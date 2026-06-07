Украинските атаки дълбоко в Русия достигнаха Сибир ОБОБЩЕНИЕ

Равносметката от проведената вчера масирана украинска вълна от удари с дронове показва сериозни поражения по руски военни и енергийни активи на над 1000 км от границата, като атаката съвпадна умишлено с последния ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ).
Руското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила близо 400 безпилотни апарата над 16 руски региона. Въпреки твърденията за висок процент прехванати цели, официални лица и сателитни данни потвърждават значителни щети по няколко ключови обекта.
Това беше една от най-мащабните и координирани въздушни операции на Украйна срещу втория по големина руски град Санкт Петербург. Само над Ленинградска област местните власти потвърдиха за свалянето на над 140 дрона. Избухнали са локални пожари на територията на пристанищния комплекс в Кронщад и Кронщадския морски завод, отговорен за ремонта на кораби и подводници от Балтийския флот.
Поразени са складове на 15-и арсенал на Военноморския флот на РФ в Лебяжие, като според местни източници е последвала вторична детонация на боеприпаси. Анализи сочат вероятен удар и по този ключов научноизследователски институт в Ломоносовския район, специализиран в проектирането на торпеда и подводни оръжия.
Властите въведоха временни ограничения за полетите на летище „Пулково“. В Санкт Петербург бяха регистрирани сериозни прекъсвания на мобилния интернет, а губернаторът Александър Беглов призова жителите да не напускат домовете си, съобщавайки за трима леко пострадали граждани.
В Краснодарския край е пострадала Нефтобаза „Полтавская“ в Уст-Лабинск. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и местните руски спешни служби потвърдиха, че украински дронове са преодолели ПВО на 500 км от фронта. Ударът е предизвикал огромен пожар с площ от около 5000 квадратни метра, обхванал търговския обект, който съдържа 28 резервоара за петролни продукти.
В Тюменска област в Сибир е бил ударен Антипинският нефтопреработвателен завод. Местни жители в Тюмен съобщиха за мощна експлозия и последвал пожар в рафинерията, която има капацитет за преработка на над 9 милиона тона суров петрол годишно. Руските власти побързаха да обявят, че инцидентът е с „технически характер“, а не в резултат на дрон, но независими наблюдатели отбелязват, че Украйна наскоро разшири обхвата на своите безпилотни апарати до подобни дистанции в Урал (над 1700–2000 км).
В Белгородска област (село Борисовка) при атака от дрон са загинали двама цивилни граждани. В Курска област (село Гончаровка) е загинала една жена след осколочни наранявания.
Украинското ръководство и военните ведомства (СБУ, ГУР и ССО) обявиха, че координираната кампания задълбочава икономическия натиск над Русия, демонстрирайки способност да поразява цели на критично разстояние и да заобикаля разположените наскоро ПВО системи „Панцир“ по покривите на големите руски градове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Първанов
06:17 07.06.2026
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12 име
06:29 07.06.2026
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14 Zахарова
До коментар #10 от "Ами сега! Беж лиске да бегаме!":Много фантасти тази сутрин
06:30 07.06.2026
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18 Хохохо
Коментиран от #28
06:38 07.06.2026
19 Дааааа
До коментар #9 от "Единственото спасение":ГОТВАЧА ... знаеше ЗАЩО..
06:38 07.06.2026
20 Мунчо
06:38 07.06.2026
21 Първанов
06:38 07.06.2026
22 Първанов
06:38 07.06.2026
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25 точка
Коментиран от #32, #36
06:43 07.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вацев
06:44 07.06.2026
28 Пе Дерасията уйде
До коментар #18 от "Хохохо":Хихихихихи
Ху йло ТОЖЕ
06:44 07.06.2026
29 Как е русофилчетата?
Громите ли?
06:46 07.06.2026
30 Москва не вярва на Украйна
Коментиран от #46
06:47 07.06.2026
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34 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ххх това Фламинго където от 20 ракети една стига до половината път ли хахахахахах, може да питате руснаците как става 20 ракети 20 попадения хахаха, лузърив хахаха
06:50 07.06.2026
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41 Кой Реве за Преговори
До коментар #16 от "име":Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Зеленски Се Гъбарка
Със Куцокракия Дърт Издуханяк.
06:57 07.06.2026
42 Кой го казва??
До коментар #35 от "Георгиев":Един пропаднал б0 к лук .Семката ти безмозАчна!
06:58 07.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ПУТИН ПРЕВЗЕ
МОЖЕ ДА СПИРА ОБОСРАЦИЯТА
УРААААА
07:00 07.06.2026
45 оня с коня
Коментиран от #67
07:00 07.06.2026
46 Zахарова
До коментар #30 от "Москва не вярва на Украйна":Пас си се объркал мамин ти
07:00 07.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Чист руснак от Тюмен
Изхабихме и трите Орешника , които имахме и то да бомбардираме гаражи с тях?
Коментиран от #55, #60
07:01 07.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Zахарова
До коментар #43 от "Хахахахаха":И ти ли мама си се объркал, ох много сте ми за тази сутрин
07:01 07.06.2026
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52 защо
"съвпадна умишлено с последния ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург
Това беше една от най-мащабните и координирани въздушни операции на Украйна"
07:03 07.06.2026
53 Хм Хм
До коментар #6 от "Гориил":Технически такъв дрон не само, че е възможен, но съществува от 25 години - MQ-9 Reaper.
Далеч съм от мисълта да сравнявам украински дрон с американски такъв, но ти напомням отново, че има Гугъл и винаги е по-добре да направиш справка преди да пишеш глупости.
С днешните технологии е възможно да превърнеш обикновен витлов самолет в дрон и да го натъпчеш с експлозиви. Дистанцията на полета зависи от горивото, а управлението е през Старлинк. И преди да споменеш за безаналоговите системи за РЕБ ще ти кажа, че последните софтуери за дронове при намеса на РЕБ изключват връзката и минават на ИИ и разпознават визуално целите си.
07:03 07.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ПУТИН
До коментар #48 от "Чист руснак от Тюмен":ИЗДАДЕ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВНА
ВОЕННА ТАЙНА .
ОРЕШНИК Е ГОЛА ВОДА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПЕСКОВ ГЛЕДАШЕ КАТО
ИЗТРЕЩЯЛ
ПРИЗНАНИЕТО НА
БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.
07:05 07.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Zахарова
До коментар #54 от "Руснаци":Ох, бе мама бе! Сополанко ,спирай, после мен ще съдят. Стоиш си в Европата, плюеш, хайде ела и умриЗАпутин
07:12 07.06.2026
58 СОЛОВЬОВ
ЗАЩО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕ СЕ ЗНАЕШЕ
ЧЕ Ще ИМА АТАКА
ПО САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПО
ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ
НЕ БЕШЕ НАПРАВЕНО
НЕЩО ?
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КЪДЕ ИМА БЕЗОПАСНО МЯСТО В РУСИЯ?
ХАХАХАХА
ТРЯБВА да върнем ГРАЖДАНКАТА ОТБРАНА
НА СССР.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Друго Си е Да Слушаме
РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
КАК ВСИЧКО БИЛО
ПО ПЛАНУ.
07:17 07.06.2026
59 Дълбоко отзад
07:18 07.06.2026
60 име
До коментар #48 от "Чист руснак от Тюмен":Затова ли хунтата орева орталъка, чак в ООН се оплакваха за три гаража?!
Коментиран от #64, #68
07:20 07.06.2026
61 Първанов
Тежка карма си слагат копейките, подкрепяйки убиецът Путин!
Мислете!
07:20 07.06.2026
62 Бомбят Русия на поразия
07:22 07.06.2026
63 Механик
07:22 07.06.2026
64 Zахарова
До коментар #60 от "име":Затова мама, но то да е само това. Как ще се плаща не знам. Исках ахартамент в Париж, но май ще доизкарам животеца в гарсониера в Пхенян
07:23 07.06.2026
65 Даскала
07:23 07.06.2026
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67 ЕДИНСТВЕНОТО ПО
До коментар #45 от "оня с коня":Добро Оръжие Което
Имаше Украйна
В Началото на Войната
Беше ТОЧКА У.
Само с Калашници СВУ
И около 200 Броя
Налични Джавелини
Успяха да спрат
РУСКИЯ БАШИБОЗУК..
И ВЕЧЕ ПРЕЗ МАРТ 2022 година
САЩ ПРЕДОСТАВИ
ПО СЕРИОЗНА ВОЕННА ТЕХНИКА.
И останалото е История
5 Та ГОДИНА
КИЕВ за 3 ДНЯ.
РА РА РА
07:27 07.06.2026
68 А ти за чийУи
До коментар #60 от "име":Ревеш?
07:31 07.06.2026
69 Муньо
07:31 07.06.2026