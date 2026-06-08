Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори

Мария Захарова: Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори

8 Юни, 2026 20:18 898 43

  • мария захарова-
  • русия-
  • армения-
  • никол пашинян-
  • грузия-
  • сергей лавров

По думите на руския дипломат изборният процес е преминал под сериозен натиск от страна на управляващите

Мария Захарова: Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова, предава агенция ТАСС.

По думите на руския дипломат изборният процес е преминал под сериозен натиск от страна на управляващите.

''Цялата предизборна кампания и самият процес на гласуване преминаха в атмосфера на тежки репресии срещу опозиционните партии и движения, техните активисти и поддръжници. Арменската апостолическа църква, традиционно дълбоко почитана в страната, също попадна под ''валяк“ на преследване. Всичко това представлява грубо нарушение от страна на Ереван на демократичните принципи и процедури за провеждане на свободни избори'', отбелязва тя.

Захарова подчерта, че целенасочено са били атакувани конкретни политически крила в страната. Тя отбеляза също, че политическите сили, които се застъпват за членството на Армения в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и изоставянето на задънения път към присъединяване към Европейския съюз, са обект на репресии.

В същото време изборите показаха, че подкрепата за партията ''Граждански договор'' на премиера Никол Пашинян е намаляла забележимо, отбеляза руският дипломат. Според нея в страната има голямо търсене на развитие на отношенията с Русия.

''Що се отнася до бъдещата политика на Москва в Армения, ние възнамеряваме да оформим курса си, като вземем предвид реалните стъпки, предприети от арменското ръководство'', добави говорителят на руското Министерство на външните работи.

Въпреки критиките и отстъплението в резултата на вота, управляващите успяха да запазят контрола над властта. След приключване на гласуването при избирателна активност от 58,97%, партията ''Граждански договор'' получи 49,82% от гласовете. Това е по-малко от необходимия брой за самостоятелно сформиране на правителство. Партията обаче ще си осигури необходимия брой места в парламента чрез мандати за националните малцинства и преразпределение на гласовете от онези партии, които останаха под прага за влизане. Второто място отиде при блока ''Силна Армения'' на бизнесмена Самвел Карапетян с 23,28%, докато ''Армения'' на бившия президент Роберт Кочарян се класира на трето място с 9,93%. В политическата надпревара за Народното събрание, което се състои от най-малко 101 депутати с петгодишен мандат, се бориха общо 18 политически сили – 16 партии и два блока.

Опозиционните лидери в Ереван веднага се застъпиха зад тезата за мащабни изборни манипулации. Представителят на ''Силна Армения'' Арам Вардеванян по-рано отбеляза, че по време на изборите са регистрирани множество нарушения. Той каза, че е имало случаи, в които няколко души са били регистрирани в апартамент, докато списъкът съдържа 35. Лидерът на блока Самвел Карапетян съобщи и за масови арести на поддръжници на опозицията. От своя страна Ишхан Сагателян, член на Арменската партия, също се включи с тежки обвинения, като подчерта, че властите са използвали въртележково гласуване, са сплашвали избирателите и са се опитвали незаконно да повлияят на техния вот.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като в

    14 9 Отговор
    Румъния.

    20:19 08.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганя Путинофила

    28 12 Отговор
    Най честните избори са в Маскалия!

    20:20 08.06.2026

  • 4 Кална ватенка

    18 14 Отговор
    Цялата предизборна кампания и самият процес на гласуване преминаха в атмосфера на тежки репресии срещу опозиционните партии и движения, техните активисти и поддръжници."

    Звучи като изборите в Русия.

    20:21 08.06.2026

  • 5 СВО 1 565 дни РЕЗИЛ

    20 11 Отговор
    Браво Маша. Само Кремъл може да нарушава процедурите по време на парламентарните избори.

    20:21 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кога Райха ще почне поредната СВО

    9 10 Отговор
    Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори

    20:25 08.06.2026

  • 9 Владо

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Вече никой не иска маскали!":

    русодебилите са два файтона сбърканяци.

    Коментиран от #19

    20:25 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нашите русодебили искат Спомените си

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вече никой не иска маскали!":

    Вече никой не иска маскали!
    75ОТГОВОР
    Само нашите сбъркани русодебили!
    -;-
    нашите русодебили искат спомените си и трепета за Новата ВАЗ-2101 от Мототехниката изкарана.

    20:27 08.06.2026

  • 12 Бай Араб

    19 7 Отговор
    Русия не е желана от никой

    20:27 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    16 8 Отговор
    Днес на летището в Ереван имаше огромна тълпа от руски арменци, които Москва изпрати да гласуват срещу Пашинян. Вместо това на такива гости от Русия започнаха да се връчват известия за военна служба.

    Я по-тихичко бе шлюхо впиянчена!

    Коментиран от #17

    20:28 08.06.2026

  • 15 Иван

    14 6 Отговор
    Браво Армения!

    20:28 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Видеото да си го намерите сами бе безполезни ватнишки подлоги!

    20:28 08.06.2026

  • 18 Фори

    14 4 Отговор
    Тази и след изборите в Унгария каза същото!

    Коментиран от #22

    20:28 08.06.2026

  • 19 2.7% подкрепиха русодебилието

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Владо":

    Владо
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "Вече никой не иска маскали!":

    русодебилите са два файтона сбърканяци.
    -;-
    2.7% подкрепиха русодебилието и сега щели да правят нови политики- ще правели сборове по Бузлуджа, Язовир Копринка и лозето над Севлиево.

    Коментиран от #29

    20:29 08.06.2026

  • 20 Кремълски хленч

    13 5 Отговор
    и скърцане със зъби.

    20:30 08.06.2026

  • 21 Механик

    5 4 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    20:30 08.06.2026

  • 22 Когато пиеш водката и не разбираш

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    Фори
    20ОТГОВОР
    Тази и след изборите в Унгария каза същото!
    -;-
    Когато пиеш водката и не разбираш защо другите те презират и не ти искат ценностите!

    20:30 08.06.2026

  • 23 Тоя, пък.

    6 15 Отговор
    Същото като в Румъния, където отмениха избори, защото на първи тур спечели Калин Джоpджесков и като в Молдова, където дивaтa нaциcтка санду забрани шест партии в навечерието на изборите и де факто лиши стотици хиляди молдовски граждани от физичеcката възможност да гласуват !!! Тъй като нито един нов народ не иска да влиза в ЕС (както ние не искахме еврозоната), ако не броим укpoпите (които искат в ЕС, за да пapaзитиpат в него), това е вече методът - фалшифицирани избори, нaсилие, погaзване на демокрацията !!! Защо никой не иска в евpoгeйския съюз? А самоят факт, че Брюксел подкрeпя активно подобни недемократични практики, говори достатъчно. Само да напомня, че отврaтитeлната дъpта - урcyлата никога от никакви граждани и за никакъв пост не е избирана.
    На бълвaщите в коментарите pусофoбски ckотове ще напомня, че Путин има подкрепа над 65% дори според западните политолози !!! За чий му е да фaлшифицира избори, на които и без това ще го изберат? А тоя пашинянов буквално съcипа Армения - и хората не го искат !!!

    Коментиран от #27, #28

    20:30 08.06.2026

  • 24 Бай Араб

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Радио Ереван":

    Защо казваш на човека така, защото не е копейка ли ?Те тези които се наричат руснаци не желаят да живеят в Русия,а какво остава за поробените народи .

    20:32 08.06.2026

  • 25 хаха

    8 4 Отговор
    Наша тРаша!

    20:33 08.06.2026

  • 26 Чиба е бо к лук пиян

    9 2 Отговор
    Чиба!!!

    20:33 08.06.2026

  • 27 Колективен руски крепостен

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тоя, пък.":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    20:34 08.06.2026

  • 28 Пепи Волгата

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Тоя, пък.":

    Аз избрах еврото!А ти?

    20:35 08.06.2026

  • 29 Вале-каро

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "2.7% подкрепиха русодебилието":

    Преди да пишеш мисли.Защото и Радев бе на яз."Копринка"

    20:35 08.06.2026

  • 30 Дзак

    4 4 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #37

    20:36 08.06.2026

  • 31 Хаха

    9 2 Отговор
    Тази пак е пияна.

    Коментиран от #33

    20:37 08.06.2026

  • 32 Армения географски принадлежи към

    5 3 Отговор
    Европа, но в културно отношение - това са типични азиатци. Преди много години бях на рожден ден с арменци от Ереван. Жените седнаха в единия край на масата, а мъжете - в другия. Жените се ценят по уменията си да предугаждат желанията на мъжете, трябва да умеят да въртят домакинството по всички параграфи. Мъжете могат да отсъстват от вкъщи и да се връщат когато си искат. Сметка не им се търси. Жените умеят да управляват отношенията си с мъжете само с хитрост и ласка (точно такъв съвет ми даде една арменка, защото тогавашният ми съпруг беше арменец от Армения). Но често жените там ядат бой. Когато питаш арменец защо е бил жена си, ще ти отговори, че тя знае защо. Профилактика! Странни нрави имат. Българските арменци до голяма степен са изгубили този манталитет. Познавам хората от тази държава и се чудя какво ще правят в Европа. Мястото им е там, където са - до Иран и до Русия (географски и по манталитет). Имат и много добри черти, които ние не притежаваме - те са много упорити в труда и са много изобретателни, изпипват нещата, отделят много време да мислят и да преценяват ситуацията и след това вземат решение, взаимно се подкрепят и това е много приятно, изпитала съм го. Такива ми ти работи.

    Коментиран от #39

    20:38 08.06.2026

  • 33 Берлинер цайтунг

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    Так эму хочется!

    20:41 08.06.2026

  • 34 А50

    0 2 Отговор
    Това не са били избори а бигбрадър

    Коментиран от #35

    20:43 08.06.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    На някои хора им липсва личен живот и го заменят с чуждия!

    20:46 08.06.2026

  • 36 Вишис

    2 0 Отговор
    То при избори, губещите винаги имат големите претенции! Най честни са изборите в тоталитарните държави! Знаете кои са! Онея със 99,99%

    20:56 08.06.2026

  • 37 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Къде е недостъпна ?

    20:58 08.06.2026

  • 38 Киро

    1 0 Отговор
    Мара отдавна не изглежда така, сега е типична рускиня леля

    Коментиран от #42

    21:03 08.06.2026

  • 39 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Армения географски принадлежи към":

    Ти кажи за макък защо се слага .

    21:03 08.06.2026

  • 40 Обхват от всички страни

    0 1 Отговор
    И при арменците има прода ЖН ици, като у нас! Горкият им народ, като у нас. Сега ги стига и тях. Тъжно!

    21:04 08.06.2026

  • 41 Таласъм

    0 0 Отговор
    Те пъ вашите избори са ….пияница противна.

    21:05 08.06.2026

  • 42 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Киро":

    Началника ѝ Конския е по издухан .

    21:06 08.06.2026

  • 43 може

    0 0 Отговор
    Е и на нас кво ни влиза в работата , тяхните избори ?

    21:06 08.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания