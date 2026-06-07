Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Поне 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в Охайо

Поне 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в Охайо

7 Юни, 2026 04:22, обновена 7 Юни, 2026 05:31 1 209 6

  • сащ-
  • стрелба-
  • фестивал-
  • охайо-
  • ранени

Издирват се двама мъже, които вероятно са стреляли един срещу друг

Поне 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в Охайо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 12 души са ранени при стрелба в Толедо, Охайо, при инцидент в района на уличния фестивал Old West End Festival в град Толедо, щата Охайо, съобщи CNN, позовавайки се на според заместник-началника Джоузеф Хефернан от местното полицейско управление.

„Най-малко 12 души са ранени от огнестрелни оръжия, двама от които са в критично състояние“, каза той на пресконференция.

Хефернан добави, че стрелците са двама и „вероятно са стреляли един по друг“. Издирването на заподозрени продължава.

Сигналът за стрелба е подаден малко след 17:30 ч. местно време в събота. Районът на инцидента обхваща кръстовището на Delaware Avenue и Glenwood Avenue, близо до градския дендрариум.

Официалните доклади потвърждават за „множество пострадали“. Очевидци описват настъпилата паника като пълен хаос, при който хората са залегнали или са бягали, търсейки прикритие.

Нападателят или нападателите все още се издирват от органите на реда. Полицията е отцепила голям периметър и призовава гражданите да избягват района на Delaware и Robinwood авеню.

Популярният ежегоден двудневен фестивал, провеждащ се в историческия квартал на града, е прекратен незабавно след стрелбата и е малко вероятно да поднови дейността си в неделя.

Губернаторът на Охайо, Майк Девайн, направи официално изявление, в което осъди проявата на насилие и подчерта, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни пространства за семействата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нито един умрял?

    3 0 Отговор
    Абе това да е ебил Путин, той така, масивна атака с нам-колко-си дрона и един убит, трима ранени.

    05:01 07.06.2026

  • 2 И нито един умрял?

    3 0 Отговор
    Абе това да не е бил Путин, той така, масивна атака с нам-колко-си дрона и един убит, трима ранени.

    05:01 07.06.2026

  • 3 шерифа

    2 0 Отговор
    Без стрелба не е фестивал.

    05:09 07.06.2026

  • 4 🤣🤣🤣😁

    5 1 Отговор
    Кравите скоро не бяха се стреляли, от миналата седмица.

    05:19 07.06.2026

  • 5 Алекс

    5 1 Отговор
    Добра новина !

    05:59 07.06.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Прекрасно започва денят! Страхотна новина, галеща слуха.
    Но може и още. Хайде, обора, напънете се. Знаем, че го можете и ви приляга.

    06:29 07.06.2026