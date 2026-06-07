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Масови антиправителствени протести в Израел поискаха оставката на Нетаняху

Масови антиправителствени протести в Израел поискаха оставката на Нетаняху

7 Юни, 2026 05:17, обновена 7 Юни, 2026 05:23 1 115 14

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  • оставка

В Йерусалим полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращи близо до резиденцията на премиера

Масови антиправителствени протести в Израел поискаха оставката на Нетаняху - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снощи в Израел се проведоха масови антиправителствени протести с призиви за оставка на министър-председателя Бенямин Нетаняху и неговата коалиция.

Основните демонстрации се състояха в Тел Авив и Йерусалим, където хиляди граждани изразиха недоволството си. Стотици хора се събраха на площад "Рабин" и шестваха до площад "Хабима" в Тел Авив, организирани от Movement for Quality Government (Движение за качествено управление). Протестиращи носеха плакати, изразяващи недоволство от спорни политически стъпки, водещи до сблъсъци с международни съюзници.

Демонстрантите обвиняват правителството в опит да избяга от отговорност за събитията от 7 октомври и настояват за сделка за освобождаване на останалите заложници. Въпреки че демонстрациите в Тел Авив преминаха относително мирно, в Йерусалим полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращи близо до резиденцията на премиера.

На фона на антиправителствените митинги се проведоха и ожесточени демонстрации на ултра-ортодоксални евреи. Хиляди блокираха кръстовища и протестираха агресивно пред домовете на висши съдии, предизвиквайки остри критики от президента Ицхак Херцог относно политическото насилие в страната.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смотаняху

    16 0 Отговор
    И неговия гаден народ даже не го търпи тоя гадняр

    05:44 07.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Демократ е тоя!! Я вземи тия водни оръдия! Ще ми протестират моля ти се!!

    05:47 07.06.2026

  • 3 гошо

    14 1 Отговор
    Гадно племе

    05:52 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоян Мавродиев

    5 0 Отговор
    ХаБИБИ уелком то ДУБАЙ

    06:03 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Скоро и у нас

    2 3 Отговор
    На есен сваляме кауна

    06:48 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 8888

    4 0 Отговор
    нали щяха на Путин да правят преврат... еи прогнозата за времето е по-точна от новините.

    07:11 07.06.2026

  • 13 Лост

    5 0 Отговор
    Ултра -ортодоксалните евреи май за друго протестират.Нещо не им се ходи в армията.

    07:21 07.06.2026

  • 14 И на този

    0 0 Отговор
    Му спретнаха майданче или израелска пролет/лято. Сигурно започват да се наблюдават липси на някой продукти в Израел. Имайки предвид какво е нивото на демокрацията в тази държава, Биби ще царува докато е жив.

    07:36 07.06.2026