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Двама убити цивилни и ранено 12-годишно момиче при атаки на ВСУ срещу Белгородска област
  Тема: Украйна

Двама убити цивилни и ранено 12-годишно момиче при атаки на ВСУ срещу Белгородска област

7 Юни, 2026 05:41, обновена 7 Юни, 2026 05:49 735 9

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  • брянска област

При удар с дрон по автомобил в Брянския регион са пострадали петима души, сред които четири деца

Двама убити цивилни и ранено 12-годишно момиче при атаки на ВСУ срещу Белгородска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с дронове и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Белгородска област и други руски региони през последните 24 часа, като се съобщава за загинали и ранени граждани.

По данни на местните власти и Министерството на отбраната на Русия, през последното денонощие ВСУ са атакували региона общо 69 пъти. Двама цивилни са загинали. Единият мъж е убит в град Шебекино, след като дрон е поразил личния му автомобил, а вторият е загинал при удар на БПЛА по предприятие в посeлището Отрадовски. Други седем души са ранени в различни окръзи.

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Рано сутринта на 7 юни официални представители съобщиха за 12-годишно момиче, което е получило сериозни наранявания на очите, краката и ръцете, след като украински безпилотен апарат е атакувал автомобил в поселището Октябрьский.

Използвани са десетки артилерийски боеприпаси, авиация, РСЗО и FPV-дронове. Силите за ПВО са свалили и неутрализирали над 80 безпилотни апарата само над тази област. Нанесени са щети по десетки жилищни сгради, търговски обекти, селскостопанска техника и критична инфраструктура в 11 окръга на региона.

През същия период атаките са се разгърнали дълбоко в руската територия, като са засегнати няколко други области. Според руските ведомства, при сходен удар с дрон по автомобил в Брянския регион са пострадали петима души, сред които четири деца.

Нападение е регистрирано и в района на черноморския курорт Сочи, където отломки от свален безпилотен апарат са паднали на пътното платно и са избили прозорците на преминаващо маршрутно такси.

Системите за противовъздушна отбрана са задействани също на подходите към Москва, както и в Ленинградска област, където през изминалата нощ е съобщено за неутрализирането на десетки вражески апарати.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    4 9 Отговор
    Лавината от проблеми вече започна.руската армия в херсонска облас е с минимум храна и гориво. Някои анализатори твърдят , че на Русия и остават още няколко месеца. Аз мисля че в началото на юли всичко ще приключи…

    Коментиран от #8

    06:06 07.06.2026

  • 2 Примати

    4 9 Отговор
    От началото на юни украинската армия си е върнала още 30 квадратни километра. От април тази година вече стават около 500 квадратни километра.

    06:08 07.06.2026

  • 3 Атаката е най-добрата защита.

    5 7 Отговор
    Украйна няма друг избор освен да УДРЯ!

    06:08 07.06.2026

  • 4 Никой

    7 6 Отговор
    оператор на дронове няма да напада 12 годишно момиче. Ясно е че руснаците лъжат за да насъскват населението и да оправдават ударите по Киев.

    Украйна няма никакъв интерес да тероризира цивилните защото само настройва руснаците срещу себе си. Докато Русия има интерес да тероризира цивилните за да дойде момент когато украинският народ ще каже: стига страдание, готови сме да подкрепим Зеленски да се откаже от Донбас за да ни оставят руснаците на мира. Така Русия ще получи наготово територии които иначе с военна сила не успя да вземе.

    Коментиран от #9

    06:13 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свободен

    3 3 Отговор
    Не пише нищо за детонациите в складовете за боеприпаси в Кронщад?!
    Те още продължават!
    Здравата ги удариха украинците, но акъла не им идва!

    06:38 07.06.2026

  • 7 До примати

    3 1 Отговор
    Ниско интелигентно същество , събуди се и отивай да копаеш външни тоалетни , че е страхотна воня в Киева .

    06:51 07.06.2026

  • 8 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Ти мислиш?!?!С какво?

    07:19 07.06.2026

  • 9 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Разбира се ,че си Никой.За да си Някой трябва ум.

    07:21 07.06.2026

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