Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с дронове и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Белгородска област и други руски региони през последните 24 часа, като се съобщава за загинали и ранени граждани.

По данни на местните власти и Министерството на отбраната на Русия, през последното денонощие ВСУ са атакували региона общо 69 пъти. Двама цивилни са загинали. Единият мъж е убит в град Шебекино, след като дрон е поразил личния му автомобил, а вторият е загинал при удар на БПЛА по предприятие в посeлището Отрадовски. Други седем души са ранени в различни окръзи.

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Рано сутринта на 7 юни официални представители съобщиха за 12-годишно момиче, което е получило сериозни наранявания на очите, краката и ръцете, след като украински безпилотен апарат е атакувал автомобил в поселището Октябрьский.

Използвани са десетки артилерийски боеприпаси, авиация, РСЗО и FPV-дронове. Силите за ПВО са свалили и неутрализирали над 80 безпилотни апарата само над тази област. Нанесени са щети по десетки жилищни сгради, търговски обекти, селскостопанска техника и критична инфраструктура в 11 окръга на региона.

През същия период атаките са се разгърнали дълбоко в руската територия, като са засегнати няколко други области. Според руските ведомства, при сходен удар с дрон по автомобил в Брянския регион са пострадали петима души, сред които четири деца.

Нападение е регистрирано и в района на черноморския курорт Сочи, където отломки от свален безпилотен апарат са паднали на пътното платно и са избили прозорците на преминаващо маршрутно такси.

Системите за противовъздушна отбрана са задействани също на подходите към Москва, както и в Ленинградска област, където през изминалата нощ е съобщено за неутрализирането на десетки вражески апарати.