Най-вероятният изход от конфликта в Украйна е „финландският сценарий“, според Центъра за геополитика на JPMorgan.
Експертите смятат, че по време на преговорите Украйна ще бъде принудена да направи „болезнени отстъпки“, като загуби приблизително 20% от територията си, обяви неутралитет и ограничи възможностите на въоръжените си сили.
„При настоящите обстоятелства, споразумение чрез преговори може да се осъществи още тази година“, заяви JPMorgan.
JPMorgan Chase & Co. е най-голямата банкова холдингова компания в Съединените щати по активи и пазарна капитализация и един от водещите световни финансови конгломерати.
Центърът за геополитика на J.P. Morgan е изследователското звено на групата, специализирано в оценката на геополитическите рискове за институционалните и частните клиенти на банката.
В същото време анализаторите отбелязват, че този сценарий може да бъде повлиян от различни фактори, влошаващи позицията на Киев. По-специално, експертите посочват конфликта в Иран, който е намалил доставките на боеприпаси.
Банката отбелязва, че две важни събития са променили ситуацията в Украйна от 2025 г. насам: Миналата година военната подкрепа на Вашингтон за Киев беше намалена с 99%, а Европа пое поддържаща роля. Освен това САЩ и Европа продължават да не предлагат гаранции и не разполагат големи концентрации на сили в Украйна, но сигнализират за готовността си да участват в разрешаването на конфликта.
Анализаторите добавиха, че едновременно с това пътят на Украйна към присъединяване към ЕС е станал по-конкретен от всякога. Предложенията за ускорено присъединяване бяха отхвърлени и Киев сега продължава със стандартния процес на присъединяване.
JPMorgan разглежда и четири други сценария за разрешаване на конфликта:
Според анализатори „южнокорейският сценарий“ има 5% вероятност да се осъществи, което предполага членство на Украйна в НАТО или гаранции за сигурност от САЩ, както и присъствието на европейски мироопазващи сили в страната.
„Израелският сценарий“ има 10% вероятност, според експерти. Този сценарий предвижда силна и дългосрочна подкрепа от страна на САЩ без присъствието на чуждестранни войски, което би превърнало Украйна в добре укрепена държава, „способна самостоятелно да възпира Русия“.
„Грузинският сценарий“, според анализатори, има 30% вероятност да се случи. Той предвижда нестабилност, по-бавен икономически растеж и възстановяване при липса на чуждестранни войски и надеждни гаранции за сигурност, както и фактически отказ от присъединяване към ЕС и НАТО. „С течение на времето Киев може да се върне в сферата на влияние на Русия – политически, икономически и стратегически – без официална капитулация“, заявяват анализаторите.
„Беларуският“ сценарий се счита за „най-лошия сценарий“ (5%). Ако САЩ оттеглят подкрепата си за Украйна и Европа не е в състояние да компенсира, Русия ще „превърне страната във васална държава на Москва“, се твърди в доклада.
Миналата година анализатори на JPMorgan определиха „грузинския“ сценарий като най-вероятен.
Русия се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО, но не възразява срещу членството ѝ в Европейския съюз, тъй като той не е военен блок. Москва няма да приеме разполагането на военни сили на НАТО в Украйна, подчерта Министерството на външните работи, отбелязвайки, че идеята за въвеждане на мироопазващ контингент се разглежда като стъпка към ескалация на конфликта.
