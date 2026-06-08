Мария Захарова: Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори

Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова, предава агенция ТАСС.

По думите на руския дипломат изборният процес е преминал под сериозен натиск от страна на управляващите.

''Цялата предизборна кампания и самият процес на гласуване преминаха в атмосфера на тежки репресии срещу опозиционните партии и движения, техните активисти и поддръжници. Арменската апостолическа църква, традиционно дълбоко почитана в страната, също попадна под ''валяк“ на преследване. Всичко това представлява грубо нарушение от страна на Ереван на демократичните принципи и процедури за провеждане на свободни избори'', отбелязва тя.

Захарова подчерта, че целенасочено са били атакувани конкретни политически крила в страната. Тя отбеляза също, че политическите сили, които се застъпват за членството на Армения в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и изоставянето на задънения път към присъединяване към Европейския съюз, са обект на репресии.

В същото време изборите показаха, че подкрепата за партията ''Граждански договор'' на премиера Никол Пашинян е намаляла забележимо, отбеляза руският дипломат. Според нея в страната има голямо търсене на развитие на отношенията с Русия.

''Що се отнася до бъдещата политика на Москва в Армения, ние възнамеряваме да оформим курса си, като вземем предвид реалните стъпки, предприети от арменското ръководство'', добави говорителят на руското Министерство на външните работи.

Въпреки критиките и отстъплението в резултата на вота, управляващите успяха да запазят контрола над властта. След приключване на гласуването при избирателна активност от 58,97%, партията ''Граждански договор'' получи 49,82% от гласовете. Това е по-малко от необходимия брой за самостоятелно сформиране на правителство. Партията обаче ще си осигури необходимия брой места в парламента чрез мандати за националните малцинства и преразпределение на гласовете от онези партии, които останаха под прага за влизане. Второто място отиде при блока ''Силна Армения'' на бизнесмена Самвел Карапетян с 23,28%, докато ''Армения'' на бившия президент Роберт Кочарян се класира на трето място с 9,93%. В политическата надпревара за Народното събрание, което се състои от най-малко 101 депутати с петгодишен мандат, се бориха общо 18 политически сили – 16 партии и два блока.

Опозиционните лидери в Ереван веднага се застъпиха зад тезата за мащабни изборни манипулации. Представителят на ''Силна Армения'' Арам Вардеванян по-рано отбеляза, че по време на изборите са регистрирани множество нарушения. Той каза, че е имало случаи, в които няколко души са били регистрирани в апартамент, докато списъкът съдържа 35. Лидерът на блока Самвел Карапетян съобщи и за масови арести на поддръжници на опозицията. От своя страна Ишхан Сагателян, член на Арменската партия, също се включи с тежки обвинения, като подчерта, че властите са използвали въртележково гласуване, са сплашвали избирателите и са се опитвали незаконно да повлияят на техния вот.