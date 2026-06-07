Масови антиправителствени протести в Израел поискаха оставката на Нетаняху

Снощи в Израел се проведоха масови антиправителствени протести с призиви за оставка на министър-председателя Бенямин Нетаняху и неговата коалиция.
Основните демонстрации се състояха в Тел Авив и Йерусалим, където хиляди граждани изразиха недоволството си. Стотици хора се събраха на площад "Рабин" и шестваха до площад "Хабима" в Тел Авив, организирани от Movement for Quality Government (Движение за качествено управление). Протестиращи носеха плакати, изразяващи недоволство от спорни политически стъпки, водещи до сблъсъци с международни съюзници.
Демонстрантите обвиняват правителството в опит да избяга от отговорност за събитията от 7 октомври и настояват за сделка за освобождаване на останалите заложници. Въпреки че демонстрациите в Тел Авив преминаха относително мирно, в Йерусалим полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращи близо до резиденцията на премиера.
На фона на антиправителствените митинги се проведоха и ожесточени демонстрации на ултра-ортодоксални евреи. Хиляди блокираха кръстовища и протестираха агресивно пред домовете на висши съдии, предизвиквайки остри критики от президента Ицхак Херцог относно политическото насилие в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смотаняху
05:44 07.06.2026
2 Лопата Орешник
05:47 07.06.2026
3 гошо
05:52 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стоян Мавродиев
06:03 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Скоро и у нас
06:48 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 8888
07:11 07.06.2026
13 Лост
07:21 07.06.2026
14 И на този
07:36 07.06.2026