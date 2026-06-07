Новини
Свят »
САЩ »
Reuters: Вашингтон планира достъп на съюзниците си от Персийския залив до ирански активи

Reuters: Вашингтон планира достъп на съюзниците си от Персийския залив до ирански активи

7 Юни, 2026 04:36, обновена 7 Юни, 2026 04:45 340 5

  • сащ-
  • иран-
  • активи-
  • съюзници-
  • ормузки проток-
  • дронове

Американските военни свалили два ирански дрона, "заплашващи корабоплаването в Ормузкия проток"

Reuters: Вашингтон планира достъп на съюзниците си от Персийския залив до ирански активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон възнамерява да предостави на съюзниците си от Персийския залив достъп до ирански активи, за да компенсира щетите, които Ислямската република може да им нанесе, съобщи Reuters.

Според източници на агенцията „Съединените щати ще предоставят ирански активи на съюзниците си от Персийския залив, за да подкрепят, възстановят и смекчат бъдещи щети, които Иран може да нанесе“.

В съобщението се посочва, че Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи „за покриване на вече нанесени щети“. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент е инструктирал експерти да оценят размера на щетите, които Иран е нанесъл на гореспоменатите държави. Конкретните ирански активи не са посочени.

Американските военни са свалили два ирански дрона, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„По-рано днес американските сили в Близкия изток свалиха два ирански дрона-камикадзе, които заплашваха международното корабоплаване в Ормузкия проток“, се казва в изявление на командването.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много обичат чуждите пити

    1 0 Отговор
    тия, много.

    Коментиран от #2

    04:54 07.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много обичат чуждите пити":

    Да краднат и другите, че да не са само те виновни!

    04:57 07.06.2026

  • 3 "Оакахме целия Персийски залив

    0 0 Отговор
    и не можахме да ви защитим. Абе ние не можахме нас си да защитим. Ето ви едни пари, чужди, да не сте капо".

    04:59 07.06.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Това никак няма да се хареса на Иран! Възможно е да въведе наказателни такси на USA съюзниците, за преминаване през протока. Колко струва сащ като съюзник го видя цял свят и продължава да се смее!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    05:02 07.06.2026

  • 5 Как сте мaлoумници гласували за прогрес

    1 0 Отговор
    Бившият народен представител Антон Тодоров е публикувал ужасяващи факти със снимки -
    Новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, назначен от правителството "Радев", има и братче. И братчето е депутат от "Прогресивна България".
    Двете синчета са отрочета на ген. Симеон Симеонов, който е депутат през 2017-2021 г. от ДПС. А всички вие под юмрука на чорапа през 2020 г.излязохте да протестирате срещу ДПС. А мунчо сега назначава отроците на техните депутати начело на държавата.
    Всички зелени чорапи и отрочетата им - уредени. А вие - лапайте мухите.

    05:02 07.06.2026