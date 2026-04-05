Зеленски: Продължителният конфликт с Иран може да отслаби подкрепата за Украйна
Зеленски: Продължителният конфликт с Иран може да отслаби подкрепата за Украйна

5 Април, 2026 18:16, обновена 5 Април, 2026 18:06 2 851 96

Украинският президент предупреждава за възможно намаляване на помощта от САЩ и доставките на системи „Пейтриът“, на фона на изместване на глобалните приоритети на Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази безпокойство, че ако американско-израелският конфликт с Иран се проточи прекалено дълго, това може да отслаби подкрепата на САЩ за Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че на фона на промяната в глобалните приоритети на Вашингтон Киев се подготвя за възможно намаляване на критично важните доставки на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

„Трябва да признаем, че засега не сме приоритет“, заяви Зеленски в интервю за АП, дадено по време на посещението му в Истанбул вчера. „Затова се опасявам, че една дълга война (срещу Иран) може да намали подкрепата за нас.“

Поредният кръг преговори през февруари, проведен с американско посредничество между представители на Москва и Киев, не завърши с резултат. Зеленски, който обвинява Русия в умишлено забавяне на преговорния процес, докато войната продължава, посочи, че Киев остава в контакт с американските преговарящи относно възможно споразумение за прекратяване на конфликта и настоява за силни гаранции за сигурност.

По думите му обаче дори в тези разговори се вижда, че Украйна вече не е толкова във фокуса на вниманието, както преди.

Най-непосредственото му безпокойство са системите „Пейтриът“, които са ключови за прехващане на руските балистични ракети, тъй като страната засега не разполага с надеждна алтернатива.

Тези американски системи и без това никога не са били доставяни в достатъчни количества, каза Зеленски и добави, че ако войната с Иран не приключи скоро, помощта за Украйна „ще става все по-малка и по-малка“.

Украинският президент посочи още, че Русия печели икономически от конфликта в Близкия изток, като даде за пример облекчаването на американските санкции срещу руския петрол.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куранага Мадуро

    86 7 Отговор
    Иран постави началото на края за САЩ, НАТО и ЕС...

    Коментиран от #29

    18:09 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дони

    90 2 Отговор
    НАЛИ ПОБЕЖДАВАТЕ КВО ТИ ПУКА ---ВИЖ ЗАБЪРШИ ОЩЕ КИНТИ РЕАЛИЗИРАИ В УКРАНЕ ПОВЕЧЕ АЛТЪНКЕНЕФИ ДА ТЕ ПОМНЯТ УКРАИНЦИТЕ ПЕСНИ ДА ПЕЯТ ЗА НАИ ГОЛЕМИЯТ ЛУЗЪР

    18:10 05.04.2026

  • 4 Овчарник

    98 4 Отговор
    След като всичко приключи Украйна ще бъде разграбена от нейните съюзници и държавата ще започне да произвежда само работещи роби и просяци нищо повече....., като е в България.,!

    18:10 05.04.2026

  • 5 Тоя не разбра ли, че

    107 2 Отговор
    на всички им писна от него?

    Коментиран от #56

    18:13 05.04.2026

  • 6 Когато

    93 2 Отговор
    Си умрял ,ти не знаеш че си умрял ,тежко е за другите ...! Същото е и когато си тъп....като този...!

    18:16 05.04.2026

  • 7 Мурка

    48 3 Отговор
    Коги тоя сърВУЛ ЩЕ ПОСЕТИ МИНДИЧ в израел малко кинти да вкара в родината УКРИЯ КУЕСЧЪН С неповишена трудност ЗА ЖЛЪТОПАВЕТНАТА СГАН

    18:19 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урко фашистите го закъсаха и краварите

    62 2 Отговор
    Ги заряза ха! Зеления не нормален наркоман се чуди на къде да хваща

    Коментиран от #14

    18:23 05.04.2026

  • 11 Мурка

    29 3 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    А ЩО НЕ ДАРИШ 20 000 000 ЗА ЮНАКА НЕУЗРЯЛ

    18:23 05.04.2026

  • 12 Боко

    46 2 Отговор
    Осрайна ще го гълта заради тебе белосмъкащ пигмей👌

    Коментиран от #21

    18:23 05.04.2026

  • 13 хмммм

    40 4 Отговор
    разкарайте го тоя монголец и степен вожд . Причини изключителни мъки на всички ни.

    18:24 05.04.2026

  • 14 Боко

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Урко фашистите го закъсаха и краварите":

    Да хваща към 🪦👌

    18:25 05.04.2026

  • 15 Що не кажеш

    39 2 Отговор
    Че руснаците са подкокоросали твоите роднини да нападнат Иран?
    Че урсулите може и да ти повярват 😀

    18:26 05.04.2026

  • 16 Гост от Силистра

    56 2 Отговор
    Зеленски , укря е област в Русия
    Кой нормален ще ти помага вече освен онези к ..тини.. кая и Урсула

    18:26 05.04.2026

  • 17 Тома

    31 1 Отговор
    За парите ли казваш бати зеле

    18:27 05.04.2026

  • 18 Президента Зеленски

    5 50 Отговор
    направи за смях втарая.
    Русия си е смешна и жалка във всичко, ама СВО изби рибата.

    Коментиран от #24

    18:28 05.04.2026

  • 19 Съдията

    54 2 Отговор
    Ако не вдигнеш бялото знаме, колкото се може по-скоро, не само помощта за Украйна ще става по-малка, а и самата Украйна ще стане още по-малка.😂

    Коментиран от #22

    18:28 05.04.2026

  • 20 1664

    35 2 Отговор
    Клоуна айдук още ле е на свобода.

    18:29 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И така

    4 36 Отговор

    До коментар #19 от "Съдията":

    пета година.
    Мъка, мъка русофилска.
    Абе, какво стана с Купянск? Щото с Моча всичко е наред.

    Коментиран от #25

    18:31 05.04.2026

  • 23 и този глупак

    46 3 Отговор
    и този глупак евреин тръгнал с голо дупе риба да лови заради този простак страда Европа не сме длъжни да го хрантутим

    18:32 05.04.2026

  • 24 Дони

    26 2 Отговор

    До коментар #18 от "Президента Зеленски":

    ЗА СМЯХ НАПРАВИ СЕБЕ СИ ДАРИТЕЛИТЕ МУ У УЛАВОТО СТАРЧЕ С ГОЛДЪН ТОАЛЕТ С ЕДНИ ИЗЧЕЗВАЩИ ПАРИ но за различните ХОРА хумора не може да е един и СЪЩ

    Коментиран от #27

    18:32 05.04.2026

  • 25 Съдията

    32 4 Отговор

    До коментар #22 от "И така":

    Естествено, че е така пета година. Вече 20% по-малко територия и 25 милиона по-малко население. И в този дух ще продължава без бяло знаме.😂

    Коментиран от #28

    18:33 05.04.2026

  • 26 Зеленски не е ли нелегитимен като Гюров

    38 2 Отговор
    Кво ревеш, нали бяхте много аилни. Преди 3 години щяхте да влизате в Москва с джендърите

    18:34 05.04.2026

  • 27 Корупция има навсякъде

    27 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дони":

    И по време на война.
    Представяш ли си, ако нас ни ударят? Нема да има пари за една пушка. Всичко ще е окрадено.

    Коментиран от #35, #37

    18:35 05.04.2026

  • 28 И малък детайл

    4 23 Отговор

    До коментар #25 от "Съдията":

    Милион и 1/2 руснаци при Кобзон.

    Коментиран от #42

    18:37 05.04.2026

  • 29 Европеец

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Куранага Мадуро":

    Вероятно си прав, ще видим какво ще стане.... Персите досега се представят добре, дано да им стигнат силите да счупят рогата на кравата и носа на еврейския пастир.... Авторката отдавна съм забелязал, че е влюбена в зеления просяк милионер, но бих я помолил все пак да щади нас читателите и да не публикува снимката на това недоразумение на природата..

    18:38 05.04.2026

  • 30 балчо теслата

    15 2 Отговор
    дай боже предположенията да ти се сбъднат

    18:39 05.04.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    32 2 Отговор
    Един залп на комплекса „Пейтриът“ струва колкото жилищен комплекс. Укра имаше наследство от СССР 3(три) въздушни армии и над 250 ПВО комплекса, заедно с ракетите и заводите за производство. Произвеждаше самолети, ракети, кораби, бронетехника, артилерия и леко стрелково оръжие. Всичко разпродаде, открадна и сега проси.

    Коментиран от #34

    18:40 05.04.2026

  • 32 Абе ей ...

    30 2 Отговор
    Абе дайте му пушка на тоя екскурзиянтл и да отива на фронта да видиш на живо обстановката!!!

    18:42 05.04.2026

  • 33 може да отслаби подкрепата за Украйна

    30 1 Отговор
    ама си и нагъл
    нали гюрчето мишока ти даде 12 милиона от великденските добавки на пенционерите
    а и педрото ти даде 1 милиард наскоро като беше при него

    18:44 05.04.2026

  • 34 Ха ха ха ха

    1 30 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Нали ги видяхме в Иран тия съветски комплекси. Не могат един американец да хванат.

    18:44 05.04.2026

  • 35 Рублевка

    22 2 Отговор

    До коментар #27 от "Корупция има навсякъде":

    Удариха им една оксидация на калашниците и ги продадоха в чужбина. Поделенията първо им откраднаха циглите, след това всичко останало. Прекопаха земята да извадят кабелите и тръбите. Нямаме с какво да облечем, обуем и въоръжим една дивизия.

    18:45 05.04.2026

  • 36 Този ............

    27 1 Отговор
    Като го видя и вдигам кръвно. Аман.

    Коментиран от #46

    18:47 05.04.2026

  • 37 Мурка

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Корупция има навсякъде":

    ЯНЧО СИНЪТ НА ПЕКО ТАКОВ ЗНАЕ ПО ДОБРЕ - НО НЕ И КОГАТО МЛАДИЯТ ГЕН НА ДЪРЖАВАТА ТИ МРЕ В ОКОПИТЕ- В ТАКИВА МОМЕНТИ НА СТАДИОНА ОТ УПОР

    18:47 05.04.2026

  • 38 Дигай белия байряк

    22 1 Отговор
    Ако не го дигнеш доброволно ша стани доброзорно!!!

    18:48 05.04.2026

  • 39 Рублевка

    27 1 Отговор
    Руснаците първо свалиха всички украински (съветско производство) самолети, след това свалиха всички съветски самолети, изпратени от бившите страни от Варшавския договор и ефките от Европа. Укра няма пилоти. Падат като гнили круши.

    18:49 05.04.2026

  • 40 ХА ХА ХА

    28 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! НАДРУСАНЯКА Е ВЪВ ПАНИКА , САМО ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ И ВСИЧКО ОСТАВА НА ХАРТИЯ ! СЕГА ПОДСКАЧА ЗАЩОТО , ВСЕ ЕДНО Е СЕДНАЛ НА НАГОРЕЩЕН КОТЛОН !

    Коментиран от #43

    18:49 05.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мурка

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "И малък детайл":

    ПРИ РЕСТО НА ЧУВАЛИТЕ 1000 ЗА 28 А ГАЛ ОШ СЕГА ПАК ГИ НАТЪКМИ

    18:53 05.04.2026

  • 43 Рублевка

    18 2 Отговор

    До коментар #40 от "ХА ХА ХА":

    Надрусаняка го чака килията на Навални, но първо ще го разпитват на Лубянка, докато подлудее и заприлича на плашило.

    18:53 05.04.2026

  • 44 Рублевка

    24 2 Отговор
    Русия свали ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ, наследство на укра от СССР, всички самолети от Варшавския договор и ефките от Европа. Защо факти мълчат? А когато падне руски самолет, свирят фанфари до Олимп!

    Коментиран от #74

    18:58 05.04.2026

  • 45 Морски

    22 2 Отговор
    Аве клоун радвай се на всеки ден живот който ти отпускат руснаците и млъквай най сетне че дотегна на всички!

    19:01 05.04.2026

  • 46 Кoпейджос

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "Този ............":

    От ЕГН то е!

    19:02 05.04.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    19 3 Отговор
    Когато Ленин се разболял, разговаря със Сталин:
    – Как сте, другарю Ленин?
    – Много съм зле, Коба. Докторите казват, че ще се спомина. Трябва някой да ме наследи.
    – Аз ще ви наследя, другарю Ленин.
    – Народът няма да те последва, Коба.
    – Тогава ще последва вас, другарю Ленин!
    И зеления мухъл ще последва Бандера! Хахаха🤣😀🤣😀

    19:05 05.04.2026

  • 48 ГЮРО И ТАГАРЕНКО

    20 3 Отговор
    Винаги ще те подкрепят.

    19:08 05.04.2026

  • 49 Стьопата

    3 22 Отговор
    Копeйките е време да се ориентират и да почнат да викат за по силния отбор! Братята укpи гонят бaшибозука от свещенните украински земи, а уж трябвало да им ги предадат доброволно на страхливите руснаци!

    19:11 05.04.2026

  • 50 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    Гюрова ти даде 20 мил. долара, а българския пенсионер ще точи лига за агнешко. Непременно да гласувате за да може просяка да граби от беден Ганя.

    19:21 05.04.2026

  • 51 наближава

    17 2 Отговор
    Много е важно Путин да подбере точния момент да ги дефашизира генерално.

    Коментиран от #93

    19:25 05.04.2026

  • 52 Механик

    1 14 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    19:25 05.04.2026

  • 53 Доктор Менгеме

    19 1 Отговор
    Украизъм се лекува с атом. По 50000 тона тротилов еквивалент три пъти на ден преди ядене.

    19:26 05.04.2026

  • 54 Питали

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    оная с ника "владимир путин, президент"

    -ти омъжена ли си ма
    -абе е...и и не питай, гладна съм

    19:29 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Шопо

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя не разбра ли, че":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    19:31 05.04.2026

  • 57 НЕНУЖЕН

    17 1 Отговор
    Добре че го пускат у факти сутрин и вечер. Иначе всички ще го забравят

    19:32 05.04.2026

  • 58 Пенчо

    11 1 Отговор
    Ако връща процента, който трябва винаги ще има "помощи" ! И то много!

    19:34 05.04.2026

  • 59 666

    14 1 Отговор
    Нидей рива които се е хванал с България се е фалирал Хитлер, СССР, варшавския договор.

    19:40 05.04.2026

  • 60 Ле(вс)кар с купена диплома

    8 1 Отговор
    ПравЕлно! Така и трябва!

    19:42 05.04.2026

  • 61 Пловдив

    5 1 Отговор
    А,ти кой беше?

    19:44 05.04.2026

  • 62 За какво

    13 3 Отговор
    му е Пейтриът на този, когато ни съобщават, че ВСУ бие руснаците в съотношение 1 към 1000.
    Ами те и с брадви ще се справят.

    19:51 05.04.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    13 4 Отговор
    Отварям сайта да видя, как ще ревете, като свърши бензина и дизела. Като гладни мечки! Частните пекарни ще затворят, за да не работят на загуба. Общините да се погрижат за населението навреме. Или ще се изпокрият, защото няма бюджет, т.е. пари. Купувайте ориз, булгур, макарони, рибни консерви. Запасете се, ако имате пари.
    Танкерите обърнаха към Азия. Нефта в Европа е 200€ за барел и не стига.
    Скоро ще се молите на Путин, като на Исус Христос.

    19:52 05.04.2026

  • 64 Тоя Муйльо жив ли е още...

    14 3 Отговор
    Кой вече го отразява...

    Коментиран от #86

    19:54 05.04.2026

  • 65 Оле ми сега 😅😅😅

    15 3 Отговор
    Нема да има пари за златна яхта номер 120🤣🤣🤣

    19:56 05.04.2026

  • 66 Ами ДА...!

    14 3 Отговор
    Ти какво си мислиш?!
    С десетилетия,цял свят да те дандурка,като малко бебе...?!

    19:56 05.04.2026

  • 67 Търновец

    14 3 Отговор
    Не Украйна а Зеленски вече не е във фокуса на вниманието а неговите Украинци страдат а тези които дойдоха при нас в ЕС не искат да се бият с Русите. А политическите партньори на Зеленски в ЕС губят популярност

    19:58 05.04.2026

  • 68 Такива са рисковете

    5 2 Отговор
    На живото предаване

    Коментиран от #72

    20:05 05.04.2026

  • 69 Китайски съдия

    15 2 Отговор
    Зеления мухъл направи престъпления за 1000 разстрела на стадиона. Корупция, търговия с наркотици, търговия с деца, търговия с човешки органи. Мобилизира насила и предизвика смъртта на 3 милиона граждани и осакатяването на още толкова, предизвика енергийна и икономическа криза в Европа, а още е жив и се разкарва да проси.

    20:06 05.04.2026

  • 70 ВВП

    14 3 Отговор
    Заравнявай Киев ..Преди това дай евакуация ,който иска да живее ,да бяга ..Тия са извор на терроризъм..

    20:11 05.04.2026

  • 71 ВВП

    16 3 Отговор
    Псевдо държавата Окропистан е ненужна ..Трябва да се закрие .

    Коментиран от #75

    20:12 05.04.2026

  • 72 В тази връзка!

    9 2 Отговор

    До коментар #68 от "Такива са рисковете":

    Разбрах,че водеща се изцепила по новините :
    ,,Американските пилоти ,са капитулирали"
    (вместо -,,катапултирали")

    20:15 05.04.2026

  • 73 ганю

    14 2 Отговор
    интересно кой ли ви подкрепя освен
    фашистките мафиотски боклуци
    войната ви е от еуропата за донори ,пари ,оръжие,
    а вие сте полезните умиращи идиоти
    съсипа си страната и народа като слуша простаци
    бий се бий се срещу Русия ще ти дадем оръжия
    колко лехи с укри пося нови 1-2 млн. или повече?

    20:22 05.04.2026

  • 74 ганю

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    щото са цървули затова
    на Руснак му е нужно да види нещо дето хвърчи само
    за 15 мин и ще измисли как да го свали.

    20:27 05.04.2026

  • 75 ганю

    13 2 Отговор

    До коментар #71 от "ВВП":

    няма такава страна украйна
    това е Волжска България,Малая Перешчепина което
    после е покраината на Русия или Киевска Рус
    украйна такава страна е измислена с договор от 91 г
    който вече е невалиден и не съществува

    20:32 05.04.2026

  • 76 Боко

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Духль льляв искаш ли да ти изкарам инвалидна пенсия ? 100 % и асистент че ти назначат ?

    20:39 05.04.2026

  • 77 ВВП

    19 2 Отговор
    Зеленият плъх подписа договори с половината свят .. АХАХА..Да му пращат пари и оръжие .Иран не проси от никой нищо..Бори се мъжки с агресора .САЩ и Израил.

    20:44 05.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Абе идиот

    11 2 Отговор
    Води си сам войната, която с Байдън възпламенихте, че да дриштиш в златно WC и да шмъркате бело с дебидният му син!

    20:54 05.04.2026

  • 80 Ян Денев

    9 3 Отговор
    Давам по 500Евро за комплект свалени от кола и действителни украински номра. Моля да са придружени от снимка на колата с номерата. Където видите укро кола сваляйте номерата. Украйна е номер едно в света по продажби на Бентли и всички скъпи супер коли.

    20:58 05.04.2026

  • 81 Исторически факти

    11 2 Отговор
    Това в Иран било "конфликт", а в Украйна било война...

    20:58 05.04.2026

  • 82 Иларион Иларшчук

    12 2 Отговор
    Държава Украйна няма, това е територия завзета от кръвожадни укронацибандеро терористи.

    21:06 05.04.2026

  • 83 Зекения, спокойно бре

    4 2 Отговор
    Ще даряваме милиарди евро, само да ритате качествено!

    21:22 05.04.2026

  • 84 Цвета Янкова

    13 1 Отговор
    Украинския език трябва да бъде забранен в България както е българския в Украйна!

    Коментиран от #88

    21:22 05.04.2026

  • 85 боико борисоф

    12 2 Отговор
    А БЕ НЯМА ЛИ КОИ ДА МУ КАЖЕ НА ТОЯ ЧЕ НИКОИ ВЕЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ УКРАИНА ТЕЯ ТЕРОРИСТИ И БАНДИТИ ДА ГИ СМАЧКВА ПУТИН И ДА СЕ ПРЕКЛУЧВА ЦЯЛА ЕВРОПА СЕ ЗАНИМАВА С ТЕЗ УРКИ

    21:23 05.04.2026

  • 86 Неподписан

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Тоя Муйльо жив ли е още...":

    От Аржентина ли е телемоста,някъде източно от Сан Карлос де Барилоче...

    21:51 05.04.2026

  • 87 До голямо

    3 2 Отговор
    прозрение стигна шмръкни още една линия и ще ти се изяснят нещата напълно

    22:04 05.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Моряка

    1 1 Отговор
    Лошото е,че след украинския език ще поискат и етническа организация,от там и всичко друго ще поискат.А толкова лесно беше да уволни туристите .до Киев.Да ,ама не.Президентшата си пази имиджа за изборите.Забравила е,горката,че България е най русофилската държава в света.

    23:19 05.04.2026

  • 91 Ой,завалия

    3 1 Отговор
    Притеснен ,че няма да прави парад в Москва . Чакай репарациите от Русия. Другия вариант е бялото знаме.

    Коментиран от #92

    23:27 05.04.2026

  • 92 Късно е вече за бяло знаме.

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ой,завалия":

    Русия фатално се обърка и пропусна момента за бялото знаме. Имаше само един шанс за това, в началото на тогавашната СВО / по-късно обявена за война/, ако тогава през февруари 2022, руската армия беше успяла да направи един светкавичен преврат, щеше да инсталира проруска власт в Украйна и да си изпълни целта. Сега, не само че е късно, за това, но и е абсолютно невъзможно.

    23:35 05.04.2026

  • 93 Невъзможно

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "наближава":

    Русия фатално проусна момента за такива подвизи.

    23:37 05.04.2026

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

    „Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.

    00:30 06.04.2026

  • 95 Коста

    0 0 Отговор
    Моли се Иран да приключи по-бързо със САЩ че да ти обръща внимание

    02:34 06.04.2026

  • 96 И там ще си останеш

    0 0 Отговор
    Са сетиш.
    Вече си в миманса....

    03:03 06.04.2026

