Изкупиха картините на Зуека от изложбата му „Аз, клоунът“ в Пловдив

Васил Василев-Зуека закри вчера най-новата си изложба на родна земя в Пловдив, озаглавена „Аз, клоунът“. Тя се превърна в скоростен успех за художника, понеже платната му, които представят Зуека в една малко по-различна светлина, бяха изключително бързо изкупени, информира Телеграф.
Неотдавна Васил Василев-Зуека имаше рожден ден и навърши завидните 61 години, като само няколко дни по-късно обяви своето поредно завръщане в България с изложбата „Аз, клоунът“. В картините ясно се открояват образите на празненството, сцената, танца и, разбира се, на клоуна – символа, през който Зуека избира да покаже човека зад усмивката. „Около четири месеца рисувах всички картини, като имаше плюсове, минуси и т.н. Имаше отходни и заходни картини, като повечето не са виждани“, споделя Васил Василев-Зуека на откриването пред edna.bg.
„Всъщност само една е виждана от хората. „Аз, клоунът“ е... аз човекът, само че през погледа и образа на клоуна“, казва с усмивка художникът.
Макар и да е блестящ актьор и водещ, по всичко си личи, че през това изкуство може по-категорично и лично да се заяви. Да даде своята гледна точка за света, сцената, та дори и живота: „Той трябва да е весел. Трябва да сме по-усмихнати, по-щастливи и да се опитваме да бъдем радостни“. Според артиста няма рецепта за щастието и при всеки човек е различно: „Днес сме щастливи, а довечера може да ти падне нещо на главата и всичко да остане на заден план“. Любителите на изобразителното изкуство могат да се възползват днес от последния шанс да видят неговите картини, а кой знае, може и да има малък шанс да могат да закупят някоя за личната си колекция.
Васил Василев-Зуека получава своя прякор още в ученическите си години. „Бях много бърз и всички ми казваха, че съм като заек“, спомня си бившият водещ. Така в един съдбовен ден някой от приятелите му се объркал и казал „зуек“ вместо „заек“ и това си останало и до днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естет
Коментиран от #34, #42, #73
11:41 16.05.2026
2 Този алчник със шкембе
Всички еснафи и богаташи са си дали парите за боклук
Коментиран от #16, #55
11:42 16.05.2026
3 Неподписан
11:42 16.05.2026
4 Мноого смешно
11:44 16.05.2026
5 Абе
11:46 16.05.2026
6 язък не можах да се доредя евтини ли са
11:46 16.05.2026
7 Надебелял ,
Коментиран от #61
11:47 16.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Перо
Коментиран от #43
11:56 16.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софето
Жалко за страната
11:58 16.05.2026
12 Дедо ви
Коментиран от #32, #77
11:58 16.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мнение
До коментар #8 от "Фен":Кой му завижда бе троле?!
Постоянно ни занимават тука с тия отрпки, като зуяка, дяра, ицо бета и всекви други безинтересни, но ултрарекламирани хорица?!
Пълна пародия на "известни" личности!
12:03 16.05.2026
15 Не е истина
Не аз да давам, а на мен пари да ми дават за тия "картини", няма да ги взема
12:04 16.05.2026
16 Новичок
До коментар #2 от "Този алчник със шкембе":Пак арменски лакърдии ,халваджиите са купили картините с вашите пари.Като им гледате "шоутата с бозите " и им пълните гушите,и те така.Пфу...
12:07 16.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кефи ме цървуланковците кат фен
До коментар #8 от "Фен":кат теб дет си мислят че му завиждат
не че е лош човека
а циркаджийството а и от медиите
12:10 16.05.2026
19 Малоумници колкото искаш
12:14 16.05.2026
20 Читател
Коментиран от #74
12:16 16.05.2026
21 Спас
Коментиран от #69
12:18 16.05.2026
22 Пране на пари
12:23 16.05.2026
23 Шмекер
Коментиран от #58
12:29 16.05.2026
24 Ме боли осветителното тяло
12:29 16.05.2026
25 Потрес
12:33 16.05.2026
26 На Дедо
12:35 16.05.2026
27 Леля Мария от рекламата
12:39 16.05.2026
28 12340
като не ви харесват работите на Зуека,вземете боичките и блокчето от детето или внучето
и нарисувайте нещо!
Набъзо,на един дъх
И качете рисунката тук,да я видим,да сравним със Зуешките!?
Айде,ско ви стиска!?
12:40 16.05.2026
29 Четох му интервюто в БЛИЦ на тоя мръхлю
На тоя предател и антибългарин да му се отнеме гражданството и никакво стъпване тук. До гроб и до девето еоляно!
Коментиран от #36
12:51 16.05.2026
30 Фани Ма ритни
12:56 16.05.2026
31 Баба Гошка
13:08 16.05.2026
32 баба ви
До коментар #12 от "Дедо ви":дедо, кои коментари наричаш свестни според тебе? Които са хвалебстмени? Явно си абсолютен корифей в изобразителното изкуство. Коментарите са реаллистични. Зуека се радваше на любовта на зрителите си и всеки, дори и той, знае, че не е сила в изобразителното изкуство, но трябва да се яде, а за артистична кариера в Испания май не му стиска. Ще нарисува някоя картина и ще я донесе да я купи остатъчната часст от неговите симпатизанти.
13:12 16.05.2026
33 Ко викаш
13:14 16.05.2026
34 художник
До коментар #1 от "Естет":очаквах да са доста по-зле картините, но разбира се в Испания няма кой да го купува...
13:17 16.05.2026
35 Само че се изложи
13:20 16.05.2026
36 ДАНС
До коментар #29 от "Четох му интервюто в БЛИЦ на тоя мръхлю":Това е работа за Вас.
Размърдайте се. Всичко казано срещу България е основание за лишаване от БГ гражданство! Както и на българска земя, да се кланяш на чужди господари!
Това е влизане на влака в релсите!
13:22 16.05.2026
37 Колко завист тука
13:24 16.05.2026
38 Чичо Гошо
Вероятно повечето сте телкаджии,бастисани от живота,иначе нямам разумно обяснение...
Но и такива да сте,това не ви извинява.
За жалост от такива,като вас нормалните хора бгт от България.
Пфу,че сте гнъсни!
13:26 16.05.2026
39 Чичо Гошо
13:27 16.05.2026
40 Как
13:30 16.05.2026
41 Митко културиста
Коментиран от #47
13:33 16.05.2026
42 Защото...
До коментар #1 от "Естет":Там никой не къта пари в чували и под матраците.🤭
Коментиран от #62
13:38 16.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Перо
До коментар #43 от "Перо":Джендо, не ползвай моя ник!
13:50 16.05.2026
45 Крум
13:55 16.05.2026
46 Свежарка
14:02 16.05.2026
47 Ха,ха
До коментар #41 от "Митко културиста":Културиста, вдигай щанги😂
14:04 16.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
Коментиран от #52
14:14 16.05.2026
50 Изложба
14:29 16.05.2026
51 Ало Пико
14:30 16.05.2026
52 Ти виж
До коментар #49 от "Перо":Проекта дето се строи за Нова Надежда, няма да ти много смешно, Сливен е лидер по раждаемост в Европа, да не са арийци ама ги виждане фондерлайен, и по-добре от тва да няма 1 потребител след 20 години
14:33 16.05.2026
53 Чатджипити
Коментиран от #54
14:43 16.05.2026
54 Ройтерс
До коментар #53 от "Чатджипити":Ето го-Трол художник коментира Зуек
14:45 16.05.2026
55 сноб-любител
До коментар #2 от "Този алчник със шкембе":Човекът има нюх, не може да му се отрече - там е царството на парвенющината....и затова.
15:11 16.05.2026
56 конферансие
Защо, не дари пари на българските деца или болници?
Все още го помнят,но утре никой няма да го поменува.
15:24 16.05.2026
57 така така
Коментиран от #75
15:36 16.05.2026
58 Българин
До коментар #23 от "Шмекер":Защо да се боря за родината си??? Откакто съм жив видях и комунисти и социалисти и демократи и чисти фашисти да управляват ,няма разлика!!!
15:40 16.05.2026
59 Вай
15:54 16.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами ше надебелее
До коментар #7 от "Надебелял ,":Който отиде там и само плюска, понеже нали са метросексуални и само въглехидрати нагъват, а покрай короната се отказаха и от секса...
17:37 16.05.2026
62 Карамбол
До коментар #42 от "Защото...":Да бе не къта, точно па тия кви са циции.
17:45 16.05.2026
63 Анонимен
19:22 16.05.2026
64 Неблагодарник
19:50 16.05.2026
65 Голям смях
21:03 16.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Испанците нямат вкус, а
22:30 16.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 дебилопляктър
До коментар #21 от "Спас":Аман от неграмотници като теб, дето се мислят за нещо, а са тотални посредственици!
22:39 16.05.2026
70 баста на такива родоотсъпници
22:45 16.05.2026
71 ТНТ
22:50 16.05.2026
72 Перо
23:29 16.05.2026
73 Защото клакьорите
До коментар #1 от "Естет":в Испания са по- скъпи.
23:43 16.05.2026
74 И какво казваш -
До коментар #20 от "Читател":да не го гледаме? Например виждаш кофа с боклук и казваш " боклук" може ли да се каже нещо, без да си го видял?
23:47 16.05.2026
75 Я пак -
До коментар #57 от "така така":Въпреки че е богат и е печелил избори, панаирджията си остава панаирджия...
23:50 16.05.2026
76 ганю
докато не нарисуваш гола тяло,
художник няма да си.
Виж Рубенс и фламандсите майстори
и ще разбереш.След това и зограф може да станеш
светлина и сенки
23:56 16.05.2026
77 Баба ти
До коментар #12 от "Дедо ви":То и свестна картина няма .
Само мазало на некадърен ,,художник,,
00:38 17.05.2026