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Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреното оръжие е най-мощният аргумент срещу хулиганите, обожаващи силата

Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреното оръжие е най-мощният аргумент срещу хулиганите, обожаващи силата

7 Юни, 2026 06:24, обновена 7 Юни, 2026 07:15 730 18

  • северна корея-
  • ядрени оръжия-
  • ким йо-чон

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети един от водещите военно-промишлени комплекси в страната и инспектира производството на ключови оръжия

Сестрата на Ким Чен-ун: Ядреното оръжие е най-мощният аргумент срещу хулиганите, обожаващи силата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Статутът на Северна Корея като държава с ядрени оръжия е „абсолютно неоспорим връх“ и „неоспорима реалност“, а ядрените оръжия са „най-мощният аргумент“ на страната в спорове с „лица, обожаващи силата“, заяви Ким Йо-чон, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, цитирана от Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„Няма да компрометираме отбраната и суверенитета на страната нито на йота. Надеждите или реториката на външни сили няма да променят реалността. Ядрените оръжия са най-мощният аргумент в спорове с лица, почитащи силата“, заяви тя.

Според Ким Йо-чон Северна Корея има право на самозащита срещу заплахи от „хулигани, които предпочитат да демонстрират сила върху военни кораби и самолети“ близо до чужди граници. Ядрените сили на страната, залегнали в Конституцията, са „ядрото на нейната сила и отбрана“ и защитата на интересите на Северна Корея не зависи от външни сили, добави тя.

Тя отговори на изявлението на Държавния департамент на САЩ, че на китайско-американската среща на върха през май двете страни са потвърдили споделената си цел за „денуклеаризация“ на Северна Корея. „Това е просто любимото разпространение на невярна информация от страна на САЩ“, каза сестрата на Ким Чен-ун. Китайският президент Си Дзинпин ще посети Северна Корея следващата седмица.

Съгласно международния Договор за неразпространение на ядрени оръжия, само пет държави са официално признати за ядрени сили: Съединените щати, Русия, Обединеното кралство, Франция и Китай. Северна Корея се оттегли от договора, като същевременно закрепи статута си на ядрена сила в Конституцията си. Северна Корея притежава ядрени бойни глави и е провеждала ядрени тестове.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), към януари 2025 г. Северна Корея притежава приблизително 50 ядрени бойни глави и има достатъчно делящ се материал, за да произведе още до 40. Производството на нов ядрен материал също се ускорява.

През април 2026 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че Северна Корея е постигнала „много значителен“ напредък в ядрената си програма, особено чрез изграждането на съоръжение за обогатяване на уран. Ким Чен-ун обяви планове за разширяване на ядрените сили на страната „експоненциално“.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети един от водещите военно-промишлени комплекси в страната и инспектира производството на ключови оръжия през първата половина на 2026 г., съобщи KCNA.

Според агенцията държавният глава е бил придружен от секретаря на Централния комитет на Корейската работническа партия Чо Чун-рьонг, първия заместник-директор на отдела на Централния комитет на ТПК Ким Чен-сик, директора на Главния отдел за ракетно производство Чан Чан-ха и други висши служители.

Ким Чен-ун похвалил изпълнението на плана на завода за производство на ключови оръжия през първата половина на годината и подготовката за производство през втората половина.

По време на обиколката севернокорейският лидер изслушал доклад на Главния отдел за ракетно производство за план за повишаване на производителността при производството на различни видове балистични и крилати ракети. Според KCNA той е разпоредил този въпрос да бъде разгледан на Втория пленум на Деветия Централен комитет на партията.

Ким Чен-ун заяви също необходимостта от постепенно увеличаване на производствения капацитет с 2,5 пъти за период от пет години, за да се отговорят на нарастващите нужди на въоръжените сили на страната. Той подчертал важността на засилване на контрола върху качеството на продуктите и спазването на изискванията на всички етапи от производствения процес.

Според KCNA по време на инспекцията са издадени допълнителни инструкции относно организацията на производството и бизнес операциите на предприятието.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе и рашката има атом

    3 20 Отговор
    Ама яде ритници🤣🤣🤣

    Коментиран от #3, #15

    06:35 07.06.2026

  • 2 зеленкио наркоман

    12 3 Отговор
    Знам го от опит и се моля да не ми положат бункера с такова оръжие

    06:35 07.06.2026

  • 3 бандерите отново мачкат

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе и рашката има атом":

    Мекия! Затова киевската хунта пише писъмца на Путин и го моли за преговори?

    06:36 07.06.2026

  • 4 Гориил

    8 0 Отговор
    Ядрените оръжия са най-убедителният аргумент срещу Арлекини.

    06:39 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жестоко

    12 2 Отговор
    Само така се говори със световните терористи САЩ и Израел. Само ядрена бухалка през устенцата им!

    Коментиран от #11

    06:50 07.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колю маркуча":

    Че ти У-рална либоF сама от баби които са си свалили чеЙнетата ли сакаш 🤔❗😀

    06:51 07.06.2026

  • 9 Гориил

    9 1 Отговор
    В понеделник китайският президент Си Дзинпин започва двудневно държавно посещение в Северна Корея.Започва нова ера в отношенията между двете държави.

    06:52 07.06.2026

  • 10 Пачо

    1 7 Отговор
    Само болен мозък може да говори за ядрено оръжие.Такива като вас сами си търсят врагове...

    07:04 07.06.2026

  • 11 Страх лозе пази

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жестоко":

    Американските военни са сбъркали балон на бойскаути с неидентифициран летящ обект и са го свалили с ракета на стойност 500 000 долара, съобщи „ Ню Йорк Поуст“

    07:10 07.06.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Права е ,клоуните от запада що не си покажат силата директно на тях ,Китай или на Русия

    07:17 07.06.2026

  • 13 руззззНациии

    1 1 Отговор
    Е, значи според родните копеи всичко е наред. Сега си отговорете на въпроса, за колко време Южна Корея, Япония, Тайван, Германия, Полша, Канада, Австралия биха могли да си направят ядрени главички. Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #14

    07:20 07.06.2026

  • 14 Отговори ти

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "руззззНациии":

    Защо тези може а другите не?

    Официални ядрени сили (ДНЯО)Русия: Притежава най-големия ядрен арсенал в света с приблизително 5500 – 5800 разгърнати и съхранявани бойни глави.САЩ: На второ място с около 5000 – 5400 бойни глави.Китай: Разполага с около 500 ядрени бойни глави и се намира в процес на бързо разширяване на арсенала си.Франция: Разполага с около 290 бойни глави.Великобритания: Притежава около 225 бойни глави.Неофициални ядрени силиПакистан: Оценява се, че разполага със 170 бойни глави.Индия: Притежава арсенал от около 172 бойни глави.Израел: Не потвърждава, но и не отрича притежанието на ядрен арсенал, който се оценява на около 90 бойни глави.Северна Корея: Има разработени около 50 бойни глави и продължава да развива ракетната си програма.

    07:26 07.06.2026

  • 15 Ти какво искаш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе и рашката има атом":

    Искаш Русия да използва ядрени оръжия ли ? Тези ракети, нали ще унищожат живота на хиляди километри. Дори да не си в радиуса на взрива, от радиацията ще умрат още милиони, както в Европа, така и в Азия, даже и на други континенти. Всички дишаме един въздух, а облаците разнасят радиация.

    Коментиран от #17

    07:29 07.06.2026

  • 16 Точно така

    3 0 Отговор
    И малката добре познава законите на Западналите. Вълкът няма да те нападне и изяде, ако знае, че ако те нападне ще умре. Това е цялата "нравственост" и "култура" на "западната цивилизация "! С.К. много добре се ориентира в съвременната система.

    07:30 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отговори ти- до 15

    1 0 Отговор
    Верно ли?
    Защо споменаваш само Русия.
    Евр еите,риж авия,европейските дже/ндърляци?....

    07:34 07.06.2026

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