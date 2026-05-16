Изкупиха картините на Зуека от изложбата му „Аз, клоунът“ в Пловдив

16 Май, 2026 11:34 12 553 77

Водещият отбеляза сериозен успех с новата си изложба в Пловдив

Изкупиха картините на Зуека от изложбата му „Аз, клоунът" в Пловдив - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Васил Василев-Зуека закри вчера най-новата си изложба на родна земя в Пловдив, озаглавена „Аз, клоунът“. Тя се превърна в скоростен успех за художника, понеже платната му, които представят Зуека в една малко по-различна светлина, бяха изключително бързо изкупени, информира Телеграф.

Неотдавна Васил Василев-Зуека имаше рожден ден и навърши завидните 61 години, като само няколко дни по-късно обяви своето поредно завръщане в България с изложбата „Аз, клоунът“. В картините ясно се открояват образите на празненството, сцената, танца и, разбира се, на клоуна – символа, през който Зуека избира да покаже човека зад усмивката. „Около четири месеца рисувах всички картини, като имаше плюсове, минуси и т.н. Имаше отходни и заходни картини, като повечето не са виждани“, споделя Васил Василев-Зуека на откриването пред edna.bg.

„Всъщност само една е виждана от хората. „Аз, клоунът“ е... аз човекът, само че през погледа и образа на клоуна“, казва с усмивка художникът.

Макар и да е блестящ актьор и водещ, по всичко си личи, че през това изкуство може по-категорично и лично да се заяви. Да даде своята гледна точка за света, сцената, та дори и живота: „Той трябва да е весел. Трябва да сме по-усмихнати, по-щастливи и да се опитваме да бъдем радостни“. Според артиста няма рецепта за щастието и при всеки човек е различно: „Днес сме щастливи, а довечера може да ти падне нещо на главата и всичко да остане на заден план“. Любителите на изобразителното изкуство могат да се възползват днес от последния шанс да видят неговите картини, а кой знае, може и да има малък шанс да могат да закупят някоя за личната си колекция.

Васил Василев-Зуека получава своя прякор още в ученическите си години. „Бях много бърз и всички ми казваха, че съм като заек“, спомня си бившият водещ. Така в един съдбовен ден някой от приятелите му се объркал и казал „зуек“ вместо „заек“ и това си останало и до днес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естет

    97 9 Отговор
    Защо ли не ги продава в Испания?

    Коментиран от #34, #42, #73

    11:41 16.05.2026

  • 2 Този алчник със шкембе

    75 17 Отговор
    как продава в Пловдив
    Всички еснафи и богаташи са си дали парите за боклук

    Коментиран от #16, #55

    11:42 16.05.2026

  • 3 Неподписан

    51 8 Отговор
    Туй ако е талант и изобразително изкуство,Атин(Валентин Тузсузов) е Господ...

    11:42 16.05.2026

  • 4 Мноого смешно

    43 10 Отговор
    Кави пари зе

    11:44 16.05.2026

  • 5 Абе

    66 9 Отговор
    защо не си ги продава в испанията !

    11:46 16.05.2026

  • 6 язък не можах да се доредя евтини ли са

    54 6 Отговор
    Изкупиха картините на Пуяка от изложбата му „Аз, клоунът

    11:46 16.05.2026

  • 7 Надебелял ,

    71 7 Отговор
    запуснал се , а жена му гони 200 кила ! По крайбрежията не само в Испания има прекрасни художници , далеч над това , което той майстори ! Но в Пловдив има бая субекти без хал хабер от изкуство и с пари от въздуха , така че е намерил пазар .

    Коментиран от #61

    11:47 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    73 7 Отговор
    Джендърът видя, че хората в Испания разбират от изкуство и интереса им към неговия кич е нулев! Само тук, тия от прайда му взимат картините от куртоазия и смешни хвалебствия в мрежата!

    Коментиран от #43

    11:56 16.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софето

    59 6 Отговор
    Тъжно, смешно, показателно.
    Жалко за страната

    11:58 16.05.2026

  • 12 Дедо ви

    12 29 Отговор
    Един свестен коментар няма..........

    Коментиран от #32, #77

    11:58 16.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мнение

    69 9 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    Кой му завижда бе троле?!
    Постоянно ни занимават тука с тия отрпки, като зуяка, дяра, ицо бета и всекви други безинтересни, но ултрарекламирани хорица?!

    Пълна пародия на "известни" личности!

    12:03 16.05.2026

  • 15 Не е истина

    56 4 Отговор
    Колко прости хора има!!!!!
    Не аз да давам, а на мен пари да ми дават за тия "картини", няма да ги взема

    12:04 16.05.2026

  • 16 Новичок

    45 3 Отговор

    До коментар #2 от "Този алчник със шкембе":

    Пак арменски лакърдии ,халваджиите са купили картините с вашите пари.Като им гледате "шоутата с бозите " и им пълните гушите,и те така.Пфу...

    12:07 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кефи ме цървуланковците кат фен

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    кат теб дет си мислят че му завиждат

    не че е лош човека
    а циркаджийството а и от медиите

    12:10 16.05.2026

  • 19 Малоумници колкото искаш

    47 6 Отговор
    Пишман ценители си даваме парите за зуешки цапаници, елате ни вижте!

    12:14 16.05.2026

  • 20 Читател

    3 36 Отговор
    Като не го харесвате що го гледате и коментирате, това какво работи и печели показва че е умен човек а вие завиждате и злобеете.Прав е професор Иво Христов 80 процента ай лек ден.

    Коментиран от #74

    12:16 16.05.2026

  • 21 Спас

    26 18 Отговор
    Прекрасен пример за простотията и невежството на българите. Да си дадеш парите за някакъв дори посредствен ерзац е диагноза, диагноза за ингелекглтуалното ниво на българите. Жалко, че сме се освободили от турско, защото очевидно свободата не сме я разбрали, не сме се образовали. Е, разбира се до преди 9ти България все пак е била що годе европейска държава,за да дойдат скакалците комунисти и да унищожат покаралото. Днес Радев върши същатата работа, гази върху наченките на нрмолност. Тежка скпъб сме,тва е!

    Коментиран от #69

    12:18 16.05.2026

  • 22 Пране на пари

    32 2 Отговор
    Пари пере някой, май, май

    12:23 16.05.2026

  • 23 Шмекер

    57 6 Отговор
    Емигрира защото е по-лесно да не се бориш за родината си, а да отидеш на уредено място и понеже там никой не го бръсне за слива идва да продава тук и бяга да си харчи там обяснявайки каква неуредица е тук и колко хубаво е там. Ами продавай там картини, защо идваш тук? Ама и българина си е българин и тича да вземе да се изфука, че има картина от известен българин ама живущ под прикритие в друга държава. Зуек ако беше мъж понеже имаше известност и хората те харесват щеше да се бориш да направиш България по хубава от Испания ама и ти като твоя колега Слави каквото можахте взехте и после нямало такава дъжава. Успех с картините в Испания. Аз купувам от български художници живеещи и рисуващи в България. Чао

    Коментиран от #58

    12:29 16.05.2026

  • 24 Ме боли осветителното тяло

    26 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    12:29 16.05.2026

  • 25 Потрес

    45 5 Отговор
    Този карагьозчия напусна България и много важен замина за Испания! Замина "аслан", ама се върна "н....н"! Там не постигна инощ и никой не го бърсенше за слива! Пък някой го излъгал, че е художник и ахмаци дават пари за драсканиците му! Голям майтап! Сега обаче се натиска да го вземат по милост в някое предаване на някоя телевизия, че да еиа какво да яде! Нещастник!

    12:33 16.05.2026

  • 26 На Дедо

    47 1 Отговор
    Няма да коментирам, цапаниците на Зуека. Но, да тръбиш, че искаш да живееш в Испания?! Щото видиш ли! В Испания, може да се развиваш и живееш спокойно и там били хора!!! А, от България и Българския народ, не ставало нищо. Та се питам?! Защо Зуека? Си продава цапаниците тук, за който дори Пикасо. Би останал в недоумение, какво гледа.

    12:35 16.05.2026

  • 27 Леля Мария от рекламата

    24 3 Отговор
    Пере...изпира по-добре и от...,,Ариел"...

    12:39 16.05.2026

  • 28 12340

    6 40 Отговор
    Вижте какво,тролове плювливи,
    като не ви харесват работите на Зуека,вземете боичките и блокчето от детето или внучето
    и нарисувайте нещо!
    Набъзо,на един дъх
    И качете рисунката тук,да я видим,да сравним със Зуешките!?
    Айде,ско ви стиска!?

    12:40 16.05.2026

  • 29 Четох му интервюто в БЛИЦ на тоя мръхлю

    45 6 Отговор
    Потресена съм от отвращкнието с което говори за България!
    На тоя предател и антибългарин да му се отнеме гражданството и никакво стъпване тук. До гроб и до девето еоляно!

    Коментиран от #36

    12:51 16.05.2026

  • 30 Фани Ма ритни

    39 5 Отговор
    блестящ актьор е Калата, Парцала, Кольо Анастасов, докато този е просто едно конферансие.

    12:56 16.05.2026

  • 31 Баба Гошка

    19 2 Отговор
    Юррушш народее, купувайтИ зУклуцитИ, че свършили. Алоуу, еФтини рекламни практики не ни поднасяйтИ. Кат свършили зУка е още жив и ще ви изфабрикува още сто и една ца паници

    13:08 16.05.2026

  • 32 баба ви

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо ви":

    дедо, кои коментари наричаш свестни според тебе? Които са хвалебстмени? Явно си абсолютен корифей в изобразителното изкуство. Коментарите са реаллистични. Зуека се радваше на любовта на зрителите си и всеки, дори и той, знае, че не е сила в изобразителното изкуство, но трябва да се яде, а за артистична кариера в Испания май не му стиска. Ще нарисува някоя картина и ще я донесе да я купи остатъчната часст от неговите симпатизанти.

    13:12 16.05.2026

  • 33 Ко викаш

    2 1 Отговор
    Аз п....а,така се казва,на запад е модерно

    13:14 16.05.2026

  • 34 художник

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    очаквах да са доста по-зле картините, но разбира се в Испания няма кой да го купува...

    13:17 16.05.2026

  • 35 Само че се изложи

    32 0 Отговор
    С плюенето си по България

    13:20 16.05.2026

  • 36 ДАНС

    22 3 Отговор

    До коментар #29 от "Четох му интервюто в БЛИЦ на тоя мръхлю":

    Това е работа за Вас.
    Размърдайте се. Всичко казано срещу България е основание за лишаване от БГ гражданство! Както и на българска земя, да се кланяш на чужди господари!
    Това е влизане на влака в релсите!

    13:22 16.05.2026

  • 37 Колко завист тука

    4 29 Отговор
    Няма ли някой да поздрави нашия сънародник за успеха. Браво Зуек, само така

    13:24 16.05.2026

  • 38 Чичо Гошо

    10 27 Отговор
    Леле,колко злоба има във вас,коментатори!
    Вероятно повечето сте телкаджии,бастисани от живота,иначе нямам разумно обяснение...
    Но и такива да сте,това не ви извинява.
    За жалост от такива,като вас нормалните хора бгт от България.
    Пфу,че сте гнъсни!

    13:26 16.05.2026

  • 39 Чичо Гошо

    9 0 Отговор
    ...Бягат от България...

    13:27 16.05.2026

  • 40 Как

    30 3 Отговор
    Харесвал Испания да живее с картините се издържал там.Като е добре финансово,защо си продава картините в България.

    13:30 16.05.2026

  • 41 Митко културиста

    25 3 Отговор
    Или нещо гнило има в цялата история, или простотията е налазила пловдивската еснафщина. Как е възможно, изложбата ако беше на Енчо Пиронков например, нямаше да има такъв интерес , а и да изкупят творбите за 1 ден. Аз не виждам нищо гениално в творбите на заяка, кой по дяволите вижда талант в тези работи?

    Коментиран от #47

    13:33 16.05.2026

  • 42 Защото...

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    Там никой не къта пари в чували и под матраците.🤭

    Коментиран от #62

    13:38 16.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Перо":

    Джендо, не ползвай моя ник!

    13:50 16.05.2026

  • 45 Крум

    28 3 Отговор
    Още един невъзвращенец "огладнял"се опитва да изкара някое евро за да преживява в Испания...и тук има достатъчно сноби ,които да му върнат самочувствието..и така до септември..пак да продаде бездарните си творения....

    13:55 16.05.2026

  • 46 Свежарка

    5 1 Отговор
    Артистичният свят🥳

    14:02 16.05.2026

  • 47 Ха,ха

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Митко културиста":

    Културиста, вдигай щанги😂

    14:04 16.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    19 3 Отговор
    Джендърът защо не си излага кичозните картини в кв. Надежда - Сливен, по ще прокопса! Как си е повярвал, че от него става нещо? Някой отворко БГ емигрант го е отворил на “далавера”, но там хората не са БГ църуланковци!

    Коментиран от #52

    14:14 16.05.2026

  • 50 Изложба

    15 1 Отговор
    Резил

    14:29 16.05.2026

  • 51 Ало Пико

    12 0 Отговор
    И Гитлер е бил художник

    14:30 16.05.2026

  • 52 Ти виж

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Проекта дето се строи за Нова Надежда, няма да ти много смешно, Сливен е лидер по раждаемост в Европа, да не са арийци ама ги виждане фондерлайен, и по-добре от тва да няма 1 потребител след 20 години

    14:33 16.05.2026

  • 53 Чатджипити

    3 1 Отговор
    Трол художник коментира Зуек

    Коментиран от #54

    14:43 16.05.2026

  • 54 Ройтерс

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Чатджипити":

    Ето го-Трол художник коментира Зуек

    14:45 16.05.2026

  • 55 сноб-любител

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Този алчник със шкембе":

    Човекът има нюх, не може да му се отрече - там е царството на парвенющината....и затова.

    15:11 16.05.2026

  • 56 конферансие

    19 1 Отговор
    Самозабравил се и самовлюбения и посредствения халтураджия,явно там нищо не продава,та мина половин Европа,за да дойде и да напълни малко джобовете.
    Защо, не дари пари на българските деца или болници?
    Все още го помнят,но утре никой няма да го поменува.

    15:24 16.05.2026

  • 57 така така

    10 3 Отговор
    То и Слави е клоун, ама е и милионер и е печелил избори в Балхортостан!

    Коментиран от #75

    15:36 16.05.2026

  • 58 Българин

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Шмекер":

    Защо да се боря за родината си??? Откакто съм жив видях и комунисти и социалисти и демократи и чисти фашисти да управляват ,няма разлика!!!

    15:40 16.05.2026

  • 59 Вай

    4 15 Отговор
    Като не можете да рисувате,не ПЛЮЙТЕ!!!Не купувайте картините му!!!

    15:54 16.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами ше надебелее

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Надебелял ,":

    Който отиде там и само плюска, понеже нали са метросексуални и само въглехидрати нагъват, а покрай короната се отказаха и от секса...

    17:37 16.05.2026

  • 62 Карамбол

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Защото...":

    Да бе не къта, точно па тия кви са циции.

    17:45 16.05.2026

  • 63 Анонимен

    4 1 Отговор
    Не може да не напиша и аз един коментар.И не е от злоба и завист.Навсякъде по света докато има балъци ще има и тарикати.А този господин Никой в Испания голям талант се оказа.А иначе има много по талантливи художници,актьори и водещи,но не се казват Зуека.Та затова неговите произведения се купуват,а на другите не.

    19:22 16.05.2026

  • 64 Неблагодарник

    12 1 Отговор
    Какво прави този в България. Да прави изложби там, където живее, след като говори против Родината.

    19:50 16.05.2026

  • 65 Голям смях

    1 7 Отговор
    Кефи ме цървуланковците как му завиждат, че изкарал кинти 😂

    21:03 16.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Испанците нямат вкус, а

    1 0 Отговор
    Класическа схема за пране на пари.

    22:30 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 дебилопляктър

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спас":

    Аман от неграмотници като теб, дето се мислят за нещо, а са тотални посредственици!

    22:39 16.05.2026

  • 70 баста на такива родоотсъпници

    3 0 Отговор
    Не картина да си купя от него, не бих го и погледнал тоя.

    22:45 16.05.2026

  • 71 ТНТ

    5 0 Отговор
    Нестандартен с голямо самочувствие без покритие,нито особен талант като артист, нито като художник.Един посредствен човек изкарал късмет да придобие малко известност с халтурите си по телевизията.А защо продава в Пловдив, изводите си направете сами.

    22:50 16.05.2026

  • 72 Перо

    3 0 Отговор
    Ако не са близките му в Испания, да го издържат, ще умре от глад! Мрази БГ, но соросиста си докарва нещо от простотии, единствено в БГ! Само комплексари и цървуланковци може да му купуват карикатурите и кич изпълненията! Не знам кой БГ отворко го научи на “полезни”, тъпи тарикатлъци!

    23:29 16.05.2026

  • 73 Защото клакьорите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    в Испания са по- скъпи.

    23:43 16.05.2026

  • 74 И какво казваш -

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Читател":

    да не го гледаме? Например виждаш кофа с боклук и казваш " боклук" може ли да се каже нещо, без да си го видял?

    23:47 16.05.2026

  • 75 Я пак -

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "така така":

    Въпреки че е богат и е печелил избори, панаирджията си остава панаирджия...

    23:50 16.05.2026

  • 76 ганю

    0 0 Отговор
    Зуека има дарба ала
    докато не нарисуваш гола тяло,
    художник няма да си.
    Виж Рубенс и фламандсите майстори
    и ще разбереш.След това и зограф може да станеш
    светлина и сенки

    23:56 16.05.2026

  • 77 Баба ти

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо ви":

    То и свестна картина няма .
    Само мазало на некадърен ,,художник,,

    00:38 17.05.2026