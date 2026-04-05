Зеленски: Продължителният конфликт с Иран може да отслаби подкрепата за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски изрази безпокойство, че ако американско-израелският конфликт с Иран се проточи прекалено дълго, това може да отслаби подкрепата на САЩ за Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че на фона на промяната в глобалните приоритети на Вашингтон Киев се подготвя за възможно намаляване на критично важните доставки на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

„Трябва да признаем, че засега не сме приоритет“, заяви Зеленски в интервю за АП, дадено по време на посещението му в Истанбул вчера. „Затова се опасявам, че една дълга война (срещу Иран) може да намали подкрепата за нас.“

Поредният кръг преговори през февруари, проведен с американско посредничество между представители на Москва и Киев, не завърши с резултат. Зеленски, който обвинява Русия в умишлено забавяне на преговорния процес, докато войната продължава, посочи, че Киев остава в контакт с американските преговарящи относно възможно споразумение за прекратяване на конфликта и настоява за силни гаранции за сигурност.

По думите му обаче дори в тези разговори се вижда, че Украйна вече не е толкова във фокуса на вниманието, както преди.

Най-непосредственото му безпокойство са системите „Пейтриът“, които са ключови за прехващане на руските балистични ракети, тъй като страната засега не разполага с надеждна алтернатива.

Тези американски системи и без това никога не са били доставяни в достатъчни количества, каза Зеленски и добави, че ако войната с Иран не приключи скоро, помощта за Украйна „ще става все по-малка и по-малка“.

Украинският президент посочи още, че Русия печели икономически от конфликта в Близкия изток, като даде за пример облекчаването на американските санкции срещу руския петрол.