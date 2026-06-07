Двама убити цивилни и ранено 12-годишно момиче при атаки на ВСУ срещу Белгородска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с дронове и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Белгородска област и други руски региони през последните 24 часа, като се съобщава за загинали и ранени граждани.
По данни на местните власти и Министерството на отбраната на Русия, през последното денонощие ВСУ са атакували региона общо 69 пъти. Двама цивилни са загинали. Единият мъж е убит в град Шебекино, след като дрон е поразил личния му автомобил, а вторият е загинал при удар на БПЛА по предприятие в посeлището Отрадовски. Други седем души са ранени в различни окръзи.
Рано сутринта на 7 юни официални представители съобщиха за 12-годишно момиче, което е получило сериозни наранявания на очите, краката и ръцете, след като украински безпилотен апарат е атакувал автомобил в поселището Октябрьский.
Използвани са десетки артилерийски боеприпаси, авиация, РСЗО и FPV-дронове. Силите за ПВО са свалили и неутрализирали над 80 безпилотни апарата само над тази област. Нанесени са щети по десетки жилищни сгради, търговски обекти, селскостопанска техника и критична инфраструктура в 11 окръга на региона.
През същия период атаките са се разгърнали дълбоко в руската територия, като са засегнати няколко други области. Според руските ведомства, при сходен удар с дрон по автомобил в Брянския регион са пострадали петима души, сред които четири деца.
Нападение е регистрирано и в района на черноморския курорт Сочи, където отломки от свален безпилотен апарат са паднали на пътното платно и са избили прозорците на преминаващо маршрутно такси.
Системите за противовъздушна отбрана са задействани също на подходите към Москва, както и в Ленинградска област, където през изминалата нощ е съобщено за неутрализирането на десетки вражески апарати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #8
06:06 07.06.2026
2 Примати
06:08 07.06.2026
3 Атаката е най-добрата защита.
06:08 07.06.2026
4 Никой
Украйна няма никакъв интерес да тероризира цивилните защото само настройва руснаците срещу себе си. Докато Русия има интерес да тероризира цивилните за да дойде момент когато украинският народ ще каже: стига страдание, готови сме да подкрепим Зеленски да се откаже от Донбас за да ни оставят руснаците на мира. Така Русия ще получи наготово територии които иначе с военна сила не успя да вземе.
Коментиран от #9
06:13 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Свободен
Те още продължават!
Здравата ги удариха украинците, но акъла не им идва!
06:38 07.06.2026
7 До примати
06:51 07.06.2026
8 Ха ха
До коментар #1 от "Примати":Ти мислиш?!?!С какво?
07:19 07.06.2026
9 Ха ха
До коментар #4 от "Никой":Разбира се ,че си Никой.За да си Някой трябва ум.
07:21 07.06.2026