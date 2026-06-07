Поне 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в Охайо

Най-малко 12 души са ранени при стрелба в Толедо, Охайо, при инцидент в района на уличния фестивал Old West End Festival в град Толедо, щата Охайо, съобщи CNN, позовавайки се на според заместник-началника Джоузеф Хефернан от местното полицейско управление.

„Най-малко 12 души са ранени от огнестрелни оръжия, двама от които са в критично състояние“, каза той на пресконференция.

Хефернан добави, че стрелците са двама и „вероятно са стреляли един по друг“. Издирването на заподозрени продължава.

Сигналът за стрелба е подаден малко след 17:30 ч. местно време в събота. Районът на инцидента обхваща кръстовището на Delaware Avenue и Glenwood Avenue, близо до градския дендрариум.

Официалните доклади потвърждават за „множество пострадали“. Очевидци описват настъпилата паника като пълен хаос, при който хората са залегнали или са бягали, търсейки прикритие.

Нападателят или нападателите все още се издирват от органите на реда. Полицията е отцепила голям периметър и призовава гражданите да избягват района на Delaware и Robinwood авеню.

Популярният ежегоден двудневен фестивал, провеждащ се в историческия квартал на града, е прекратен незабавно след стрелбата и е малко вероятно да поднови дейността си в неделя.

Губернаторът на Охайо, Майк Девайн, направи официално изявление, в което осъди проявата на насилие и подчерта, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни пространства за семействата.