JPMorgan: Най-вероятният изход от конфликта в Украйна е „финландският сценарий“
16 Май, 2026 07:13, обновена 16 Май, 2026 07:24 19 923 189

Експертите смятат, че Украйна ще загуби приблизително 20% от територията си, ще обяви неутралитет и ще ограничи възможностите на въоръжените си сили

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-вероятният изход от конфликта в Украйна е „финландският сценарий“, според Центъра за геополитика на JPMorgan.

Експертите смятат, че по време на преговорите Украйна ще бъде принудена да направи „болезнени отстъпки“, като загуби приблизително 20% от територията си, обяви неутралитет и ограничи възможностите на въоръжените си сили.

„При настоящите обстоятелства, споразумение чрез преговори може да се осъществи още тази година“, заяви JPMorgan.

JPMorgan Chase & Co. е най-голямата банкова холдингова компания в Съединените щати по активи и пазарна капитализация и един от водещите световни финансови конгломерати.

Центърът за геополитика на J.P. Morgan е изследователското звено на групата, специализирано в оценката на геополитическите рискове за институционалните и частните клиенти на банката.

В същото време анализаторите отбелязват, че този сценарий може да бъде повлиян от различни фактори, влошаващи позицията на Киев. По-специално, експертите посочват конфликта в Иран, който е намалил доставките на боеприпаси.

Банката отбелязва, че две важни събития са променили ситуацията в Украйна от 2025 г. насам: Миналата година военната подкрепа на Вашингтон за Киев беше намалена с 99%, а Европа пое поддържаща роля. Освен това САЩ и Европа продължават да не предлагат гаранции и не разполагат големи концентрации на сили в Украйна, но сигнализират за готовността си да участват в разрешаването на конфликта.

Анализаторите добавиха, че едновременно с това пътят на Украйна към присъединяване към ЕС е станал по-конкретен от всякога. Предложенията за ускорено присъединяване бяха отхвърлени и Киев сега продължава със стандартния процес на присъединяване.

JPMorgan разглежда и четири други сценария за разрешаване на конфликта:

Според анализатори „южнокорейският сценарий“ има 5% вероятност да се осъществи, което предполага членство на Украйна в НАТО или гаранции за сигурност от САЩ, както и присъствието на европейски мироопазващи сили в страната.

„Израелският сценарий“ има 10% вероятност, според експерти. Този сценарий предвижда силна и дългосрочна подкрепа от страна на САЩ без присъствието на чуждестранни войски, което би превърнало Украйна в добре укрепена държава, „способна самостоятелно да възпира Русия“.

„Грузинският сценарий“, според анализатори, има 30% вероятност да се случи. Той предвижда нестабилност, по-бавен икономически растеж и възстановяване при липса на чуждестранни войски и надеждни гаранции за сигурност, както и фактически отказ от присъединяване към ЕС и НАТО. „С течение на времето Киев може да се върне в сферата на влияние на Русия – политически, икономически и стратегически – без официална капитулация“, заявяват анализаторите.

„Беларуският“ сценарий се счита за „най-лошия сценарий“ (5%). Ако САЩ оттеглят подкрепата си за Украйна и Европа не е в състояние да компенсира, Русия ще „превърне страната във васална държава на Москва“, се твърди в доклада.

Миналата година анализатори на JPMorgan определиха „грузинския“ сценарий като най-вероятен.

Русия се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО, но не възразява срещу членството ѝ в Европейския съюз, тъй като той не е военен блок. Москва няма да приеме разполагането на военни сили на НАТО в Украйна, подчерта Министерството на външните работи, отбелязвайки, че идеята за въвеждане на мироопазващ контингент се разглежда като стъпка към ескалация на конфликта.


  • 1 То това беше ясно

    186 32 Отговор
    Още от самото начало. Този сценарий даже е твърде оптимистичен. И защо тогава трябваше да се дават толкова жертви. Вързаха се на мечтите на Запада, че Русия може да бъде победена. Големият проблем е, че ние отново сме от страната на булката.

    Коментиран от #14, #38, #99, #180

    07:30 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПО ВЕРОЯТНО

    132 35 Отговор
    Да има безусловна капитулация последвана от демилитаризация и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    Коментиран от #47, #176

    07:33 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай той Толстой

    123 26 Отговор
    Късно е!Сценарият е-Победителят взима всичко,а бившите територии на Унгария,Полша и Германия се връщат на собствениците!!!Това е!!!!!!!Наиграхте се,а😁

    07:36 16.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    56 18 Отговор
    СССР ския сценарий може ли?

    Коментиран от #53, #94

    07:38 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 х ехе

    46 137 Отговор
    Най-вероятния изход за Украйна е Зеленски да няма с кого да подпише споразумението за край на войната поради разпад на руската империя.

    Коментиран от #55, #115, #178

    07:42 16.05.2026

  • 12 Механик

    115 20 Отговор
    Най-вероятния сценарий е по една песен на АББА - "The winners take it all"
    Но щом и ДжейПи-Морган пеят вече за приключване, значи работите не с а добре за Зелинцето.

    07:42 16.05.2026

  • 13 Докладът е публичен

    35 22 Отговор
    Отворих го - ползвам английски:)
    Доста избирателно и внимателно написана статия сте направили, която внимателно изрязва положителните за Украйна изводи и тези за ролята на Тръмпито.
    По-същество казват, че тази година украинците са по-добре от миналата, но натиска от САЩ може ги накара да отстъпят 20% територия при ограничени гаранции за сигурност. Целта ще е това да стане преди следващите избори в Щатите.

    Коментиран от #23, #33, #72

    07:45 16.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    65 9 Отговор

    До коментар #1 от "То това беше ясно":

    То за всички беше ясно, но имаше украински сценарий по който европейските политици още работят. От пациентите , които се дават на Украйна, 30 процента се връщат и се разпределят между западните политици, които да длъжни да подкрепят Украйна докрай. Така те имат пари да се държат здраво на власт, а Украйна ги държи на синджир.

    07:45 16.05.2026

  • 15 ........

    44 11 Отговор
    Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!

    07:45 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баце ЕООД

    70 9 Отговор
    Ахахаха, нека колективния сороски рев започне сега!

    07:51 16.05.2026

  • 18 Оги

    98 9 Отговор
    То ест ще излезе, че ЕС си закопа икономиката, докато САЩ и Китай печелеха и дръпнаха и накрая стана, точно както каза Путин. Урсула и Кая ще обявят победа и последващ фалит.

    Коментиран от #21

    07:52 16.05.2026

  • 19 Сана Марин

    23 9 Отговор
    Аз съм за "финландския сценарий"! И двете ми майки са на същото мнение!

    07:52 16.05.2026

  • 20 Ахаха

    20 4 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Голям анимационен герой си, да знаеш

    07:52 16.05.2026

  • 21 верно ли

    16 23 Отговор

    До коментар #18 от "Оги":

    С отказа на Европа да използва американски технологии и отлива на американски войски от "окупирана" Германия, стара Европа била загубила? Я пак?

    Коментиран от #27

    07:53 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Къв финладски сценарий бе?

    24 23 Отговор
    Финландия е в НАТО. Тия шегуват ли се?

    Коментиран от #66

    07:55 16.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Баце ЕООД

    7 33 Отговор

    До коментар #21 от "верно ли":

    Братленце, докато според теб Германия е "окупирана" нищо няма да прокопсаш в тоя живот. Учи малко история, математика, па да видим

    Коментиран от #29

    07:57 16.05.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    66 11 Отговор
    А какво стана с мечтата на бандеровците за капитулация на Москва? Парад на Червения площад? РЕПАРАЦИИ? Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    07:59 16.05.2026

  • 29 верно ли

    10 41 Отговор

    До коментар #27 от "Баце ЕООД":

    А нима рашките досега не ни облъчвахте именно с това? Я пак.

    Коментиран от #124

    07:59 16.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    40 6 Отговор
    Кво става ,чува ли се нещо за Перемога и Контранаступ ,че се изчаках вече ,ще има ли поне за Димитровден?

    08:03 16.05.2026

  • 32 Пари нема действайте!

    58 5 Отговор
    Проблемът на Украйна е че САЩ вече не дават оръжие и палета с долари, а Европа не може да си го позволи, защото месечно фалират 400000 фирми. Реалната безработица е 20%, замаскирани с програми за метене на улиците.

    Коментиран от #34

    08:05 16.05.2026

  • 33 И кое им е "по-доброто" на украинците

    53 6 Отговор

    До коментар #13 от "Докладът е публичен":

    тази година???
    Я се върни върни на картите с териториите от миналата година когато Путин им предложи споразумение за мир и ги сравни със сегашните? И колко "хубавини" отнесоха от тогава насам.
    Това поназнайваш английски не е достатъчно.

    Коментиран от #76

    08:06 16.05.2026

  • 34 напротив

    16 57 Отговор

    До коментар #32 от "Пари нема действайте!":

    Анализаторите са убедени, че над 70% от нужните на Украйна оръжия вече са собствено пройзводство. Докато миналата година Украйна не можеше да се справи сама, днес вече не е така. Зеленски надхитри и Тръмп и Путин.

    Коментиран от #36, #122

    08:08 16.05.2026

  • 35 Твоя анаЛлиз

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "интересен анализ":

    ми е по-интересен!

    08:11 16.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гост 2

    54 3 Отговор

    До коментар #1 от "То това беше ясно":

    Украйна, щеше да загуби много по-малко територия и най-важното, щеше да запази населението си. Милиони напуснаха страната и повечето са се установили на запад, няма и да се върнат в Украйна. Колкото и нашите бесарабски българи, се върнаха от Молдова и Украйна. Украинците живеещи в богатите държави, няма шанс да се върнат. Повечето , няма и къде да се върнат.

    08:13 16.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    34 1 Отговор
    Много хора забогатяха и в Русия и в Украйна и в Европа, а други си отидоха

    08:15 16.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дзак

    8 1 Отговор
    Щом те го казват, трябва да е вярно! Макар да е твърде рисковано за ЕС.

    08:16 16.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сесесере

    12 54 Отговор

    До коментар #3 от "ПО ВЕРОЯТНО":

    Украйна и да капитулира, ще е след 10 милиона руски жертви! И най-важното всеки русофил ще има принос за това! С плащане!

    Коментиран от #132

    08:17 16.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Баце,

    49 8 Отговор
    у крайна със столица Лвов и абсолютно марионетно проруско правителство. Руснаците ще си я ползват като прокси бухалка. Да се стягат пАляците. Че лиготийте на Путин за братския украински народ повече няма да ги чуем. След това всички же лаещи ще си налягат парцалките или ще ядат голямото дърво.

    08:17 16.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не се познаваме

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сък Майдик":

    Да не изплозваме определена за хора, които никога не сме виждали.
    Бих препоръчал сам да си я прочетете в такъв случай и да си направите изводите.

    08:19 16.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ох Миличък

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не, не може

    08:19 16.05.2026

  • 54 Руснаци

    31 4 Отговор

    До коментар #46 от "А Мала Токмачка?":

    Хахахахахах, укрите напреднаха на по добри позиции към Киев, вече като се раждат и ги учат първо изречение изтегляме се на по добри позиции към Киев хахаахха

    08:20 16.05.2026

  • 55 Ахаха

    38 3 Отговор

    До коментар #11 от "х ехе":

    Ахахахаха, я дай друг виц? Сащ вчера дори Тайван загубиха и то без бой

    08:20 16.05.2026

  • 56 Рублевка

    38 1 Отговор
    Урките навярно кодират ментално политиците. Дядо Джо Байдън, като се усети, какви колосални пари e пропилял се побърка човека. Урсулиянците не се усещат още че Украйна е каца без дъно и наливат още пари. Плащат заплатите и пенсиите в Украйна.
    Досега са налели колосалните 500 милиарда, но Зеленски иска още 1000 милиарда за идните години.

    08:21 16.05.2026

  • 57 Хи хи

    29 11 Отговор
    Слава на руските герои, храбро завоювали 20% уркотеритории !!

    Коментиран от #60

    08:22 16.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Значиии,

    15 3 Отговор
    най лошият сценарий за западняците,е най добрият за украинците!

    08:23 16.05.2026

  • 60 Механик

    4 20 Отговор

    До коментар #57 от "Хи хи":

    Слава на блатарите!

    08:23 16.05.2026

  • 61 Войната

    19 4 Отговор
    ще продължи още няколко години. Европейците имат още доста капацитет да заемат средства.

    Коментиран от #108

    08:23 16.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Аква

    2 26 Отговор
    Защо да не е и друг сценарий - източна младоруска украйна да е в ЕС! Остатъчният анклав да се подели между Полша, Унгария, Прибалтика- и пак ще бъде в ЕС! Само така ще се победи Путииииин!

    08:25 16.05.2026

  • 65 А СЕГА ДА ПОПИТАМ

    33 2 Отговор
    Зельо нарко еврейчето що толкова народ си отиде. 2022 г. Същото му се предлагаше дори във по малки размери някъде към 15% и всичко по смекчено. Но клоуна се направи на голем и потопи окраина но той се обогати. 5та ГОД. Шава, а казал народа колко повече шаваш толкова по дълбоко ти влиза.

    08:26 16.05.2026

  • 66 Дългият

    3 15 Отговор

    До коментар #24 от "Къв финладски сценарий бе?":

    намека е че краде теротории и после полираните папагали в хор....най голямата по територия държава..

    08:26 16.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пари нема действайте!

    45 7 Отговор
    Вие представяте ли си, какво е 20% безработица? Европа е на една крачка от Велика депресия. 400 000 фалита месечно!
    Това е катастрофа, драги форумци. Например България е изтеглила последните четири години почти 25 милиарда евро дълг, за да плаща заплати, пенсии, помощи за безработица и лихви по стари заеми.
    За това, което Украйна причинява на света, трябва да бъде заличена, а не осиновена от Европа и САЩ.

    08:30 16.05.2026

  • 71 Перо

    8 40 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #78, #84

    08:31 16.05.2026

  • 72 Тоя доклад

    36 6 Отговор

    До коментар #13 от "Докладът е публичен":

    Е писан от западняци със западнало мислене и разбиране на нещата. Преди няколко години със сигурност са вярвали че като използват укрите за маша ще победят Русия, а то какво стана! В крайна сметка всичко ще приключи по руския сценарии (99 процента), украйна губи Одеса и още няколко области които просто преминават към Русия. Другата половина от територията на 404 си остава нейна но със силно орязана армия и с управление избрано или поне одобрено от Москва.

    Коментиран от #85

    08:31 16.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Връщам и

    5 25 Отговор

    До коментар #33 от "И кое им е "по-доброто" на украинците":

    Пробив няма и от двете страни, въпреки че едната е в пъти по-голяма от другата като хора и ресурси. Само си отиват много и млади момчета заради имперските амбиции на група старци. В момента украинците имат относително предимство, но е толкова малко, че само им позволява да задържат фронта. Днес едните напреднат 500 м, утре ги загубят. Толкоз.
    Ако не слушаш само позицията на руснаците, а се опиташ да четеш и двете страни и да осредниш резултата, изводите стават по-интересни.

    Коментиран от #83

    08:34 16.05.2026

  • 77 Внимавайте кого избирате!

    40 4 Отговор
    С една дума ще се съгласят на първоначалните руски искания. Защо умряха два милиона мъже, украинци, за еврейски кеф?

    08:34 16.05.2026

  • 78 Хи хи

    41 3 Отговор

    До коментар #71 от "Перо":

    Ква слава бе, тия не годници изгубиха 20% уркотеритория и плюскат нашите пари !!!

    08:34 16.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хахахахаха

    28 6 Отговор

    До коментар #76 от "Връщам и":

    Маняк едните освободиха 100000 км ама вика нямало напредък, едни за 5 години изгубиха 200000 човека, укрите за 5 година изгубиха млн за какво, нямат върнато село

    Коментиран от #107

    08:37 16.05.2026

  • 84 Един минус от мен

    28 5 Отговор

    До коментар #71 от "Перо":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    08:38 16.05.2026

  • 85 За момента

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "Тоя доклад":

    Това не изглежда като постижимо за руснаците. Нали е ясно, че те не стоят на едно място и не губят всеки ден хора вече 4 години, защото са решили, че така е по-стратегическо…
    Какво ще е утре, само дедо ви Господ знае.

    Коментиран от #173

    08:39 16.05.2026

  • 86 Тъжна истина

    16 8 Отговор
    Политическата върхушка и олигархията си построиха подземни градове, където могат да доизживеят дните си в приказен лукс. Атом има за всички по света. Ние ще изгорим, а те ще си живуркат под земята, а след 50 години, когато радиационното заразяване намалее достатъчно, техните синове и внуци ще излязат на повърхността и ще бъдат новите богове.

    08:39 16.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ветеран от протеста

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пелтеков":

    Как са в събота сутрин Добричките кавали ,готови ли са да посвирят?

    08:39 16.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Историк

    10 27 Отговор
    Финланският сценарий включва - Финландия става най-образованата и просперираща страна, на която руснаците завиждат, където товариш Путин е ходил да си прекарва ваканциите, Финландия влиза в ЕС и НАТО. Финланскште райони анексирани от Москва са най-мизерните и обезлюдени.

    Българи ходат във Финландия да търсят работа и по-добър живот.

    08:42 16.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Руснаков

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Пелтеков":

    Миризмата идва от фризера ти ...явно на няколко пъти са спирали тока без да разбереш ...

    08:43 16.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Теоритично може

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но за целта първо ще трябва да се възстанови съветската империя. Възможно е, но ще отнеме време.

    08:46 16.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Нито

    18 3 Отговор
    Путин, нито Зеленски ще са президенти, когато тази война приключи. Още много години ще минат така. И ЕС няма да го има дотогава. Всички заеми ще бъдат отписани.

    08:47 16.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ха ха ха ха

    5 25 Отговор

    До коментар #1 от "То това беше ясно":

    Ти ми кажи, защо руснаците дадоха 200 000 жертви за освобождени, след като турците ще си върнат всичко до Виена и Сараево и Скопие и Будапеща?

    Коментиран от #179

    08:48 16.05.2026

  • 100 Пари нема действайте!

    33 5 Отговор
    Коя беше най-развитата страна през миналия век? Правилно! САЩ! Къде имаше най-развито земеделие и животновъдство? Също е САЩ. Но през Великата депресия в САЩ умират ОТ ГЛАД шест милиона американци. В Германия и Холандия също е ужасен глад. В Испания гражданска война.
    Това чака Европа и в близко бъдеще, ако не направи завой към Русия и Китай. Да се залага на украинската хунта е лош избор.

    08:48 16.05.2026

  • 101 Каквото каже Русия

    32 5 Отговор

    До коментар #93 от "Сценариите се пишат в Киев и в Брюксел,":

    Запада натика Украйна във война, докато Русия предупреждаваше. Сега като не чуха Русия с добро, ще я чуят с лошо!

    Коментиран от #120

    08:48 16.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Руснаци":

    Много гледаш в чужди паници нещо.. Че и съдиш дори, не знаеш ли че това е пошло и говори единствено и само за теб и невероятно ниското ти ниво. И с млада кака и с нова бангия боклука си е боклук

    08:50 16.05.2026

  • 106 Нито

    11 2 Отговор
    руснаците, нито украинците бързат да приключат тази война. При този нисък до умерен интензитет, поне още пет години.

    08:50 16.05.2026

  • 107 Кхм

    6 8 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахахаха":

    Пише се маниак…
    Припомням, че руснаците стратегически се оттеглиха от левия бряг на Днепър и Харков. След Мариупол и да речем Бахмут, фронтът досега мести по малко, но пробив няма.
    За това кой колко хора губи: за мен е еднакво глупаво да вярвам и на руснаците и на украинците за това. Фактът е че реален напредък няма вече две години, т.е. не е като едната страна съда е причинила катастрофални жертви на другата. Вероятно руснаците губят повече хора, просто защото до края на миналата година атакуваха. Сега по-скоро и двете страни си налягат на парцалите…

    Коментиран от #152

    08:50 16.05.2026

  • 108 Един по-здравомислещ

    4 18 Отговор

    До коментар #61 от "Войната":

    И аз като теб мисля! По-скоро тая война ще си продължава. За сравнение - Виетнам,Афганистан. Където и по света да се забута някоя велика сила,другата почва да налива пари на тамошните и оръжия. В един момент хората забравят защо е започнало и жертвите стават неоправдани. Смятам,че руснака ще мре там поне докато стигнат 3/4 милиона жертви. Тогава ще обявят победа и ще преначертаят границите докъдето са

    08:51 16.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 стоян георгиев

    4 29 Отговор
    Няма подобна опция.най вероятния сценарий е кипърския,но той няма да продължи толкова дълго защото русия ще се разпадне.

    Коментиран от #123

    08:52 16.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Хи хи хи

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахахаха":

    Не си падаш по жени, а по бащите на хората. Дърто, мъжко и космато те влече.

    08:54 16.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 шопо

    2 13 Отговор
    Путин като остаря и стана страхливв.

    08:55 16.05.2026

  • 120 РЕАЛИСТ

    5 23 Отговор

    До коментар #101 от "Каквото каже Русия":

    Русия можеше да се откаже да воюва и да няма война, но Русия настоя да воюва.

    Товя прави Русия агресор!

    Коментиран от #127, #130

    08:56 16.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Миньоро

    10 4 Отговор

    До коментар #34 от "напротив":

    " Зеленски надхитри и Тръмп и Путин".
    Според мен Зеленски, Тръмп и Путин надхитриха ЕС.

    08:56 16.05.2026

  • 123 Дрътия Софианец

    13 0 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    Как го правиш бе Финансисте -Факир ,грам вятър няма а перката която сиси бучнал отт задд бясно се върти и произвежда ток,а също и шлемът с със соларен панел ,произвеждащ ток от лунна светлина ?

    08:57 16.05.2026

  • 124 И как ставаше това,

    18 0 Отговор

    До коментар #29 от "верно ли":

    А ти откъде разбираше , че те "облъчват" , като демократичният ЕС забрани да се ползват руски средства за информация, че и руския език...

    08:58 16.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Рублевка

    21 2 Отговор
    Политиците трябва да подкрепят своя народ на първо място. Не да пилеят народните пари за чужда кауза. Да подкрепят не този, който те смятат за прав, а този, който е по-силния. Да, не е морално, но в политиката няма морал, а интереси. Какво спечели ЕС от Украйна? Нищо! От Русия печелеше енергийна сигурност и пазари.

    08:58 16.05.2026

  • 127 Аналена Гресор

    11 0 Отговор

    До коментар #120 от "РЕАЛИСТ":

    Явно не си виждал истински агресор,едно телефонно обаждане ни дели само !

    08:59 16.05.2026

  • 128 Истината за СВО

    5 20 Отговор
    Откакто Тръмп дойде на власт и спря помоща за Украйна, Русия няма никакви успехи в Украйна. Излиза, че колкото по-малко САЩ се бърка, толкова по-добре Украйна се справя и толкова по-зле става за Русия.

    Какъв оксиморон!

    Излиза, че допреди Тръмп САЩ само са пречили на Украйна да победи.

    Коментиран от #133

    08:59 16.05.2026

  • 129 Кочо

    5 24 Отговор
    Русия изнемогва! Путин в цайтнот не знае какво да прави и се върти из бункера като неплатен музикант! Русия няма да гласува за Дара! Само Украйна ще гласува!

    Коментиран от #138, #174

    08:59 16.05.2026

  • 130 Е с лъжи не става 😄

    25 4 Отговор

    До коментар #120 от "РЕАЛИСТ":

    Всички присъствахме как запада тикаше Украйна към война, а Русия години наред предупреждаваше! Сега лъжите няма да помогнат! 😄

    09:00 16.05.2026

  • 131 Отреазвяващ

    11 0 Отговор
    Не може да загуби нещо,което не е нейно.

    09:00 16.05.2026

  • 132 Ти колко

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сесесере":

    имаше по математика? Явно не познаваш стойността на цифрите...или хомотетично представяш изтеклата си мозъчна реалност за нормалност...

    09:01 16.05.2026

  • 133 СВД

    19 0 Отговор

    До коментар #128 от "Истината за СВО":

    Доставките на американско оръжие не спират! Разликата е, че сега плаща само Европа!

    Коментиран от #141

    09:01 16.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Хахахахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #125 от "Хахахахаха":

    Жълтопаветният мизерен козяк най болезнено реагира когато му откраднеш ника и не може да си маркира буламача за да го показва на онбашията и да вземе някой цент .

    09:02 16.05.2026

  • 137 Пари нема действайте!

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Европа викаш":

    Чети, моля, коментар 100.

    09:02 16.05.2026

  • 138 Айде, бе...

    6 0 Отговор

    До коментар #129 от "Кочо":

    Ами завивай се, краката ти пак са били отвити...

    09:03 16.05.2026

  • 139 Психолог

    5 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хахахахаха":

    Не си спрял да се оправдаваш. Диагнозата ти е "педepacтия".

    09:03 16.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Истината за СВО

    1 8 Отговор

    До коментар #133 от "СВД":

    Това не е помощ. Например, когато си купуваш хляб от магазина, магазинерът не ти "помага", а ти "продава". Магазинерът не ти казва, какво да си мажеш на филиите, нали?

    Коментиран от #143

    09:06 16.05.2026

  • 142 Прям

    20 2 Отговор
    А България не е ли васал на ЕС и всички заедно на САЩ ?

    Коментиран от #145

    09:08 16.05.2026

  • 143 Не е. Правилно!

    24 1 Отговор

    До коментар #141 от "Истината за СВО":

    Това е източване на Европа за твоя сметка и пълнене на касичката на САЩ, а остатъка сметки на корумпираните урсули и нещастници като зеленски!

    Коментиран от #148

    09:09 16.05.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Пор

    2 9 Отговор

    До коментар #142 от "Прям":

    Не не е! САЩ не ни казва да си изберем Радев на власт.

    Коментиран от #147, #149

    09:11 16.05.2026

  • 146 Гресиран козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хахахахаха":

    Маняк ,явно си бургаска нацепена кака ,но въпреки всичко продължаваш да сигго слагаш в га,zyндера ☝️

    09:11 16.05.2026

  • 147 Правилно

    14 3 Отговор

    До коментар #145 от "Пор":

    Радев е българин и не им върши работа на САЩ! Те имат нужда от национални предатели!

    09:12 16.05.2026

  • 148 Истината за СВО

    5 24 Отговор

    До коментар #143 от "Не е. Правилно!":

    Руската федерация започна война срещу ЕС. ЕС се отбранява и затова помага на Украйна.

    Коментиран от #151

    09:13 16.05.2026

  • 149 Прям

    10 0 Отговор

    До коментар #145 от "Пор":

    Явно си сляп !

    Коментиран от #158

    09:13 16.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Е с лъжи не става 😄

    26 2 Отговор

    До коментар #148 от "Истината за СВО":

    Всички сме били свидетели колко години САЩ и Англия тикаха Украйна към война и Русия колко предупреждаваше! Също и всички бяхме свидетели на възхода на Европа, заедно с Русия и къде е сега! 😄 Ти явно много мразиш Европа, щом те радва, че САЩ я унищожава! 😄

    Коментиран от #155

    09:15 16.05.2026

  • 152 Истината за СВО

    2 11 Отговор

    До коментар #107 от "Кхм":

    Чисто стратегическо бягство си беше - оставиха над 500 единици техника на ВСУ.

    Има го документирано!

    Коментиран от #156

    09:16 16.05.2026

  • 153 Украйна подлага света на риск

    16 2 Отговор
    от ядрена война! Путин търпи подигравки и провокации над 12 години, но накрая може да удари с атома. Русия има огромни запаси от бойни глави и високо обогатен уран. Има за целия свят, освен за САЩ. САЩ са умни и няма да рискуват своите градове, като европейците.

    09:16 16.05.2026

  • 154 Верно ли

    18 1 Отговор
    Хааайдеее, господарите май първи се измориха от "непредизвиканата агресия" и дават задна, ама само наужким. "Русия се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО, но не възразява срещу членството ѝ в Европейския съюз, тъй като той не е военен блок. " Нищо, дерзайте, тепърва напъвате ЕС да стане ЕсЕс. Да видим руснаците дали ще се вържат!

    09:16 16.05.2026

  • 155 Истината за СВО

    3 22 Отговор

    До коментар #151 от "Е с лъжи не става 😄":

    Аз бях свидетел, че 20 години ни обясняваха, как само да поиска Русия ще е за 2 седмици в Берлин и за месец в Лисабон. Другата приказка беше, че руските войници щели да си мият краката в Ламанша и да викат "Бистро. Бистро." в Париж.

    Това хич, ма хич не са заплахи. И хич ма хич, другите не са го чули.

    Коментиран от #159

    09:19 16.05.2026

  • 156 Голата истина

    19 3 Отговор

    До коментар #152 от "Истината за СВО":

    Имаше договореност между Путин и Макрон да се изтегли колоната с бронетехника от покрайнините на Киев, за да се проведат преговори. Бандеровците подло удариха в гръб.

    09:19 16.05.2026

  • 157 Иво

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Васил":

    Васко виждаш ми се точен и мога да ти се доверя,би ли миго поолигавил набързо за 10€врака ?

    09:20 16.05.2026

  • 158 Пор

    0 6 Отговор

    До коментар #149 от "Прям":

    Явно си глуп.

    09:20 16.05.2026

  • 159 Ами пропагандата за глупаци

    19 3 Отговор

    До коментар #155 от "Истината за СВО":

    е забавна, но не за всеки! 😄 Истината е в реалността! А тя показва, че години наред САЩ и Англия тикаха Украйна към война, а Русия предупреждаваше! Само факти! 😄

    09:22 16.05.2026

  • 160 куку

    14 3 Отговор
    Сега разбрахте ли кой решава как ще протече войната - БАНКА, а не измислени институти и разни бесарабски фронтове..Така било винаги..Зеленото наркомнче нищо няма да спаси..

    09:24 16.05.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    1 18 Отговор
    Украйна: Русия сега използва системи за противовъздушна отбрана от 60-те години на миналия векУкраинският командир Роберт Бровди заяви, че Москва сега разчита на радарни и отбранителни технологии от 60-те години на миналия век, за да защитава военни обекти от атаки с дронове.В интервю за Украинска правда, публикувано на 13 май, Бровди заяви, че руските сили са започнали да използват оборудване, взето от складове и пренасочено за отбрана на фронтовата линия.Той описа скорошното унищожаване на система за противовъздушна отбрана, която според него първоначално е била взета от руски военен кораб, преди да бъде преместена в Донецкия регион.

    "Смешно е, но казва много," отбеляза Бровди. "Нямат достатъчно системи, затова използват всичко, което е налично."Хардуер от съветската епоха
    Според Бровди, украинските оператори все по-често срещат радарни системи, които са въведени за първи път през 60-те години на XX век по време на Съветския съюз.

    Коментиран от #163, #170

    09:26 16.05.2026

  • 163 дядо дръмпир-стария прделко

    14 1 Отговор

    До коментар #162 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Дядо димитре ,вземи тоягата,намажи я хууубаво с грес и се мрррдай яко у пррррделко по чешки .Ааа и да не забравя ,обадиха се едни хора представяйки се като Мишел и Механик ,та и те ти пращат много по здрави!

    09:31 16.05.2026

  • 164 Цвете

    9 4 Отговор
    ЧУДО НЕЧУВАНО. ЕВРЕЙСКА БАНКА ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ КОЕ И КАК " МОЖЕЛО " ДА СТАНЕ ?!

    Коментиран от #167

    09:34 16.05.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Левски

    18 6 Отговор
    Най- добрият сценарий е "Украйна"(Малорусия) да си стане пак Русия, а още по-добре "Македония" да си стане пак България.

    10:17 16.05.2026

  • 167 веселяк

    13 2 Отговор

    До коментар #164 от "Цвете":

    Чувано е, чувано! Глобалния финансов капитал е част от тези, които определят какво и как да стане!

    10:19 16.05.2026

  • 168 Джей Пи Морган са

    5 3 Отговор
    копейки.😂🤣😂

    10:41 16.05.2026

  • 169 Що за "банка" е това про сти копейки?

    0 11 Отговор
    Центърът за геополитика на J.P. Morgan

    Коментиран от #171, #175

    10:41 16.05.2026

  • 170 Еурожендар

    17 2 Отговор

    До коментар #162 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Освен това Русия свърши ракетите и долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти...знаем, знаем...

    10:44 16.05.2026

  • 171 Чисти копейки са

    8 2 Отговор

    До коментар #169 от "Що за "банка" е това про сти копейки?":

    Джей Пи Морган.

    10:45 16.05.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Чичо Ганчо

    11 2 Отговор

    До коментар #129 от "Кочо":

    Че кой ли ще гласува за Дара? За едни ц и ци? Че то по каналите за възрастни има много по-хубави!
    А песен нямаааа...

    11:13 16.05.2026

  • 175 без коментар

    10 1 Отговор

    До коментар #169 от "Що за "банка" е това про сти копейки?":

    "JPMorgan Chase Co. е най-голямата банкова холдингова компания в Съединените щати по активи и пазарна капитализация и един от водещите световни финансови конгломерати".

    12:26 16.05.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 БПФ

    12 0 Отговор
    А киpливият наркомaнчик можеше просто да спази Истанбулското споразумение !!!

    13:22 16.05.2026

  • 178 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "х ехе":

    Някакви държави джуджета изявяват сценарии !!!

    13:24 16.05.2026

  • 179 стоян

    9 3 Отговор

    До коментар #99 от "Ха ха ха ха":

    До 99 ком - лъжеш бе другар - никога руснаците не са давали 200 000 жертви 1878 гд - че то цялата рузка армия влязла през Дунав е била 180 000 - жертвите са 22 000 и това го пише в историята

    13:55 16.05.2026

  • 180 Шопо

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "То това беше ясно":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    15:18 16.05.2026

  • 181 Мара Общата

    8 0 Отговор
    Бая прости излезнаха украинците...

    16:13 16.05.2026

  • 182 соломон идиота с трабанта

    12 1 Отговор
    Каквото и да стане с Украйна за Запада е беше важното отново да опитат за да унищожат Русия природните богатства не им дават мира да спят спокойно когато могат да бъдат техни ... Прeди 80 години тръгнаха на Изток за да унищожат СССР но не можаха ,това не означаваше ,че са се примирили ако тогава не спечелиха защо сега да не опит? --Реванш за ВСВ и огромните Руски природни богатства тях ги чакаха. Когато СССР се разпадна това ,че приеха всичките бивши Източни страни в ЕС и в НАТО това не беше достатъчно . Трябваше да се разруши Руската Федерация започнаха с Чеченската Република после с бившите съюзи Републики . С Белорусия почти бяха извършили военният преврат но Путин последният момент спаси предотврати преврата . С Казахи стан пак така но с Украйна успяха като я финансираха и въоръжиха от 2014 - до 2022 година . Въпреки бяха убедени ,че тоя път ще успеят пак не можаха което означава ! да се запази Украйна без значение с колко площ ще е нужна за предстоящата война и да се превъоръжат и след няколко години отново да тръгнат ако 2 - те пъти не постихнаха това не означава, че 3- тия път няма да успеят. В най - близките години това ще стане историята се никога няма да се примирят докато не постигнат целта си Путин вместо да финансира Запада трябва да се откаже завинаги да им продава евтините си енергийни ресурси и да се пренасочи на Изток - за нови пазари..

    16:37 16.05.2026

  • 183 ....

    4 0 Отговор
    Буферайна

    17:35 16.05.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Не изтривай

    0 6 Отговор
    Има ли още предатели руски агенти ???
    Свобода на словото!!!
    Кгб пропаганда

    Коментиран от #186

    18:00 16.05.2026

  • 186 Ланс Линг

    3 0 Отговор

    До коментар #185 от "Не изтривай":

    Има, аз съм! Ти защо питаш, чай ли искаш да пием?

    18:09 16.05.2026

  • 187 Това е добре

    5 0 Отговор
    Кучетата от ДжиПиМорган подвиха опашките, и взеха да квичът?

    18:49 16.05.2026

  • 188 Сборен пункт

    0 4 Отговор
    На путлярко му трябват верни копейки от бг.да изпрати на фронта защото много го обичат и живота си дават за него .....

    Коментиран от #189

    20:23 16.05.2026

  • 189 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Сборен пункт":

    А оти не крякаш "слава на украйна" бе гьотлеме.

    23:23 16.05.2026