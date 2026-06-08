Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така

Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така

8 Юни, 2026 19:48 2 049 40

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • сергей лавров

А президентът на Русия оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори, каза Сергей Лавров по време на пресконференция

Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Писмото" на Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин беше изпратено по целия свят, учтивите хора не правят това. Това показва, че Украйна не се нуждае от преговори, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, пише Фокус.

"Относно вероятността за възобновяване на преговорите с Украйна или по украинския въпрос, руският президент Владимир Путин говори подробно по тази тема в SPIEF. Включително като се вземе предвид толкова голямо "писмо" от Зеленски, публикувано ден по-рано, адресирано до президента Путин, но по някаква причина изпратено до целия свят. Вероятно учтивите хора не се държат така. А президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори," каза Лавров по време на пресконференция след разговори с външния министър на Бангладеш Халилур Рахман.

Руският лидер каза, че писмото съдържа ''елементи на грубост'' и не действа като искрено предложение за разговори. Путин поясни още, че не виждам смисъл към този момент за среща. След отговора му, Зеленски каза, че "руската страна отново е избрала война".

На 4 юни, украинският президент публикува отворено писмо до руския президент. В него той пише, че Русия понася сериозни загуби на фронта, а самите руснаци стават все по-недоволни от украинските атаки с дронове, недостига на бензин, постоянните забрани и плановете за нова вълна на мобилизация.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    40 28 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #7, #13, #26

    19:50 08.06.2026

  • 2 Кузо

    14 3 Отговор
    Айде почвайте!

    19:50 08.06.2026

  • 3 Путин

    14 13 Отговор
    Бавн0 ра3 виващи сме ве

    19:50 08.06.2026

  • 4 Путин милиционерчето

    16 19 Отговор
    Няма значение колко вата ще умре за мен и моя страх. Рускините ще раждат повече и пак ще има за груззз ахахах

    Коментиран от #19

    19:51 08.06.2026

  • 5 Кузо

    15 1 Отговор
    Автора хвърли зърно и мисирките започват ударно да кълват!

    19:51 08.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    25 12 Отговор
    От наркоман не може да се очаква възпитание.

    Коментиран от #33

    19:51 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    15 3 Отговор
    "Работайте, братья!". Работят. Преговори няма да има. Най-много някой ден Слънцето да изгрее от запад.

    19:53 08.06.2026

  • 9 ФАКТ

    11 12 Отговор
    Най-тъчия гн у с@р във вселената - бакшиша Путин.

    19:53 08.06.2026

  • 10 Путин

    12 15 Отговор
    Страх ме е веееее, жена съм

    Коментиран от #16

    19:54 08.06.2026

  • 11 Уйде коньо у рЯката ...

    5 9 Отговор
    АааааааХахахаха
    Цаливай учтиво... КУ РАно.... Чмоня Ебаная

    19:54 08.06.2026

  • 12 Изсипана копейка

    12 14 Отговор
    Путлерчето реве на НАТО че господин Зеленски му говорел.... "грубо" АХАХАХХА 🙈🙈🙈

    19:55 08.06.2026

  • 13 Стефан

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Прочети малко поне преди да пишеш глупости:
    На 2 декември 1991 г. тогавашният президент на Руската федерация Boris Yeltsin официално признава независимостта на Украйна като самостоятелна държава.

    Коментиран от #14, #15

    19:55 08.06.2026

  • 14 Без име

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Стефан":

    Времената се менят. :-)

    19:57 08.06.2026

  • 15 освен

    16 3 Отговор

    До коментар #13 от "Стефан":

    Бог никой не е безгрешен! Елцин не е Бог.

    20:01 08.06.2026

  • 16 Боко

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Ти бае си : ЧИСТ ПЕЕЕЕЕДЕ🤮РАС
    А такива мръсни 💩едали като теб ги докарвам до състояние несъвместимо с живота 👌 така че , продължавай 👍

    20:03 08.06.2026

  • 17 Скууукаааа

    6 10 Отговор
    Абе я дайте ОнОва оповръщаното - медвежонката,..оти тъдява ше заспим!
    Ако джибросания оше спи под..канелката, дайте Маша - АЛКАША
    Хихихихихи

    20:04 08.06.2026

  • 18 7777

    11 3 Отговор
    Давай Зеля има война има пари няма война няма пари жалко за украйнците.

    20:04 08.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 рашън педерейшън

    5 8 Отговор
    Който сее ветрове, жъне бури.
    Каквото повикало, такова се обадило.
    Сега ще видят рашъните, "как се кръпа дръпа на Драшански сбор"!

    20:07 08.06.2026

  • 21 Ход с коня

    1 4 Отговор
    Аз отново съм в небрано лозе, ама върховният така ми го тури.

    20:11 08.06.2026

  • 22 ейдехеее

    3 9 Отговор
    Лавров Коня: "Ние не изискваме Зеленски да се предаде, ние изизискваме да разпореди спиране на съпротивлението. Ние не искаме смяната на режима..." Ехехехех дейдехехе, коня е много забавен, гениален комедиант.9733

    20:12 08.06.2026

  • 23 Пешо z

    3 1 Отговор
    Зеля пешка ли е ,пишка ли е ?

    20:13 08.06.2026

  • 24 Учтиви хора подписват Рибентроп Молотов

    5 7 Отговор
    Първият дипломат на Русия: Учтивите хора не правят така
    -;-
    Рашистите взеха да държа на етикеа, дипломация и международни норми- вместо да спрат войната и да се изтеглят на Границите от 1997

    20:13 08.06.2026

  • 25 Артилерист

    16 2 Отговор
    Както вече съм писал Зеленски продължава комичните си представления в авторското му телевизионно предаване "Квартал 95". Сега обаче всичката пропаганда на западната коалиция на желаещите война подема тезите (глупостите) на Зеленски и надува дитирамбите. Много елементарно е един президент с изтекъл срок на годност да си прави реклама пред света, че иска лична среща с президента на Русия, за да сложат край на войната. Това е обидна подигравка не само за самозабравилия се комичен артист, но и за западните му господари. И вижте колко кратко и естествено го казва г-н Лавров: "ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ"!!!

    Коментиран от #28, #30

    20:13 08.06.2026

  • 26 И защо Райха не си влезе в територията

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Шопо
    2213ОТГОВОР
    Украйна не е държава а територия, руска територия
    -;-
    като несъществуващата Украйна е руска, защо Райха е си влиза във владението?????????
    Алоо- другарки и другари, то е лесно да се пише, ама Вторта армия не е това от 1956 и другите държави нямат страха от повторението на Прага и Будапеща!

    Аман от изгнили руZZки ценности!

    20:16 08.06.2026

  • 27 Тодор Живков

    4 6 Отговор
    Тия костюмирани фашисти в Кремъл дали как ще бягат и крещят като ги набара някоя военна част. Искам да видя ужаса в очите им и как ще се молят за живота си.

    20:16 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тоя лавров още не знае кой пише

    2 1 Отговор
    Писмата на зеленски

    Коментиран от #32

    20:18 08.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сергей Лавров

    11 4 Отговор
    Е Дипломат от най-висока класа !!!

    Коментиран от #34, #35

    20:20 08.06.2026

  • 32 Над 70 години и мозъка изнемогва

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя лавров още не знае кой пише":

    Тоя лавров още не знае кой пише
    00ОТГОВОР
    Писмата на зеленски
    -;-

    Важното е кой ще подпише Края на войната !
    Путлер засега разчита на Аллах и неговата милостивост по-натам да го положи в Ковчега!

    20:21 08.06.2026

  • 33 Школата на КГБ е дипломатична

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    158ОТГОВОР
    От наркоман не може да се очаква възпитание.
    -;-
    Добре че е Наркомана иначе на 27.02.2022 година Рашмахта щеше да освободи Киев!

    20:23 08.06.2026

  • 34 Конете са били родословни

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Сергей Лавров":

    Сергей Лавров
    20ОТГОВОР
    Е Дипломат от най-висока класа !!!

    20:24 08.06.2026

  • 35 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сергей Лавров":

    Искам да смуча на Лавров!

    20:32 08.06.2026

  • 36 Путлер не вижда смисъл

    4 3 Отговор
    Руският лидер каза, че писмото съдържа елементи на грубост и не действа като искрено предложение за разговори. Путин поясни още, че не виждам смисъл към този момент за среща.

    -;-
    Явно трябва да има балистика над Моцква!

    20:33 08.06.2026

  • 37 Опош

    0 2 Отговор
    България не е държава, а територия. Руска територия.

    20:54 08.06.2026

  • 38 Ами продажника зеленски

    0 1 Отговор
    е циркаджия. За друго не става!

    Коментиран от #40

    20:54 08.06.2026

  • 39 Те няма какво да си кажат

    0 0 Отговор
    Всеки е твърдо на своята позиция и няма да отстъпи нито крачка назад. Донбас е костеливият орех и с преговори няма да бъде решен.Точка по въпроса !

    21:02 08.06.2026

  • 40 ти как разбра с едната гънка

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами продажника зеленски":

    Нещо си разбирач ,семката ти русофилска в ауспуха

    21:04 08.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания