Украинските атаки дълбоко в Русия достигнаха Сибир ОБОБЩЕНИЕ

Равносметката от проведената вчера масирана украинска вълна от удари с дронове показва сериозни поражения по руски военни и енергийни активи на над 1000 км от границата, като атаката съвпадна умишлено с последния ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ).

Руското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила близо 400 безпилотни апарата над 16 руски региона. Въпреки твърденията за висок процент прехванати цели, официални лица и сателитни данни потвърждават значителни щети по няколко ключови обекта.

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Това беше една от най-мащабните и координирани въздушни операции на Украйна срещу втория по големина руски град Санкт Петербург. Само над Ленинградска област местните власти потвърдиха за свалянето на над 140 дрона. Избухнали са локални пожари на територията на пристанищния комплекс в Кронщад и Кронщадския морски завод, отговорен за ремонта на кораби и подводници от Балтийския флот.

Поразени са складове на 15-и арсенал на Военноморския флот на РФ в Лебяжие, като според местни източници е последвала вторична детонация на боеприпаси. Анализи сочат вероятен удар и по този ключов научноизследователски институт в Ломоносовския район, специализиран в проектирането на торпеда и подводни оръжия.

Властите въведоха временни ограничения за полетите на летище „Пулково“. В Санкт Петербург бяха регистрирани сериозни прекъсвания на мобилния интернет, а губернаторът Александър Беглов призова жителите да не напускат домовете си, съобщавайки за трима леко пострадали граждани.

В Краснодарския край е пострадала Нефтобаза „Полтавская“ в Уст-Лабинск. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и местните руски спешни служби потвърдиха, че украински дронове са преодолели ПВО на 500 км от фронта. Ударът е предизвикал огромен пожар с площ от около 5000 квадратни метра, обхванал търговския обект, който съдържа 28 резервоара за петролни продукти.

В Тюменска област в Сибир е бил ударен Антипинският нефтопреработвателен завод. Местни жители в Тюмен съобщиха за мощна експлозия и последвал пожар в рафинерията, която има капацитет за преработка на над 9 милиона тона суров петрол годишно. Руските власти побързаха да обявят, че инцидентът е с „технически характер“, а не в резултат на дрон, но независими наблюдатели отбелязват, че Украйна наскоро разшири обхвата на своите безпилотни апарати до подобни дистанции в Урал (над 1700–2000 км).

В Белгородска област (село Борисовка) при атака от дрон са загинали двама цивилни граждани. В Курска област (село Гончаровка) е загинала една жена след осколочни наранявания.

Украинското ръководство и военните ведомства (СБУ, ГУР и ССО) обявиха, че координираната кампания задълбочава икономическия натиск над Русия, демонстрирайки способност да поразява цели на критично разстояние и да заобикаля разположените наскоро ПВО системи „Панцир“ по покривите на големите руски градове.