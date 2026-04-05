Daily Mail: Тръмп още не е назначил посланик на САЩ в Русия по искане на Уиткоф

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не бърза да назначава американски посланик в Русия от нежелание да наруши установената неформална дипломация с Москва, в която ключова роля играе неговият специален пратеник Стив Уиткоф., съобщава Daily Mail.

Според изданието Уиткоф на практика се е превърнал в основен канал за комуникация с руските власти. Източниците на изданието твърдят, че забавянето на назначаването на посланика не се дължи на липса на кандидати, а на необходимостта кандидатът да бъде съобразен с дипломатическия подход на Уиткоф.

Липсата на потвърден посланик, се посочва в статията, създава вакуум в двустранните отношения на фона на продължаващия конфликт в Украйна. Без постоянен представител на високо ниво, способността на Вашингтон да взаимодейства директно с Москва е ограничена.

Междувременно източници отбелязват, че Уиткоф, който заобикаля традиционните канали за комуникация с руския президент Владимир Путин, вече има значително влияние. Специалният пратеник на Тръмп, според източници, е „напълно доволен“ от настоящото състояние на нещата и е изразил частни опасения, че назначаването на посланика може да отслаби пряката му комуникация с руския лидер.

Дипломатически източници отбелязват, че настоящата система от неформални контакти намалява приоритета на назначаването на пълноправен посланик, въпреки стратегическото значение на руско-американските отношения.

Бившият директор на Националното разузнаване Рик Гренел и бизнесменът Боб Форесман бяха разглеждани преди това сред възможните кандидати за поста.

Лин Трейси приключи мандата си като посланик на САЩ в Русия през юни 2025 г. и напусна Москва, оставяйки позицията вакантна.