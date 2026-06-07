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Украинските атаки дълбоко в Русия достигнаха Сибир ОБОБЩЕНИЕ
  Тема: Украйна

Украинските атаки дълбоко в Русия достигнаха Сибир ОБОБЩЕНИЕ

7 Юни, 2026 05:58, обновена 7 Юни, 2026 06:09 1 683 69

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  • атаки

Координираната кампания задълбочава икономическия натиск над Москва

Украинските атаки дълбоко в Русия достигнаха Сибир ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Равносметката от проведената вчера масирана украинска вълна от удари с дронове показва сериозни поражения по руски военни и енергийни активи на над 1000 км от границата, като атаката съвпадна умишлено с последния ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ).

Руското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила близо 400 безпилотни апарата над 16 руски региона. Въпреки твърденията за висок процент прехванати цели, официални лица и сателитни данни потвърждават значителни щети по няколко ключови обекта.

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Това беше една от най-мащабните и координирани въздушни операции на Украйна срещу втория по големина руски град Санкт Петербург. Само над Ленинградска област местните власти потвърдиха за свалянето на над 140 дрона. Избухнали са локални пожари на територията на пристанищния комплекс в Кронщад и Кронщадския морски завод, отговорен за ремонта на кораби и подводници от Балтийския флот.

Поразени са складове на 15-и арсенал на Военноморския флот на РФ в Лебяжие, като според местни източници е последвала вторична детонация на боеприпаси. Анализи сочат вероятен удар и по този ключов научноизследователски институт в Ломоносовския район, специализиран в проектирането на торпеда и подводни оръжия.

Властите въведоха временни ограничения за полетите на летище „Пулково“. В Санкт Петербург бяха регистрирани сериозни прекъсвания на мобилния интернет, а губернаторът Александър Беглов призова жителите да не напускат домовете си, съобщавайки за трима леко пострадали граждани.

В Краснодарския край е пострадала Нефтобаза „Полтавская“ в Уст-Лабинск. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и местните руски спешни служби потвърдиха, че украински дронове са преодолели ПВО на 500 км от фронта. Ударът е предизвикал огромен пожар с площ от около 5000 квадратни метра, обхванал търговския обект, който съдържа 28 резервоара за петролни продукти.

В Тюменска област в Сибир е бил ударен Антипинският нефтопреработвателен завод. Местни жители в Тюмен съобщиха за мощна експлозия и последвал пожар в рафинерията, която има капацитет за преработка на над 9 милиона тона суров петрол годишно. Руските власти побързаха да обявят, че инцидентът е с „технически характер“, а не в резултат на дрон, но независими наблюдатели отбелязват, че Украйна наскоро разшири обхвата на своите безпилотни апарати до подобни дистанции в Урал (над 1700–2000 км).

В Белгородска област (село Борисовка) при атака от дрон са загинали двама цивилни граждани. В Курска област (село Гончаровка) е загинала една жена след осколочни наранявания.

Украинското ръководство и военните ведомства (СБУ, ГУР и ССО) обявиха, че координираната кампания задълбочава икономическия натиск над Русия, демонстрирайки способност да поразява цели на критично разстояние и да заобикаля разположените наскоро ПВО системи „Панцир“ по покривите на големите руски градове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Първанов

    26 36 Отговор
    Зловещо се обръща палачинката за Путин, но пък има надежда за братушките! След време ще има паметник на Зеленски в Москва, заради свалянето на психопата от Кремъл и дефашизирането на Русия

    06:17 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    12 13 Отговор
    За няма и 24 часа бандерите са изтреляли над 1000 дрона, вчера имаше само 5 поразени обекта, като от тях единствено петролната база в Данкт Петербург изглеждаше да е по-значително поразена.

    06:29 07.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Zахарова

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ами сега! Беж лиске да бегаме!":

    Много фантасти тази сутрин

    06:30 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хохохо

    14 12 Отговор
    Русия да ги посипва стил Израел в ивицата и нещата ще стихнат

    Коментиран от #28

    06:38 07.06.2026

  • 19 Дааааа

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Единственото спасение":

    ГОТВАЧА ... знаеше ЗАЩО..

    06:38 07.06.2026

  • 20 Мунчо

    20 16 Отговор
    Путлер не трябваше да започва война,която не може да спечели.Няна карти.

    06:38 07.06.2026

  • 21 Първанов

    18 19 Отговор
    Поразитилно и някак тъжно е да гледаш, как се гърчат и реват копейките. Очевиден провал на Путин, очевидно пресгъпление, очевидна трагедия! Но копейката дълбае с глава пясъка. Копейки, признат грях е половин грях! С нищо не помагате на братските два народа гинещи в едно безумие, обратното,съучаствате. Това е тежка карма!Осъзнайте се и да спрем по-голямата трагедия

    06:38 07.06.2026

  • 22 Първанов

    14 14 Отговор
    Поразитилно и някак тъжно е да гледаш, как се гърчат и реват копейките. Очевиден провал на Путин, очевидно пресгъпление, очевидна трагедия! Но копейката дълбае с глава пясъка. Копейки, признат грях е половин грях! С нищо не помагате на братските два народа гинещи в едно безумие, обратното,съучаствате. Това е тежка карма!Осъзнайте се и да спрем по-голямата трагедия

    06:38 07.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 точка

    16 15 Отговор
    Когато западни представители отидат в Киев , Путин ги пази. Когато Русия приема гости от цял свят западът демострира пълно презрение. Прави ,, открито писмо,, и дъжд от 1000 дрона. Типично западно поведение на господар презиращ останалите без капка уважение. Нагледна разлика в Морала.

    Коментиран от #32, #36

    06:43 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вацев

    15 8 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    06:44 07.06.2026

  • 28 Пе Дерасията уйде

    13 6 Отговор

    До коментар #18 от "Хохохо":

    Хихихихихи
    Ху йло ТОЖЕ

    06:44 07.06.2026

  • 29 Как е русофилчетата?

    14 11 Отговор
    Громите ли е интернет наркоманите, фашистите,бандерите,а напоследък и сатани.стите от Евровизия?
    Громите ли?

    06:46 07.06.2026

  • 30 Москва не вярва на Украйна

    12 15 Отговор
    След като Украйна все "печели", не разбрах защо зелената украинска жаба пише жалостиви писма до Путин? Значи искат още война и ще си я получат. Да няма ревове когато Киев бъде изравнен.

    Коментиран от #46

    06:47 07.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Хахахахаха

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ххх това Фламинго където от 20 ракети една стига до половината път ли хахахахахах, може да питате руснаците как става 20 ракети 20 попадения хахаха, лузърив хахаха

    06:50 07.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 41 Кой Реве за Преговори

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Зеленски Се Гъбарка

    Със Куцокракия Дърт Издуханяк.

    06:57 07.06.2026

  • 42 Кой го казва??

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Георгиев":

    Един пропаднал б0 к лук .Семката ти безмозАчна!

    06:58 07.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ПУТИН ПРЕВЗЕ

    7 2 Отговор
    4 УКРАЙНИ .

    МОЖЕ ДА СПИРА ОБОСРАЦИЯТА

    УРААААА

    07:00 07.06.2026

  • 45 оня с коня

    10 7 Отговор
    В началото на Войната Източна Европа "срамежливо" /вкл. и БГ/ предоставяше на Украйна изостаналата си от Миналия век Руска техника с фатално изтекъл срок на Годност,а САЩ "великодушно" даде на Украйна някакви Хаймарси със Скопени до 82км далекобойност Ракети САКЪН да не бъде ударена Русия "в дълбочина".Самодоволните руснаци обаче вместо да оценят тоя Жест самодоволно си помислиха че винаги ще е така...Да обаче НЕ и верно че Руската Мечка в Сибир отдавна е събудена ,но се чуди къде да се скрие!

    Коментиран от #67

    07:00 07.06.2026

  • 46 Zахарова

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Москва не вярва на Украйна":

    Пас си се объркал мамин ти

    07:00 07.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Чист руснак от Тюмен

    10 4 Отговор
    Другарим как ще отвърнем на удара?

    Изхабихме и трите Орешника , които имахме и то да бомбардираме гаражи с тях?

    Коментиран от #55, #60

    07:01 07.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Zахарова

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахахаха":

    И ти ли мама си се объркал, ох много сте ми за тази сутрин

    07:01 07.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 защо

    7 0 Отговор
    Да не се забравя!
    "съвпадна умишлено с последния ден на Международния икономически форум в Санкт Петербург
    Това беше една от най-мащабните и координирани въздушни операции на Украйна"

    07:03 07.06.2026

  • 53 Хм Хм

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Технически такъв дрон не само, че е възможен, но съществува от 25 години - MQ-9 Reaper.
    Далеч съм от мисълта да сравнявам украински дрон с американски такъв, но ти напомням отново, че има Гугъл и винаги е по-добре да направиш справка преди да пишеш глупости.
    С днешните технологии е възможно да превърнеш обикновен витлов самолет в дрон и да го натъпчеш с експлозиви. Дистанцията на полета зависи от горивото, а управлението е през Старлинк. И преди да споменеш за безаналоговите системи за РЕБ ще ти кажа, че последните софтуери за дронове при намеса на РЕБ изключват връзката и минават на ИИ и разпознават визуално целите си.

    07:03 07.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ПУТИН

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Чист руснак от Тюмен":

    ИЗДАДЕ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВНА
    ВОЕННА ТАЙНА .

    ОРЕШНИК Е ГОЛА ВОДА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПЕСКОВ ГЛЕДАШЕ КАТО
    ИЗТРЕЩЯЛ

    ПРИЗНАНИЕТО НА

    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.

    07:05 07.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Zахарова

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Руснаци":

    Ох, бе мама бе! Сополанко ,спирай, после мен ще съдят. Стоиш си в Европата, плюеш, хайде ела и умриЗАпутин

    07:12 07.06.2026

  • 58 СОЛОВЬОВ

    6 2 Отговор
    В ЕФИР:

    ЗАЩО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ
    ЧЕ СЕ ЗНАЕШЕ
    ЧЕ Ще ИМА АТАКА
    ПО САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПО
    ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ

    НЕ БЕШЕ НАПРАВЕНО
    НЕЩО ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КЪДЕ ИМА БЕЗОПАСНО МЯСТО В РУСИЯ?

    ХАХАХАХА

    ТРЯБВА да върнем ГРАЖДАНКАТА ОТБРАНА

    НА СССР.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Друго Си е Да Слушаме
    РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    КАК ВСИЧКО БИЛО

    ПО ПЛАНУ.

    07:17 07.06.2026

  • 59 Дълбоко отзад

    2 3 Отговор
    Тук ли е тролското сборище сутринта? Пропагандните мисирски статии отдавна минаха от сферата на фантастиката в областта на психиатрията. Добре е, че поне тролчетата ядат л-на и се радват.

    07:18 07.06.2026

  • 60 име

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Чист руснак от Тюмен":

    Затова ли хунтата орева орталъка, чак в ООН се оплакваха за три гаража?!

    Коментиран от #64, #68

    07:20 07.06.2026

  • 61 Първанов

    8 1 Отговор
    Ще повторя!
    Тежка карма си слагат копейките, подкрепяйки убиецът Путин!
    Мислете!

    07:20 07.06.2026

  • 62 Бомбят Русия на поразия

    6 0 Отговор
    Путин безпомощен

    07:22 07.06.2026

  • 63 Механик

    3 0 Отговор
    Уууудри!

    07:22 07.06.2026

  • 64 Zахарова

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "име":

    Затова мама, но то да е само това. Как ще се плаща не знам. Исках ахартамент в Париж, но май ще доизкарам животеца в гарсониера в Пхенян

    07:23 07.06.2026

  • 65 Даскала

    4 0 Отговор
    Парите от Европа за Украйна се оправдават напълно! Зеленски ги оползотворява на 💯%! Фактически Европа влага пари 💰 все едно в банка, на сигурно място! Затова в момента се наброяват едни допълнителни 70 млрд. евро, които ще се отразят на мобилността не само на граждането в русия, но и на армията!

    07:23 07.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ЕДИНСТВЕНОТО ПО

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "оня с коня":

    Добро Оръжие Което
    Имаше Украйна
    В Началото на Войната

    Беше ТОЧКА У.

    Само с Калашници СВУ
    И около 200 Броя
    Налични Джавелини
    Успяха да спрат
    РУСКИЯ БАШИБОЗУК..

    И ВЕЧЕ ПРЕЗ МАРТ 2022 година
    САЩ ПРЕДОСТАВИ
    ПО СЕРИОЗНА ВОЕННА ТЕХНИКА.

    И останалото е История

    5 Та ГОДИНА

    КИЕВ за 3 ДНЯ.

    РА РА РА

    07:27 07.06.2026

  • 68 А ти за чийУи

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "име":

    Ревеш?

    07:31 07.06.2026

  • 69 Муньо

    2 0 Отговор
    Дълбоко в руската утpоба, която ражда толька бомби!

    07:31 07.06.2026

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