Изкупиха картините на Зуека от изложбата му „Аз, клоунът“ в Пловдив

Васил Василев-Зуека закри вчера най-новата си изложба на родна земя в Пловдив, озаглавена „Аз, клоунът“. Тя се превърна в скоростен успех за художника, понеже платната му, които представят Зуека в една малко по-различна светлина, бяха изключително бързо изкупени, информира Телеграф.

Неотдавна Васил Василев-Зуека имаше рожден ден и навърши завидните 61 години, като само няколко дни по-късно обяви своето поредно завръщане в България с изложбата „Аз, клоунът“. В картините ясно се открояват образите на празненството, сцената, танца и, разбира се, на клоуна – символа, през който Зуека избира да покаже човека зад усмивката. „Около четири месеца рисувах всички картини, като имаше плюсове, минуси и т.н. Имаше отходни и заходни картини, като повечето не са виждани“, споделя Васил Василев-Зуека на откриването пред edna.bg.

„Всъщност само една е виждана от хората. „Аз, клоунът“ е... аз човекът, само че през погледа и образа на клоуна“, казва с усмивка художникът.

Макар и да е блестящ актьор и водещ, по всичко си личи, че през това изкуство може по-категорично и лично да се заяви. Да даде своята гледна точка за света, сцената, та дори и живота: „Той трябва да е весел. Трябва да сме по-усмихнати, по-щастливи и да се опитваме да бъдем радостни“. Според артиста няма рецепта за щастието и при всеки човек е различно: „Днес сме щастливи, а довечера може да ти падне нещо на главата и всичко да остане на заден план“. Любителите на изобразителното изкуство могат да се възползват днес от последния шанс да видят неговите картини, а кой знае, може и да има малък шанс да могат да закупят някоя за личната си колекция.

Васил Василев-Зуека получава своя прякор още в ученическите си години. „Бях много бърз и всички ми казваха, че съм като заек“, спомня си бившият водещ. Така в един съдбовен ден някой от приятелите му се объркал и казал „зуек“ вместо „заек“ и това си останало и до днес.