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Времето днес, прогноза за вторник, 9 юни: Слънчево. От обяд над планините и Североизток ще превалява

Времето днес, прогноза за вторник, 9 юни: Слънчево. От обяд над планините и Североизток ще превалява

9 Юни, 2026 03:00 847 11

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Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 28°, на морския бряг – между 22° и 26°

Времето днес, прогноза за вторник, 9 юни: Слънчево. От обяд над планините и Североизток ще превалява - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще преобладава слънчево време, но около и след обяд главно над планините и Североизточна България, на места, ще превали и прегърми.

Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 28°, на морския бряг – между 22° и 26°. Вятърът ще е слаб – от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и над Черноморието. В сутрешните часове на места, видимостта ще е намалена, но след обяд на отделни места, не е изключено и да превали. Ще духа слаб, до умерен вятър - от изток-югоизток, а температурата на морската вода е 20-22°.

И в планините ще духа слаб, до умерен вятър – от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Ще е предимно слънчево, но около и след обяд на места, главно в Рило-Родопския масив и западните, и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, по-късно през деня и до полунощ, на места ще превали и прегърми – краткотрайно.

В четвъртък се повишава и вероятността за градушки.

В петък вятърът ще се усили, има вероятност, валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни и значителни по количество. Температурите също ще се понижат значително. През нощта срещу събота, интензивните валежи, ще са вече главно - в Източна България.

В събота, вероятността да вали, временно намалява, а вятърът ще отслабне – и ще бъде от запад.


България
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  • 10 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:24 09.06.2026

  • 11 хаберих

    0 0 Отговор
    - Докторе, нещо не ми е добре коляното!
    - Добре, можете ли да го сгънете?
    - На коя страна искате?!

    06:24 09.06.2026

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