиваване на украинците. От март 2026 г. в страната са в сила нови условия относно статута PESEL UKR, заетостта, достъпа до здравеопазване и издаването на тригодишна карта за пребиваване CUKR.
Освен това, някои категории украинци трябва да преминат през проверка на документи, за да запазят правото си на законно пребиваване в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
06:23 07.06.2026
2 Гориил
06:27 07.06.2026
3 хехе
Коментиран от #7
06:28 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
Това е толкова невярно, колкото твърдението, че си търсели работа.
06:33 07.06.2026
6 Бодри мисирки
06:41 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А у нас още ги от.глеждаме и об.грижваме, а те ни стр.елят, мушкат с но.жове и би.ят децата ни❗
Коментиран от #12, #17
06:55 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И в Полша вече влезе в сила закон, ограничаващ помощите за украинските бежанци❗❗
06:59 07.06.2026
12 Не е така!
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Украинките по хотелите са хубави. Кой успял - успял. Кой намазал - намазал. И на това ще му дойде краят все някога - за радост на едни и за съжаление - за други. Всичко като че ли зависи от САЩ, от Тръмп и Мъск. Спрат ли товари за Киев и спре ли Старлинк за месец и войната е приключила - без преговори, без дронове, без злобни и заплашителни писма. Ще настъпи по спокоен живот в бившите републики на СССР, макар в Брюксел да вилнеят все още Урсула и Калас. Предстои.
Коментиран от #14, #15
07:06 07.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДАНСчо послушно отменя собствената си заповед🤔❗
07:08 07.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Не е така!":Точно така❗ И затова се отчита бум на посетителите в кожновенерическите кабинети❗
07:11 07.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Не е така!":Не е така ли 🤔
"Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) разкри, че континентът е в хватката на бум на инфекции, предавани по полов път (ИППП), какъвто не е виждан от повече от десетилетие."
Абе €беш и....така е❗
07:16 07.06.2026
16 "Някои украински граждани
А осигурили ли са им бусове за целта?
Избихте рибата с това:)
"Някои украински граждани се завръщат в родината си, докато други се местят в западноевропейски страни в търсене на по-високи заплати"
Единственото им спасение за живота е, ако успеят да се доберат до Русия или инвестират край Варна. В западна Европа вече са подготвили закон, за да ги върнат на Зеленски! Не могат да му откажат.
Коментиран от #18
07:19 07.06.2026
17 Жожи
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой те е намушквал, бе мръ шляк
Коментиран от #20
07:23 07.06.2026
18 Извинения! Грешка на редактора
До коментар #16 от ""Някои украински граждани":"Някои украински граждани се завръщат в родината си" - да се чете:
Някои украински граждани ГИ връщат в родината им,
Коментиран от #19
07:25 07.06.2026
19 А другите
До коментар #18 от "Извинения! Грешка на редактора":просто пак са кихнали хиляндарки за да се измъкнат и спасят!
07:37 07.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Жожи":МРЪ ШЛЯК, що не четеш малко преди да У-биждаш❗
Жена ползваща се от укропрограмата за защита НАМУШКА ЧЕТИРИМА ДУШИ ПРЕД МАГАЗИН ВЪВ ВАРНА❗❗❗
Знам, че дори няма да се извиниш❗
НЕуките ПО ПЕЙКИТЕ нямат срам❗
07:37 07.06.2026
21 Вече налазиха
07:37 07.06.2026