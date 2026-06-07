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Тами Брус: Тръмп вярва, че ООН би могла да върне нормалното корабоплаване през Ормузкия проток

Тами Брус: Тръмп вярва, че ООН би могла да върне нормалното корабоплаване през Ормузкия проток

7 Юни, 2026 05:33, обновена 7 Юни, 2026 05:39 850 8

  • тами брус-
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  • доналд тръмп-
  • иран

Конгресменът Пат Фалън смята, че Вашингтон ще възобнови ударите по иранска територия

Тами Брус: Тръмп вярва, че ООН би могла да върне нормалното корабоплаване през Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че ООН би могла да улесни възобновяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и нормализирането на ситуацията в региона.

Това заяви зам.-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус по Fox News.

„Да, може да направи това и в момента дискусиите са насочени към това“, отговори тя на въпрос дали ООН може да играе роля. „Знам, че президентът отдава голямо значение на ООН; той знае нейния потенциал“, подчерта Брус. „Има общ интерес, например, към значението на Ормузкия проток по отношение на доставките, икономиката и т.н. Това е нещо, което всички споделяме“, смята заместник-постоянният представител на САЩ в ООН.

Конгресменът Пат Фалън (републиканец от Тексас) смята, че Вашингтон ще възобнови ударите по иранска територия.

По Fox News конгресменът беше попитан дали американският лидер трябва да се откаже от преговорите с Техеран и вместо това да предприеме удари срещу Ислямската република. „Мисля, че това е неизбежно“, отговори Фалон, който е член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите и на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че вярва, че преговорите с Иран напредват добре. Американският лидер каза, че ако американски военнослужещи бъдат убити при ударите на Техеран, САЩ ще бъдат готови да възобновят мащабни военни действия срещу Ислямската република.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    А на Гошо щерка му вярва в коледния заек!

    Коментиран от #7

    05:46 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А мужиците- крепостни.

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Нли знаеш съдбата на Цезар, Крас и Помпей?

    06:30 07.06.2026

  • 6 Нищо не знаеш, скъпа. И той не знае

    0 0 Отговор
    „Знам, че президентът отдава голямо значение на ООН..."

    06:31 07.06.2026

  • 7 Тва не е нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    и Гошо вярва.

    06:31 07.06.2026

  • 8 Божеее

    2 1 Отговор
    Но там си имаше нормално корабоплаване ....значи удряте, блъскате по кошера и после ревете, че пчелите ви жилят

    06:42 07.06.2026