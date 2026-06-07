Тами Брус: Тръмп вярва, че ООН би могла да върне нормалното корабоплаване през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че ООН би могла да улесни възобновяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и нормализирането на ситуацията в региона.

Това заяви зам.-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус по Fox News.

„Да, може да направи това и в момента дискусиите са насочени към това“, отговори тя на въпрос дали ООН може да играе роля. „Знам, че президентът отдава голямо значение на ООН; той знае нейния потенциал“, подчерта Брус. „Има общ интерес, например, към значението на Ормузкия проток по отношение на доставките, икономиката и т.н. Това е нещо, което всички споделяме“, смята заместник-постоянният представител на САЩ в ООН.

Конгресменът Пат Фалън (републиканец от Тексас) смята, че Вашингтон ще възобнови ударите по иранска територия.

По Fox News конгресменът беше попитан дали американският лидер трябва да се откаже от преговорите с Техеран и вместо това да предприеме удари срещу Ислямската република. „Мисля, че това е неизбежно“, отговори Фалон, който е член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите и на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че вярва, че преговорите с Иран напредват добре. Американският лидер каза, че ако американски военнослужещи бъдат убити при ударите на Техеран, САЩ ще бъдат готови да възобновят мащабни военни действия срещу Ислямската република.