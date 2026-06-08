Мария Захарова: Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори

Арменските власти грубо нарушиха процедурите по време на парламентарните избори. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова, предава агенция ТАСС.
По думите на руския дипломат изборният процес е преминал под сериозен натиск от страна на управляващите.
''Цялата предизборна кампания и самият процес на гласуване преминаха в атмосфера на тежки репресии срещу опозиционните партии и движения, техните активисти и поддръжници. Арменската апостолическа църква, традиционно дълбоко почитана в страната, също попадна под ''валяк“ на преследване. Всичко това представлява грубо нарушение от страна на Ереван на демократичните принципи и процедури за провеждане на свободни избори'', отбелязва тя.
Захарова подчерта, че целенасочено са били атакувани конкретни политически крила в страната. Тя отбеляза също, че политическите сили, които се застъпват за членството на Армения в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и изоставянето на задънения път към присъединяване към Европейския съюз, са обект на репресии.
В същото време изборите показаха, че подкрепата за партията ''Граждански договор'' на премиера Никол Пашинян е намаляла забележимо, отбеляза руският дипломат. Според нея в страната има голямо търсене на развитие на отношенията с Русия.
''Що се отнася до бъдещата политика на Москва в Армения, ние възнамеряваме да оформим курса си, като вземем предвид реалните стъпки, предприети от арменското ръководство'', добави говорителят на руското Министерство на външните работи.
Въпреки критиките и отстъплението в резултата на вота, управляващите успяха да запазят контрола над властта. След приключване на гласуването при избирателна активност от 58,97%, партията ''Граждански договор'' получи 49,82% от гласовете. Това е по-малко от необходимия брой за самостоятелно сформиране на правителство. Партията обаче ще си осигури необходимия брой места в парламента чрез мандати за националните малцинства и преразпределение на гласовете от онези партии, които останаха под прага за влизане. Второто място отиде при блока ''Силна Армения'' на бизнесмена Самвел Карапетян с 23,28%, докато ''Армения'' на бившия президент Роберт Кочарян се класира на трето място с 9,93%. В политическата надпревара за Народното събрание, което се състои от най-малко 101 депутати с петгодишен мандат, се бориха общо 18 политически сили – 16 партии и два блока.
Опозиционните лидери в Ереван веднага се застъпиха зад тезата за мащабни изборни манипулации. Представителят на ''Силна Армения'' Арам Вардеванян по-рано отбеляза, че по време на изборите са регистрирани множество нарушения. Той каза, че е имало случаи, в които няколко души са били регистрирани в апартамент, докато списъкът съдържа 35. Лидерът на блока Самвел Карапетян съобщи и за масови арести на поддръжници на опозицията. От своя страна Ишхан Сагателян, член на Арменската партия, също се включи с тежки обвинения, като подчерта, че властите са използвали въртележково гласуване, са сплашвали избирателите и са се опитвали незаконно да повлияят на техния вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като в
20:19 08.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ганя Путинофила
20:20 08.06.2026
4 Кална ватенка
Звучи като изборите в Русия.
20:21 08.06.2026
5 СВО 1 565 дни РЕЗИЛ
20:21 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кога Райха ще почне поредната СВО
20:25 08.06.2026
9 Владо
До коментар #2 от "Вече никой не иска маскали!":русодебилите са два файтона сбърканяци.
Коментиран от #19
20:25 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нашите русодебили искат Спомените си
До коментар #2 от "Вече никой не иска маскали!":Вече никой не иска маскали!
75ОТГОВОР
Само нашите сбъркани русодебили!
-;-
нашите русодебили искат спомените си и трепета за Новата ВАЗ-2101 от Мототехниката изкарана.
20:27 08.06.2026
12 Бай Араб
20:27 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хаха
Я по-тихичко бе шлюхо впиянчена!
Коментиран от #17
20:28 08.06.2026
15 Иван
20:28 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хаха
До коментар #14 от "хаха":Видеото да си го намерите сами бе безполезни ватнишки подлоги!
20:28 08.06.2026
18 Фори
Коментиран от #22
20:28 08.06.2026
19 2.7% подкрепиха русодебилието
До коментар #9 от "Владо":Владо
00ОТГОВОР
До коментар 2 от "Вече никой не иска маскали!":
русодебилите са два файтона сбърканяци.
-;-
2.7% подкрепиха русодебилието и сега щели да правят нови политики- ще правели сборове по Бузлуджа, Язовир Копринка и лозето над Севлиево.
Коментиран от #29
20:29 08.06.2026
20 Кремълски хленч
20:30 08.06.2026
21 Механик
20:30 08.06.2026
22 Когато пиеш водката и не разбираш
До коментар #18 от "Фори":Фори
20ОТГОВОР
Тази и след изборите в Унгария каза същото!
-;-
Когато пиеш водката и не разбираш защо другите те презират и не ти искат ценностите!
20:30 08.06.2026
23 Тоя, пък.
На бълвaщите в коментарите pусофoбски ckотове ще напомня, че Путин има подкрепа над 65% дори според западните политолози !!! За чий му е да фaлшифицира избори, на които и без това ще го изберат? А тоя пашинянов буквално съcипа Армения - и хората не го искат !!!
Коментиран от #27, #28
20:30 08.06.2026
24 Бай Араб
До коментар #7 от "Радио Ереван":Защо казваш на човека така, защото не е копейка ли ?Те тези които се наричат руснаци не желаят да живеят в Русия,а какво остава за поробените народи .
20:32 08.06.2026
25 хаха
20:33 08.06.2026
26 Чиба е бо к лук пиян
20:33 08.06.2026
27 Колективен руски крепостен
До коментар #23 от "Тоя, пък.":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
20:34 08.06.2026
28 Пепи Волгата
До коментар #23 от "Тоя, пък.":Аз избрах еврото!А ти?
20:35 08.06.2026
29 Вале-каро
До коментар #19 от "2.7% подкрепиха русодебилието":Преди да пишеш мисли.Защото и Радев бе на яз."Копринка"
20:35 08.06.2026
30 Дзак
Коментиран от #37
20:36 08.06.2026
31 Хаха
Коментиран от #33
20:37 08.06.2026
32 Армения географски принадлежи към
Коментиран от #39
20:38 08.06.2026
33 Берлинер цайтунг
До коментар #31 от "Хаха":Так эму хочется!
20:41 08.06.2026
34 А50
Коментиран от #35
20:43 08.06.2026
35 Анонимен
До коментар #34 от "А50":На някои хора им липсва личен живот и го заменят с чуждия!
20:46 08.06.2026
36 Вишис
20:56 08.06.2026
37 Бай Араб
До коментар #30 от "Дзак":Къде е недостъпна ?
20:58 08.06.2026
38 Киро
Коментиран от #42
21:03 08.06.2026
39 Бай Араб
До коментар #32 от "Армения географски принадлежи към":Ти кажи за макък защо се слага .
21:03 08.06.2026
40 Обхват от всички страни
21:04 08.06.2026
41 Таласъм
21:05 08.06.2026
42 Бай Араб
До коментар #38 от "Киро":Началника ѝ Конския е по издухан .
21:06 08.06.2026
43 може
21:06 08.06.2026