Daily Mail: Тръмп още не е назначил посланик на САЩ в Русия по искане на Уиткоф

5 Април, 2026 03:35, обновена 5 Април, 2026 03:40 1 286 5

Специалният пратеник на президента се опасява, че присъствието на дипломата в Москва може да наруши връзките, които е установил с Кремъл

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не бърза да назначава американски посланик в Русия от нежелание да наруши установената неформална дипломация с Москва, в която ключова роля играе неговият специален пратеник Стив Уиткоф., съобщава Daily Mail.

Според изданието Уиткоф на практика се е превърнал в основен канал за комуникация с руските власти. Източниците на изданието твърдят, че забавянето на назначаването на посланика не се дължи на липса на кандидати, а на необходимостта кандидатът да бъде съобразен с дипломатическия подход на Уиткоф.

Липсата на потвърден посланик, се посочва в статията, създава вакуум в двустранните отношения на фона на продължаващия конфликт в Украйна. Без постоянен представител на високо ниво, способността на Вашингтон да взаимодейства директно с Москва е ограничена.

Междувременно източници отбелязват, че Уиткоф, който заобикаля традиционните канали за комуникация с руския президент Владимир Путин, вече има значително влияние. Специалният пратеник на Тръмп, според източници, е „напълно доволен“ от настоящото състояние на нещата и е изразил частни опасения, че назначаването на посланика може да отслаби пряката му комуникация с руския лидер.

Дипломатически източници отбелязват, че настоящата система от неформални контакти намалява приоритета на назначаването на пълноправен посланик, въпреки стратегическото значение на руско-американските отношения.

Бившият директор на Националното разузнаване Рик Гренел и бизнесменът Боб Форесман бяха разглеждани преди това сред възможните кандидати за поста.

Лин Трейси приключи мандата си като посланик на САЩ в Русия през юни 2025 г. и напусна Москва, оставяйки позицията вакантна.


Подобни новини


  • 1 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Това женкарство и мислене с долната глава носи беля на горната глава. Га яде кифтетата с Епщайн не рива, сега топките за които са го стиснали са на картофено пюре.
    Скачат вече заедно със Зеления клоун под един и същи музикален тъпан.

    03:47 05.04.2026

  • 3 Нещо разумно от рижавия перчем

    4 0 Отговор
    Сега и да назначи, много скоро следващия президент ще го отстрани!
    Вятър го вее на оранжев кон Дон Кичур Чучур

    Коментиран от #5

    03:58 05.04.2026

  • 4 Много си

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тръмп , Саше!

    04:00 05.04.2026

