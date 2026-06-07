Reuters: Вашингтон планира достъп на съюзниците си от Персийския залив до ирански активи

Администрацията на Вашингтон възнамерява да предостави на съюзниците си от Персийския залив достъп до ирански активи, за да компенсира щетите, които Ислямската република може да им нанесе, съобщи Reuters.
Според източници на агенцията „Съединените щати ще предоставят ирански активи на съюзниците си от Персийския залив, за да подкрепят, възстановят и смекчат бъдещи щети, които Иран може да нанесе“.
В съобщението се посочва, че Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи „за покриване на вече нанесени щети“. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент е инструктирал експерти да оценят размера на щетите, които Иран е нанесъл на гореспоменатите държави. Конкретните ирански активи не са посочени.
Американските военни са свалили два ирански дрона, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„По-рано днес американските сили в Близкия изток свалиха два ирански дрона-камикадзе, които заплашваха международното корабоплаване в Ормузкия проток“, се казва в изявление на командването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много обичат чуждите пити
Коментиран от #2
04:54 07.06.2026
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Много обичат чуждите пити":Да краднат и другите, че да не са само те виновни!
04:57 07.06.2026
3 "Оакахме целия Персийски залив
04:59 07.06.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
05:02 07.06.2026
5 Как сте мaлoумници гласували за прогрес
Новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, назначен от правителството "Радев", има и братче. И братчето е депутат от "Прогресивна България".
Двете синчета са отрочета на ген. Симеон Симеонов, който е депутат през 2017-2021 г. от ДПС. А всички вие под юмрука на чорапа през 2020 г.излязохте да протестирате срещу ДПС. А мунчо сега назначава отроците на техните депутати начело на държавата.
Всички зелени чорапи и отрочетата им - уредени. А вие - лапайте мухите.
05:02 07.06.2026