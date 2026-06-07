Reuters: Вашингтон планира достъп на съюзниците си от Персийския залив до ирански активи

Администрацията на Вашингтон възнамерява да предостави на съюзниците си от Персийския залив достъп до ирански активи, за да компенсира щетите, които Ислямската република може да им нанесе, съобщи Reuters.

Според източници на агенцията „Съединените щати ще предоставят ирански активи на съюзниците си от Персийския залив, за да подкрепят, възстановят и смекчат бъдещи щети, които Иран може да нанесе“.

В съобщението се посочва, че Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи „за покриване на вече нанесени щети“. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент е инструктирал експерти да оценят размера на щетите, които Иран е нанесъл на гореспоменатите държави. Конкретните ирански активи не са посочени.

Американските военни са свалили два ирански дрона, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„По-рано днес американските сили в Близкия изток свалиха два ирански дрона-камикадзе, които заплашваха международното корабоплаване в Ормузкия проток“, се казва в изявление на командването.