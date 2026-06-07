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Израел ще разоръжава "експериментално" Хизбула в едно ливанско село

Израел ще разоръжава "експериментално" Хизбула в едно ливанско село

7 Юни, 2026 06:35, обновена 7 Юни, 2026 06:39 521 2

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Ако това проработи, пилотният проект ще бъде приложен и в други населени места

Израел ще разоръжава "експериментално" Хизбула в едно ливанско село - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел ще прекрати офанзивните операции в Ливан, но ще бъде готов да предприеме отбранителни удари, съобщи Ynet, позовавайки се на израелски служител.

„За нас прекратяване на огъня означава прекратяване на офанзивната дейност. Ще спрем и ще преминем в отбранителна позиция, действайки само ако възникне заплаха. Ако видим, че операция е на път да започне, ще ударим, независимо къде се провежда – дори в Бейрут“, каза служителят.

Той добави, че Ливан ще трябва да разоръжи части на Хизбула в едно село като експеримент, за да демонстрира, че армията на страната поддържа контрол над територията.

„Веднага щом видим, според всички възможни критерии, че това работи, ще разширим пилотния проект до повече села, докато Ливан не демонстрира, че може да контролира цялата територия“, добави източникът.

На 4 юни пресслужбата на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Израел и Ливан, с посредничеството на САЩ, са се споразумели да спазват прекратяването на огъня. В изявлението се уточнява, че страните не са декларирали враждебни намерения и са се съгласили да продължат преките преговори.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 експериментално

    1 2 Отговор
    унищожават селото и хизбула са разоръжени.

    06:42 07.06.2026

  • 2 име

    0 0 Отговор
    Хизбула думка яко ционистките окупатори с ФПВ дронове с оптични влакна и ги изнася от позициите им. Обеща ли са на хората че няма да спрат докато не освободят целия южен Ливан. Наглия ционистки окупатор влезе с булдозери и събаряше цели села с цел да окупира земите им, но Хизбула ги спира и принуждава да се изтеглят. От две седмици се опитват да превземат град Хадата, но всеки път, когато срещнат снайперистите на Хизбула, се изтеглят и викат въздушно подкрепление.

    07:17 07.06.2026