Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така

"Писмото" на Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин беше изпратено по целия свят, учтивите хора не правят това. Това показва, че Украйна не се нуждае от преговори, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, пише Фокус.

"Относно вероятността за възобновяване на преговорите с Украйна или по украинския въпрос, руският президент Владимир Путин говори подробно по тази тема в SPIEF. Включително като се вземе предвид толкова голямо "писмо" от Зеленски, публикувано ден по-рано, адресирано до президента Путин, но по някаква причина изпратено до целия свят. Вероятно учтивите хора не се държат така. А президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори," каза Лавров по време на пресконференция след разговори с външния министър на Бангладеш Халилур Рахман.

Руският лидер каза, че писмото съдържа ''елементи на грубост'' и не действа като искрено предложение за разговори. Путин поясни още, че не виждам смисъл към този момент за среща. След отговора му, Зеленски каза, че "руската страна отново е избрала война".

На 4 юни, украинският президент публикува отворено писмо до руския президент. В него той пише, че Русия понася сериозни загуби на фронта, а самите руснаци стават все по-недоволни от украинските атаки с дронове, недостига на бензин, постоянните забрани и плановете за нова вълна на мобилизация.