Масови антиправителствени протести в Израел поискаха оставката на Нетаняху

Снощи в Израел се проведоха масови антиправителствени протести с призиви за оставка на министър-председателя Бенямин Нетаняху и неговата коалиция.

Основните демонстрации се състояха в Тел Авив и Йерусалим, където хиляди граждани изразиха недоволството си. Стотици хора се събраха на площад "Рабин" и шестваха до площад "Хабима" в Тел Авив, организирани от Movement for Quality Government (Движение за качествено управление). Протестиращи носеха плакати, изразяващи недоволство от спорни политически стъпки, водещи до сблъсъци с международни съюзници.

Демонстрантите обвиняват правителството в опит да избяга от отговорност за събитията от 7 октомври и настояват за сделка за освобождаване на останалите заложници. Въпреки че демонстрациите в Тел Авив преминаха относително мирно, в Йерусалим полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращи близо до резиденцията на премиера.

На фона на антиправителствените митинги се проведоха и ожесточени демонстрации на ултра-ортодоксални евреи. Хиляди блокираха кръстовища и протестираха агресивно пред домовете на висши съдии, предизвиквайки остри критики от президента Ицхак Херцог относно политическото насилие в страната.