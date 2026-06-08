Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така

"Писмото" на Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин беше изпратено по целия свят, учтивите хора не правят това. Това показва, че Украйна не се нуждае от преговори, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, пише Фокус.
"Относно вероятността за възобновяване на преговорите с Украйна или по украинския въпрос, руският президент Владимир Путин говори подробно по тази тема в SPIEF. Включително като се вземе предвид толкова голямо "писмо" от Зеленски, публикувано ден по-рано, адресирано до президента Путин, но по някаква причина изпратено до целия свят. Вероятно учтивите хора не се държат така. А президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори," каза Лавров по време на пресконференция след разговори с външния министър на Бангладеш Халилур Рахман.
Руският лидер каза, че писмото съдържа ''елементи на грубост'' и не действа като искрено предложение за разговори. Путин поясни още, че не виждам смисъл към този момент за среща. След отговора му, Зеленски каза, че "руската страна отново е избрала война".
На 4 юни, украинският президент публикува отворено писмо до руския президент. В него той пише, че Русия понася сериозни загуби на фронта, а самите руснаци стават все по-недоволни от украинските атаки с дронове, недостига на бензин, постоянните забрани и плановете за нова вълна на мобилизация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #7, #13, #26
19:50 08.06.2026
2 Кузо
19:50 08.06.2026
3 Путин
19:50 08.06.2026
4 Путин милиционерчето
Коментиран от #19
19:51 08.06.2026
5 Кузо
19:51 08.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #33
19:51 08.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без име
19:53 08.06.2026
9 ФАКТ
19:53 08.06.2026
10 Путин
Коментиран от #16
19:54 08.06.2026
11 Уйде коньо у рЯката ...
Цаливай учтиво... КУ РАно.... Чмоня Ебаная
19:54 08.06.2026
12 Изсипана копейка
19:55 08.06.2026
13 Стефан
До коментар #1 от "Шопо":Прочети малко поне преди да пишеш глупости:
На 2 декември 1991 г. тогавашният президент на Руската федерация Boris Yeltsin официално признава независимостта на Украйна като самостоятелна държава.
Коментиран от #14, #15
19:55 08.06.2026
14 Без име
До коментар #13 от "Стефан":Времената се менят. :-)
19:57 08.06.2026
15 освен
До коментар #13 от "Стефан":Бог никой не е безгрешен! Елцин не е Бог.
20:01 08.06.2026
16 Боко
До коментар #10 от "Путин":Ти бае си : ЧИСТ ПЕЕЕЕЕДЕ🤮РАС
А такива мръсни 💩едали като теб ги докарвам до състояние несъвместимо с живота 👌 така че , продължавай 👍
20:03 08.06.2026
17 Скууукаааа
Ако джибросания оше спи под..канелката, дайте Маша - АЛКАША
Хихихихихи
20:04 08.06.2026
18 7777
20:04 08.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 рашън педерейшън
Каквото повикало, такова се обадило.
Сега ще видят рашъните, "как се кръпа дръпа на Драшански сбор"!
20:07 08.06.2026
21 Ход с коня
20:11 08.06.2026
22 ейдехеее
20:12 08.06.2026
23 Пешо z
20:13 08.06.2026
24 Учтиви хора подписват Рибентроп Молотов
-;-
Рашистите взеха да държа на етикеа, дипломация и международни норми- вместо да спрат войната и да се изтеглят на Границите от 1997
20:13 08.06.2026
25 Артилерист
Коментиран от #28, #30
20:13 08.06.2026
26 И защо Райха не си влезе в територията
До коментар #1 от "Шопо":Шопо
2213ОТГОВОР
Украйна не е държава а територия, руска територия
-;-
като несъществуващата Украйна е руска, защо Райха е си влиза във владението?????????
Алоо- другарки и другари, то е лесно да се пише, ама Вторта армия не е това от 1956 и другите държави нямат страха от повторението на Прага и Будапеща!
Аман от изгнили руZZки ценности!
20:16 08.06.2026
27 Тодор Живков
20:16 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тоя лавров още не знае кой пише
Коментиран от #32
20:18 08.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сергей Лавров
Коментиран от #34, #35
20:20 08.06.2026
32 Над 70 години и мозъка изнемогва
До коментар #29 от "Тоя лавров още не знае кой пише":Тоя лавров още не знае кой пише
00ОТГОВОР
Писмата на зеленски
-;-
Важното е кой ще подпише Края на войната !
Путлер засега разчита на Аллах и неговата милостивост по-натам да го положи в Ковчега!
20:21 08.06.2026
33 Школата на КГБ е дипломатична
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Последния Софиянец
158ОТГОВОР
От наркоман не може да се очаква възпитание.
-;-
Добре че е Наркомана иначе на 27.02.2022 година Рашмахта щеше да освободи Киев!
20:23 08.06.2026
34 Конете са били родословни
До коментар #31 от "Сергей Лавров":Сергей Лавров
20ОТГОВОР
Е Дипломат от най-висока класа !!!
20:24 08.06.2026
35 Механик
До коментар #31 от "Сергей Лавров":Искам да смуча на Лавров!
20:32 08.06.2026
36 Путлер не вижда смисъл
-;-
Явно трябва да има балистика над Моцква!
20:33 08.06.2026
37 Опош
20:54 08.06.2026
38 Ами продажника зеленски
Коментиран от #40
20:54 08.06.2026
39 Те няма какво да си кажат
21:02 08.06.2026
40 ти как разбра с едната гънка
До коментар #38 от "Ами продажника зеленски":Нещо си разбирач ,семката ти русофилска в ауспуха
21:04 08.06.2026