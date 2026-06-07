Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреното оръжие е най-мощният аргумент срещу хулиганите, обожаващи силата

Статутът на Северна Корея като държава с ядрени оръжия е „абсолютно неоспорим връх“ и „неоспорима реалност“, а ядрените оръжия са „най-мощният аргумент“ на страната в спорове с „лица, обожаващи силата“, заяви Ким Йо-чон, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, цитирана от Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„Няма да компрометираме отбраната и суверенитета на страната нито на йота. Надеждите или реториката на външни сили няма да променят реалността. Ядрените оръжия са най-мощният аргумент в спорове с лица, почитащи силата“, заяви тя.

Според Ким Йо-чон Северна Корея има право на самозащита срещу заплахи от „хулигани, които предпочитат да демонстрират сила върху военни кораби и самолети“ близо до чужди граници. Ядрените сили на страната, залегнали в Конституцията, са „ядрото на нейната сила и отбрана“ и защитата на интересите на Северна Корея не зависи от външни сили, добави тя.

Тя отговори на изявлението на Държавния департамент на САЩ, че на китайско-американската среща на върха през май двете страни са потвърдили споделената си цел за „денуклеаризация“ на Северна Корея. „Това е просто любимото разпространение на невярна информация от страна на САЩ“, каза сестрата на Ким Чен-ун. Китайският президент Си Дзинпин ще посети Северна Корея следващата седмица.

Съгласно международния Договор за неразпространение на ядрени оръжия, само пет държави са официално признати за ядрени сили: Съединените щати, Русия, Обединеното кралство, Франция и Китай. Северна Корея се оттегли от договора, като същевременно закрепи статута си на ядрена сила в Конституцията си. Северна Корея притежава ядрени бойни глави и е провеждала ядрени тестове.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), към януари 2025 г. Северна Корея притежава приблизително 50 ядрени бойни глави и има достатъчно делящ се материал, за да произведе още до 40. Производството на нов ядрен материал също се ускорява.

През април 2026 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Северна Корея е постигнала „много значителен“ напредък в ядрената си програма, особено чрез изграждането на съоръжение за обогатяване на уран. Ким Чен-ун обяви планове за разширяване на ядрените сили на страната „експоненциално“.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети един от водещите военно-промишлени комплекси в страната и инспектира производството на ключови оръжия през първата половина на 2026 г., съобщи KCNA.

Според агенцията държавният глава е бил придружен от секретаря на Централния комитет на Корейската работническа партия Чо Чун-рьонг, първия заместник-директор на отдела на Централния комитет на ТПК Ким Чен-сик, директора на Главния отдел за ракетно производство Чан Чан-ха и други висши служители.

Ким Чен-ун похвалил изпълнението на плана на завода за производство на ключови оръжия през първата половина на годината и подготовката за производство през втората половина.

По време на обиколката севернокорейският лидер изслушал доклад на Главния отдел за ракетно производство за план за повишаване на производителността при производството на различни видове балистични и крилати ракети. Според KCNA той е разпоредил този въпрос да бъде разгледан на Втория пленум на Деветия Централен комитет на партията.

Ким Чен-ун заяви също необходимостта от постепенно увеличаване на производствения капацитет с 2,5 пъти за период от пет години, за да се отговорят на нарастващите нужди на въоръжените сили на страната. Той подчертал важността на засилване на контрола върху качеството на продуктите и спазването на изискванията на всички етапи от производствения процес.

Според KCNA по време на инспекцията са издадени допълнителни инструкции относно организацията на производството и бизнес операциите на предприятието.